Mokytoja apie artėjančius mokslo metus: kaip išbūti karštoje klasėje su 30 vaikų ir įgyvendinti visus saugumo reikalavimus?

„Šiandien buvau mokykloje ir su kolege negalėjome išbūti patalpoje, – o kaip bus, kai 30 vaikų ir dar dvi mokytojos?“ – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ teigė Vilniaus Žemynos progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jurgita Kiškienė.

Liko vos savaitė iki naujų mokslo metų pradžios. Mokytojai stveriasi už galvos, kaip pandemijos sąlygomis atrodys mokymas klasėse. Kol švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau mėnesį neranda laiko apsilankyti „Dienos temoje“, apie tai, kaip atrodys gyvenimas mokykloje, LRT TELEVIZIJOS laidoje – Vilniaus Žemynos progimnazijos anglų kalbos mokytoja J. Kiškienė ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė.

– Kaip ruošiatės naujiems mokslo metams? Įsivaizduojate, kaip atrodys jūsų darbas?

J. Kiškienė: Sunkiai įsivaizduoju, bet vaizduotė laki, tai nuneša labai toli. Iš tikrųjų, kuo daugiau sužinau informacijos ir pati, ir iš kolegų, tai iš pradžių buvo lengvas nerimas, o dabar, žinokite, jau kyla pyktis.

Mokykla. Asociatyvinė nuotrauka / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Dėl ko pykstate?

J. Kiškienė: Pykstu aš, pyksta ir kolegos, nes iš tikrųjų daug nežinios arba kai sužinai, kad apie viską pagalvota, bet atrodo, kad mokytojai vėl pamiršti. Pamiršti ta prasme, kad nepasirūpinta. Labai stipriai rūpinamasi vaikais – be abejo, mes visi rūpinamės ir savais, ir mokiniais, – bet kadangi yra ir garbesnio amžiaus mokytojų, didesnė rizika užsikrėsti, tai nerimaujame, kad tos sąlygos, kuriomis reikės dirbti, yra labai blogos.

– Kokių apsaugos priemonių jau turite arba pirksite? Gal jau nupirko mokykla kaukių, pirštinių? Kaip ketinate saugotis?

J. Kiškienė: Dar nebuvau mokyklos posėdyje. Truputėlį teko kalbėtis, girdėti, bet labai nuogąstaujame, kad kaukes reikės pirkti patiems. Vis dėlto tikimės, kad bus parūpinta visiems mokytojams ir dezinfekcinių priemonių bus visuose kabinetuose ne tik mokiniams, bet ir mokytojams atskirai, kad jų bus pakankamai.

Dar labai neramina momentas, kai pasakė, kad nereikės matuoti temperatūros mokiniams. Iš karto suprantame, kad einant į polikliniką reikia registruotis, matuotis temperatūrą ir tavęs nepriims, jeigu turėsi temperatūros, o čia iš karto leidžiame daug kontaktų. Po vasaros suplauks plati auditorija iš skirtingų vietų ir paskaičiavome, kad kai kurie mokytojai vaikščiodami po klases kiekvieną dieną turės daugiau negu 200 kontaktų.

– Bijote, kad ne visi tėveliai bus sąmoningi ir mokiniai ateis turėdami temperatūros?

J. Kiškienė: Taip. Kas užtikrins? Visada akcentuojama, kad tėvams reikia dirbti. Suprantame, bet mums lygiai taip pat reikia dirbti ir tuo pat metu išsaugoti sveikatą. Bijome koronaviruso, bet labiausiai turbūt stresas, nerimas, nežinojimas, kaip bus, arba jausmas, kad mumis nelabai pasirūpinta. Pavyzdžiui, girdžiu, kad visos klasės užimtos, – taip kalba ne tik mūsų mokykloje, bet ir kitose mokyklose, didelėse gimnazijose. Turėdama laisvą pamoką neturėsiu kur dėtis ir teks sėdėti, ilsėtis koridoriuje.

Mokiniai, mokykla, Jono Pauliaus II gimnazija, mokiniai, mokykla, abiturientai / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ponia Razmuviene, ar nebuvo klaida atsisakyti reikalavimo matuoti mokiniams temperatūrą?

