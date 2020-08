Sankcijos Baltarusijai: politikai sveikina šias iniciatyvas, tačiau jų sėkme abejoja

Baltarusijos kelią į demokratiją palaiko ir Lietuva. Prie Laisvės TV iniciatyvos kitą sekmadienį rugpjūčio 23-iąją sustoti į Laisvės kelią nuo Katedros aikštės iki Baltarusijos sienos jungiasi ir LRT, kuri rengia tiesioginę transliaciją.

Prieš 31 m. tokiame kelyje stovėjo trijų Baltijos valstybių žmonės, kovoję už laisvą ateitį. Dabar savo ateitį gina baltarusiai, o mes galime juos paremti.

Laisvės kelyje paskelbė dalyvausią prezidentai Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė. Prezidentė D. Grybauskaitė Twiteryje Aliaksandrą Lukašenką pavadino diktatoriumi kruvinomis rankomis ir paragino trauktis iš posto.

Prezidentas G. Nausėda interviu Jungtinės Karalystės televizijai „Sky News“ pareiškė, kad A. Lukašenkos valdžia yra nelegitimi, nes rinkimai nebuvo laisvi.

Lietuva priglaudė opozicijos kandidatę Sviatlaną Cichanouskąją, pakvietė atvykti gydytis nukentėjusiuosius per protestus.

Prezidentas G. Nausėda siūlo Baltarusijos diktatoriui trijų veiksmų planą, kaip sureguliuoti kilusią krizę. Tik, atrodo, A. Lukašenka

nieko nenori girdėti.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Per patį rinkimų kampanijos įkarštį viena iš pagrindinių Baltarusijos diktatoriaus konkurenčių S. Cichanouskaja sulaukė grasinimų: jei nesitrauks, atims vaikus, o ją, kaip ir sutuoktinį, suims. Bet dukra ir sūnus paslėpti Vilniuje, todėl ji tęsė ir tikriausiai laimėjo.

Rugpjūčio 10-sios popietę vyko užginčyti rinkimų rezultatų, bet Centrinės rinkimų komisijos vadovės kabinete ją pasitiko du aukšti specializuotos antiteroro tarnybos pareigūnai. Po kelių valandų ji sugniuždyta skaito įbruktą tekstą.

„Žinau, daug kas mane supras, daug kas smerks, o daugelis – nekęs. Neduok Dieve, susidurti su tokiu pasirinkimu, su kokiu susidūriau aš. Žmonės, rūpinkitės savimi, prašau“, – kalbėjo S. Cichanauskaja.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

​„Galbūt jai buvo parodytas vaizdo įrašas, kaip kankinamas jos vyras, galbūt jai pasakė informacijos apie giminaičius, galbūt parodė, kad yra pasiruošę ką nors nužudyti arba sužaloti“, – svarstė baltarusijos žurnalistas Franak Viačorka.



Lietuva S. Cichanouskajai suteikė prieglobstį, nedelsdamas susisiekė prezidentas G. Nausėda, aptarė gelbėjimo planą. Lietuvos prezidentas siūlo visų pirma išmėginti trijų punktų planą padėčiai Baltarusijoje stabilizuoti, kurį jis esą aptarė su Lenkijos, Latvijos vadovais.

„Pirma, Baltarusijos valdžios institucijos nutraukia prievartos naudojimą prieš savo piliečius ir deeskaluoja situaciją. Antra, Baltarusijos valdžia paleidžia suimtuosius, kurių jau skaičiuojama tūkstančiais. Trečia, Baltarusijos institucijos atnaujina dialogą su savo pilietine visuomene“, – vardijo G. Nausėda.

„Tai yra bazinis atspirties taškas, sakantis, kad turi būti nutrauktas smurtas, o tada kalbama apie politines derybas“ – sakė Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala.

Linas Kojala / E. Genio/LRT nuotr.

Prezidentas G. Nausėda susitiko su Baltarusijos visuomenininkais, pasiūlė Baltarusijoje įkurti nacionalinę tarybą iš valdžios ir pilietinės visuomenės atstovų, siekiant spręsti krizę šalyje.

Su baltarusių opozicija bendraujantis „Freedom house“ Lietuvoje direktorius politologas Vytis Jurkonis ragina verčiau remti baltarusių laisvės ir demokratijos siekį.

