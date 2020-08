Palangos poilsiautoja pratrūko: sustabdykite į nuogas moteris spoksančius vyrus

Palangoje poilsiaujančios moterys tikina negalinčios atsipalaiduoti, mat per moterų pliažą be paliovos vaikšto vyrai. Kai kurie vyrai gal tiesiog nepastebi ženklo, bet vienas vokietis buvo net apspardytas įtūžusios nuogalės. Savo ruožtu policija informuoja, kad vyrai ar moterys praeiti per kitai lyčiai skirtą specializuotą paplūdimį apsirengę ir netrikdydami ten besiilsinčių asmenų gali.

Palangoje poilsiaujanti Barbora (vardas pakeistas, redakcijai žinomas – LRT.lt) teigia negalinti ramiai degintis moterų pliaže, kadangi ten nuolatos vaikšto vyrai.

„Vyrai eina be perstojo. Kol dieną gulėjau, per moterų pliažą praėjo bent keliolika jų. Vieni dairosi, kiti pėdina nuleidę galvas, tačiau vis tiek nejauku“, – piktinasi Barbora.

Vakar viena moteris netgi apspardė du vokiečius. Jie ėjo moterų paplūdimiu ir, panašu, nelabai suprato, kur atsidūrė. Prie jų pribėgo moteris ir pradėjo taškyti vandeniu, paskui spyrė vienam iš vyrų į koją. Vyras pradėjo rėkti, kad skambins policijai.

Moters teigimu, neretai į moterų pliažą užsuka ir užsieniečių. Tačiau panašu, kad jie tiesiog nepamato ženklo, skelbiančio moterų pliažo pradžią, kadangi jis yra toliau nuo pakrantės, o žmonės dažniausiai eina pajūriu.

Moterų pliažas Palangoje / LRT nuotr.

Prie vokiečių pribėgau aš ir jiems paaiškinau, kad jie yra moterų pliaže. Vyrai pradėjo atsiprašinėti ir teigė nepastebėję jokio ženklo“, – istoriją pasakoja Barbora.

Kita moteris teigia kelis kartus bandžiusi drausminti vyrus, tačiau šie tik suniurzgėdavo, kad moterų pliažas labai arti centro, todėl apeiti jį einant pajūriu – nepatogu.

Per dieną sulaukia apie 15 skundų

Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas LRT.lt teigia, kad gelbėtojai per dieną sulaukia apie 15 skambučių dėl moterų pliaže esančių vyrų.

„Gauname ne vieną skundą. Būna ir tokių, kad kiti su drabužiais nueina į vandenį, stovi ir dairosi į moteris“, – sako J. Pirožnikas.

Jonas Pirožnikas / BNS nuotr.

Jo teigimu, dalis vyrų galbūt nepamato ženklo, tačiau yra ir tokių, kurie, nors ir mato ženklą, vis tiek eina į moterų pliažą.

„Visko pasitaiko. Būna, kartais eina specialiai ir nekreipia dėmesio. Tie, kurie tik eina per moterų pliažą, tai jie ir nueina, tačiau pasitaiko tokių, kurie užsibūna ir ilgiau, tai moterys juos veja. Pavyzdžiui, prieš keletą dieną iš vandens, įsibridusį su rūbais, traukiau vyrą. Tai jis specialiai nuėjo nuogų moterų pažiūrėti“, – istoriją prisimena gelbėtojas.

Jis tikina, kad šiais metais ženklai, informuojantys apie moterų pliažą, yra aiškūs ir turėtų būti matomi ir pro šalį einantiems asmenims.

„Šiais metais ženklai aiškiai visur sudėti iš visų pusių. Tik iš vandens pusės nėra, tačiau juk matosi, kad ten yra nuogos moterys. Ženklinimas šiais metais yra geras. Galbūt kai kurie eina per daug atsipalaidavę, išsižioję ir nenori žiūrėti“, – svarsto J. Pirožnikas.

Ženklų dėti prie vandens negali

Palangos miesto mero patarėja Jurgita Vanagė LRT.lt teigia, kad šiais metais Palangos miesto savivaldybės administracija nėra sulaukusi nė vieno nusiskundimo dėl vyrų lankymosi moterų paplūdimyje.

Jos teigimu, informaciniai ženklai apie moterų paplūdimį yra įrengti paplūdimio viduryje, kad būtų gerai matomi tiek einant kranto linija, tiek ir palei kopas, o dėti jų arčiau kranto negalima dėl saugumo.

„Šalia kranto linijos įrengti informacinių ženklų nėra galimybės, kadangi privalu užtikrinti galimybę specialiajam transportui (greitajai medicinos pagalbai, gelbėtojams ir kt.), esant būtinybei, greitai ir saugiai paplūdimiu atvykti į įvykio vietą“, – sako Palangos mero patarėja J. Vanagė ir priduria, kad artimiausiu metu neplanuojama moterų pliažo perkelti į kitą – nuošalesnę vietą.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės draudžia vyrams lankytis moterų paplūdimiuose, o moterims lankytis vyrų paplūdimiuose.

Jei netrikdoma moterų ramybė – eiti galima

Tačiau Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė LRT.lt teigia, kad vyrai ar moterys pereiti per kitai lyčiai skirtą specializuotą paplūdimį apsirengę ir netrikdydami ten besiilsinčių asmenų gali.

Tačiau jeigu elgiamasi kitaip – gali grėsti bauda iki 140 eurų. „Gali grėsti administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnį „Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas“. Už necenzūrinius žodžius ar gestus viešosiose vietose, įžeidžiamą kibimą prie žmonių, kitus tyčinius veiksmus, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, gresia bauda nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Jei pažeidimas padaromas pakartotinai – bauda gali siekti nuo vieno šimto keturiasdešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų“, – įspėja policijos atstovė.