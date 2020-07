Užtrukusios Muitinės vadovo paieškos: ar į svarbų postą norima pasodinti „savą žmogų“?

Muitinės departamentas be vadovo bus dar mažiausiai kelis mėnesius. Nors šis postas laisvas jau daugiau nei porą metų, finansų ministras konkursą atšaukė. Esą dėl per griežtų konkurso reikalavimų neatsirado pakankamai kandidatų, todėl dabar laukiama pataisų, kurios leis Mui-tinės vadovą be konkurso skirti Vyriausybei. Apžvalgininkai neatmeta, kad taip valdantie-siems neliks kliūčių šį svarbų postą atiduoti lojaliam asmeniui.

Muitinės departamento vadovo kabineto iškaba tuščia jau porą metų, kai iš generalinio direktoriaus į žemesnes pareigas savo noru pasitraukė Arūnas Adomėnas.

Rasti naujo šio kabineto šeimininko nepavyko ir po skelbtų dviejų konkursų. Iki šiol finansų ministras Vilius Šapoka, kuris skiria ir atleidžia Muitinės vadovą, tikino esą pirmasis konkursas neįvyko dėl kandidatų stokos, o norinčiųjų neatsirado dėl per mažos algos.

Antrąjį konkursą ministras prieš mėnesį nutraukė, nors jame ir dalyvavo du kandidatai.

„Labai mažas (dalyvavusiųjų konkurse – LRT.lt) kiekis, matyt, pagrindinė priežastis tai – pajuokaujant, jei nori tapti Muitinės vadovu, reikia būti beveik kosmonautu, nes yra ir fizinio pasirengimo testai, sveikatos patikrinimai“, – kalbėjo V. Šapoka.

Vilius Šapoka / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Tikrai nesijaučiu kosmonautu, tos sąlygos – minimalios tokioje institucijoje kaip Muitinės vadovo“, – kalbėjo buvęs kandidatas į Muitinės vadovus Kęstutis Lančinskas.

Dabar jau atšauktame Muitinės vadovo konkurse dalyvavęs buvęs sostinės policijos viršininkas K. Lančinskas stebisi ministro žingsniais.

„Jeigu iš tikrųjų Muitinės vadovas būtų buvęs reikalingas. Būtų rūpinamasi Muitinės įstaiga, kaip įstaiga, tai tas konkursas būtų įvykęs“, – kalbėjo jis.

Finansų ministras ramina, kad naujasis Muitinės vadovas paaiškės rudenį, kai Seimas pritars „valstiečių“ siūlomoms pataisoms, kad į šį postą asmenį be konkurso skirtų Vyriausybė. Panaši tvarka galioja, pavyzdžiui, skiriant generalinį komisarą.

„Manau, kad iš dalies tai leis tikrai išspręsti situaciją ir manau, kad priėmus tą įstatymą, tikrai rudenį bus galima sulaukti daugiau kandidatų, nes labai žmogiška – tokie neadekvatūs reikalavimai atbaido potencialius kandidatus, ypatingai turint omeny, kad finansinis atlygis nėra didelis“, – aiškino V. Šapoka.

„Jeigu ji iš tikrųjų nekonkurencinga ir vien dėl algos negalima privilioti kompetentingo žmogaus vadovauti tarnybai, galima buvo išspręsti šitą problemą, randant būdų išteklių, finansų, padidinant algą“, – situaciją vertino dienraščio „Lietuvos rytas“ apžvalgininkas Tada Ignatavičius.

Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

T. Ignatavičius primena, kad paskutinis Muitinės vadovas iš posto pasitraukė užvirus ginčui dėl rusiškų trąšų, kai jų importuotojai, tarp kurių – ir Ramūno Karbauskio valdomas „Agrokoncernas“, įtarti bandymu apeiti antidempingo muitus.

„Tokiame drumstame vandenyje yra geriau tarpti ir tiems patiems įvairiems kontrabandininkams, nežinau, ir tiems, kurie tokias trąšas – purvinas rusiškas trąšas – importuoja ir panašiai. Matyt, galbūt ta situacija buvo tokia palanki ir R. Karbauskio visam verslui, jeigu nebuvo suskubta ieškoti“, – svarstė apžvalgininkas.

„Aš nemanau, kad atsiras daugiau kandidatų, atsiras galimybė pasiūlyti savam žmogui ir jį paskirti“, – dėstė K. Lančinskas.

„Aš tikrai iki tos sąmokslo teorijos nesileisiu“, – reagavo finansų ministras V. Šapoka.

Finansų ministras sako, esą vos prakalbus apie lengvinamą skyrimo tvarką, jau atsirado ir norinčiųjų sėsti į Muitinės vadovo kėdę.