Mūsų šaknys Baltarusijoje: lietuviai apie sunkiai apibrėžiamą tautinę tapatybę ir kovą su Lukašenkos režimu

2020-ųjų metų prezidento rinkimai Baltarusijoje prikaustė pasaulio dėmesį. Tokio masto pasipriešinimo diktatūriniam režimui šalyje dar nebuvo. Politinę padėtį Baltarusijoje Vadimas, Alisa ir Karolis sekdavo ir anksčiau. Jie – lietuviai, tačiau kiekvieno istorija siejasi su šia šalimi.

Lietuvos baltarusių bendruomenė yra trečia pagal dydį tautinė mažuma Lietuvoje. O Baltarusijoje taip pat gyvena daug lietuvių. Bet kiekviena jų istorija yra skirtinga ir padeda suprasti, kiek glaudžių ryšių turi Lietuva ir Baltarusija.

Vadimas Vileita iki 15-os metų gyveno Baltarusijoje ir iki tol niekada negalvojo, kad nauja tėvyne taps Lietuva. Alisa Bulybenko gimė ir augo Lietuvoje, bet būdama tiek lietuviškos, tiek baltarusiškos kilmės save laiko Europos Sąjungos piliete. O Karolis Baranovskis ir rojaus kampeliu vadinamą kaimelį Baltarusijoje, ir Lietuvą laiko sava.

LRT.lt portalo straipsnių ciklas „Mūsų žemė“ per asmenines patirtis siekia atskleisti tautinių tapatybių atspalvius ir problemas Lietuvoje.

Vadimas: tikiuosi, kad dvi mano tapatybės pusės susijungs ir nebebus tokios atskirtos

Paklaustas apie tautinę tapatybę Vadimas nusijuokia – atsakymas nėra paprastas.

„Aš tautinei tapatybei vienu metu teikiu labai didelę reikšmę ir stengiuosi neteikti per didelės reikšmės. Ir taip nusprendžiau sau, kad visų pirma esu žmogus, pasaulio pilietis, europietis. Bet jeigu ir priklausau kažkokioms tautoms, tai, be abejo, baltarusių ir lietuvių. Tai aš sakau, kad esu lietuvis, bet esu ir baltarusis“, – aiškina jis.

Vadimas Vileita / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vadimo mama yra baltarusė, o tėvas – Sibiro gūdumoje gimęs lietuvis. Vos sulaukęs šešiolikos metų Vadimo tėvas iš karto patraukė į Lietuvą, tačiau aplinkybės nulėmė, kad jos taip ir nepasiekė: „Jam nepatiko gyventi Rusijoje, jis visada iš ten norėjo pabėgti ir būdamas 16, kai tik sugebėjo, jis paspruko. Norėjo kur nors į Lietuvą, bet 16 metų jaunuolis tiesiog surado kažkur, kad yra šalia Lietuvos Baltarusija ir ten galima įstoti į kažkokį politechnikumą. Ir įstojo.“

Ten jis ir liko gyventi, susipažino su Vadimo mama.

Baltarusiai yra labai kuklūs žmonės ir jie labai užslopinti, labai nukentėję nuo Stalino represijų – tie, kurie turėjo tautinį sąmoningumą, buvo praktiškai visi išnaikinti.

Kaip jis pats įvardija, gimė „rusakalbėje mišrioje sovietinėje šeimoje“. Tiesa, tai nebuvo tipinė šeima – Vadimui mama ir jos tėvai nuo vaikystės įskiepijo stiprų tautinį sąmoningumą. Jis atsimena, kad jau vaikystėje jam buvo keista, kodėl vis tik šalyje nekalbama baltarusių kalba, šeimoje jie taip pat prenumeruodavo nepriklausomą spaudą.

„Pradžioje aš aiškiai žinojau, kad man rūpi baltarusybė, kad aš esu baltarusis“, – sako Vadimas.

O tuo metu tai nebuvo įprasta. „Baltarusiai yra labai kuklūs žmonės ir jie labai užslopinti, labai nukentėję nuo Stalino represijų – tie, kurie turėjo tautinį sąmoningumą, buvo praktiškai visi išnaikinti“, – pasakoja pašnekovas.

