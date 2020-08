Po COVID-19 protrūkio „Intersurgical“ įmonėje Švenčionių rajone apribojami masiniai renginiai

Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti net 48 nauji koronaviruso atvejai, taip pat registruota dar viena nauja mirtis, o Vilnius tampa „lyderiu blogąja prasme“. Be to, po protrūkio įmonėje „Intersurgical“, nuspręsta Švenčionių rajone apriboti didesnius renginius.

„Deja, yra antras kartas per savaitę, kai turime pranešti apie tokią statistiką, kokios nebuvo paskutiniais mėnesiais. Tendencijos rodo, kad grįžtame į tuos laikus, kai atvejus skaičiavome dešimtimis“, – sakė R. Lingienė.

Šiuo metu gydymo įstaigose yra 55, reanimacijoje 8, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 3 asmenims, o su deguonies kauke gydoma 19 žmonių.

Visi vakar dienos atvejai nustatyti penkiose apskrityse.

„Vilniaus regionas tampa lyderiu blogąja prasme“, – kalbėjo R. Lingienė.

36 vakar registruoti atvejai yra simptominiai.

Koronavirusas; patikra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Akivaizdu, kad Lietuvoje vyrauja simptominiai atvejai. Bendra tendencija išlieka ta, kad besimptomių atvejų skaičiuojame apie 23-24 proc. per rugpjūčio mėnesį“, – kalbėjo NVSC atstovė.

Po protrūkio įmonėje – masinių renginių apribojimai Švenčionių rajone

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, su židiniu Pabradėje esančioje „Intersurgical“ gamykloje šiuo metu siejami 24 atvejai.

Medicininių priemonių gamybos bendrovės „Intersurgical“ vadovas Sigitas Žvirblis sako, kad dėl koronaviruso protrūkio šiuo metu izoliavosi daugiau nei 140 įmonės darbuotojų, dar 180 patikrinta, ar nėra užsikrėtę.

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Anot R. Lingienės, Švenčionių regione buvo susirinkusi ekstremalių situacijų komisija, dalyvaujant ir pritariant NVSC atstovams, buvo numatyta apriboti šiame rajone masinius renginius ir nedaryti didelių Rugsėjo 1-osios švenčių.

„Buvo numatyta apriboti rajone masinius renginius ir nedaryti didelių Rugsėjo 1-osios švenčių“, – sakė R. Lingienė.

Įmonėje „Intersurgical“ dirba apie 2,5 tūkst. žmonių.

Tikina, kad situacija blogėja

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga penktadienį spaudos konferencijos metu tvirtino, kad koronaviruso statistika rodo, jog Lietuvoje epidemiologinė situacija blogėja.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Deja, epidemiologinė situacija blogėja. Nors neturime eksponentinio augimo, tas augimas yra nuosaikus, kol kas daugiau užsikrėtimų yra tarp jaunų žmonių, tose pasilinksmino vietose. Tai nesukelia nepakeliamo krūvio gydymo įstaigoms, ten atvejų augimo skaičius yra taip pat nuosaikus. Bet norėčiau paraginti, paprašyti jau ir savaitgaliais pagalvoti, ar tikrai būtina eiti į kažkokias susibūrimo vietas“, – kalbėjo A. Veryga.

Jis teigė, kad pasisaugoti ir neiti į masinio susibūrimo vietas reikėtų tiems žmonėms, kurie gyvena su vyresnio amžiaus asmenimis.

Sveikatos apsaugos ministras priminė apie paskelbtą iniciatyvą dėl koronaviruso tikrinti mokytojus. Jis patikslinti, kad tai nėra mokytojams privalomas sprendimas.

„Mokytojams nėra privaloma būti ištestuotiems. Tas testavimas, kuris dabar bus, bus susijęs su epidemiologinės situacijos išsiaiškinimu, su galimybe tą testavimą pakartoti vėliau, kai bus prasidėję mokslo metai“, – aiškino A. Veryga.

Ministro teigimu, tie mokytojai, kurie norės išsitirti, į gydymo įstaigą važiuoti neturės, slaugytojos tyrimą atliks pačiose ugdymo įstaigose.