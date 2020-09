Druskininkų gydyklos vadovas: jaunimas šiandien lekia, daug dirba ir uždirba, bet ir susigadina sveikatą

Anksčiau į sanatorijas žmonės atvažiuodavo gydytis kelioms savaitėms, o dabar gydyklos susiduria su nauja, skubančių žmonių karta, jie su gydomosiomis procedūromis nori susipažinti per kelias dienas, ir tai tampa nauju iššūkiu, interviu LRT.lt pasakojo Druskininkų gydyklos vadovas Kęstutis Ramanauskas.

Druskininkai

– Kai ėmėte vadovauti Druskininkų gydyklai, nuo ko pradėjote?

– Gydytojas Virgaudas Taletavičius, buvęs Druskininkų gydyklos direktorius, man perdavė daug įvairių žinių apie reabilitaciją kurorte. Jis mane kartais pristabdydavo, nes kai ateini naujas žmogus, tai pradedi kalbėti apie pardavimus, bet jis sakė, kad reikia neskubėti ir pirmiau gilintis į procedūrų derinimą, atsižvelgti į paciento sveikatos būklę, įvertinti, kokios procedūros bus tinkamiausios būtent tam konkrečiam pacientui.

2008 m. Ūkio ministerija ir du kurortai – Druskininkai ir Birštonas – nusprendė čia įkurti Lietuvos kurortologijos tyrimų centrą, kad jame būtų atliekami moksliniai tyrimai, susisteminta visa turima medžiaga apie kurortinius veiksnius. Vėliau prie centro prisidėjo ir Palangos savivaldybė. Ėmiausi vadovauti šiam centrui, su kolegomis rinkome mokslinę medžiagą apie mineralinį vandenį, purvą, šių gamtinių veiksnių poveikį žmogaus organizmui. Medžiaga buvo kaupta nuo 1960 metų, peržiūrėdamas ją, pats sukaupi nemažai žinių. Minėtame centre dirbau apie penkerius metus. Galiausiai Lietuvą užklupo ekonominė krizė ir centrui pinigų neužteko. Vėliau buvo keičiami centro įstatai, pavadinimas, statusas, veiklos pobūdis, todėl gydytojo V. Taletavičiaus pakviestas grįžau dirbti į Druskininkų gydyklą, kuri tuo metu tapo UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ vienu iš padalinių.

Gydykloje dirba apie 80 žmonių, šaunus kolektyvas. Man pačiam įdomu čia dirbti, nuolat bendradarbiaujame su kitais kurortais, mokslo institucijomis, kolegomis iš kitų sanatorijų.

– Ar Lietuvoje užtenka specialistų, kurie domėtųsi mineralinių vandenų, purvo ir kitų medžiagų gydomosiomis savybėmis?

– Vilnius ir Kaunas rengia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus, kurie gali taikyti įvairias procedūras, pasitelkdami natūralius gamtinius veiksnius. Dalis jų atlieka praktiką Druskininkų sanatorijose. Tokių specialistų per metus paruošiama apie 12 ir, aišku, didesnė dalis jų nusėda Vilniuje ir Kaune. Kažkiek specialistų iki kurortų nukeliauja, bet jų būna nedaug. Taip, specialistų trūkumas yra problema. Tai jums galėtų patvirtinti ir kitos Druskininkų sanatorijos ir reabilitacijos centrai.

Druskininkai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Manau, kad Lietuvoje fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai paruošiami neblogai. Žmonės dažnai įsivaizduoja, kad mineralinis vanduo ar purvas yra kažkoks stebuklas. Tai nėra stebuklas, tai yra suminis šilumos, mechaninio poveikio ir mineralinio vandens ar purvo cheminės sudėties efektas. Jei kasdien po 20 minučių pagulėsiu 36–38 laipsnių temperatūros vandenyje, kuriame būsiu ištirpinęs porą kilogramų valgomosios druskos, tai gausiu labai panašų efektą, kokį galima pajusti po mineralinės vonios gydykloje.

