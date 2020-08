Verygos atsakymas Nausėdai: nesiruošiu blaškytis – lieku poste, nes prisiimu atsakomybę

„Jeigu mano vadovas (premjeras Saulius Skvernelis – LRT.lt) pasakytų, kad jis nepasitiki manimi, abejoja, tikrai galite būti tikri, aš nė dienos neabejočiau, nesvyruočiau ir jau kitą dieną jūs manęs pozicijoje nebematytumėte“, – LRT TLEVIZIJAI sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Du žmonės jau neteko postų dėl šiuo metu vykstančių ikiteisminių tyrimų – pirmiausia, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) vadovas Šarūnas Narbutas, o šią savaitę sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė. Š. Narbutui pateikti įtarimai prekyba poveikiu dėl reagentų, kurių vertė apie 5 milijonai eurų, pirkimo.

L. Jaruševičienė įtariama galimu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi bei įgaliojimų viršijimu ikiteisminiame tyrime dėl 6 milijonų eurų vertės greitųjų testų įsigijimo. Abiejuose tyrimuose apklaustas ir sveikatos apsaugos ministras.

Net 90 proc. karantino meto pirkimų buvo vykdomi neskelbtų derybų būdu, teigia prezidento patarėjas. Ar bus daugiau, kurie sudomins teisėsaugą? Ir kiek atsakomybės dėl kilusių kriminalų jaučia valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas Aurelijus Veryga? Su juo – pokalbis LRT TELEVIZIJOS laidoje „Savaitė“.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Po to, kai įtarimai buvo pareikšti Š. Narbutui, jūs pasidžiaugėte, kad nė vienam Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) darbuotojų jie nėra pareikšti. Ir dabar taip jau irgi yra atsitikę, bet visa tai yra susiję su tuo, kad vyko pirkimai, nes pandemijos pradžioje valstybės rezerve gerokai trūko visokių priemonių – ir reagentų, ir testų, ir apsaugos priemonių. Manau, kad tai yra kaip ir tiesioginė jūsų atsakomybė dėl to rezervo. Ir dėl to, kad reikėjo taip stichiškai vykdyti tuos pirkimus, nes visko trūko. Jūs jaučiatės nors kiek esąs atsakingas dėl to, kad pradėti ikiteisminiai tyrimai?

– Žinoma, kad jaučiuosi ir tikrai nėra malonu man, kaip sektoriaus vadovui, kai šitokie dalykai vyksta. Aš gal tik norėčiau sureaguoti, į tai jūs paminėjote, kad tie pirkimai buvo vykdomi greitai ir vyko netgi toks savotiškas karas dėl išteklių. Aš esu apie jį minėjęs, kad įrangą, pavyzdžiui, netgi perpirkdavo už grynuosius pinigus kai kurios valstybės net ir sudarius sutartis. Tai toks žaidimas be taisyklių tikrai vyko.

O šiaip dėl sektoriaus yra tikrai nesmagu. Tikrai yra sudėtinga dabar kalbėtis su komanda, nes yra pareikšti viceministrei tie kaltinimai, o aš tikrai neturiu jai nė menkiausių priekaištų.

Šarūnas Narbutas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Bet pone ministre, koks vaidmuo jai tenka, jeigu įtarimai pareikšti, juk sutartį pasirašė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovas, tai koks yra viceministrės vaidmuo šitame tyrime, jeigu jai įtarimai pareikšti?

– Ji kuravo, nes jai buvo pavesta kuruoti patį pirkimą. Ir vienas iš tų kaltinimų yra įgaliojimų viršijimas, nes ji ėmėsi darbo, kuris teoriškai yra pavestas kitam viceministrui.

– Koks tai darbas?

– Na, pačių reagentų, laboratorijų kuravimą ir panašiai. Bet tai buvo vėlgi tokia situacija, kai niekas nebežiūrėjo, kas ką kuruoja, tikrai reikėjo labai greitų sprendimų. Aš beveik neabejoju, kad viceministrė apsigins.

Ji priėmė sprendimą gintis kaip jau privatus asmuo, nebebūdama politinio pasitikėjimo žmogumi. Manau, kad ji apsigins, bet aš bijau kitų dalykų, jog nesibaigus COVID-19 istorijai, o ji tikrai nesibaigia – matome, kad kyla naujų atvejų skaičius, – žmonės bijos priiminėti sprendimus, juos reikės ir toliau priiminėti.

Jeigu pasibaigus sudėtingai situacijai yra keliami tokie klausimai, kodėl čia nesant oficialiai priskirtai kuravimo sričiai žmonės ėmėsi iniciatyvos, darė darbus, aš manau, tai labai demotyvuoja kai kuriuos. Ir su komanda tikrai yra sudėtinga šnekėtis, ta psichologinė atmosfera nėra labai gera.

– Ministerijoje, jūs turit galvoje?

– Taip, žinoma.

