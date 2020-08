COVID-19 infekuotojo akimis: izoliacija varo iš proto, o ką daryti su šiukšlėmis ir skalbiniais – apskritai neaišku

Jaunesni ir gretutinių ligų neturintys gyventojai į koronavirusą žiūri gana atsainiai: kaukes dėvi tik ten, kur reikalaujama, bet klube ar paplūdimyje jos jau nebereikia. Teigiamas COVID-19 testas irgi negąsdina – simptomai lengvi, primena peršalimą. O štai 2–3 savaites trunkanti izoliacija mažame bute, kuri gali užsitęsti ir ilgiau, tampa rimtu iššūkiu.

Rugpjūčio pradžioje grįžęs iš Odesos (Ukraina) Andrius izoliavosi namuose. Reikalavimo privalomai izoliuotis nebuvo, tačiau Andrius jau tada turėjo nuojautą, kad tikimybė būti užsikrėtusiam COVID-19 yra. Grįžo jis nejausdamas simptomų. Oro uoste tiek prieš įlipant, tiek išlipus iš lėktuvo buvo matuojama temperatūra – Andriaus buvo normali. Lėktuve vyras visą kelionės laiką buvo su kauke, kiti keleiviai – taip pat. Ir atstumai tarp skrendančiųjų išlaikyti.

„Neturėjau jokių pažįstamų, kas būtų sirgęs koronavirusu, ir pats nesitikėjau, bet buvau grįžęs iš užsienio, todėl buvo kažkoks šansas užsikrėsti. Odesoje – pajūris, visi atsipalaidavę, daug žmonių. Ten suvažiuoja lankytojai iš visos Ukrainos ir iš užsienio. Teko susitikti ir lietuvių, ir atvykusių iš kitų Europos šalių.

Koronavirusas Ukrainoje / AP nuotr.

Ten kontrolės mažoka, todėl gali būti, kad ten susidaręs koronaviruso židinys. Kaukes privaloma dėvėti tik parduotuvėse ir viešajame transporte, bet išėjus iš parduotuvės ar išlipus iš viešojo transporto nei aš, nei kas kitas jokių kaukių nedėvi. Man atrodo, kad aš koronavirusu užsikrėčiau atviroje vietoje. Odesoje ir barai, ir klubai – viskas lauke, paplūdimyje ir manau, kad vienas iš tokių vakarėlių buvo lemtingas. Ten aplinkui daug žmonių, kaukės nei vienos, atstumų irgi nėra“, – pasakojo Andrius.

Grįžęs Andrius į namus ne tik izoliavosi, bet ir nusprendė pasidaryti koronaviruso testą mobiliame Vilniaus punkte, kad būtų ramiau. Tik paskirto laiko vyras nebesulaukė – po poros dienų pasireiškė pirmieji simptomai. Nežymiai pakilo kūno temperatūra, pasireiškė bendras kūno nuovargis. Nelaukdamas paskirto laiko mobiliame punkte Andrius be išankstinės registracijos nuvyko į Santaros klinikų infekcinę ligoninę.

Koronavirusas Ukrainoje / AP nuotr.

Ketvirtadienį apie vidurnaktį Andrius iš ligoninės, kur ir darėsi COVID-19 testą, sulaukė skambučio.

„Net nepakėlęs ragelio jau supratau, koks reikalas. Įtarimai pasitvirtino – man koronavirusas. Iš tiesų truputį palengvėjo, nes taip pat turėjau baimę, kad man gali būti ir erkinis encefalitas, nes buvo erkė įsisiurbusi. Tai pagalvojau – ačiū Dievui, kad koronavirusas, nors dėl encefalito irgi dar lieka neaišku. Bet vis tiek tą naktį negalėjau užmigti. Buvo labai keista, svarsčiau, o kaip čia dabar viskas vyks, ką aš tas dvi ateinančias savaites turėsiu daryti“, – atviravo Andrius.

Vyras čia pat paaiškina, kad koronavirusas jo amžiaus asmeniui, kuris neturi kitų sveikatos sutrikimų, gretutinių ligų, nėra toks baisus, juolab kad ir simptomai tepriminė lengvą peršalimą. O ir simptomai po trijų dienų baigėsi. Apie koronavirusą primena tik griežtas reikalavimas laikytis saviizoliacijos.

Vyras patikino, kad paaiškėjus teigiamam COVID-19 testui sulaukė daug dėmesio iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC). Jau pirmą rytą NVSC specialistams Andrius turėjo papasakoti pastarųjų dienų maršrutus, galimus kontaktus. Taip pat jam buvo liepta susisiekti su šeimos gydytoju, kuris išrašo nedarbingumo lapelį, paskiria gydymą namų sąlygomis.

