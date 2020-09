Verslininkai ironizuoja: rugsėjis užklupo netikėtai, todėl pirmokai negavo nemokamų pietų

Rugsėjo pirmoji atėjo netikėtai. Taip ironizuoja vaikus mokyklose maitinantys verslininkai, nes pirmąją mokslo metų savaitę nebuvo parengti sąrašai pirmokų ir priešmokyklinukų, kad jie gautų nemokamą maitinimą, kurį numato įstatymas. Kai kurios mokyklos vaikams šią savaitę pasiūlė atsinešti maisto iš namų, o kaip kompensaciją už negautą maitinimą pažadėjo kitą savaitę išduoti sausą davinį.

Nepasiruošta

Kad gautų nemokamus pietus, vaikas turėtų būti įtrauktas į sąrašą, tačiau sąrašuose, kaip sako Ugdymo ir gydymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos vadovė Eurika Turonienė, pirmąją rugsėjo savaitę buvo ne visi vaikai.

„Dėl tokio nepasiruošimo mokslo metams, turint omeny, kad kalbame apie vaikus, kurie negauna valgyti, nes neįtraukti į sąrašus, tai susidaro toks įspūdis, kad rugsėjo pirmoji atėjo netikėtai. Koks netikėtumas“, – LRT RADIJUI ironizavo verslininkė.

Valgykla / BNS nuotr.

Anot jos, į valgyklą atvedama visa pirmokų ar priešmokyklinukų klasė, nepaisant, kad dalis vaikų nėra įtraukti į nemokamai maitinamų moksleivių sąrašą, nes mokytojai neturi teisės palikti tokių mažų vaikų klasėje vienų. „Tie vaikai, kuriems nepatvirtintas maitinimas, dalis jų atsineša savo dėžutes iš namų su maistu, o dalis, būna ir ašarų, nes jie turi sėdėti ir žiūrėti, kaip valgo jų draugai“, – pasakojo verslininkė.

Anot jos, dalis mokyklų maitintojų rizikuoja ir maitina visus vaikus. „Mes pačios esame mamos“, – sako verslininkė. Tačiau nors pagal įstatymą visi pirmokai ir priešmokyklinukai nuo pirmos savaitės turi gauti nemokamus pietus, mokyklų maitintojai negavo net žodinių garantijų, kad už visus pamaitintus vaikus bus sumokėta.

„Jokių garantijų neturime. Esame informuoti, kad jeigu tėvai pateikė paraišką ir tik dėl užlūžusios paraiškų fiksavimo sistemos ji nematoma, tikimasi, kad ta sistema iki mėnesio pabaigos atlūš, ir jeigu paraiška buvo pateikta, už tuos vaikus bus mokama. O tie tėvai, kurie galbūt klaidingai pateikė, už tokius vaikus mokama nebus“, – tokiomis žiniomis su mokyklų maitintojais pasidalijo asociacijos vadovė.

Anot jos, verslininkai net nepajustų, jeigu savaitę ar daugiau pamaitintų vieną ar du vaikus savo sąskaita, tačiau kai kur į nemokamai maitinamų vaikų sąrašus nepateko iki 30 proc. pirmokų ir priešmokyklinukų. „Vieną pamaitinti nėra didelė bėda, bet pas mus jų susidaro dešimtimis per kiekvieną mokyklą, o tai jau yra skaičius“, – LRT RADIJUI kalbėjo E. Turonienė.

Iš visos klasės – tik vienas vaikas sąraše

Nemokamas maitinimas nuo šių metų skiriamas visiems priešmokyklinukams ir pirmokams. Ir nors mokyklos ir savivaldybės visų mokinių sąrašus turi, dėl kiekvieno vaiko atskirai tėvai turi teikti paraiškas. Jas galima teikti popieriniu būdu arba tiesiai į Socialinės paramos šeimai sistemą, kuri ir sudaro galutinius vaikų sąrašus. Keturis vaikus auginanti vilnietė Daiva sako, kad paraišką dėl nemokamo maitinimo per sistemą pateikė likus beveik savaitei iki mokslo metų pradžios.

Valgykla / BNS nuotr.