– Ar jūs esate toks pat kategoriškas ir dėl Š. Narbuto, kuris kitame viešajame pirkime įtariamas, jūs irgi manote, kad jis nekaltas ir apsigins?

– Matote, ten truputį kita situacija. Aš nežinau, apie ką Šarūnas kalba. Ką mes žinojome, tai kad jis talkino derybose, tą be abejo, kad žinojome.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Beje, jis talkino kieno pavedimu, juk jis ne Vyriausybės žmogus? Jūs pavedėte jam?

– Tai nebuvo pavedimas kažkoks. Matote, daug žmonių ėmėsi iniciatyvos ir padėjo ieškoti ir priemonių, ir siuntė labai daug įvairiausių siūlymų, o paskui talkino, kaip ir Šarūnas.

– Bet, pone ministre, mano žiniomis, ne jis pats atvedė tuos ispanus, jis buvo nukreiptas pas ispanus.

– Negaliu aš jau tiek detalių (komentuoti – LRT.lt) , dabar jau tikrai nežinau. Vienintelis dalykas, kuris man Šarūno istorijoje tikrai atrodo neskaniai, aš nežinau, kiek tai yra nusikaltimo kažkokios sudėties, ar apskritai tai yra koks nors pažeidimas, bet tai, kad jis nuslėpė, jog jis yra tarpininkas ir kad jis už tai gaus atlygį. To tikrai mes šito nežinojome.

– Pone ministre, bet jūs turite priekaištų Š. Narbutui dėl to, ką jis padarė? Reagentai buvo kokybiški, jie atgabenti laiku? Ar jūs turite kažkokių priekaištų dėl šito?

– Ne, dėl to mes tikrai neturime jokių priekaištų, bet mes ir tyrimo patys nedarome. Tą tyrimą pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), kuri ir įvertino.

– Nes, kita vertus, tie ispanai, kurie pardavė Lietuvai tuos reagentus, tai jie ir sumokėjo, tarsi viskas savo vietoje.

– Ne, sakau viskas būtų tvarkoje, jeigu apie tai būtų buvę žinota ir tada, matyt, ir tokių klausimų niekas nekeltų.

– Tai pagrindinis dalykas, kas jums nepatinka, tai, kad jūs nežinojote, jog tarpininkaudamas Š. Narbutas gaus atlygį?

– Čia mūsų vertinimas, o ką tarnybos dar galbūt vertina, aš tikrai nieko negaliu komentuoti ir, matyt, gal ir ne viską žinau, kas dar yra vertinama.

– Nes, kita vertus, jeigu jis kaip privatus asmuo, kuris iš to tarpininkavimo uždirba ir sakosi turįs tokią teisę, tą ir padarė, jis uždirbo, tai kodėl tai turėtų būti nesąžininga, kaip jūs sakote, kai tuo metu jūsų politinio pasitikėjimo žmonės, kurie dirba ministerijoje, yra už tai atsakingi, gauna atlygį ir jiems buvo padidinti bene 1000 eurų atlyginimai. Už ką tada? Jie dirba savo darbą. Ar tai sąžininga?

– Na, tikrai sąžininga ir aš ne kartą esu minėjęs ir dar kartą galiu paminėti, kad tikrai darbuotojai, kurie dirbo tuo metu, kai nemaža dalis Lietuvos buvo nuotoliniame darbe, kai turėjo galimybę saugotis, saugoti savo šeimos narius, ministerijos darbuotojai tikrai negalėjo sau to leisti, turėjo būti darbe, dirbdavo tikrai naktimis.

Aurelijus Veryga / E. Blaževič/LRT nuotr.

Realiai naktimis dirbdavo, nes laikas, kai reikėdavo pirkti prekes, su Kinija skiriasi tikrai labai reikšmingai ir pavedimai su Finansų ministerija buvo derinami netgi naktimis. Tai tikrai aš manau, kad mažų mažiausiai, ką galima padaryti šitiems žmonėms padėkojant, sumokėti tuos priedus, kurie laikinai buvo mokami tuo metu, kai visas veiksmas ir vyko. Tai nežinau, ar tai yra tikrai kažkaip nesąžininga žmonėms bent taip padėkoti. Juo labiau, kad dalis žmonių prarado ir sveikatą, tikrai susidūrė su sveikatos problemomis. Ir vieną kolegą, deja, bet turėjome ir palaidoti, kuriam tikrai labai rimtų sveikatos buvo problemų.

– Jūs kalbate apie Nacionalinės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovą?

– Taip. Tai tikrai buvo labai didelis iššūkis.

– Beje, Š. Narbutas irgi yra rimtas labai ligonis, onkologinis.

– Taip, bet nelyginami, aš manau, dalykai – 300 000 ir 1000 priedai už atlyginimą.

– Gal sumos nelyginamos, bet principas – tarsi už darbą abiem.

– Na, aš ir nekvestionuoju, kaip ir sakiau, pačio principo, kad žmogus už darbą gali gauti atlygį, tiesiog reikėtų tą sąžiningai pasakyti ir matyt, kad tos problemos nebūtų.

