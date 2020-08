Svarbiausios penktadienio naujienos: Navalnas neišleidžiamas gydytis į Vokietiją, o Lietuvoje – dar viena mirtis nuo COVID-19

BNS pateikia svarbiausių penktadienio naujienų Lietuvoje ir užsienyje apžvalgą.

Viruso plitimas. Per parą Lietuvoje nustatyti 37 nauji koronaviruso atvejai: 15 siejami su žinomais protrūkiais, 14 asmenų užsikrėtė nuo sergančiųjų, septynių asmenų užsikrėtimo aplinkybės nežinomos, vienas atvejis – įvežtinis. Mirė 83-iasis užsikrėtęs koronavirusu žmogus – tai vyresnis nei 70 metų pacientas. Ligoninėse gydoma 60 asmenų, aštuoni iš jų – reanimacijoje.

Kaukių dėvėjimas. Pradėjo galioti privalomas reikalavimas dėvėti kaukes renginiuose lauke ir viduje. Be to, įvestas reikalavimas jas dėvėti viešojo maitinimo įstaigose laukiant maisto ar gėrimo.

Kaukės. Koronavirusas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kelionės į Graikiją. Kelionių organizatoriai „Novaturas“ ir „Tez Tour“ pranešė stabdantys keliones į Graikiją. Užsienio reikalų ministerija pranešė rekomenduojanti nevykti į šią koronaviruso paveiktą šalį, taip pat į Airiją, Lenkiją ir Lichtenšteiną.

Virusas kaimynystėje. Latvijoje patvirtinti trys nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 17 naujų atvejų, Baltarusijoje – 161 naujas COVID-19 atvejis, penki pacientai mirė, Lenkijoje – 903 nauji atvejai: daugiausiai nuo pandemijos pradžios, 13 pacientų mirė. Ukrainoje registruota 2,1 tūkst. atvejų, 23 pacientai mirė, Rusijoje – 4,87 tūkst. naujų atvejų, 90 žmonių mirė.

S. Cichanouskajos pareiškimai. Baltarusijos opozicijos kandidatė prezidento rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja surengė spaudos konferenciją Vilniuje, kur pabrėžė, kad nauji rinkimai yra pagrindinis jos ir opozicijos tikslas, valdžia privalo išgirsti savo tautą, o kitos valstybės negali kištis į jos reikalus. Anksčiau penktadienį paskelbtame vaizdo įraše ji paragino stambių Baltarusijos įmonių darbuotojus tęsti streikus siekiant naujų rinkimų. „Brangūs mano baltarusiai, „Belaruskalij“, MTZ, „Hrodna Azot“ ir kitų įmonių darbuotojai, jūs – naujos laisvos Baltarusijos simbolis“, – sakė politikė.

Sviatlanos Cichanouskajos spaudos konferencija Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

A. Navalno apnuodijimas. Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno, kuris yra sunkios būklės po įtariamo apnuodijimo, perkelti iš Rusijos į Vokietiją atskrido medikų orlaivis, tačiau jo neleista išgabenti iš Omsko ligoninės, medikams teigiant, kad politiko būklė yra pernelyg nestabili ir tai būtų pavojinga jo gyvybei. Kremliaus atstovas tvirtina, kad sprendimas yra „grynai medicininis“. A. Navalno bendražygiai pranešė iš policijos atstovės išgirdę, jog aptikta neatskleidžiamos mirtinos medžiagos, pavojingos tiek pačiam A. Navalnui, tiek aplinkiniams. Tačiau jį gydantys medikai vėliau teigė neaptikę jokių apnuodijimo įrodymų, o kaip pagrindinę diagnozę įvardijo medžiagų apykaitos sutrikimą.

Ginčas dėl Irano. Jungtinėms Valstijoms inicijavus prieštaringai vertinamą mechanizmą, kuriuo siekiama sugrąžinti sankcijas Iranui, šį žingsnį sukritikavo sąjungininkės Europoje, siekiančios išsaugoti susitarimą su Iranu dėl jo branduolinės programos. Didžiajai Britanijai, Prancūzijai ir Vokietijai pareiškus, kad Vašingtonas neturi teisinės teisės inicijuoti „šuoliu atgal“ vadinamos ginčijamos procedūros, JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo apkaltino šias šalis „palaikant ajatolas“.

Iranas / AP nuotr.

„Tamsos sezonas“. JAV demokratas Joe Bidenas oficialiai sutiko tapti savo partijos kandidatu į prezidentus. „Dabartinis prezidentas per ilgai laikė apgaubęs Ameriką tamsoje. Per daug pykčio, per daug baimės, per daug susiskaldymo“, – sakė J. Bidenas.

Paliaubos Libijoje. Kariaujančios Libijos vyriausybės paskelbė nutraukiančios visus kovos veiksmus ir artimiausiu laiku surengsiančios visuotinius rinkimus. Šį susitarimą nedelsdamos pasveikino Jungtinės Tautos.