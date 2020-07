Nors Nausėda džiaugiasi ES lėšomis Lietuvai, ūkininkai tvirtina – vainiko prezidentui nebūtų įteikę

Prezidentas Gitanas Nausėda džiaugėsi keturių parų pinigų dalybomis Briuselyje ir iš Europos Sąjungos (ES) Lietuvai skiriamas lėšas vadino įspūdingais skaičiais. Tačiau kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė mato ne tik įspūdingus skaičius – nors didės tiesioginės išmokos žemdirbiams, mažės pinigai kaimo plėtrai ir skurdesniems šalies regionams.

Be to, pasak jos, diskriminacinė bendrijos politika Lietuvos žemdirbių atžvilgiu išlieka ir toliau. Ekspertai sako, kad dosnesnė bendrijos parama reiškia didesnę atsakomybę, nes ateityje dalį pinigų teks grąžinti, kai bendrija skolinasi bendrai. Dėl to gali tekti įvesti naujus mokesčius arba didės įmokos į ES biudžetą.

Gitanas Nausėda / BNS nuotr.

Iš derybų Briuselyje grįžusį prezidentą žemės ūkio viceministras pasitiko lyg olimpinių žaidynių laimėtoją – su ąžuolo vainiku.

Nausėda džiaugiasi, kad, sudėjus visas priemones, Lietuva iš bendrijos per ateinančius septynerius metus gaus 14,5 mlrd. eurų – per pusantro milijardo daugiau nei dabar.

Gitanas Nausėda / BNS nuotr.

„Skaičių yra daug, jie įspūdingi. Prieš pusantrų metų Lietuvoje buvo diskusija, kad nutrūks ES finansavimas, esą kaip mes gyvensime ir buvo paišomi apokaliptiniai scenarijai. Šiandien beveik tie patys žmonės klausia, ką dabar darysime, kaip juos panaudosime“, – kalba prezidentas G. Nausėda.

Nausėda labiausiai džiaugiasi, kad po dvejų metų ūkininkai tiesioginių išmokų gaus 200 eurų už hektarą o iki 2027-ųjų išmokos turėtų didėti iki 215 eurų.

Vainiko prezidentui nedovanotų

Būtent dėl didesnių išmokų, Žemės ūkio ministerija prezidentui užkabino vainiką. Ūkininkai sako to nebūtų darę.

„Ūkininkai, kaip matot, neįteikė to vainiko – jie laukia optimistinės gairelės iš mūsų prezidento. Kad čia dideli pasiekimai Lietuvos kaimui, tai tikrai ne“, – tvirtina Šeimos ūkininkų sąjungos vadovas Vidas Juodsnukis.

Traktorius, žemės ūkis / BNS nuotr.

Ūkininkų turguje paties užaugintomis uogomis prekiaujantis Juodsnukis sako, kad problema yra ne tik pinigai iš Briuselio, bet ir tai, kaip jie paskirstomi Lietuvos ūkininkams.

„Lietuvoje yra apie 4 proc. ūkinių subjektų, kurie gauna apie 80 proc. tiesioginių išmokų. Daugelyje valstybių, tokių kaip Lenkija, 300 hektarų nuosavybės, Vokietijoje numatytas hektarų skaičius, kuriam teikiama parama, Italijoje net didelėje šalyje virš 300 hektarų ūkininkui neapsimoka turėti ūkio, nes parama peržiūrima ir neteikiama tokiems stambiems ūkiams“, – komentuoja V. Juodsnukis.

Ūkininkai / AP nuotr.

Kadenciją baigusi Lietuvos prezidentė primena, kad, pagal ankstesnius Briuselio pažadus, jau dabar ūkininkai turėtų gauti 196 eurus už hektarą tiesioginių išmokų. Tačiau padidėjus dirbamos žemės plotams, išmokos siekia 177 eurus.

„Diskriminacinė europinė politika žemės ūkio atžvilgiu naujoms narėms išlieka ir, be jokios abejonės, ši suma yra žingsnis į priekį, bet jokiu būdu nerodo, kad mes sugebėjome rimtai pagrįsti savo poreikius, juolab, kad visos trys Baltijos šalys turėjo suvienytą poziciją ir kovojo trise“, – akcentuoja Dalia Grybauskaitė.

Gauti nesitiki

Be to, didėjant tiesioginėms išmokoms, didės ir bendrijos vidurkis, tad ūkininkai jau nesitiki gauti tiek, kiek Vakarų kolegos.