D. Razmuvienė: Manau, kad tikrai nebuvo klaida, nes vaikai – tėvų atsakomybė. Jeigu vaikas jaučia bet kokį simptomą, tėvai tikrai neturėtų jo leisti. Nemanau, kad ir anksčiau leisdavo vaikus į ugdymo įstaigą, jeigu jaučiasi labiau ar mažiau blogai. Temperatūra, sloga, kosulys – tai jau ženklas, signalas, kad su vaiku reikia kreiptis į gydymo, o ne į ugdymo įstaigą.

Dabartiniu metu ugdymo įstaigoms nuimta šita prievolė, nes ją įgyvendinti tikrai nebuvo lengva, nes ne kiekviena ugdymo įstaiga turi specialistų, kurie galėtų tai vertinti. Todėl buvo palikta atsakomybė tėvams, globėjams, kurie pirmiausia turi savo vaiko sveikata pasirūpinti, įvertinti ir tada – pasikartosiu – kreiptis arba į gydymo įstaigą, arba, jeigu sveikas, į ugdymo įstaigą.

– Stebint viruso tendencijas pastarosiomis savaitėmis, ar ne per drąsus žingsnis leisti vaikus į klases?

D. Razmuvienė: Dabartiniu metu koronavirusinė infekcija tikrai kelia nerimą, bet rugsėjis yra būtent tas mėnuo, kai kiekvienais metais laukdavome gripo, kitų peršalimo ligų. Šiais metais jis lygiai taip pat ateina ir nemanau, kad būtų klaida padaryta vaikų neleisti į mokyklas.

Yra daugybė sprendimų, rekomendacijų, kaip galima valdyti infekcijos plitimą. Aišku, nėra ir nebus lengva įvairios struktūros mokykloms, turinčioms skirtingą skaičių vaikų, padaryti taip, kad nesusisiektų srautai. Bet reikia bent jau mėginti tai padaryti, nes visi turime suprasti, kad tai nėra eilinė situacija, sugalvota tik Lietuvos, tik Sveikatos apsaugos ministerijos. Šitie nepatogumai liečia ir medikus, kurie gydo, ir kitas sritis. Reikia kažkaip kantriai, protingai išgyventi šiuos ir ateinančius metus.

Mokiniai, mokykla, Jono Pauliaus II gimnazija, mokiniai, mokykla, abiturientai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Susibūrimas į klases tikrai duos susirgimų skaičių, bet galvojant, kaip lokalizuoti susirgimą, tai, kaip ir gripo epidemijos metu kiekvienais metais, uždaroma klasė, mokykla – nebūtinai visas regionas, miestas, apskritis ar savivaldybė. Galima mažais lokaliais gabalėliais valdyti koronaviruso plitimą, lokalizuojant židinį, tiriant mažesne apimtimi, uždarant.

– Tarkime, vienas vaikas suserga, ką tada reikėtų daryti mokyklai?

D. Razmuvienė: Jeigu vienas vaikas suserga bet kokia infekcija, mokyklos puikiai žino, kad pirmiausia informuojami tėvai, globėjai ir vaikas nukreipiamas į gydymo įstaigą. Toliau įsijungia kitos įstaigos, renkami kontaktai ir priklausomai nuo to, artimas ar tolimas kontaktas, izoliuojama, skiriami tyrimai.

Tas procesas nėra naujas, per aštuonis mėnesius jau esame išmokę tuos židinių tyrimus, jie vyksta sklandžiai, greitai. Be abejonės, dabartiniu metu nebus skelbiamas karantinas visoje Lietuvoje, tiesiog bus lokalus uždarymas. Pamokos išmoktos: jeigu vienoje srityje ar teritorijoje nėra sergančiųjų, tai kam uždaryti?

– Mokytojai piktinasi, kad ministerijos rekomendacijas rašė asmenys, kurie nėra dirbę mokykloje.

J. Kiškienė: Girdžiu, kad tėvai tikrai bus sąmoningi. Taip, aš kaip mama gal ir būsiu, bet turėjau auklėtinę, kuri su plaučių uždegimu atėjo į mokyklą, kad nepraleistų kontrolinio, nes jai atrodė beprotiškai svarbu. Gal šioje situacijoje bus kitaip, bet būdavo, kad sėdi ir kosintys, ir sloguojantys vaikai, nes kai kurie tėvai neturi kur palikti vaiko arba jiems atrodo, kad vaikas dar neserga.

– Kurios rekomendacijos kelia daugiausia nerimo? Dabar vaikai nebegalės vaikščioti po klases, pas juos ateis mokytojai, turite užtikrinti, kad vaikai nesusitiktų koridoriuose, tualetuose. Tai įmanoma?

