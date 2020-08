Dėl COVID-19 rinkimų komisijose nebelieka vietos vyresniems žmonėms

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rekomenduoja Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) per rudenį vyksiančius Seimo rinkimus į komisijų sąrašus neįtraukti rizikos grupėje esančių asmenų. Esą šitaip būtų apsaugomi vyresnio amžiaus, lėtinėmis ligomis sergantys asmenys.

VRK įtemptai rengiasi Seimo rinkimams. Antradienį Šiauliuose vyko intensyvūs mokymai, dėliota strategija ir kaip užtikrinti sklandų balsavimo procesą. Būsimųjų komisijų nariai jau vėl pratinosi ir prie apsaugos priemonių – kaukių, specialių veidą dengiančių skydų. Tačiau nuotaikos tarp komisijos narių dvejopos – optimizmą, kad rinkimai įvyks sklandžiai kiek temdo neaiški situaciją dėl koronaviruso ir kaip jis keis balsavimo eigą.

24-erius metus apygardų komisijoms vadovaujantis Vaidotas Jakavičius sako, šįmet, įprastai aktyvesnius vyresnio amžiaus rinkėjus, gali išgąsdinti virusas.

Rinkimai / AP nuotr.

„Tas sutrukdys žmonėms – baimės jausmas ateiti į rinkimus. Jeigu bus antroji banga, kaip prognozuojama. Jeigu ne, tai manau, kad viskas bus sklandu“, – pasakoja Radviliškio-Tytuvėnų rinkimų apygardos pirmininkas.

Saugumo priemonių turės imtis ne tik rinkėjai, kurie ketina atvykti į rinkimų apylinkes, bet ir komisijų nariai, stebėtojai dirbsiantys balsavimo vietose.

„Bijai vilko, neik į mišką. Saugosimės, saugosime save ir ateinančius rinkėjus ir manau, kad viskas bus gerai“, – pasakojo Saulės rinkimų apygardos narė Aldona Augutienė.

Balsavimas Žirmūnų apygardoje / E. Genio/LRT nuotr.

Pasak VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės, šie Seimo rinkimai taps iššūkiu. Kai kurie vyresnio amžiaus komisijų nariai, dėl to, kad priklauso rizikos grupei, dvejoja ir svarsto atsisakyti dirbti per rinkimus. Rinkimų prievaizdai žada imtis visų saugumo priemonių.

„Rinkimų komisijų nariai savo buvimo, balsavimo metu turėtų dėvėti ar tai medicininę veido kaukę, ar respiratorių. Rinkėjai atvykstantys balsuoti taip pat turėtų dėvėti veido kaukę ar kitą nosį, veidą dengiančią priemonę. Stebėtojai taip pat turėtų būti su priemonėmis viso balsavimo patalpoje buvimo metu. Reiškia – viso stebėjimo metu. Atitinkamai turi būti laikomasi ir socialinės distancijos – nemažiau kaip 1 metro“, – teigia L. Matjošaitytė.

Laura Matjošaitytė / BNS nuotr.

Tačiau kitokios nuomonės laikosi SAM. Viceministras Algirdas Šešelgis sako, jog šįmet vyresnio amžiaus darbuotojai ar kiti į rizikos grupę patenkantys asmenys per rinkimus nedirbtų.

„Mūsų epidemiologų išsakyta nuomone, kad žmonės, kurie tikrai patenka į didelės rizikos grupę, sakykim, rinkimų komisija, tų žmonių galbūt nekviestų į pagalbą rinkimų metu. Paieškotų, sakykim, kas galėtų juos pakeisti – rizika jiems, jeigu užsikrės, rizika sveikatai tikrai yra labai didelė ir reikėtų išvengti tokių dalykų“, – sako A. Šešelgis.

Algirdas Šešelgis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

VRK teigia, kad baimės pritrūkti asmenų galinčių dirbti per rinkimus nėra. Esą rezerve yra apie 100 papildomų asmenų galinčių darbuotis reikalui esant. Be to, rizikos grupei priklausančių žmonių noro dalyvauti rinkimų komisijose žadama neriboti.

„Mes neturime teisės jų nepriimti. Jų tikrai bus. Tikrai bus. Savo apygardoje turiu bent 2 komisijos narius, kurie kaip ir priklauso rizikos grupei. Vyresnio amžiaus grupės. Pats auginu sūnų rizikos grupėje. Niekur nepabėgsime nuo šitos situacijos. Rinkimus vis tiek turėsime vykdyti“, – sako Saulės rinkimų apygardos pirmininkas Tomas Laucius.

Pasak sveikatos apsaugos viceministro A. Šešelgio, užsikrėtusieji koronavirusu taip pat turės teisę balsuoti. Tačiau Vyriausiosios rinkimų komisijos darbuotojams teks imtis papildomų saugumo priemonių – teks vilkėti kombinezonus, vengti ilgų kontaktų, laikytis atstumo.

Ministerija priemonių žada parūpinti ir viliasi, kad spalio 11 d. vyksiantys Seimo rinkimai praeis sklandžiai – be koronaviruso židinių.