Kur tada skirtumas? Viena procedūra didelio ir ilgalaikio efekto neduos, o jeigu turi rimtų sveikatos problemų, gali ir prisižaisti. Aukštesnė mineralizacija gali dirginti odą, turi stiprų poveikį širdies, kraujagyslių sistemai. Kitas skirtumas – tau pačiam bus sudėtinga vandenyje ištirpinti tiek valgomosios druskos, kad pasiektum tinkamą mineralizaciją. Be to, kiekviena vonia – ar tai būtų sūkurinė, ar perlinė, ar vaistažolių, ar terpentino – turi savo specifinį poveikį, tad jeigu tik yra kokių sveikatos problemų, tai būtina pirmiau pasitarti su gydytoju.

– Kitaip tariant, savigyda geriau neužsiimti?

– Jeigu kažkuo rimtai sergi, turi patologijų, tai geriau nereikia. Čia būtų tas pats, jei, tarkime, ateini į sporto salę, turėdamas stuburo išvaržą ar raiščio, raumens traumą, ir pradedi savarankiškai sportuoti. Tokiu atveju gali smarkiai sau pakenkti.

Niekas nesako, kad sportas yra blogai, bet viską reikia daryti su protu. Jei turi kokių patologijų, tai be specialisto priežiūros savarankiškai sportuoti nereikėtų. Taip pat ir, pavyzdžiui, pačios purvo ar mineralinės vonios turi nemažai kontraindikacijų, todėl sergant kai kuriomis ligomis šių procedūrų atlikti negalima. Tarkime, jei žmogus serga onkologine liga, minėtos procedūros jam yra neskiriamos, nes jos skatina medžiagų apykaitą organizme, o tai paskatintų ir auglio vystymąsi. Atsargiai reikėtų elgtis ir žmonėms, turintiems širdies, kraujagyslių sistemos patologijų, nėščiosioms.

Kai kurie mineraliniai vandenys yra priskiriami sūrymų grupei, pavyzdžiui, mineralinis vanduo „Sūrutis“, išgaunamas iš „Grožio“ gręžinio. Jo mineralizacija siekia 60 gramų druskos viename litre vandens, o geriamųjų mineralinių vandenų mineralizacija siekia 10 gramų druskos litre. „Sūručio“ gerti negalima. Aišku, jei išgersi porą gurkšnių, tai nieko blogo neatsitiks, bet jei išgersi šio mineralinio vandens didesnį kiekį, tai pradėsi viduriuoti. Taigi, viską reikia daryti su protu.

Kęstutis Ramanauskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Turbūt labai svarbi ir specialisto konsultacija?

– Taip, gydytojai rekomenduoja įvairias procedūras, atsižvelgdami į žmogaus nusiskundimus, į jo būklę. Dažniausiai dabar susiduriame su tuo, kad žmonės skundžiasi stresu, chronišku nuovargiu. Siūlome vaistažolių perlines vonias, kurios veikia atpalaiduojančiai ir raminančiai. Šią procedūrą galima derinti su masažu, su kitomis procedūromis. Tokiu atveju galima pasiekti didesnį efektą negu tada, kai žmogus ateina ir pats pradeda aiškinti, kokių procedūrų jis pageidauja.

Nesitikėkite, kad po vienos purvo vonios procedūros oda bus nepriekaištinga ar baigsis įsisenėję sąnarių skausmai. Ne, tikrai ne. Kurortologai tikina, kad minimalų gydymosi kursą sudaro aštuonios procedūros. Pavyzdžiui, galime derinti purvą, mineralinį vandenį, fizioterapiją, o viso kūno mineralinio vandens procedūras rekomenduojama taikyti ne dažniau kaip kartą per dieną.

– Kalbant apie mokslinius tyrimus, gydymo metodų derinimą, ar jus šioje sferoje pastaruoju metu kažkas yra nustebinęs? Gal buvo atrasta naujų gydymo būdų?