Tačiau besikeičianti politinė situacija pakeitė ir Vadimo gyvenimo aplinkybes – jo tėtis jautė aštrėjantį diktatūros režimą Baltarusijoje ir vis artimesnį ryšį su Lietuva. Lietuvišką kultūrą pradėjo diegti ir į sūnaus gyvenimą – sekmadieniais Vadimas pradėjo mokytis lietuvių kalbos, dalyvaudavo ten esančios lietuvių bendruomenės renginiuose.

„Man lyg ir įdomu buvo pradžioje, bet aš negalvojau, kad tai kažkur nuves, link kažko rimto“, – prisimena jis.

Tai dabar pagal tėčio svajonę esu lietuvis, o pagal mamos ir savo vaikystės svajonę esu baltarusis.

Tačiau Vadimo tėtis vis labiau skatino atsigręžti į Lietuvą. Taip būdamas 15 metų Vadimas atvažiavo į Lietuvą.

„Jis (tėvas – LRT.lt) įgyvendino savo projektą per mane. Kaip tas dažnas atvejis, kai vaikai įgyvendina tėvų projektus. Tai dabar pagal tėčio svajonę esu lietuvis, o pagal mamos ir savo vaikystės svajonę esu baltarusis“, – nurodo Vadimas.

Jis atvyko mokytis į Lietuvių namų mokyklą. Ši mokykla yra skirta padėti į Lietuvą „grįžusiems“ lietuvių tremtinių ar svetur gimusių ir užaugusių lietuvių vaikams integruotis į visuomenę ir kultūrą. Vadimas sako, kad tai nėra tikras grįžimas. „Man tas „grįžimas“ į Lietuvą keistokai skambėjo, nes aš savęs su Lietuva netapatinau. Bet tėtis, pasirodo, tapatino ir jis galiausiai savo pasiekė, kad aš tapau lietuviu. Nes aš išmokau tą kalbą baisiai sudėtingą, aš išlaikiau visus egzaminus“, – pasakoja jis.

Mokykloje Vadimas buvo „įmestas į vandenį“, nes visko reikėjo iš karto mokytis lietuvių kalba.

„Aš gavau išskirtinį patriotinį lietuvišką auklėjimą Lietuvių namų mokykloje ir turbūt galiu padeklamuoti daugiau lietuviškų eilėraščių ir padainuoti daugiau lietuviškų dainų negu normalūs lietuviai“, – svarsto jis.

Vadimas Vileita / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pamažu jis pradėjo kurti gyvenimą Lietuvoje – baigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, gavo pilietybę, sukūrė šeimą. Jis taip pat įsiliejo į stiprią ir gražią lietuvių giminę, kuriai svarbios kultūrinės ir bendruomenės tradicijos. Kaip pats nurodo, tai jam buvo naujas integracijos į lietuvių visuomenę etapas.

Vadimas pabrėžia, kad dėl tokio priėmimo jis jaučiasi skolingas Lietuvai.

Vis dėlto jam nenustojo rūpėti ir Baltarusija – Vadimas Lietuvoje įsteigė visuomeninę organizaciją, skirtą kovoti už demokratiją Baltarusijoje, dalyvavo įvairiose žmogaus teisių iniciatyvose, vykdė kampaniją dėl palengvinto vizų režimo baltarusiams, taip pat dalyvaudavo protestų akcijose Minske, viešai kritikuodavo režimą. Dėl savo veiklos jis net buvo keleriems metams patekęs į juodąjį sąrašą – negalėjo gauti vizos ir aplankyti savo tėvų. Šį laikotarpį jis prisimena kaip sunkų.

„Gerai, kad tai buvo jau tada, kai aš Lietuvoje turėjau šeimą, buvau čia įsitvirtinęs, nes pradžioje man tai būtų buvę kaip tragedija. Tėvams buvo labai sunku tai atlaikyti. Mamai, seneliams, kurie vis tiek labai mane myli ir nori matytis. Ir jiems labai sunku čia atvažiuoti, bet jie atvažiuodavo, nes jie norėjo pamatyti mane ir mano dukrą“, – prisimena Vadimas.

Bet aš žinau, kad aš kilęs iš Baltarusijos, ir vien mano vardas ir mano kilmė vis tiek rodo, kad aš nesu visiškai lietuvis. Kadangi noras priklausyti, noras turėti bendruomenę žmogui yra vienas iš pamatinių psichologinių poreikių, tai aš žinau, kad šita bendruomenė mane priėmė, bet taip visiškai iki galo aš nesu čia savas.