„Iki konkurencingumo prie tų 23 dar trūksta apie 70 eurų. Bet, manau, kad ir mažais žingsneliais, gal mes nesulauksime, bet mūsų vaikai, kurie perims ūkius, gal ir sulauks“, – svarsto Ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas.

Jonas Talmantas

Išmokos žemės ūkiui sudarys trečdalį visų ES pinigų. Tuo metu parama skurdiesiems regionams sumažėjo kone ketvirtadaliu, mat Lietuvos ekonominiai rodikliai priartėjo prie bendrijos vidurkio.

Tiesa, šalis dar gaus 180 mln. eurų už lietuvių emigraciją. Ne tiek, kiek norėjo Lietuvos derybininkai, bet nuo pirminių siūlymų padidėjo išlaidos Kaliningrado tranzito schemai bei Ignalinos atominės uždarymui. Vis dar įmokėjusi eurą, Lietuva iš Briuselio gauna maždaug keturis. Nors skaičiuojant tik naują septynerių metų bendrijos biudžetą, europinė parama sumažėjo.

Dalia Grybauskaitė / LRT nuotr.

„Lietuva Europos biudžete prarado labai daug struktūrinių fondų, kuriuos buvo galima naudoti tik savo nuožiūra, be didesnės priežiūros, bei žemės ūkio plėtrai dideli praradimai. Bendroje sumoje septynių metų Europos biudžetas yra gerokai mažesnis, nei kad buvęs“, – pabrėžia D. Grybauskaitė.

Traktorius, žemės ūkis / BNS nuotr.

O mažėjančią bendrijos paramą iš biudžeto kompensavo parama iš ekonomikos atsigavimo fondo. Kone pustrečio milijardo subsidijų ir 3 mlrd. paskolų, tačiau šiuos pinigus reikės panaudoti labai greitai – per dvejus metus ir jų naudojimą griežtai kontroliuos Europos Komisija (EK). O svarbiausia, kad lėšas atsigavimo fondui ES skolinsis bendrai, tad ir grąžinti turės bendrai.

Įsipareigojimai atiteks ateities kartoms?

Tad ekonomistai sako, kad dosni bendrijos parama reiškia atsakomybę pinigus investuoti ne į trinkeles ar asfaltą, o į tai, kas kuria darbo vietas.

„Jei mes nefektyviai panaudosime lėšas, didesnę dalį jų išvaistysime, bet įsipareigojimai liks, jie guls ant, sakyčiau, ateities kartų. Pinigų panaudojimas efektyviai yra didelė atsakomybė, kad jie neštų pridėtinę vertę ne tik artimiausius kelerius metus, bet artimiausius kelerius dešimtmečius“, – pastebi banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Žygimantas Mauricas / BNS nuotr.

„Nuogąstavimus pasilikime tam atvejui, jei kažkas nepavyks. Šiandien aš noriu kalbėti apie tai kas pavyko“, – sako G. Nausėda.

Grąžinant bendrai pasiskolintus pinigus – per 600 mlrd. eurų – bendrijoje planuojama įvesti bendrus naujus mokesčius, tarkime, plastikui, išmetamam anglies dvideginiui ar technologijų įmonėms.

Žemės ūkis / E. Genio/LRT nuotr.

„Ateityje matysime spaudimą įvedinėti naujus mokesčius arba, jei tai neišeina, didės visų šalių įnašai į ES biudžetą. Būtent grantai ir visa ta suma bus gražinama per ES biudžeto mechanizmą“, – aiškina D. Grybauskaitė.

Dalia Grybauskaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tad ekonomistai sako, kad ateinantys septyneri metai – dar viena ir jau paskutinė proga pasiruošti Lietuvai paramos iš ES mažėjimui.

„2027-aisiais mes turėsime 50 proc., jei ne didesnį, kritimą, nes nebebus pinigų iš atsigavimo fondo ir taip pat bendrai ES parama, tikėtina, sumažės. Taip pat reikės gražinti tą sumą, kurią pasiskolinome ateities sąskaita. Kritimas bus didelis ir mums reikia ruoštis“, – perspėja Ž. Mauricas.

Pasak Ž. Maurico, dabar lenktynės ne kas daugiau gaus pinigų, o kas geriau juos panaudos. Prezidento teigimu, Lietuvos prioritetas bus žalioji ekonomika ir skaitmenizacija.