Alytaus meras Cesiulis: nei gaisro, nei COVID-19 atveju nelabai kas mums padėjo

„Noriu tą įvykį greičiau pamiršti“, – portalui LRT.lt sakė Alytaus meras Nerijus Cesiulis, paklaustas apie prieš beveik metus padangų perdirbimo įmonėje kilusį gaisrą. N. Cesiulis taip pat įvardijo, su kokiais iššūkiais susiduria Alytus ir kokių sričių specialistų miestui šiuo metu trūksta labiausiai.

– Prieš porą mėnesių minėjote pirmąsias metines mero poste. Akivaizdu, kad pirmaisiais metais įvykių netrūko. Kokie jums buvo pastarieji metai? – portalas LRT.lt paklausė Alytaus mero.

– Manau, buvo pakankamai darbingi, turėjome ir iššūkių. Vienas jų buvo gaisras, taip pat turėjome iššūkį – kaip ir visi Lietuvos merai – dėl koronaviruso stabdymo. Nors tarybos nariu buvau 12 metų, pirmą kartą pasitaikė tokie neeiliniai sprendimai, neeilinės situacijos. Buvo gana sunkūs metai, nes nežinai, ką daryti, nesi pasiruošęs tokiai COVID-19 nelaimei. Reikėjo uždaryti miestą, kad niekas nepatektų į jį, bet ir neišvažiuotų.

Manau, kad mes ir vienoje, ir kitoje situacijoje pasirodėme pakankamai stipriai, gerai. Situaciją dėl COVID-19 gerai suvaldėme, nebuvo židinių, nebuvo didelių įvykių. Daugeliu atvejų buvo iš užsienio grįžę žmonės, bet sugebėjome karantinuoti, sugebėjome apsaugoti, aprūpinti medicinos personalą. Pasirūpinome ne tik savo miestu, bet ir šalia esančiais regionais ar rajonais – jie galėjo pas mus turėti karščiavimo kliniką, mobiliuosius patikros punktus.

Specialistai po gaisro buvo labai susitelkę, kiekvienas žinojo, ką reikia daryti, ir ruošėmės dar blogesniam scenarijui, bet, kaip matome, viskas išėjo visai neblogai. Gali būti antra koronaviruso banga, jai ruošiamės, kalbame, ką daryti, kas būtų, jeigu būtų. Manau, geriau būti pasiruošusiems, net jei taip ir neįvyktų, nei būtų nepasiruošusiems, kai įvyksta.

Metai buvo tikrai įdomūs. Reikėjo suformuoti valdančiąją daugumą, susiderėti dėl tam tikrų pozicijų. Daug skirtingų politinių jėgų toje pačioje taryboje. Tai buvo iššūkiai, su kuriais, manau, susidorojome sėkmingai.

Viskam žmogus negali būti pasiruošęs. Nežinai, kas gali nutikti, kas gali būti.

– Po tokių metų esate viskam pasiruošęs?

– Viskam žmogus negali būti pasiruošęs. Nežinai, kas gali nutikti, kas gali būti. Tikrai žinau, kad galime dirbti neskaičiuodami darbo valandų, savaitgaliais. Kolektyvas yra dirbęs ir iki trečios valandos nakties, bet nebuvo skundų, klausimų „Ar man už tai mokės? Ar man tai priklauso? Ar tai įeina į mano pareigas?“

Žmonės aukojosi ir darė tai, ką turėjo. Dažnai šaipomės iš biurokratų, valdininkų ir panašiai, bet tie žmonės parodė savo lyderystę ir tais atvejais, kai buvo sunku, darė daugiau, nei turėtų pagal įvairius nuostatus.

Ruošiamės. Atlaikytume viską, bet ar viskam pasiruošę – nedrįsčiau taip teigti.

Alytus / E. Blaževič/LRT

– Kokias savo klaidas matote po pirmųjų metų?

– Labai dažnai, praėjus tam tikram laikotarpiui, pamanai, kad „o, galėjau kitaip daryti“. Be abejo, jei praėjusių metų gruodį būtume pagalvoję apie įvairias apsisaugojimo priemones... Kai pirmas židinys buvo Kinijoje, niekas nemanė, kad jis bus ir Europoje. Galbūt tada galėjome nupirkti visokių apsisaugojimo priemonių, išleisti žymiai mažiau pinigų, nei išleidome, kai tuo metu visoje Lietuvoje jų trūko, buvo didelis perpardavimas tam tikrų prekių.

Galbūt galėjome daugiau pasirūpinti, bet apie tai niekas negalvojo, tokių signalų nebuvo. Tikėjome, kad valstybės rezervas visko duos, aprūpins ir mums nekils problemų, bet, pasirodo, situacijos labai panašios – ir gaisro atveju nelabai kas mums padėjo, ir antruoju atveju. Dabar galvojame, bus ar nebus antra banga, pirkti ar nepirkti, išleisti šimtus tūkstančių eurų ar neišleisti.