Būtent tuo metu jis pajautė atitolimą nuo Baltarusijos, nes, kaip pats pripažįsta, pavargo nuo politinės situacijos: „Pavargau nuo to beviltiškumo, kad nieko čia labai nepakeisi. Kad čia ta kova už demokratiją nelabai duoda kokių rezultatų.“ Jis vis labiau įsiliejo į Lietuvos bei Vakarų politinį kontekstą – pradėjo daugiau domėtis Lietuvos politika bei žaliosiomis idėjomis.

Taip jis jautėsi, kol Aliaksandro Lukašenkos konkurente tapo Sviatlana Cichanouskaja. Po jos agitacinės kampanijos, suklastotų rinkimų ir žmonių reakcijos Vadimas sako aiškiai pajutęs baltarusių atbudimą ir dėl to vėl įsiliejo į visuomeninę veiklą.

„Aš Lietuvoje jaučiuosi esąs lietuvis, aš žinau, kad esu lojalus Lietuvos pilietis, man rūpi Lietuvos sėkmė, man rūpi, kad čia būtų gerai, bet aš gal nesu tiek užsiangažavęs Lietuvos reikalams, kiek dabar, pavyzdžiui, šiomis dienomis, esu užsiangažavęs Baltarusijos reikalams. Kadangi aš ten gimiau, užaugau, tai dabar tai, kas vyksta Baltarusijoje, mane tiesiog krečia.

Lietuvoje gal ir dėl to, kad nėra tokios situacijos, tai yra mano namai, aš čia jaučiuosi gerai, čia gyvena mano mylimi žmonės, iš čia kilusi mano žmona, čia auga mano vaikai. Tai tikrai yra mano tėvynė. Bet aš žinau, kad aš kilęs iš Baltarusijos, ir vien mano vardas ir mano kilmė vis tiek rodo, kad aš nesu visiškai lietuvis. Kadangi noras priklausyti, noras turėti bendruomenę žmogui yra vienas iš pamatinių psichologinių poreikių, tai aš žinau, kad šita bendruomenė mane priėmė, bet taip visiškai iki galo aš nesu čia savas“, – nurodo jis.

Vadimas Vileita / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Svarstydamas apie galimus scenarijus po Baltarusijos prezidento rinkimų, Vadimas vis tik pabrėžia, kad svarbiausia tai, jog pakito pačių baltarusių požiūris į režimą.

„Baltarusių tauta rodo, kad ji formuojasi, gal net jau susiformavo. Jau yra suformuota dirva gyventi normalioje demokratinėje valstybėje. Žmonės lyg ir suprato, kad jie turėtų būti šeimininkai savo šalyje, kad jų balsas turėtų lemti, kas valdo šalį. Tai tas suvokimas atėjo.

Neatėjo ryžtas ginti savo valios rizikuojant savo gyvybe. Kas iš to bus? Arba tie protestai pamažu nuslops ir žmonės kurį laiką toliau gyvens prislėgti, bet jau sąmoningai suvokdami, kad jie gyvena slegiami diktatūros, kad jų balsas buvo pavogtas, ir lauks kitos progos, arba įvyks koks nors stebuklas“, – šypteli Vadimas.

Baltarusių tauta rodo, kad ji formuojasi, gal net jau susiformavo. Jau yra suformuota dirva gyventi normalioje demokratinėje valstybėje.

Pasiekta demokratija Baltarusijoje reikštų Vadimui ramybę. Dabar jis pabrėžia, kad vis tik jo dvi tapatybės – lietuvio ir baltarusio – yra atskirtos, nes šiose šalyse veikia skirtingos sistemos, iškyla sunkumų net paprasčiausiai keliaujant. Todėl jis tikisi, kad tas „stebuklas“ vis tik įvyks.

„Aš tada galėsiu didžiuotis, kad esu ne tik lietuvis, bet ir baltarusis. Kažkaip gal tos dvi mano tapatybės pusės susijungs ir nebus jau tokios labai atskirtos“, – viliasi Vadimas.