„Na, pirma, tai mes žinome, kad derybos su A. Lukašenka dažniausiai pasibaigia kažkokia melagyste ar išdavyste iš jo pusės. Derybos su tokio pobūdžio pusėmis yra labai pavojingos. Bet kuriuo atveju. Pirmiausias dalykas – Baltarusijos žmonės, kurie žmonės jau pajuto, kad labai nori permainų ir kad valdžiai tai yra milžiniškas iššūkis. Netgi jeigu jie kažkokiu būdu išsilaikytų ir mes žinome jau tai kaip faktą, kad jeigu A. Lukašenka išlieka, jo priklausomybė nuo Kremliaus tik dar labiau didėja ir tai yra jo kaltė ir jo valdymo pasekmė“, – tikino V. Jurkonis.

Vytis Jurkonis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Penktadienį ES užsienio reikalų ministrai pritarė individualių sankcijų įvedimui, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius informavo ministrų tarybą apie Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos vadovų remiamą trijų punktų planą. Politikos mokslininkas Ramūnas Vilpišauskas sveikina šias iniciatyvas, tačiau jų sėkme abejoja.

„Abejoju ar šis planas bus įgyvendintas - nes jis reikštų, kad Baltarusijos vadovas Lukašenka turėtų pasitraukti iš užimamos pozicijos, o jo interesas, manau, yra išsilaikyti valdžioje“, – sakė R. Vilpišauskas.

Ramūnas Vilpišauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antradienį šaukiama neeilinė Seimo sesija. Dalis parlamentarų siūlo Lietuvai vienašališkai įvesti sankcijas prisidėjusiems prie represijų ir nelaukti, kol dėl to susitars Europa.

Europarlamentaras Andrius Kubilius ragina suteikti Baltarusijai, kaip ir Ukrainai po Maidano, finansinę ES paramą. Ir jei reikės – derėtis ir su diktatoriumi.

„Lietuvai yra naudinga pasiekti, kad Baltarusijoje įsitvirtintų demokratija. Jeigu vardan to dabar reikia bendrauti jau su nebelegitimiu A. Lukašenkos režimu ir kviesti jį normaliam dialogui, tai tada tai galima padaryti, bet ne daugiau“, – kalbėjo A. Kubilius.

Andrius Kubilius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kol kas ant politikų stalo tik individualios sankcijos Baltarusijai, mažai tikėtinos ekonominės, galinčios turėti pasekmių mūsų valstybei.

Trečdalis Lietuvos geležinkelių ir Klaipėdos uosto krovinių – baltarusiški. Jei diktatūra išsilaikys – greičiausiai sulauktume atsako.

„Ateityje gali pasireikšti tose srityse kur labiau valstybė valdo: transportas, logistika. Valstybinių įmonių eksportas vyksta per mūsų Klaipėdos uostą, be abejo trąšos ir kitos gamybinės prekės juda per Lietuvą per Lietuvos geležinkelius. Tai šioje vietoje gali būti tam tikri scenarijai, kur gali perkelti tuos srautus kitur“, – sakė Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Vidmantas Janulevičius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Lietuva beveik tris dešimtmečius stebi procesus Baltarusijoje - griežtina pozicijas, kviečia dialogo „neperžengiant raudonųjų linijų“, tačiau rezultatas vis tas pats.

„Lietuvos pozicija ilgą laiką yra balansavimo tarp ekonominių interesų ir tos vadinamos vertybinės pozicijos palaikymo t.y. rūpesčio Žmogaus teisėmis ir laisvėmis deklaravimu, bet kartu noru plėtoti tarpusavio ekonominius ryšius tarp Baltarusijos-Lietuvos“, – sakė R. Vilpišauskas.

Šeštadienį A. Lukašenka pareiškė, kad kaip jau sakėme, įvykiuose stebimas „įsikišimas iš išorės“ ir paskambino Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Teigdamas, kad įžvelgė, jog kilo grėsmė net tik Baltarusijai, bet ir visai sąjunginei valstybei, matyt turėdamas galvoje sutartį su Kremliumi, pagal kurią egzistuoja ši valstybė.

Savaitės pradžioje Lietuvos saugumas įspėjo, kad į šią situaciją gali įsitraukti trečia valstybė.

„Mes norime nepriklausomos Baltarusijos, kaip geros kaimynės, ir visi kišimaisi iš trečiųjų šalių, ir poveikis šiai šaliai gali padaryti rimtą įtaką ir Lietuvos interesams“ – sakė Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Darius Jauniškis.

Darius Jauniškis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ar tai reiškia, kad dėl neslopstančios protestų bangos Baltarusijos diktatorius jaučia iš rankų slystant valdžią ir dėl to kvies į pagalbą Sąjungininkę Rusiją, o Kremlius atsiųs pastiprinimą demoralizuotiems Baltarusijos omonininkams, kurie prieš taikią minią jau nuleidžia skydus?