„Man paaiškino, kiek laiko visa tai truks, pasakė, kad šeimos gydytojas suorganizuos pakartotinį testą, ir jeigu jis neigiamas – tada testą turėsiu kartoti per 24 valandas“, – sakė vilnietis.

Koronavirusas. Asociatyvinė nuotrauka / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Sunkiausia – izoliuotis namuose

Specialistai su Andriumi susisiekia kas pora dienų, teiraujasi, kokia vyro sveikatos būklė. Tačiau būti užrakintam namie – menkas malonumas. Devintą dieną laiką namuose leidžiantis vyras sako bando neišprotėti. Kad „stogas visiškai nepavažiuotų“, jis stengiasi namie užsiimti įvairia veikla, tačiau televizorius, internetas mažai gelbsti.

„Niekas kartu negyvena, todėl ačiū už pokalbį – proga pašnekėti“, – juokavo Andrius. – „Stogas važiuoja. Gal tiems žmonėms, kurie negyvena bute , kokiame nors vasarnamyje izoliuojasi, turbūt, lengviau. Man sunkoka, nes esu bute, kur mažai erdvės, neturiu balkono, todėl gelbėja tik dideli atviri langai. Jau ketvirtą dieną ateina jausmas, kad esi uždarytas kalėjime, kartu supranti, kad su žmonėmis negali būti, gali kitus apkrėsti – labai keistas jausmas“, – tikino Andrius.

Kartu kyla ir šiokių tokių iššūkių. Pavyzdžiui, maisto klausimą vyras išsprendė nesunkiai – jei neatveža produktus iš prekybos centrų pristatančios įmonės, jų parūpina kolegos. Už buto durų paliktą maišelį su pirkiniais be tiesioginio kontakto pasiimti paprasta. Tačiau šiukšlių klausimas neduoda ramybės. Pereiti su maišu per laiptinę, kur gyvena kiti asmenys, nėra saugu. Kitas niuansas – po daugiabučių konteinerius žvalgosi benamiai ir Andrius nežino, ar jie gali užsikrėsti per infekuoto asmens šiukšlės.

Izoliacija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Vieną kartą šiukšles nešiau pats, pasinaudodamas proga, kai teko važiuoti į ligoninę. Bet klausimas, ką daryti su šiukšlėmis, mano akimis žiūrint, neišspręstas. Aš tiesiog nežinau. Kol kas pas mane dar yra vietos šiukšliadėžėje, bet turbūt kažkuriuo metu teks užsidėti apsaugines priemones ir leistis žemyn mesti, bet ir mesti nelabai norėčiau, nes žinau, kad benamiai lenda į konteinerius. Nežinau, ką daryti su šiukšlėmis“, – atviravo vilnietis.

Neaiškumų kelia ir skalbiniai. Andrius skalbimo mašinos neturi, visada naudojosi skalbyklos, esančios daugiabučio pirmame aukšte, paslaugomis. Dabar iki skalbyklos jis nueiti negali, o nešvarius skalbinius perduoti kitiems asmenis gali būti nesaugu.

Yra galimybė užsikrėsti per šiukšles ir skalbinius

NVSC Vilniaus departamento specialistė Austina Vžesniauskaitė naujienų portalui LRT.lt sakė, kad pagal patvirtintas taisykles asmenys, kurie yra užsikrėtę COVID-19 liga arba yra įtarimų, kad jie galėtų sirgti, judėjimas yra ribotas.

„Žmonėms, kuriems privaloma izoliuotis, eiti į lauką ar bendro naudojimo patalpas, jei tai gali sukelti pavojų kitiems žmonėms, draudžiama. Žmogus išeiti į lauką gali, jeigu jis tikrai gali užtikrinti, kad jo buvimas lauke niekam nesukels pasekmių. Pavyzdžiui, jis išeis į savo balkoną, terasą, nuosavą kiemą, kuriame nesutiks kitų žmonių. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu, per nešvarias rankas, todėl žmogui, kuriam privaloma izoliuotis, šiukšlių pačiam išmesti negalima“, – teigė A. Vžesniauskaitė.

Koronavirusas Lietuvoje, Vilnius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot NVSC specialistės, infekuotas asmuo buitinės atliekos turi būti į atskirą žymėtą šiukšliadėžę, į kurią įdėtas skysčiams nepralaidus maišas. Ji pabrėžia, kad rizika užsikrėsti koronavirusu per buitines atliekas yra maža, tačiau ji visuomet išlieka.

Tokia pati tvarka ir su skalbiniais – jų nešti koridoriais pats infekuotasis negali, tad greičiausiai Andriui teks skalbti rankomis, nes rizika užsikrėsti koronavirusu per užsikrėtusiojo skalbinius, pasak A. Vžesniauskaitės, nors ir yra maža, tačiau ji taip pat išlieka.