COVID-19 atvejai Lietuvoje: užsikrėtimai festivalyje ir kariuomenėje, nauji židiniai įmonėse ir šeimos šventėje

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 20 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 11 iš jų registruoti Vilniaus, po 2 – Kauno ir Šiaulių bei po 1 – Klaipėdos, Panevėžio, Telšių, Alytaus ir Tauragės apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 16 žmonių, 2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 2 įvežtiniai atvejai.

Įvežtiniai atvejai – iš Kazachstano ir Vengrijos

Vakarykštę parą abu įvežtiniai koronaviruso atvejai patvirtinti Vilniaus apskrityje. Pirmasis atvejis – koronavirusas patvirtintas asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Vengrijos, antrasis – asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Kazachstano. Abu asmenys jaučia koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus.

10 naujų atvejų siejama su židiniais

Vakarykštę parą registruotas naujas židinys Kauno apskrityje. COVID-19 patvirtinta 2-iems asmenims, dalyvavusiems rugpjūčio 22 d. Raseinių rajone vykusioje šeimos šventėje. Epidemiologų vertinimu, su šia švente dabar siejamai 3 koronaviruso atvejai, įskaitant patvirtintus vakar.

2 vakar Vilniaus apskrityje nustatyti atvejai yra siejami su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Asmenys buvo izoliacijoje dėl turėto sąlyčio, tad naujų kontaktų nenustatyta. Šiuo metu registruoti 45 su šiuo protrūkiu susiję atvejai.

Dar 1 atvejis, nustatytas Vilniaus apskrityje, siejamas su rugpjūčio 15-16 d. Prienų rajone vykusiu „PravalFestu“. Vakar COVID-19 patvirtinta šio renginio dalyviui. Iš viso su šiuo renginiu dabar siejama 19 atvejų, įskaitant patvirtintą per vakar.

Kaukės. Koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

1 naujas atvejis vakar registruotas Vilniuje veikiančioje metalinius dangtelius gaminančioje įmonėje. Tai 7-asis infekcijos atvejis, susijęs su šiuo židiniu.

Dar 1 naujas atvejis, epidemiologų vertinimu, yra susijęs su šeimos švente Vilniuje. Patikslintais duomenimis, šiuo metu registruoti 5 susiję atvejai, dalis šių asmenų dirba vienoje siuvimo įmonėje Vilniuje.

Tuo metu, Telšių apskrityje vakar registruotas 1 koronaviruso atvejis, siejamas su protrūkiu choruose Vilniuje. Vertinama, kad susijusių atvejų šiuo metu yra 30.

Taip pat 1 atvejis vakar registruotas Tauragės apskrityje. Jis siejamas su protrūkiu viename iš kariuomenės dalinių. Šiuo metu turimais NVSC duomenimis, iš viso su šiuo židiniu siejami 27 COVID-19 atvejai.

Vilnius, medicininės kaukės / J. Stacevičius/LRT

Be to, Panevėžio apskrityje vakar registruotas naujas židinys – patvirtintas 2-asis infekcijos atvejis, siejamas elektromechaninių sistemų inžinerija besiverčiančia įmone.

Be to, nustatyta, kad 6 žmonės (3 Vilniaus, 1 Klaipėdos, 1 Alytaus, 1 Šiaulių apskrityse) užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas.

2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 2 asmenys – 1 Vilniaus ir 1 Šiaulių apskrityse. Vienas iš šių asmenų tirtas dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų, kitas – profilaktiškai.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 2978 koronaviruso atvejai, tebeserga 978 asmenys, 1901 pasveiko.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 86 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 13 užsikrėtusiųjų.

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 5549

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 197

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Šią savaitę, nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 6 d. imtinai, Molėtų, Kauno, Trakų, Švenčionių, Kupiškio, Skuodo, Tauragės ir Pasvalio rajonų, taip pat Elektrėnų, Vilniaus ir Kauno miestų gyventojams bus intensyviau atliekami tyrimai dėl koronaviruso infekcijos. Šiose 11-oje savivaldybių fiksuojamas didesnis sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) negu kitose Lietuvos savivaldybėse.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos rugsėjo 3 d. 9 val. duomenimis:

Per trečiadienį dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 4881

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 653744 (iš jų – 178502 iš mobilių punktų)