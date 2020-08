Estijos prezidentė: Lietuvos planui dėl Baltarusijos pasirengusios pritarti Baltijos šalys, Lenkija ir Suomija

Aliaksandras Lukašenka tikina gavęs Vladimiro Putino pažadą, kai tik paprašys, gaus visapusišką pagalbą, kad būtų užtikrintas Baltarusijos saugumas, nes jam kelia nerimą NATO karinės pratybos ir esą didinamas karinis komponentas Lietuvoje ir Lenkijoje. Tuo metu Latvija jungiasi prie Lietuvos iniciatyvos. Antradienį šaukiamas neeilinis Saeimos posėdis, kuris turėtų priimti deklaraciją dėl smurto ir neskaidrių rinkimų. Lietuvoje viešėjusi Estijos prezidentė pareiškė pritarianti Lietuvos pasiūlytam trijų punktų planui, kad taikiai būtų išspręsta sudėtinga padėtis Baltarusijoje ir šiuo klausimu derybose pasiekta bendra pozicija.

Interviu LRT „Savaitei“ Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid taip pat pabrėžė, kad naujos sankcijos Minskui turi nenuskriausti tų Baltarusijos žmonių, kuriems stengiamasi padėti.

­ – Baltarusija dabar užvaldžiusi dėmesį, tad negaliu nepaklausti, kokia geriausia išeitis būtų Talino nuomone – derybos, sankcijos, A. Lukašenka turi trauktis, nauji rinkimai?

– Mūsų pozicija tokia pati kaip Lietuvos, pritariame trijų punktų siūlymams drauge ieškoti bendros pozicijos dėl taikaus sprendimo. Manome, kad planas veiksmingas. Jam pasirengusios pritarti Baltijos šalys, Lenkija bei Suomija. Kad būtų vedamos opozicijos ir Baltarusijos vyriausybės derybos dėl žodžio, susirinkimų laisvės Baltarusijos žmonėms. Esame pasirengę remti taikų procesą.

– ES lyderių pareiškimai labai griežti, bet kalbama apie sankcijas, ar tai veiksminga, kai sankcijos Baltarusijai taikomos jau 10 metų – ir nieko.

– Pirmiausia turime būti tikri, kad sankcijos nenuskriaus paprastų žmonių, kuriems stengiamės padėti. Jos turi būti tikslinės, turi būti aišku, kodėl mes jas taikome. Bet sankcijos nėra pats savaime tikslas, siekiame taikaus sprendimo, taikių Baltarusijos opozicijos ir vyriausybės derybų. Todėl dabar esu sutelkusi dėmesį, kaip to pasiekti. Taikant naujas sankcijas, reikia gerai pagalvoti, ar jos nepakenks mūsų pagrindiniam tikslui – taikioms deryboms.

– Amerikos karių išvedimas iš Vokietijos? Ar Estija tikisi ir rengiasi priimti dalį iš Vokietijos išvedamų amerikiečių karių.

– Taip, tokia galimybė buvo minima, apie tai kalbėjo amerikiečiai, bet daugiau detalių nežinome. Žinoma, sveikintume kiek įmanoma daugiau amerikiečių karių – dislokuotų laikinai ar nuolat Lenkijoje ir Baltijos šalyse ir esame pasirengę apie tai diskutuoti su savo transatlantinais partneriais.

– Norėčiau paklausti apie padėtį Europos Sąjungoje – jūs turite darbo institucijose patirties. Dabar vieni kalba apie skilimą, kiti – apie byrėjimą. Kokia, jūsų nuomone, didžiausia ES problema?