Alisa: aš esu iš dviejų pusių sulipdyta – ir lietuvė, ir gudė

„Jeigu taip reikėtų pasirinkti tautybę, tai tikrai sakyčiau, kad aš esu labiau lietuvė nei gudė. Bet aš nenorėčiau rinktis. Ir man vis tik patinka tas daugiakultūriškumo principas ir pagarbos kitoms kultūroms momentas. Aš esu iš dviejų pusių sulipdyta – ir lietuvė, ir gudė“, – aiškina Alisa.

Tačiau ji teigia, kad šiuo metu jai svarbesnė Europos Sąjungos pilietybė.

Alisa Bulybenko / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Alisos seneliai kilę iš mažo miestelio šalia Gomelio: „Mano močiutė buvo iš vadinamųjų buožių šeimos, turėjo didžiulį dvarą su fasadiniais langais, net 19 jų buvo. Bet keitėsi santvarka, juos išvarė iš jų pačių namų, įkūrė kažkokį vietinį kino teatrą ir dar kažkokį kolūkio biurą padarė. Senelis šiek tiek kukliau gyveno“, – apie savo ištakas pasakoja Alisa.

Gomelio miestas, kaip pasakoja Alisa, buvo kosmopolitiškas bei atviras įvairioms kultūroms. Kitoms kultūroms buvo atviri ir jos seneliai.

„Mano seneliai labai gražiai sutardavo su žydais, būdavo labai daug šeimos draugų būtent žydų. Tai kai aplinkui visokios Holokausto antrinės bangos, ten – didelė draugystė“, – tikina ji.

Tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių jiems teko palikti Baltarusiją. Alisos senelis baigė jūrų laivybą ir buvo kapitono padėjėju. Dėl to jis buvo paskirtas važiuoti į Klaipėdą, o kartu su juo išvyko ir senelė, kaip pati Alisa vadindavo, babuška.

Alisa svarsto, kad dėl politinių aplinkybių ir priverstinio persikraustymo jie Lietuvoje nesijautė saugiai, nepasitikėjo aplinka.

„Labai tylūs būdavo ir laikydavo informaciją sau. Ir mane labai mokydavo nieko niekam nepasakoti, tyliai ramiai sėdėti“, – nurodo ji.

Kai buvau maža ir būdavo dar telefonų knygos, tai atsiverti telefonų knygą ir matai tik dvi Bulybenko pavardes – senelis ir jo butas, ir mūsų šeimos.

Tačiau Alisos tėtis buvo kitoks – nuo ankstyvos jaunystės buvo maištingas ir ėjo prieš sovietinę sistemą. Jis turėjo ilgus plaukus, mūvėjo džinsus, kol nebebuvo, kur naujo lopo siūti, surengė ir bene vieną pirmųjų roko festivalių Vilniuje, Žirmūnų restorane. Kartu jis koja kojon ėjo ir su Lietuvos laisvės kovomis.

Pasak Alisos, tokį laisvės pojūtį jam įskiepijo daugiakultūrė aplinka, leidusi suprasti humaniškumo ir orumo svarbą, bei muzikos, ypač choro „Ąžuoliukas“ įtaka.

Taigi, jos tėvas į šeimą atnešė slavišką, baltarusišką kraują ir istoriją: „Kaip jis sako – gudai mes.“ O mama buvo lietuvė, kilusi iš tremtinių giminės.

„Tai, kad mama į šeimą atsivedė rusakalbį, nebuvo kažkaip lengvai priimta. Bet tada tėtis pažaidė šachmatais su mamos tėčiu, kuris kaip tik po tremties buvo grįžęs iš lagerių, išlenkė burnelę ir panašu, kad nieko baisaus ten ir neįvyko“, – nusijuokia Alisa.

Alisa Bulybenko / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Todėl Alisa ir jos sesuo tiek iš tėčio, tiek iš mamos pusės paveldėjo, kaip pati sako, „laisvės geną“.

„Jis (tėvas – LRT.lt) turi laisvės kultūrą ir laisvės vertybes. (...) mes nesam iš tų žmonių, kurie vertintų pareigybę per se, vien dėl to, kad kažkas turi antpetį ar pareigas, tai dėl to nepradedi nekvestionuoti to žmogaus. Tu labiau žiūri į tai iš intelektinės ir vertybinės pusės. Ir turi tą kritinį mąstymą ir atsirenki. Tai gal čia tas laisvės šleifas, ta dvasia labai gyva mūsų šeimoje“, – aiškina ji.

