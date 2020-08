Teigiamas pandemijos efektas – iš prieglaudų išgraibstyti šunys ir katinai

Karantino metu labai išaugo noras įsigyti gyvūną, ypatingai šunis. Taip nutiko dėl daugiau atsiradusio laisvo laiko, šuo tapo gera priežastimi išeiti į lauką, žmonėms trūko bendravimo ir lytėjimo. Anot LRT.lt kalbintos psichologės, tokiu būdu žmonės nukreipė savo nerimą. Tuo metu gyvūnų globos organizacijos džiaugiasi, kad į prieglaudas atgal sugrįžo tik porą padovanotų gyvūnų.

Gyvūnų globos organizacijos „Lesė“ marketingo ir komunikacijos vadovė Diana Makarovaitė patvirtino, kad karantino metu susidomėjimas beglobiais šunimis išaugo. Žmonės dažniau nei įprastai ateidavo pavedžioti šunis, taip pat nemažai šunų iškeliavo į naujus namus.

D. Makarovaitė prasitaria, kad su kolegomis svarstė tokio susidomėjimo priežastis ir spėja, kad žmonėms paprasčiausiai pabodo sėdėti namuose ir būtent šuo tapo vieninteliu legaliu būdu išeiti į lauką.

Anot jos, kai kurie žmonės neslėpė dabar turintys daugiau laiko, kurį gali skirti augintiniui. Kiti šuniukus buvo nusižiūrėję iš anksčiau. Kadangi organizacija augintinio iškart neatiduoda – reikia išklausyti darbuotojo, kuris supažindina ir papasakoja apie šuniuką, visą tai per karantiną padaryti tapo lengviau.

Organizacija labai džiaugiasi, kad augintiniai, kurie buvo paimti karantino metu, kol kas nei vienas nebuvo grąžintas .

D. Makarovaitės teigimu per karantiną žmonės siūlėsi globoti augintinį keliems mėnesiams ir po to grąžinti į prieglaudą. Tokio pasiūlymo organizacija atsisakė, nes laikinai globai duoda tik mažus šuniukus, kuriems prieglaudoje pavojinga dėl bakterijų. „O suaugusiems šunims tai nėra gerai, tris mėnesius pabūti namie, o po to vėl grįžti į prieglaudą“, – teigia organizacijos marketingo ir komunikacijos vadovė.

„Pasilakstom su „Lese“ bėgimas / J. Stacevičiaus nuotr.

Gyvūnų globėjai pastebėjo, kad karantino metu labai sumažėjo skambučių dėl rastų gyvūnų. Tačiau, dabar, kai žmonės išėjo į miestą, skambučių kiekis vėl labai išaugo. „Džiaugėmės tuščiais narvais, bet ir vėl jie labai greitai užsipildė “, – pasakoja „Lesės“ marketingo ir komunikacijos vadovė.

Gyvūnų globos organizacijos „SOS gyvūnai“ vadovė Ilona Reklaitytė taip pat teigia, kad susidomėjimas šunimis per karantiną labai išaugo.

„Kai tik tai prasidėjo karantinas, tą pačią savaitę prasidėjo ir skambučiai“, – pasakoja I. Reklaitytė.

Vieni žmonės, atvažiavę ir išsirinkę gyvūną iškart vežėsi namo, kiti pasiėmė laikinai globai. Vadovė džiaugiasi, kad iš visų tų gyvūnų, kurie buvo padovanoti, grįžo tik vienas šuo. Spėja, kad žmonės pasiėmę laikinai globai pasiliko sau arba perdovanojo kam kitam.

„Pasilakstom su „Lese“ bėgimas / J. Stacevičiaus nuotr.

I. Reklaitytė mano, kad didesnis susidomėjimas šunimis karantino metu kilo, nes žmonėms atsirado daugiau laisvo laiko. Žmonės parsivežę gyvūną turi kitą dieną eiti į darbą, o dabar buvo galimybė daugiau laiko praleisti su šunimi, pažinti jo charakterį, padėti adaptuotis.

Gyvūnų globos organizacijos „Tautmilės globa“ darbuotoja Olga Fedorčenko teigia, kad karantino metu prieglauda rekordiškai daug padovanojo kačių ir džiaugiasi, kad sugrįžo tik kelios.

Pasak jos, dėl šunų taip pat buvo kreiptasi, bet ne tiek daug. O tiems šeimininkams, kuriems padovanotas šuo, buvo patariama bent trumpam palikti augintinį vieną namuose, kad nepriprastų prie nuolatinės draugijos.

Beglobiai gyvūnai / BNS nuotr.

Psichologė: tai – nerimo nukreipimas

Psichologė Indrė Kazlauskaitė-Nefė teigia, kad toks žmonių noras globoti augintinius asocijuojasi su nerimo nukreipimu.

„Žmonėms šituo laikotarpiu yra trūkumas užtikrintumo, saugumo ir jie tada nori savo nerimą nukreipti į gyvūną. Paima globoti gyvūnus, silpnesnius už save, kuriems reikia rūpesčio, kuriems gali skirti savo dėmesį, savo atsakomybę“, – teigia psichologė.

Tuo metu Lietuvos kinologų draugijos atstovė Aurelija Staskevičienė tikina, kad per karantiną pritrūko veislinių šunų. Didelis žmonių susidomėjimas gyvūnais kilo dėl bendravimo ir lytėjimo trūkumo.

„Jeigu turi šunį – lytėjimas, apsikabinimai, kurių taip trūko karantino metu, reiškė artimą ryšį, draugą, šilumą ir meilę. O kai tam mylimam padarui dar gali išpasakoti savo nerimą, problemas darbe ar šeimoje, ir jis neteisia, nemoko, o tik kantriai klauso... Ar ne gėris? Todėl tie, kas turi šunis, deda lygybės ženklą tarp šuns ir gėrio“, – pasakoja A. Staskevičienė.

Anot jos, norime ar nenorime, šunys priverčia mus judėti. Tarp šunų mylėtojų yra pajuokaujama, kad dėl šuns žmogus pamato, koks gali būti žvaigždėtas dangus, kaip stipriai pavasarį kvepia žemė ir žolė.

„Tie iš pirmo žvilgsnio maži dalykai ilgalaikę izoliaciją patiriančiam žmogui tampa labai svarbiais, tarytum šunys mums dovanotų gyvenimo pilnatvę ir priverstų tikėti, kad viskas bus gerai“, – teigia A. Staskevičienė.