– Pastaruoju metu kokių nors naujų atradimų nėra. Aišku, italų, turkų, Vokietijos mokslininkai atlieka kurortologijos srities tyrimus, ieško naujovių. Neseniai mes, sanatorija „Eglė“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atlikome didelį mokslinį darbą, jo metu tyrėme kurorto natūralių gamtinių veiksnių ir kineziterapijos efektyvumą, gydant kelio sąnario artrozę. Pamatėme, kad, taikant purvo ir mineralinio vandens vonias kartu su kineziterapija, sąnario judesio amplitudė padidėja, skausmas sumažėja, fizinis žmogaus aktyvumas pagerėja ir šie pokyčiai išlieka ilgai. Taigi, matome aiškius rezultatus, jie tik patvirtina, kad tai, ką mes darome kurortuose jau kelis šimtmečius, yra efektyvu.

Dabar tyrimai yra nukreipti į tai, kad būtų patikslinta, patikrinta tai, kas buvo daryta prieš 40–50 metų šioje srityje. Tuo metu tyrimų imtys – 12–24 pacientai – neatitiko šiuolaikinių mokslinių tyrimų standartų, tiek žmonių tirti, siekiant aiškaus atsakymo apie metodo taikymo efektyvumą, negalima. Dėl to reikalingi nauji tyrimai.

Dabar siekiama kuo daugiau dirbti su įvairių terapijų derinimu. Pavyzdžiui, žmonėms, kurie turi širdies problemų, neskiriamos purvo vonios, jiems dažniau taikomos purvo aplikacijos, o jos gali būti derinamos su elektros stimuliacija, masažais, kineziterapija, o suminis tokių poveikio priemonių taikymo efektyvumas yra dar mažai tirtas. Kitaip sakant, mes žinome, kaip veikia atskiros procedūros, žinome, kad jos tikrai efektyvios, žinome, kad kryptingai taikydami tam tikrų procedūrų kompleksus galime pasiekti žymiai didesnį efektą, tačiau, norint optimizuoti gydymo procesą, tai yra per trumpesnį laiką pasiekti geresnį efektą, reikalingi nauji moksliniai tyrimai.

– Ar Lietuvos gydyklose atliekamos kokios nors procedūros, kurios kitose šalyse nėra atliekamos? Ar mes kažką darome kitaip negu likęs pasaulis?

– Visi stengiasi būti ištikimi 150 metų senumo technologijoms, metodikoms, tačiau kiekviena atsiradusi nauja fizioterapinė procedūra žaibiškai išplinta. Aišku, yra pokyčių, bet kita prasme. Pastebime žmonių požiūrio į procedūras pokyčius, skubėjimą. Anksčiau normalus gydymo kursas trukdavo 14–24 dienas. Ir dabar, pavyzdžiui, ambulatorinės reabilitacijos trukmė yra 14 dienų. Tai yra laikotarpis, per kurį gali pasiekti ilgalaikį efektą. Bet dabar žmonės skuba gyventi, jie atvažiuoja į kurortą kelioms dienoms, jie neturi noro, laiko atvykti dviem savaitėms ir gydytis.

Vasarą mūsų pagrindinis klientų kontingentas būdavo Izraelio, Vokietijos – labiau Rytų Vokietijos – gyventojai, lenkai, rusai, latviai, estai, baltarusiai, ukrainiečiai. Tai yra „senoji mokykla“, buvusios SSRS šalių žmonės, kurie buvo įpratę kasmet važiuoti į kurortus gydytis. Jie atvyksta dviem ar trims savaitėms, nesiginčija su gydytojais dėl procedūrų skyrimo, sąžiningai lanko visas paskirtas procedūras. O šiuolaikiniai žmonės į kurortus dažnai tiesiog užsuka keletui dienų ar savaitgaliui, nueina į vandens parką, paguli purvo ar mineralinio vandens vonioje, pasinaudoja masažo paslaugomis, pasivaikšto po parkus ir keliauja toliau arba grįžta į darbus.

Druskininkai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Taigi, matome, kad užaugo nauja, skubančių žmonių karta. Gydykloje su kolegomis diskutuojame apie šį iššūkį, bandome derintis prie tokių skubančių, lekiančių pacientų, kurie labiau traktuojami kaip lankytojai. Mes siekiame juos supažindinti su tuo, ką gali pasiūlyti Druskininkai. Tarkime, pateikiame visiškai naują paslaugų kompleksą: garinė pirtelė, 20 minučių mankšta mineralinio vandens baseine, sausa pirtis, poilsio baseinas, purvo aplikacijos, gydomieji dušai, druskų kambarys, kūno nuprausimas ir pačioje pabaigoje – kūno masažas.