– Jei atvirai, tai 20 metų aktyviai seku, kas vyksta Europos Sąjungoje. 12 metų dirbau Europos institucijose. Visuomet buvo dvi problemos – pirma, kad Europos Sąjungai gresia subyrėjimas, antra, kad yra per lėta, nes per daug ginčijasi. Bet kyla klausimas – o kokia alternatyva. Taip, renkamės Briuselyje, ginčijamės ir galop susitariame. Turime reguliuoti svarbiausius dalykus mūsų žemyne – prekybą, migraciją, aplinkosaugą. Jeigu nebūtų institucijų, viskas atrodytų kaip pasaulio diskusijoje dėl klimato kaitos – per penkerius metus sutariama, ko siekti, dar dvejų metų reikia sutarti dėl darbotvarkės, dar dvejų – priimti nutarimą ir galop sukurti įgyvendinimo struktūrą. Taigi, nors Europos Sąjunga techniškai nėra tobula, o politikoje galėtų būti greitesnė, tai vienintelė galima alternatyva, nes daug dalykų jau numatyta iš anksto sutartyse, kurios padeda reguliuoti padėtį mūsų žemyne. Kol nėra geresnės alternatyvos ir negali būti, Europos Sąjunga išliks, nors ji ir nuvilia, kai kartais negreit priima sprendimus. Vadinamasis kapstymasis tikrai geras Europos Sąjungos principas, nors jis neminimas sutartyse, bet jis padeda ES visuomet rasti sprendimą, ir tai įrodė jos istorija, kad Bendrija visada susiburia ir randa sprendimą net tuomet, kai to sunku tikėtis.

– Kaip ES turėtų spręsti Vengrijos ar Lenkijos problemą, kai nesilaikoma ES vertybių, kai teisinė reforma prieštarauja ES nuostatoms.

– Europos Sąjunga – vertybių sąjunga, be jų ji negalėtų egzistuoti. Ir dabartinė diskusija nėra išimtis, prisiminkime Austrijos problemą, kilusią gerokai prieš tai, kai įstojome į Europos Sąjungą. Vieninga nuomonė, kad šiuos klausimus turi spręsti Europos vadovų taryba, jie negali būti deleguoti Europos Komisijai. Pagal Europos sutartis Europos Komisija negali tokių klausimų spręsti, nes tai politinis klausimas. Europos Sąjungos sutartys numato, kad tokius klausimus gali spręsti tik Bendrijos taryba ar Europos parlamentas ir siekti bendrų sprendimų, paremtų bendromis vertybėmis.

– Ar jums nesunku palaikyti kontaktus su Estijos valdančios koalicijos nare partija EKRE, kuri taip pat ne itin paiso Europos Sąjungos vertybių.

– Tiesa, ši partija visų Europos Sąjungos vertybių nepalaiko, bet ji nėra euroskeptikų partija, ji pasisako už Europos Sąjungą, Estiją Europos Sąjungoje, tvirtai remia transatlantinį bendardarbiavimą, NATO. Mūsų šalyje yra daug skirtingų nuomonių – vieni pasisako už liberalias vertybes, kiti konservatyvesni, artimesni tradicijoms. Estijoje daug diskutuojama, koks turėtų būti valstybės vaidmuo žmonių gyvenime, ar valstybė turi valdyti ar remti. Šiemet mes šventėme 100-ąsias pirmos Estijos konstitucijos metines, vyko tikrai puikios diskusijos, kurios, tikriausiai, turėjo įvykti dar prieš 30 metų. Ar valstybė yra tikslas ar ji tik žmonių tikslų rėmėja . Ir tokių klausimų negalima nepaisyti, jeigu jie kyla visuomenei. Kita vertus teigiamas dalykas yra platus politinis spektras parlamente, gali vykti atvira diskusija, tuomet visi žmonės junta, kad turi savo atstovų parlamente. Gali būti sudėtinga, bet politika – tai diskusijos ir kuo atviresnės, jos pas mus vyksta.

– Baigdama noriu paklausti asmeniško klausimo. Skaičiau, kad jūsų mėgstamas užsiėmimas – bitės. O ar jūs pati esate darbšti kaip bitė?

– Stebėdama bites Kadriorgo rūmų sode, tai, kaip jos dirba, galvoju apie tvarumą. Bitės yra geriausias tvarumo simbolis. O mums tai teikia progą gaminti suvenyrus, kuriais apdovanojame kitų valstybių vadovus ir mūsų gerus draugus. Klimato, švarios aplinkos žinia, kurią skleidžia bitės, Estijos žmonėms yra labai svarbi. Kai mes pastatėme pirmus avilius Kadriorgo rūmų sode, žmonės buvo nusivylę, ne visi juos galėjo matyti, nes ta sodo dalis yra uždara. Tada mes pastatėme dar tris avilius prieš pat mano kabinetą Kadriorge, kad visi galėtų stebėti, ką bitės veikia. Taigi, tai mūsų visų pastangos, ne vien mano.