Mes nesam iš tų žmonių, kurie vertintų pareigybę per se, vien dėl to, kad kažkas turi antpetį ar pareigas, tai dėl to nepradedi nekvestionuoti to žmogaus

Tai, kad jos kilmė išskirtinė, Alisa pastebėjo dar vaikystėje.

„Kai buvau maža ir būdavo dar telefonų knygos, tai atsiverti telefonų knygą ir matai tik dvi Bulybenko pavardes – senelis ir jo butas, ir mūsų šeimos. Tai jautėsi toks unikalumas“, – nurodo ji.

Šis unikalumas atsispindėjo ir jos šeimos kalboje.

„Kalba – vienas iš tų esminių momentų, visą laiką lietuviškai kalbėdavome. Bet aš atsimenu laiką, man dar iki 10-ies metų kažkur, kai mano tėtis namuose dar kalbėdavo rusiškai, kol jis išmoko lietuvių kalbą. Ir seneliai mano rusakalbiai buvo. Tas visada jautėsi, kad tu nesi visiškas lietuvis, nes tu su seneliais kalbi jų kalba. Jaučiausi toks geras miksas“, – atsimena ji.

Kitokios Alisai atrodė ir jų šventės: „Kai mes, vaikai, atsiradom, tai gal buvo tas keista, kad aš jaučiausi šiek tiek kitokia tarp visų kitų vaikų, nes mes švęsdavome dvejas Kalėdas, dvejas Velykas, nes tai buvo vis tiek provoslaviškos tradicijos iš senelių. Tai tu atšventi su mama ir močiute, o tada po dviejų savaičių jau važiuoji beliašų pas babušką, kalėdoji ir turi sakyti „Christos voskres“, visą laiką prie durų primindavo močiutei, kad teisingai pasakytų.“

Šis dviejų kultūrų susiliejimas paveikė ir jos senelius, kilusius iš Baltarusijos. Kaip pasakoja pati Alisa, jos babuška reprezentuodama šeimą ruošdavo lietuvišką tradicinį patiekalą – cepelinus.

„Mano močiutė, kuri iš Baltarusijos atvykusi, ji kai važiuodavo atostogauti į Sočį, tai ji svečiams reprezentuodavo Lietuvą ir ruošdavo cepelinus. Visiška slavė, gimusi ir augusi kaimelyje prie Gomelio, suaugusi moteris, reprezentuodama savo šeimą ruošdavo cepelinus“, – šypteli Alisa.

Alisa Bulybenko / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis tik ji pripažįsta, kad dėl mamos įtakos tiek ji, tiek jos sesė jaučiasi labiau lietuvės nei slavės. Čia, anot jos, yra jos gimtinė ir namai. Tačiau dėl paveldėto „laisvės geno“ laisvės kovos Baltarusijoje jai visuomet buvo aktualios.

Ir tas prijautimas jų laisvės kovai yra vėlgi labiau iš tų pačių vertybių, to paties humanizmo ar laisvės pusės negu kad to, kad mano kraujo žmonės dabar vis dar kenčia.

„Tu matai tą labai didelę neteisybę ir vis tiek užverda kraujas. Tai dabar pasižiūri, kas Baltarusijoje vyksta, ir tu matai tuos suimamus žmones ir žinai, kaip jie yra kankinami, visi politiniai kaliniai, ir pikta. Ir aš suprantu, iš kur kyla tas pasipriešinimas visai sistemai, nes jeigu tu matai labai didelę neteisybę, tai dažnas išsijudina.

Ne tuo požiūriu (rūpi – LRT.lt), kad mano šaknys yra iš tenai ir aš jaučiu kažkokią asmeninę atsakomybę kažką labai puoselėti ar išlaikyti. Viskas, kas yra susiję man asmeniškai su Baltarusija, tai tas didžiulis liūdesys dėl politinio režimo, kuris tenai yra. Ir tas prijautimas jų laisvės kovai yra vėlgi labiau iš tų pačių vertybių, to paties humanizmo ar laisvės pusės negu kad to, kad mano kraujo žmonės dabar vis dar kenčia, o mes čia sukūrėme savo gyvenimus“, – sako Alisa.

