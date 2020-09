Lingienė: užsikrėtė devyni vakarėlyje kaljaną rūkę žmonės

Devyni žmonės užsikrėtė koronavirusu po to, kai vakarėlyje rūkė kaljaną, pranešė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Rolanda Lingienė. Tiesa, šis skaičius gali ir nebūti galutinis.

A. Veryga spaudos konferencijoje kalbėjo, kad šią savaitę padidintas dėmesys bus skiriamas 11 padidintos rizikos savivaldybių, kuriose sergamumas pasiekė 16 atvejų šimtui tūkstančių gyventojų per paskutines 14 dienų.

Ministras sakė, kad šiuo metu epidemioliginė situacija nėra žymiai blogėjanti, bet jis priminė, kad atsipalaiduoti nereikėtų ir sakė, kad atvejų gali mažėti tik jei laikomasi saugumo priemonių. Be to, A. Verygas teigė, kad mirčių dėl koronaviruso mažėja dėl to, kad pastaruoju metu daugiau užsikrečiančiųjų yra jauni, rizikos grupėms nepriklausantys žmonės.

Užsikrėtė rūkydami kaljaną

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė spaudos konferencijos metu kalbėjo, kad keletas asmenų užsikrėtė asmeninėje šventėje, kurioje buvo rūkomas kaljanas. Anot jos, visi devyni žmonės, kurie rūkė kaljaną, užsikrėtė koronavirusu.

Kaljanas / Ultar Pradesh/ Unsplash nuotr.

„Šventės metu buvo rūkomas kaljanas. Visi susirgę devyni asmenys rūkė kaljaną, svečių buvo apie 30. Jei buvo daugiau rūkusių, laukiame daugiau susirgimų“, – kalbėjo R. Lingienė. Nustatyta, kad sąlytį su šiais asmenimis galėjo turėti apie 100 asmenų, visi jie yra saviizoliacijoje.

Ligoninėse nuo koronaviruso gydomi 42 žmonės, keturi iš jų – reanimacijoje

Šalies ligoninėse nuo koronaviruso šiuo metu gydomi 42 žmonės, keturi iš jų – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose.

Apie tai pirmadienį žurnalistams pranešė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė.

Jos teigimu, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma vienam žmogui, su deguonies kaukėmis gydoma 16 asmenų.

Portalas LRT.lt primena, kad pirmadienio ryto duomenimis, šalyje iš viso nustatyta 3100 susirgimo COVID-19 atvejų. Didžioji dalis – 1955 – susirgusiųjų laikomi pasveikusiais. Virusas pareikalavo 86 gyvybių.