– Bet tai yra sveikatinimo, o ne gydymo paslaugos, taip?

– Taip, sveikatinimas. Šiuo kompleksu, kurio pavadinimas – „Sveikatos ratas“, mes ir bandome sudominti tą skubantį, sveiką, jauną 30–50 metų amžiaus žmogų, kuris atvažiavo į Druskininkus kelioms dienoms ar savaitgaliui tiesiog pailsėti, atitrūkti nuo rutinos. Norime, kad jis spėtų susipažinti su gydomosiomis procedūromis, su natūraliais gamtiniais veiksniais, kuriuos gali pasiūlyti kurortas. Norime užsiauginti naują kartą, kuri supras, kad mineralinio vandens, purvo vonios turi pakankamai stiprų poveikį žmogaus organizmui. Jos gali tarnauti ir kaip pasilepinimo, atsipalaidavimo priemonė, ir kaip gydymo priemonė žmonėms, kurie jau turi sveikatos sutrikimų.

Nesakau, kad tomis procedūromis mes išspręsime visas jūsų problemas, bet, jei kalbėtume apie žmogaus judamojo atramos aparato problemas, pervargimą, neurologinius susirgimus, tai tikrai šias problemas galime spręsti pakankamai efektyviai.

Kęstutis Ramanauskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Jeigu kalbėtume apie klientus iš Lietuvos, ar jų nuomonė apie sveikatinimo paslaugas palaipsniui kinta?

– Manau, kad tikrai keičiasi. Anksčiau mes orientavomės į vyresnio amžiaus žmones, o dabar mes sulaukiame kur kas daugiau jaunesnio amžiaus žmonių, kurie daug dirba, užsidirba nemažai, bet dėl to ir susigadina savo sveikatą. Dažniausiai jaunesnio amžiaus žmonės dirba sėdimą darbą, dėl to dažnai pradeda anksti skųstis nugaros skausmais. Turiu omenyje 24-35 metų amžiaus žmones, jų pas mus atvyksta gerokai daugiau. Tikslios statistikos dabar pasakyti negaliu, bet matome šią tendenciją, nagrinėdami lankytojų srautus. Taigi, mūsų klientas jaunėja.

Kitas dalykas, su kuriuo gan dažnai susiduriame, tai požiūris „aš čia pagulėsiu, o jūs manimi pasirūpinkite“. Vienos populiariausių mūsų procedūrų išlieka įvairūs masažai, vonios ir viskas būtų gerai, jei dažniausiai šie lankytojai neturėtų rimtų sveikatos problemų ir nenorėtų, kad mes jas išspręstume. Tokiu atveju gydytojams tenka sunki užduotis – išaiškinti žmogui, kad jis pats privalo įsitraukti į gydymo procesą, pradėti reguliariai taisyklingai sportuoti, sveikai maitintis, daugiau judėti. Džiugu, kad jaunimo gretose mankštos mineralinio vandens baseine yra populiarios, jaunimas labiau įsiklauso ir vertina gydytojų ir kineziterapeutų patarimus.

– Kodėl jūsų klientais tampa vis jaunesni žmonės? Vien dėl to, kad persidirba?

– Manau, kad tai lemia užimtumas ir gyvenimo skuba. Jaunas žmogus dažnai dirba po 8–12 valandų per dieną, penkias ar šešias dienas per savaitę. Darbo krūvis kartais didėja neproporcingai ir tada žmogus susivokia, kad jam reikia kažko, kas padėtų atsipalaiduoti ir atitrūkti nuo viso to. Vieni keliauja į naktinį klubą, kiti renkasi sveikatinimo procedūras Lietuvos kurortuose, sporto klubus. Jaunas žmogus vis dažniau suvokia, kad sveikata yra turtas, kuriuo turi pasirūpinti, turi jį puoselėti.