Atrodo, sutari vienaip, bet po to pasirodo, kad nepopuliarių sprendimų kai kurie tarybos nariai nenori priimti, nes ruošiasi Seimo rinkimams.

O kitų didelių klaidų gal ir nėra. Gal reikia daugiau kalbėtis su tais pačiais tarybos nariais, kurie turi labai skirtingas nuomones, pozicijas arba kurie ruošiasi Seimo rinkimams. Atrodo, sutari vienaip, bet po to pasirodo, kad nepopuliarių sprendimų kai kurie tarybos nariai nenori priimti, nes ruošiasi Seimo rinkimams.

Matau teigiamą požiūrį į miestą, ypač pasikeitė grįžtančių iš užsienio žmonių požiūris. Jie nori grįžti į miestą. Anksčiau mums trūkdavo vaikų darželiuose, reikėdavo juos uždaryti, o dabar reikia naujų grupių, jų labai smarkiai trūksta.

– Ne kartą minėjote gaisrą, kuris buvo neeilinis įvykis ne tik Alytui, bet ir valstybei. Žiūrėdamas iš šių dienų perspektyvos, kaip vertinate šią situaciją?

– Noriu tą įvykį greičiau pamiršti. Iš jo pasimokėme labai nemažai, bet mano pagrindinė pamoka – niekada nesitikėti, kad kas nors padės ar duos. Jei gali, daryk viską pats. Mes tikėjomės, kad kas nors atvažiuos, padės, bet tik septintą dieną, kai gaisras buvo beveik užgesintas, gavome kaukių, apsisaugojimo priemonių. O iki tol situacija buvo sudėtinga.

Manau, visa valstybė iš to įvykio smarkiai pasimokė. Pamatė, kad sistema, kai rašome, kuriame planus, kas būtų, jeigu būtų, jei užsidegtų, sprogtų ar panašiai, iš tikrųjų yra neveikianti. Pamatė, kad kai kuriuos sprendimus reikia priimti čia ir dabar, o tie sprendimai yra unikalūs.

Nerijus Cesiulis pasakoja LRT televizijos laidai „Dienos tema“ apie gaisrą Alytuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pridarbinta šimtai, o gal net tūkstančiai žmonių, kurie nežinia ką veikia, kažką kuria, planuoja, tačiau, kai reikia ilgastrėlio karpytuvo, kuris karpo keliasdešimt tonų ir panašiai, niekas neturi ir tas visas prirašytas instrukcijas galime išmesti į šiukšlių dėžę, nes iš to nieko nebus.

Kai reikia lyderystės, kai reikia nebijoti pasakyti, kad nepadarėme, suklydome ar ko nors nenudirbome, ir daryti, gesinti, o ne aiškintis santykius, kas geresnis ar kas ką padarė arba nepadarė. Reikėjo užgesinti gaisrą ir po to ieškoti kaltųjų.

Tai yra unikalūs įvykiai ir linkiu Lietuvai, kad tokių įvykių daugiau nebūtų. Buvo net juokinga žiūrėti, kaip kai kurios institucijos dirbo arba nedirbo: viena nuo kitos stumdė, aiškino, kad tai ne jų atsakomybė ar panašiai.

– Nemažai savivaldybių skundžiasi, kad regionams sunkiai sekasi pritraukti investicijų. Kokia situacija Alytuje?

– Situacija yra gana nebloga. Aišku, mes esame regiono centras, bet kai tu sėdi kabinete ir nieko nedarai, investicijos tavęs nesuras. Per pastaruosius metus pasirašėme ne vieną investicinę sutartį dėl vienos ar kitos įmonės veiklos. Reikia reklamuoti savo miestą, rodyti jo pranašumus, bet pirmiausia reikia, kad miestas nemažėtų – kad grįžtų jaunimas, kad veiktų aukštasis ir profesinis mokymas, kad taptume centru.

Žemė nėra pagrindinis dalykas, svarbiausia, ar yra specialistų. Mes matome teritorijas, kurios yra perpildytos, ir, pavyzdžiui, Vilniaus ir Alytaus atlyginimų skirtumai yra gana akivaizdūs. Kartais Vilniaus įmonės jau pradeda žiūrėti į regionus, kur galėtų išeiti, ką daryti ir kaip įsikurti, turėti pigesnės darbo jėgos, galimybę greičiau veikti ir investuoti.

Viskas priklauso nuo merų, nuo valstybės požiūrio. <...> Tai yra sudėtingas, ne vienos dienos darbas.

Nerijus Cesiulis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Minėjote specialistus. Jau kurį laiką pastebima, kad didžiausia kai kurių specialistų koncentracija yra didmiesčiuose, o regionuose neretai jų trūksta. Kokių specialistų šiuo metu stinga Alytuje?

