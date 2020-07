Landsbergis: Astravas – bausmė Lietuvai už nepriklausomybę

Astravo atominės jėgainės pirmasis paleidimas numatomas jau rugpjūtį. Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Lansdbergis sako, kad Lietuva turi didelius uždavinius nepaisant to, ar pavyks susitarti su kaimynėmis šalimis dėl joje pagaminsimos elektros nepirkimo.

Šalia Lietuvos statomos Baltarusijos Astravo AE baigta 98 proc. pirmojo reaktoriaus bloko įrengimo darbų – trečiadienį pranešė Baltarusijos energetikos ministerijos atstovas.

Sparčiai juda darbai ir ties antruoju bloku, kuriame, pasak Baltarusijos valdžios atstovų, baigta apie 72 proc. darbų.

LRT RADIJO laidos „Svarbus pokalbis“ pašnekovas V. Landsbergis sako, kad tai – „nelemtos kaimynystės“, kurios neįmanoma pakeisti, nelaimė.

„Pirmiausia, matykime visą vaizdą. Paskutinieji Europos diktatoriai, valdantys Rosbelą – kaip būtų santrumpa jungtinės Rusijos ir Baltarusijos valstybės, kurią Putinas forsuoja – ketina netrukus iškilmingai atidaryti jų agresijos simbolį. Nesaugią, chaltūriškai statomą černobylinę jėgainę Astrave prie pat Lietuvos sienos, prie pat Vilniaus“, – sakė laidos pašnekovas.

Jis pažymi, kad Lietuvos institucijoms bus būtina neprarasti budrumo ir stebėti taršos lygius nuolatos, o taip pat – turėti efektyvių patikros mechanizmų.

„Kada prasidės radionukleidinė tarša, niekas nežino. Ar ji ateis Nerimi ir kitomis upėmis, požeminiais gruntiniais vandenimis, ar per orą, per dulkes? Per plento dulkes, kai čia važiuos dideli sunkvežimiai nuo Kamennyj Log per Lietuvą ir ką jie veš ant savo padangų. Ar bus kokios plovyklos? Ar mes stabdysime, kontroliuosime? Lietuva turi be galo didelius uždavinius“, – kalbėjo V. Lansdbergis.

Tai, jog Astravas, kurio saugumu abejoja Lietuvos institucijos ir energetikos ekspertai, galėjo iškilti ir netrukus pradės veikti, yra ir tarptautinių saugiklių nebuvimo pasekmė, sako pašnekovas.

„Yra pagrindinė klaida, principinė klaida, kurios neišsprendė Jungtinių Tautų organizacija. Priimtas principas, kad ką valstybė daro už savo sienų, tai yra jos reikalas. Nors radioaktyvi tarša nepripažįsta jokių sienų, ji eis kiaurai. Čia Lietuvos siena, mes čia sustokim?“, – retoriškai klausė V. Lansdbergis.

Pačios atominės jėgainės vietos taip pat nereikėtų laikyti atsitiktinimu, priduria jis.

„Tai yra bausmė Lietuvai už nepriklausomybę. Kodėl Putinas įsakė statyti šitoje vietoje? Buvo 8 ar 20 vietų pasiūlyta Baltarusijos teritorijoje, imperatorius parodė pirštu į šitą – čia bus pati bjauriausia Lietuvai vieta, čia reikia ir statyti“, – kalbėjo V. Landsbergis.

