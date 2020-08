Per praėjusią parą Lietuvoje – 30 naujų koronaviruso atvejų, dar vienas žmogus mirė

Lietuvoje per praėjusią parą nustatytą 30 naujų koronaviruso atvejų, pasveikusių – 1766, iš viso patvirtinta atvejų – 2594

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 30 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 16 iš jų registruota Kauno, 12 – Vilniaus apskrityse. Dar 2 atvejai patvirtinti Utenos apskrities gyventojams.

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 27 žmonės, 2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą Kaune registruotas 1 įvežtinis atvejis – COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, iš Uzbekistano atvykusiam dirbti į Kaune veikiančią logistikos įmonę.

Karantinas, koronavirusas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

14 naujų atvejų siejami su židiniais

3 atvejai, nustatyti vakarykštę parą, siejami su protrūkiu Kaune veikiančiame grožio salone, apie su kuriuo susijusius atvejus NVSC pranešė anksčiau. Visi asmenys jautė koronavirusui būdingus simptomus. Iš viso su šiuo židiniu siejama 11 COVID-19 ligos atvejų, įskaitant patvirtintus vakar. Vertinama, kad liga šiame grožio salone išplito nuo darbuotojo, kontaktavusio su užsikrėtusiuoju, kurio susirgimo aplinkybės siejamos su laisvalaikio erdve Kauno senamiestyje.

Dar 3 vakar registruoti atvejai yra siejami su protrūkiu Akademinėje kredito unijoje Kaune. Šiuo metu su židiniu iš viso siejami 8 susirgimai. NVSC primena, jog, kaip užsikrėtė pirmasis žmogus, šiuo metu vis dar nėra aišku, tačiau kaip viena iš prielaidų nurodomas asmens apsilankymas restorane.

Taip pat 2 nauji atvejai siejami su Kaune, Pilies g. 12, veikiančiu restoranu. Čia COVID-19 liga patvirtinta 2-iems darbuotojams. Atvejai simptominiai. Kaip užsikrėtė pirmasis asmuo, šiuo metu dar nenustatyta.

Vilniuje vakar registruoti 2 atvejai, siejami su židiniu elektroninę prekybą vykdančioje įmonėje. COVID-19 liga patvirtinta 2-iems darbuotojams, abu jie jautė koronavirusui būdingus simptomus. Šiuo metu šiame židinyje registruoti 4 infekcijos atvejai.

2 atvejai, nustatyti Lietuvoje praėjusią parą, siejami su populiariomis laisvalaikio vietomis: dar 1 atvejis Vilniuje siejamas su sostinės senamiestyje veikiančiu baru (iš viso skaičiuojama 10 susijusių COVID-19 ligos atvejų), Kaune – su laisvalaikio erdve senamiestyje (Rotušės a. 20, Kaunas), tai 55-asis susijęs atvejis.

Dar 1 naujas atvejis Vilniuje yra siejamas choru, apie su kuriuo susijusius atvejus NVSC pranešė anksčiau. Asmuo jaučia koronavirusui būdingus simptomus. Tai 4-asis susijęs atvejis.

Karantinas, koronavirusas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat 1 atvejis, registruotas Utenos apskrityje, yra vertinamas kaip šeiminis protrūkis. Su šiuo židiniu iš viso siejami 5 atvejai.

Be to, nustatyta, kad 13 žmonių – 6 Kauno ir 7 Vilniaus apskrityse – užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga.

2 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 2 asmenys Vilniaus ir Utenos apskrityse. Asmenys tirti dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Lietuvoje – 84-oji mirtis

NVSC praneša, kad LSMU Kauno klinikose mirė koronavirusu užsikrėtęs žmogus. Tai 84-oji mirtis šalyje. Mirusysis priklausė 80-89 metų amžiaus grupei, turėjo gretutinių susirgimų.

COVID-19 liga asmeniui buvo patvirtinta rugpjūčio 20 d. Nustatyta, kad mirusysis užsikrėtė po kontakto su sergančiu artimuoju namų aplinkoje.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2594 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 731 asmenų, 1766 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugpjūčio 22 d. 9 val. duomenimis:

– Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 2594

– Sergančių žmonių skaičius: 731

– Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius: 30

– Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 84

– Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių: 13

– Pasveikusių žmonių skaičius: 1766

– Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu): 3367

– Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų: 160