Usonis: gripo ir pneumokokinė vakcinos – labai rekomenduotinos suaugusiems šį rudenį

Pasaulis gyvena vakcinos nuo Covid-19 laukimu. Nors žinių, kad ji sukurta ar net jau pradėta gaminti, vis daugėja, tikrovė tokia, kad kol ja bus masiškai pradėti skiepyti žmonės visame pasaulyje, regis, teks palaukti bent jau kitų metų vidurio. Tikroviškiausiai skamba kitų metų ruduo. Tokį laiką mini ir Pasaulio sveikatos organizacija. Tačiau, kai visų galvos užimtos COVID‘u, tarsi primirštos lieka kitos vakcinos, o juk ligos niekur nedingo.

Artėja ruduo – gripo metas, medikai ragina, ypač vyresnio amžiaus žmones, skiepytis nuo pneumokokinės infekcijos. Abu ši skiepai itin aktualūs šiuo metu, kai vis dar nesuvaldytas COVID'as. Apie skiepus šįvakar „Savaitėje“ su habilituotu medicinos mokslų daktaru Vytautu Usoniu.

– Kai Seimo narys, ne medikas praneša, kad skiepuose yra „abortuotų kūdikių ląstelių, beždžionių inkstų ir viščiukų ląstelių“, vienus išgąsdina, kitus prajuokina, o treti dar kaip nors sureaguoja. Kaip, pone profesoriau, jūs sureagavote?

– Na, aš sureagavau taip, kad, jeigu iš tikrųjų vakcinos tokios baisios, ir aš tą mūsų pokalbyje su Seimo nariu sakiau, jeigu iš tikrųjų jos yra tokios baisios, jas reikia skubiai uždrausti. Reikia dėti faktus ant stalo ir jas uždrausti tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautinėje erdvėje - mes ES gyvename, jeigu tai yra tiesa. Bet panašu, kad kadencija eina į pabaigą, bet tų faktų negirdėti. O jeigu rimtai, tai iš tiesų vakcinų saugumui yra skiriamas didžiulis dėmesys. Teigiama, kad apie 80 procentų gamybos proceso ir lėšų, skirtų gamybos procesui, yra skiriama saugumui.

Dainius Kepenis / E. Genio/LRT nuotr.

– Žiūrėkit, profesoriau, bet ar yra tokia institucija, arba toks mechanizmas, ar kažkokia platforma, kur galima būtų sužinoti apie kažkokius nekokybiškus, tarkim, skiepus arba pačiam pranešti, kad susidūrei su kažkokiais nepageidaujamais reiškiniais po vakcinacijos?

– Na taip, iš tiesų, tokia platforma yra, ne platforma, o sistema. Tokios sistemos yra visuose žemynuose. Nežinau, kodėl lietuviai labiau mėgsta amerikiečių pašalinių reiškinių registravimo sistemą, lygiai tokia pati analogiška sistema yra ES struktūroje. Europos vaistų agentūra registruoja viską, kas blogai atsitiko, įskiepijus vakcinas ES šalyse. Ir šita sistema turi ryšių su visomis ES šalimis narėmis. Lietuvoje tokie atstovai yra du: tai yra Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras ir jų tinklalapyje ulac.lt yra vieta, kur bet kas gali užregistruoti po vakcinos įskiepijimo įvykusius nepageidaujamus reiškinius. Kita institucija yra Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, vėlgi valstybinė institucija, atsakinga institucija, ir jie visa tai daro.

– Dabar artėja ruduo, o tai yra toks metas, kai mes paprastai kalbame apie vakcinas nuo gripo. Kada yra toks skiepas tikslingiausias, jeigu kalbėtume apie metų laiką, nes aš dabar girdėjau, kad jau sako, kuo greičiau skiepykitės šitame COVID'o fone?

– Aš nepraleisiu progos - aš vis dėlto tvirtai įsitikinęs, kad vakcinos yra ne „nuo“, o „prieš“. Jeigu mes pasiskiepysime prieš gripą, mums nereikės rudenį vaistų nuo gripo tada, kai jau tas gripas ateis, bet čia mūsų diskusija su kalbininkais. Tačiau iš tikrųjų turėtume kalbėti, kad mes turime mažiausiai dvi infekcijas suaugusiems - tai yra gripas ir pneumokokinė infekcija.

– Tai būtų mano antras klausimas, bet, gerai, kalbėkite iš karto, susiekime.

– Tada dar vienu klausimu daugiau aptarsime. Tai yra dvi infekcijos, kurios pažeidžia kvėpavimo sistemą, kaip pagrindinį taikinį. Be abejo, ir gripas, ir pneumokokinė infekcija turi ir kitų taikinių. Ir iš tiesų, artėjant rudens sezonui, mes nežinome, kaip bus su SARS-CoV-2 virusais, su COVID-19, todėl, kad dar nėra nė vienoje pasaulio šalyje praėjęs visas pilnas metų ciklas šios infekcijos, bet mes tikrai žinome, kad padidės sergamumas gripu. Jo klinikiniai požymiai tikrai panašūs į COVID-19, tikrai padaugės susirgimų pneumokokine infekcija. Ir iš tikrųjų visas pasaulis labai vieningai kalba, kad turi būti dėtos visos pastangos pasiekti, kaip galima didesnių skiepijimo apimčių ir gripo, ir pneumokokinės infekcijos vakcina.

Vytautas Usonis / Justino Stacevičiaus/LRT nuotr.

– O kada geriausias metas - jau dabar galima ar laukiame rudens?

