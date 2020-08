Aplinkos apsaugos departamento vadove tapo Vėbrienė

Trečiadienį Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pareigas, laimėjusi Aplinkos ministerijos skelbtą konkursą, pradėjo eiti Olga Vėbrienė.

Dalyvauti konkurse paraiškas pateikė 16 pretendentų, 11 iš jų atitiko reikalavimus, 6 kandidatai dalyvavo vertinimo komisijoje.

Departamento direktorės teigimu, 2020 m. visiems mums atnešė iššūkių. Koronaviruso plitimas sumažino ūkio subjekto patikrinimų skaičių, kuris 2020 m. I pusmetį siekė 1 546 (2019 m. I pusmetį – 4 451). Tačiau padaugėjo gaunamų pranešimų apie aplinkosaugos pažeidimus – per šių metų I pusmetį jų gauta 12 738 (2019 m. – 10 326), suteiktos 1 779 konsultacijos. Taip pat per šį laikotarpį suorganizuota 1 730 reidų (2019 m. – 1 583), per kuriuos nustatyti 1 073 pažeidimai.

„Vienas svarbiausių uždavinių – įgyti visuomenės pasitikėjimą, todėl daug dėmesio skirsime veiklos kokybei, skaidrumui, naujoms iniciatyvoms, projektams, tikimės prisidėti prie ES komisaro V. Sinkevičiaus Baltijos jūros taršos valymo plano įgyvendinimo, užmegzti naujų bendradarbiavimo ryšių ne tik su aplinkosauginėmis bendruomenėmis, bet ir visuomenės grupėmis, neabejingomis aplinkosaugai“, – pažymi O. Vėbrienė.

Taip pat, pabrėžia departamento vadovė, būtina laiku visuomenei teikti kokybišką informaciją, plėsti prevencinę ir švietėjišką veiklą.

O. Vėbrienė yra įgijusi aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi sukaupusi devynerių metų įvairiapusę patirtį viešojo administravimo srityje, vadovavimo įgūdžius, patirtį technologijų ir inovacijų politikos srityse.

Pastaraisiais metais O. Vėbrienė vadovavo Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupei, dirbo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclere.