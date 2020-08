Kaunas atsidūrė po didinamuoju stiklu: Matijošaitis pripažįsta – nesuvaldant koronaviruso galima ir miesto izoliacija

Augant koronaviruso susirgimų skaičiui Kaune, premjeras Saulius Skvernelis užsimena apie lokalų karantiną, mieste veikiančiam viešojo maitinimo sektoriui. Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis neatmeta, kad jeigu daugės su žinomais židiniais nesusiejamų atvejų – galima ir miesto izoliacija.

Kitą savaitę ministrų kabinetas ketina spręsti ir dėl naktinių klubų darbo laiko ribojimo, galbūt griežtinti veido kaukių dėvėjimą kavinėse ir restoranuose.

Šiandien ministrų kabinetas nusprendė, kad bilietai į renginius bus parduodami tik internetu arba užtikrinama dalyvių registracija elektroniniu būdu.

Iš 23 praėjusią parą patvirtintų COVIS-19 atvejų, trys siejami su

Adform kiemeliu“. Iš viso su šiuo židiniu siejami jau 46 atvejai.

Virusui plintant Kauno vadovai siūlo maitinimo įstaigose riboti stovimų vietų skaičių prie baro, tarp lankytojų ir darbuotojų įrengti pertvaras. Įstaigose, kuriose maitinimo paslaugos sudaro mažiau nei pusę apyvartos riboti darbo laiką.

„Kiemelis mūsų Rotušės aikštėje, tai ten nuotraukas pažiūrėjus jei turėčiau plaukų už jų imčiausi. Negali sėdėti vienas prie kito, vos ne ant kelių susiglaudę kuždėtis. Fainas vakaras ten buvo, bet už tai ir atsiliepė, todėl ir siūlome riboti“, – teigia Kauno meras.

Premjero teigimu, saugo rekomendacijos tebegalioja ir kiekviena savivaldybė gali pati prižiūrėti, kaip jų laikomasi.

Barui ir naktiniam klubui vadovaujantis kaunietis Daivaras Judinas sako, pasirūpinęs šildytuvais, kad ir rudenį galėtų daugiau klientų aptarnauti lauke. Naktinį klubą, jei bus trumpinamas darbo laikas - užsidarys išvis.

The project by Kaunas 2022: Kultūra Į Kiemus (Culture to the Courtyards) / M. Plepys