– Dabar to negalima, apie gripą kalbant, kadangi gripo vakcina yra gaminama kiekvienam sezonui, yra didelis procesas, metų ciklas. Maždaug vasario pabaigoje PSO Šiaurės pusrutulio gamintojams duoda virusų pavyzdžius, virusų, kurie, labiausiai tikėtina, cirkuliuos ateinantį gripo sezoną. Vakcina turėtų būti pagaminta maždaug iki rugpjūčio pabaigos - rugsėjo, to sezono vakcina. Po to, kol ji sufasuojama, atvežama į šalis, tai būna rugsėjo pabaiga - spalis, kai atsiranda jau to sezono vakcina. Dar kartą noriu pabrėžti, kad būtent dėl gripo viruso kintamumo gripo vakcina gaminama kiekvienam sezonui būtent tam sezonui. Taigi, gripo vakciną turėsime spalio, galbūt lapkričio mėnesį. Tikėkimės, kad jos turėsime pakankamai, turint omenyje, kad paklausa pasaulinėje rinkoje labai labai išaugus. Ši vakcina turėjo būti užsakyta maždaug vasario mėnesį, bet, turint omeny, kad pernai gerokai paaugo gripo vakcinos skiepijimo apimtys, tikėkime, kad valstybė tos vakcinos nupirks daugiau. Galbūt daugiau turės ir privatūs tiekėjai, kad kuo daugiau žmonių turėtų galimybę pasiskiepyti.

– O pneumokokinė vakcina?

– O su pneumokokine vakcina truputį yra kitaip. Labai gaila, kad mūsų šalyje dar yra gerokai siauresnis rizikos žmonių ratas, kalbant apie vyresniuosius asmenis. Šia vakcina yra skiepijami kūdikiai, čia viskas labai gerai, tačiau daug kur pasaulyje šia vakcina nemokamai valstybės lėšomis yra skiepijama vyresniems nei 65 metų amžiaus asmenims.

– Reikėtų skiepyti žmonėms, nuo kokio amžiaus jūs patartumėte, jeigu jis nepaskiepytas vaikystėje?

– Sakoma taip, kad 65+ - tai yra amžiaus kriterijus, ir to kriterijaus, deja, Lietuvoje neturime. Arba asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis, yra sąrašas ligų, ligų kodų, kurias diagnozavus pacientams valstybės lėšomis šia vakcina yra skiepijama, ir pneumokokine vakcina galima skiepyti bet kuriuo metų laiku.

Karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ir dabar galima tą daryti. Kalbame kartu su gripu dėl to, kad tai yra logistikos prasme patogiau, kad jeigu žmogus yra kviečiamas gripo vakcinos skiepijimui, tai to paties vizito metu jam arba jai gali būti įskiepyta ir pneumokokinė vakcina.

– Profesoriau, jūs sakote, 65+, bet jeigu žmogui yra, tarkime, 40, 50 metų, jeigu jis nesulaukęs dar 65+, jūs vis tiek patartumėte šio COVID'o fone skiepytis?

– Besąlygiškai taip, besąlygiškai taip. Ypatingai galvojant apie artėjantį žiemos sezoną ir COVID infekciją. Ir mes šiandien nežinome, kaip SARS-CoV-2 elgsis šią žiemą, todėl, be abejo, visos priemonės, kurias galima atlikti, ruošiantis šiam sezonui, jos turi būti atliktos nepriklausomai nuo amžiaus. Tiktai tiek, kad jaunesniems žmonėms ta rekomendacija taip yra, bet reikėtų pasiūlyti sumokėti savo lėšomis. Ir siūlyčiau tai daryti valstybinėse įstaigose, ten yra pigiau, čia komerciniai dalykai.

– Ji galios metus, kaip ir gripo?

– Ji galios daug metų. Dabar ji galioja daug metų. Šiuolaikinės kartos tos vadinamosios konjuguotos vakcinos, įskiepijus suaugusiems asmenims, mažiausiai penkis iki dešimties metų galios. Tai, ką žinome šiandien, po penkerių metų, jeigu reikės, pasitikslinsime, bet tai nėra vieno sezono vakcina.

Koronavirusas, vakcina / AP nuotr.

– Jeigu aš pasiskiepysiu nuo gripo ir pasiskiepysiu pneumokokine vakcina, tai ar tai mane gali apsaugoti nuo COVID? Ar neapsaugos, bet gali palengvinti mano dalią, jeigu aš užsikrėsčiau?

– Nuo COVID'o tas tikrai neapsaugos, todėl, kad tai yra skirtingi virusai, ir kryžminio imuniteto, kaip mes sakome, nėra. Ta prasme, kad viena vakcina apsaugo nuo tos ligos, kuriai kontroliuoti yra sukurta, tačiau mes jau kalbėjome apie tai pokalbio mūsų pradžioje, kad tai yra ligos, kurios turi tą patį taikinį mūsų kūne - tai yra kvėpavimo sistema. Ir, be abejo, jeigu yra keli mikroorganizmai blogai veikiantys mus, sukeliantys mums ligas, galintys tas ligas sunkias sukelti, tai, be abejo, kuo jų daugiau, tuo blogiau. Ir atvirkščiai, kuo daugiau mes būsime pasiruošę, kuo atsparesni būsime, sakykime, gripo viruso atžvilgiu ar pneumokoko atžvilgiu, tada daugiau tų, vaizdžiai šnekant, sveikatos resursų mes turėtume kovai su kitais sukėlėjais.

– Ačiū jums labai.