– Ministre, dar sugrįžkime prie atsakomybės, nes Civilinės saugos įstatymo 27 straipsnyje – Ekstremaliųjų situacijų valdymas – sakoma: „Pradėjus telkti valstybėje turimus materialinius išteklius, valstybės operacijų centras koordinuoja visą teikiamą pagalbą“. Centro vadovas esate jūs, vadinasi, jūs esate tiesiogiai atsakingas, kas vyko, ir kai prezidentas sako, kad „atpirkimo ožių“ metui turi ateiti galas, tai tarsi aiškiau ir nebegali būti.

– Tikrai nenoriu kam nors tos atsakomybės perkelti. Atvirkščiai, aš jaučiu tikrai labai didelę atsakomybę prieš valstybę, prieš jos gyventojus ir dabar palikti šitoje situacijoje viską, numesti kažkam kitam... Tai jausdamas atsakomybę, tikrai nesiruošiu niekur blaškytis. Jeigu mano vadovas (premjeras Saulius Skvernelis – LRT.lt) pasakytų, kad jis nepasitiki manimi, abejoja, tikrai galite būti tikri, aš nė dienos neabejočiau, nesvyruočiau ir jau kitą dieną jūs manęs pozicijoje nebematytumėte. Bet tikrai sakau – jaučiu atsakomybę, nesiruošiu blaškytis.

Aurelijus Veryga, Saulius Skvernelis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jūsų atsakas prezidentui apie atsakomybės prisiėmimą ir tų „atpirkimo ožių“ meto panaikinimą ir yra tai – jūs sakote, kad „aš lieku poste toliau ir tai yra mano atsakas, kaip aš prisiimu atsakomybę“?

– Taip.

– Italijos premjeras, man regis, paskelbė visus pirkimus, visas sutartis, kaip vyko tie pirkimai, kad nebūtų jokių klausimų. Prezidento aplinka irgi tą jums yra užsiminusi – paskelbkime tuos visus pirkimus, kurie neskelbtinų derybų būdu vyko. Ar ketinate tą daryti?

– Aš nesu teisininkas, nežinau, ką galima, ko negalima skelbti. Bet jeigu tai būtų tiesiog apsisprendimo politinis klausimas, aš tikrai nematyčiau problemų paimti ir paskelbti, juo labiau, kad nemažai tų detalių dabar jau aiškios, yra aptarinėjamos sumos. Tai viską, ką galima teisiškai, nepažeidžiant kažkokių konfidencialumo ar ką nors kita daryti, aš tikrai būčiau už tai, kad skelbti.

Aurelijus Veryga ir Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Na, ir visai baigiant mūsų pokalbį. Ministre, kai jūs nusprendėte atostogauti tas 5 savaites, na, dabar jau sutrumpinote, tai pasaulyje pandemija kiekvieną dieną vis dar gerina rekordus. Lietuvoje irgi ne vienas ir ne du atvejai, rezervą kaupti reikia, ikiteisminis tyrimas veja vienas kitą, e.sveikata išlekia į orą. Registrų centro vadovas sako, kad pas jus buvo atėjęs, jūs sakote, nepamenate ir sau ramiausiai atostogaujate ir netgi šaulio mokslus, aš taip suprantu, tęsiate. Į prezidento pastabą, kad metas atostogas baigti, jūs atsakote: „Mano šiaip jau vadovas yra premjeras, o ne prezidentas“. Ar jums atrodo tai solidus ir deramas ministro atsakas prezidentui, nes leiskite jums priminti, pone ministre, kad net ir didžiausiems laimės kūdikiams, man regis, saulė kartais užsimerkia?

– Ne, tai aš tikrai nenoriu, gink Dieve, susireikšminti ir kažkaip parodyti nepagarbą šalies vadovui. Juo labiau, kad mes su juo kalbėjomės telefonu, gyva, ir aš jam pristačiau savo atostogų planus ir sutrumpintus, kad grįšiu penktadienį, ir tada jokių priekaištų neišgirdau, kai mes gyvai kalbėjomės.

Ir kai per patarėjus yra tokios abejonės pradedamos skelbti, ketvirtadienį pasakoma, kad reikia greičiau grįžti, žinant, kad aš penktadienį būsiu, tai dėl to aš ir pasakiau, kad man keistokai tie dalykai skamba. Tikrai aš esu ne mašina, esu žmogus, ir man tų atostogų realiai tikrai labai reikia. Nes jeigu aš nepailsėsiu, labai gali būti taip, kad mano fizinė sveikata tiesiog paves ir nežinau, ar nuo to bus geriau, jeigu aš būsiu tada nedarbingume ir sirgsiu. Tai nuo to, aš manau, operacijų valdymas tikrai nepagerės. Visi esame žmonės, aš manau, kad čia ne pykčių reikia ieškoti kažkokių, bet suprasti, kad visiems reikia ir pailsėti.

– Nesirkite, pone ministre, ačiū.

– Stengsiuosi, ačiū.