J. Kiškienė: Turbūt vienas sudėtingiausių momentų – kaip mokytojams reikės užtikrinti atstumus pertraukų metu. Dabar mes turime po klases vaikščioti su savo daiktais, pasiruošti pamokai, nueiti į kitą kabinetą, dar dezinfekuoti. Nežinau, kas vykdys dezinfekciją.

Aš dezinfekuoju klasę, išvėdinu ir palieku, ar kas kitas dezinfekuoja? Kur vaikai? Nueinu į kitą klasę, ar rasiu ją dezinfekuotą ir išvėdintą, kas bus pertraukų metu? Paskambino man kolega iš kito miesto ir sako, kad, nepaisant to, kiek pamokų turėsime, teks sėdėti visą dieną mokykloje ir palaikyti tvarką, galbūt padirbėti aukle. Mokytojas bus įpareigotas visą dieną užtikrinti tvarką ir stebėti vaikus.

Kaukės irgi kelia nerimą, nes sakoma, kad mokytojai privalomai turės būti su jomis, o mokiniai be arba laikytis metro atstumo. To aš nelabai įsivaizduoju, nes klasės per mažos. Dabar klasėse labai karšta – šiandien buvau mokykloje ir su kolege negalėjome išbūti patalpoje, – o kai bus 30 vaikų ir dar dvi mokytojos, pavyzdžiui, anglų kalbos? Pagal rekomendacijas klasės neskiriamos ir mes dirbsime dviese vienoje klasėje su 30 vaikų, nebent mokykla apsispręs kitaip.

– Vyresni mokytojai priskiriami rizikos grupei. Kaip jie jaučiasi, ar nekyla grėsmė jų sveikatai?

J. Kiškienė: Jie labai baiminasi. Mokytojai ne kiek paties viruso baiminasi, kiek patiria stresą. Bendraujame visose grupėse, nuolat psichologiškai vieni kitus palaikome. Man buvo keista, kai ministerijai kažkada kilo klausimas, ar reikia mokytojams psichologų. Sakau taip: be proto reikia, nes užtikrinama vaikų psichologinė sveikata, nors psichologų trūksta, o mokytojams nėra parūpinta.

– Ar įsivaizduojate, kiek jūsų krūvis išaugs?

J. Kiškienė: Oi, žinokit, aš jau krūvį visai pamiršau... Dvigubai? Padidėjusį krūvį jau dabar pajutome.

– Tikitės, kad apmokės papildomai?

J. Kiškienė: Pažadėti gal ir pažadės kada nors. Medikams, vaikams ir pensininkams pridėjo, išmokas skiria, o mokytojai dirbo tokiomis sąlygomis. Galėjo ir apie tai pagalvoti. Dabar vėl įmesti į tokias sąlygas... Klausė manęs, gal bus apdrausti mokytojai, bet atsakymų nesulaukiau.

Mokykla / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Vyresniems mokytojams, kaip ir kitiems vyresniems žmonėms, buvo kartojama, kad nereikėtų dirbti, geriau likti namuose, tačiau dabar mokytojai vejami į klases. Girdime, kad Vyriausybė darys nuotolines spaudos konferencijas laikydamasi saugumo, tačiau mokytojams reikės eiti į klases dirbti. Teisinga tokia situacija?

D. Razmuvienė: Aišku, dirba ir vyresnio amžiaus, ir jaunesnių mokytojų, bet jeigu dabar pasakysiu statistiką, kas serga vasaros laikotarpiu, tai serga jauni – nuo 25 iki 40 metų. Nemanau, kad stigmatizavimas 65 metų ir vyresnių asmenų, yra teisingas, nes daugiausia šia liga serga asmenys, kurie turi tam tikrą lėtinę ligą: cukrinį diabetą, širdies, plaučių. Tai būtent tos ligos, kurios paveikusios ir jaunus asmenis.

Jeigu jaunesnio ar vyresnio amžiaus asmuo negalės klasėje išlaikyti rekomenduojamo atstumo, kuris uždaroje patalpoje yra du metrai, turės būti su kauke. Vienintelės kol kas žinomos priemonės, galinčios suvaldyti šio viruso plitimą, – atstumas, kaukė ir rankų higiena. Dar kartą pasikartosiu: mums visiems reikėtų mobilizuoti savo kantrybę ir prisitaikyti prie ekstremalių situacijų, kurios tikrai nesitęsia amžinai.