Karolis: man Baltarusijoje yra sava ir Lietuvoje sava

„Aš esu lietuvis, nes aš gimiau ir užaugau Lietuvoje. O Baltarusijos šaknys yra tiesiog šaknys“, – sako Karolis.

Karolio tėvai yra kilę iš Baltarusijos, tačiau jų tautinė tapatybė yra kompleksiška.

„Aš kalbėjau su tėvais: „Kas jūs tokie esat – baltarusiai ar lietuviai?“ Dėl mamos tai kaip ir aišku, ten baltarusių kaimas, bet lietuviai visi buvo, tai ji kaip ir lietuvė. O tėtis savęs baltarusiu nelaiko, nes jie gyveno ten tam kaimuke ir jie ten visi lenkai buvo. Pavyzdžiui, mano tėvas, jis kaip ir atsikrato to – aš nesu baltarusis, nes aš jau čia kiek laiko gyvenu Lietuvoje ir esu lietuvis, moku lietuviškai. Bet vis tiek faktų nepaslėpsi.

Gimimo liudijime buvo parašyta, kad jie yra Sovietų Sąjungos piliečiai, bet jie gyveno dabartinėje Baltarusijoje. Tai jeigu taip žiūrėtume, tai jie baltarusiai. Bet tada buvo Sovietų Sąjunga, ten taip nėra aišku“, – svarsto jis.

Karolis Baranovskij / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nors pats Karolis gimė Lietuvoje, vaikystės ir jaunystės vasaras bei laisvalaikį jis praleido Baltarusijoje. „Aš ten augau ir ten buvo pirmosios tos vaikiškos kvailos išdaigos ir tas man svarbu“, – pabrėžia jis.

Jo senelių kaimas – visai netoli Lietuvos. Karoliui tai rojaus kampelis žemėje.

„Ten yra tokia nuostabi gamta. Mano tėvelis taip išmokė mane mylėti gamtą, nes jis yra iš ten. Įsivaizduok, atvažiuoji tu pas mane į tą kaimą, keliukas, po kairei iš karto didžiausias šlaitas, upė teka, o po dešinei – miškai. Ir daryk, ką nori, eik, kur nori. Tai žmogaus praktiškai nepaliesta vieta, atvažiuoji, atsijungi nuo visko. Tai man ten yra rojaus kampelis, būtent tas aplinkos, gamtos momentas. O visa tai yra dėl to, kad mano seneliai ten gyveno“, – pasakoja jis.

Aš ten augau ir ten buvo pirmosios tos vaikiškos kvailos išdaigos ir tas man svarbu.

Ten jis augo supamas kaimo kultūros – ganydavo karves, šerdavo kiaules, šienaudavo ir eidavo maudytis į upę. Dėl to jis, kaip pats sako, nejautė didelio skirtumo tarp tuometinio lietuvių ir baltarusių gyvenimo. Čia jis taip pat daugiausia laiko leisdavo su giminėmis.

„Jeigu kalbėtume apie mamos tėviškę, tai ten jau Baltarusijos lietuviai supo mane. Jie su tokiu lietuvišku akcentu šnekėjo, įdomia šnekta šnekėjo. Tai ten labiau su lietuviais. Tačiau ten būdavome rečiau, vis tik daugiau pas tėvelio tėvus važiuodavome. Tai ten mane supdavo mano pusbroliai, jie irgi yra iš Vilniaus. Tai gal todėl aš tos ir kultūros nelabai pamačiau, nes aš savose sultyse ten viriau – mano tėvai, mano seneliai, pusbroliai“, – mąsto Karolis.

Aš neskirstau – man čia kažkaip bendrai yra tokia mišrainė, net nelabai aš noriu skirstyti. Nes aš ten labai daug laiko praleidau, visos vasaros. Man ten sava ir čia yra sava.

Dėl to tiek anksčiau, tiek ir dabar jis nejaučia skirtumo tarp Baltarusijos ir Lietuvos. Abi šalys jam savos ir neatsiejamos.