– Mes nebandome pritraukti specialistų. Bandome juos paruošti čia, patys. Pirmiausia tai sveikatos priežiūros specialistai, kurių senstančiai visuomenei labai reikia, todėl, pavyzdžiui, Alytaus kolegijoje atsirado slaugos studijos, dabar rengiamos šios specialybės magistro studijos.

Matome ir inžinierių trūkumą. Bendraujame su asociacija „Linpra“, su profesinio rengimo centru, su kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, kurie planuoja inžinerijos studijas Alytuje.

Specialistai į Alytų gali atvykti dėl kelių priežasčių – ne tik dėl darbo, bet ir dėl to, kad darbas pasiekiamas per penkias minutes, kad vaikų darželius gaus visi, prieinamas vaikų užimtumas ir edukacija, tarkime, sporto būrelis kainuoja 6 eurus. Mes bandome pritraukti per kitas veiklas, žmonėms nereikia sėdėti kamščiuose, nekilnojamojo turto kainos yra keturis kartus mažesnės nei Vilniuje, vaikai gaus vietą darželyje, turės edukacinės veiklos, žaliojo ploto ir t. t.

Save pozicionuojame kaip šeimos miestą, kad šeimai čia gera gyventi, viskas yra arti, patikima, saugu. Žmogus skaičiuoja, ar verta dvi valandas praleisti Vilniaus kamščiuose, uždirbti gal 300 eurų daugiau, bet už nekilnojamąjį turtą ar būrelius sumokėti kelis kartus daugiau.

– O kokia situacija su mokyklomis? Nacionalinės valdžios lygiu neretai keliamas klausimas dėl mažų mokyklų uždarymo. Ar Alytaus savivaldybė, kaip mokyklų steigėja, planuoja mažinti mokyklų tinklą?

– Mes planuojame pertvarkas, viena jų įvyko neseniai – vieną mokyklą prijungėme prie profesinio rengimo centro. Bandome ir mokyklas, įsikūrusias darželiuose, keisti darželiais, tačiau kol kas dar nepavyko.

Mums pradėjo trūkti vietų darželiuose ir šiais metais darėme viską, kad jaunimo, kuris grįžta gyventi į Alytų iš kitų miestų ar užsienio, vaikai gautų vietą darželyje. Tai buvo iššūkis, nes jei nėra darželyje vietos, tėvams kyla problema, kur gauti auklę ir panašiai. Manau, 100 proc. išsprendėme grįžusiųjų problemą dėl darželių.

Mokykla / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Matome, kad darželiuose vaikų padaugėjo apie 200. Ką tai sako? Tai sako, kad po poros metų tie vaikai eis į mokyklas. Vaikų mokyklose labai stipriai mažėjo, būdavo, kad per metus ir 600 ar 700 sumažėdavo, o pastaraisiais metais mažėjo apie 130 vaikų. Matome, kad į mokyklas ateis 200 daugiau vaikų. Vadinasi, mes pasiekėme dugną, nuo jo, tikiuosi, atsispyrėme ir pradedame augti.

Norėčiau, kad po kokių penkerių ar septynerių metų galvotume apie naujų mokyklų statymą, o ne esamų mokyklų griovimą.

– Minėjote sveikatos priežiūros specialistų trūkumą, bet kokia yra situacija Alytuje, kalbant apie sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę?

– Kadangi turime apskrities ligoninę, joje paslaugas teikiame ne tik alytiškiams, bet ir visam regionui. Mes daug savo biudžeto lėšų investuojame į mediciną, perkame naujausią įrangą, kad padėtume ligoninei tapti stipria regionine įstaiga. Pavyzdžiui, gimdymo skyrių regione nėra, yra tik Alytuje ir jei druskininkiečių pora laukiasi vaikučio, artimiausia vieta gimdyti – Alytus, taip pat ir Lazdijų gyventojams.

Matome, kad kai kurių paslaugų neverta turėti išmėtytų visame regione, geriau bazuotis. Alytus tampa apskrities centru, turi tikrai aukšto lygio ligoninę. Skiriame lėšų ligoninei, kad ji turėtų naujausią įrangą, kad eilės būtų mažesnės.

Medikai / E. Genio/LRT nuotr.

Be abejo, specialistų, kaip ir visoje Lietuvoje, trūksta, nes daugelis gydytojų išvažiuoja į užsienį arba dirba Kauno klinikose, Santaros klinikose. Tai iššūkis, savivaldybė naujiems gydytojams, atvykusiems į Alytų, duoda būstą, trejus metus skiria priedus prie atlyginimo, kad jie įsikurtų, dirbtų.

Medikų personalas sensta visoje Lietuvoje, Alytus nėra išimtis. Mes darome žingsnius, kad nebūtų vieną dieną taip, jog neturime vienokių ar kitokių gydytojų.