„Paskambino iš valgyklos, nes pažįstama dirba, ir sako, kad mūsų mokykloje tik vienas vaikas užregistruotas, paragino registruotis, nors aš jau užsiregistravusi“, – LRT RADIJUI pasakojo daugiavaikė mama. Anot jos, tėvai pasikalbėjo vieni su kitais ir paaiškėjo, kad dauguma savo vaikus buvo registravę dar neprasidėjus mokslo metams. „Dauguma paraiškų buvo nepatvirtintos. Ir socialinė darbuotoja, kai gauna patvirtinimus, vis naujus atneša. Iš pradžių 7 vaikai gavo valgyti, po pusvalandžio ateina, sako dar 10 patvirtino. Žodžiu, buvo toks chaosas, po truputį visiems tvirtino, ir po truputį visiems valgyti nešė“, – pasakojo pašnekovė.

Vietoje pietų šiandien – sausas davinys kitą savaitę

Buivydiškių pradinė mokykla Vilniaus rajone nedidukė, šiemet čia mokysis apie 40 pirmokų ir priešmokyklinukų. Mokykla savo valgyklos neturi, maistas atvežamas, kiek porcijų užsakoma. Negavusi iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos sąrašo, mokykla pietų šią savaitę neužsakė.

„Kiek apklausėme tėvų, tai tik kelių priešmokyklinukų tėvai prašymo neparašė, o pirmokų tėvai visi prašymus buvo užpildę“, – sakė mokyklos atstovė Vida Jacevičienė. Anot jos, mokyklos administracijai buvo kilę įtarimų, kad sistema stringa, tačiau rugpjūtį paskambinę Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administratoriams, esą buvo nuraminti, kad iki rugsėjo pirmosios sąrašai bus. Prasidėjus mokslo metams. Tik 15 vaikų buvo įtraukta į sąrašus, likę 22 ketvirtadienį į sąrašus įtraukti nebuvo. „Šių vaikų sąrašai iki mūsų neatėjo, nors visi nuo pirmos dienos turėtų gauti nemokamus pietus. Paskui vaikai už tą sumą gaus davinius“, – LRT RADIJUI sakė V. Jacevičienė.

Ministerija prašo pakentėti

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema priklauso Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SPDM). Nusiskundimai ministerijai ėjo iš daugelio miestų: Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų.

vaikai ir daržovės / Pranešimo spaudai autorių nuotr.

SADM Piniginės paramos ir būsto skyriaus vyresnioji patarėja Rita Kurlianskienė tvirtino, kad Socialinės paramos šeimai informacinė sistema dėl didelių apkrovų iš tiesų sulėtėjo. Ir dėl to esą iš dalies kalti patys tėvai, nes paraiškas suplūdo teikti visi vienu metu.

Anot jos, Kaune yra apie 7 tūkst. pirmokų ir priešmokyklinukų, ir dalies jų tėvų paraiškas rinko mokyklos, kurios prieš pat mokslo metus jas pateikė savivaldybėms. Savivaldybės paraiškas turi sukelti į sistemą, o padaryti tai per trumpą laiką didelis krūvis tiek žmonėms, tiek sistemai.

Ministerijos atstovė sako mananti, kad į sąrašus daugeliu atveju nepateko pasiturinčių vaikų tėvai, kuriems nemokamas maitinimas nėra toks aktualus. Nepasiturinčių šeimų atstovai paraiškas esą teikė anksčiau, nes jiems priklausė ir kitos išmokos mokslo metams pasiruošti.

„Būkime pakantesni, pakentėkime, vis tiek tas maitinimas bus“, – LRT RADIJUJE skambėjo ministerijos atstovės prašymas. Anot jos, ateityje planuojama svarstyti, kad kiekvienam pirmoko tėvui nereikėtų teikti atskirų paraiškų, mokinių sąrašus, turinčių teisę į nemokamus pietus, galėtų pateikti mokyklos arba savivaldybės. Anot jos, toks variantas svarstytas, tačiau jam paprieštaravo duomenų apsaugos specialistai, be to, kai kurios šeimos nemokamų pietų atsisako dėl įvairių priežasčių, dėl mitybos ypatumų, dėl religinių įsitikinimų arba dėl to, kad nenori būti socialiai remiami.