„Man nebuvo visiškai kažkokio jausmo, kad važiuoju į kitą šalį. Man tai buvo visiškai sava šalis. Kiti manęs klausia: „Kada paskutinį kartą buvai užsienyje?“ Ir aš galvoju, galvoju, kada tame užsienyje buvau... Nesvarbu, kad aš kiekvieną savaitgalį važiuodavau į Baltarusiją. Bet man tai visiškai ne užsienis, visiškai savas toks dalykas. Aš neskirstau – man čia kažkaip bendrai yra tokia mišrainė, net nelabai aš noriu skirstyti. Nes aš ten labai daug laiko praleidau, visos vasaros. Man ten sava ir čia yra sava“, – nurodo Karolis.

Karolis Baranovskij / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kiek vėliau, susipažinęs su žmona, Karolis pradėjo sąmoningiau vertinti šalis. Ji taip pat paskatino ir plačiau pažinti Baltarusiją – pakeliauti ir daugiau jos pamatyti.

„Suvokimas, kad aš turiu šaknis dviejose šalyse, tai gal tik dabar ateina. Tas toks pastebėjimas, kad aš važiuoju į užsienį, atsirado tik tada, kai aš apsiženijau ir su žmona važiuodavome ten pas mane į kaimą ir ji sakydavo: „O, važiuojam į užsienį.“ Tai ji gal buvo toks kaip rodiklis, kad mes važiuojame į užsienį. Kad važiuoju ne tiesiog į savo kaimą, o važiuojame mes į užsienį“, – pasakoja jis.

Keliaudamas Karolis turėjo galimybę pamatyti kasdienį baltarusių gyvenimą. Tačiau jis prisipažįsta, kad, pamatęs gyvenimą ten, įvertino tai, ką turi Lietuvoje.

„Ką aš mačiau, kas vyksta, tai kad nieko nevyksta. Ten kaip buvo, pokyčio jokio praktiškai nėra. Mes, Baltarusija ir Lietuva, laisvomis šalimis tapome praktiškai vienu metu. Pažanga pas mus matosi, kad mes vis tiek labiau galime daryti, ką mes norime, turime didesnį pasirinkimą. O ten nuvažiuoji į tas krautuves ir pamatai, kaip iš pasakojimų tėvų, kai jie prie dešros stovėdavo. Tokį sovietinį gyvenimą pamačiau ten“, – atskleidžia Karolis.

Čia tiesiog žmonėms turi labai labai įgristi visas tas reikalas, o kiek žinau iš pusbrolių pasakojimų, jau ten labai įgriso. Tai aš manau, kad čia tik laiko klausimas, kada ten kažkoks perversmas įvyks.

Dėl to jis kaltina diktatūrinį A. Lukašenkos režimą, bet mano, kad šio prezidento laikas suskaičiuotas. Tačiau kad pasiektų laisvę nuo režimo, Baltarusijai prireiks didelių pokyčių.

Karolis Baranovskij / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Čia tiesiog žmonėms turi labai labai įgristi visas tas reikalas, o kiek žinau iš pusbrolių pasakojimų, jau ten labai įgriso. Tai aš manau, kad čia tik laiko klausimas, kada ten kažkoks perversmas įvyks. Ir aš labai tikiuosi, kad įvyks. Nes šalis didelė, nuostabi, labai graži. Kaip su tėveliu šnekam, viską reikia nugriauti ir pastatyti iš naujo. Nes kitaip nieko ten nesutvarkysi“, – aiškina Karolis.

Vis tik jis pabrėžia, kad tai, kur gimė, augo ir matė skirtingas šalis, jį praturtino kitaip – suteikė jam įvairesnį patirčių bagažą, todėl jis tuo džiaugiasi.

„Ar tu kalbėsi viena kalba, ar tu kalbėsi dviem – čia jau yra didelis skirtumas, nes kaime su pusbroliais baltarusiais mes kalbėdavome rusiškai. Ir aš visą gyvenimą, kiek save atsimenu, rusiškai ir kalbėdavau nuo mažų dienų. Ta pati lenkų kalba sukosi truputėlį. Aš manau, kad tai paveikė į gerąją pusę. Aš džiaugiuosi tuo ir didžiuojuosi“, – pabrėžia jis.

Savo senelių kaimą Baltarusijoje kaip rojaus kampelį Karolis mato ir ateityje.

„Aš tikiuosi, kad mano tas rojaus kampelis ir liks. Kiek aš gyvensiu, tiek galėsiu ir nuvažiuoti. Aš to tikrai labai tikiuosi“, – šypteli Karolis.