Viešbutis senųjų caro gydyklų patalpose / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kai 2008 m. atsidarėme naują Druskininkų gydyklos korpusą, kineziterapijos salė stovėdavo pustuštė, bet po truputį kineziterapija ėmė domėtis vis daugiau žmonių, nes atėjo supratimas, kad gydomoji mankšta nėra ta pati mankšta, kokią kiekvienas žmogus gali atlikti namie. Ne, kineziterapeutas, atsižvelgdamas būtent į jūsų problemas, sudarys specifinę, tik jums pritaikytą pratimų programą ir parodys, kaip be specialių įrankių, be svarmenų, vien su savo kūno svoriu turėtumėte kasdien sportuoti, kad sustiprintumėte tam tikras raumenų grupes. Kitaip sakant, mes parduodame žinias, kaip tą mankštą galima teisingai atlikti namie, mūsų specialistas išmokys, kaip taisyklingai sportuoti.

Man atrodo, kad ir jaunų žmonių požiūris į gyvenimo būdą keičiasi. Vis daugiau jaunimo propaguoja sveiką gyvenimo būdą, sportuoja, mažėja rūkančiųjų skaičius, alkoholio vartojimas taip pat mažėja, žmonės ima sveikiau gyventi, sveikiau maitintis, daugiau judėti. Važiavimas į darbą su dviračiu ar paspirtuku tampa populiaresnis. Pastebimas ir mūsų senjorų padidėjęs aktyvumas: jie noriai renkasi į Karolio Dineikos sveikatingumo parko mankštas, mėgsta lankytis pirtyse, grūdinasi kaskadinėse maudyklėse.

– Bet ar nėra taip, kad jaunam klientui jau reikia ne sveikatinimo paslaugų, o gydymo?

– Tikrai taip. Gana dažnai būna taip, kad ateina žmogus ir pradeda vardyti: „Noriu povandeninio masažo, purvo vonios, baseino.“ Registratūros merginos visada perklausia, ar žmogus neturi kokių sveikatos problemų. Tada prasideda nusiskundimai: „Kairio kelio sąnarį skauda, negaliu išsėdėti ilgiau negu dvi valandas...“ Tokiu atveju registratorės žmogų siunčia konsultuotis su gydytoju ir gydytojas visada parekomenduos, kokios procedūros būtų efektyviausios vienu ar kitu atveju. Nėra vienos procedūros, kuri išspręstų visas problemas. Padėti gali tik suminis įvairių specialisto parinktų procedūrų efektas ir paties paciento pastangos.

– Minėjote, kad iš esmės gydyklose specialistai parduoda savo žinias apie sveikatinimą, įvairias procedūras. Ar bent dalį tų žinių klientas gali atsinešti į namus ir pritaikyti savo kasdieniame gyvenime?

– Taip, gali. Pavyzdžiui, kineziterapeuto pareiga yra išmokyti jus taisyklingai sportuoti, kad galėtumėte tuos pačius pratimus atlikti namie, kad galėtumėte save pagauti, kai netaisyklingai sėdite ar nešate pirkinių krepšius. Galbūt tada susimąstysite, kad geriau nešioti kuprinę, o ne krepšį. Galbūt svečiuodamiesi pas mus ir laukdami jums paskirtos procedūros ar sėdėdami ant suoliuko parke ir gurkšnodami mineralinį vandenį jūs atsivertėte seniai pradėtą skaityti knygą ir iš naujo atradote skaitymo malonumą... Taip, mineralinio vandens, purvo vonių į namus neparsineši, kaip ir mūsų masažo specialistų šiltų prisilietimų. Bet parsineši prisiminimus ir suvokimą, kas yra gamtos veiksniai, purvo ir mineralinio vandens procedūros, geresnę savijautą ir motyvaciją sveikiau gyventi, rūpintis savo sveikata. Tikiuosi, kad žmogus, grįžęs namo, prisimins, kaip jam buvo gerai Druskininkuose, kaip mes jam padėjome. Gal tada jis vėl norės sugrįžti čia.