Kirkilas apie „valstiečių“ nutrauktą susitarimą: Karbauskis paskambino ir pasakė, kad pažeidėme vertybes, aš su tuo nesutinku

Po to, kai „valstiečių“ taryba nusprendė nutraukti susitarimą su „socialdarbiečiais“ dėl bendrų kandidatų kėlimo, pastarieji ėmė kalbėti, jog iki rinkimų valdančiosios daugumos apskritai gali nebelikti. „Sociadarbiečiai“ antradienį pristatė savo rinkimų sąrašą. Tai dar viena politinė jėga, kurią į rinkimus ves ne partijos vadovas. Kiek tvari valdančioji dauguma?

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – Socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas.

– Tai neliks daugumos iki rudens, sako jūsų partijos nariai, ar liks?

– Manau, kad mes tikrai remsime Vyriausybę, juolab kad trys mūsų nariai yra Vyriausybėje. Ir Vyriausybės programą reikia vykdyti. Be to, biudžeto projektas, o tai labai svarbu. Taip pat, kaip žinote, Vyriausybė greitai turi patvirtinti, jau yra patvirtintas vadinamasis DNR planas, dėl kurio sutarė Europos vadovai. Tai dabar kaip nors griauti Vyriausybę būtų visiškai neprotinga. Mes niekada to nedarėme.

– Bet iš kur tos kalbos?

– Seime, aišku, gali būti taip, kad kai kuriais klausimais daugumos nebus. Ramūnas Karbauskis, tiesą sakant, nenutraukė jokio susitarimo. Čia jokio susitarimo nebuvo. Čia buvo tik derybos dėl to, kad mes galbūt turėtume vieni kitus remti kai kuriose apygardose, ir tiek.

– Bet tai buvo įvardyta labai garsiai.

– Juozas Bernatonis pasakė, kad yra koalicijos susitarimas, pagal kurį koalicijos partneriai turi savo partnerius informuoti apie įvairius veiksmus. Jie to nepadarė, ir tiek.

– Vis dėlto jūs dažnai minite ir jūsų partijos kolegos, tas pats J. Bernatonis mini vienvaldiškus „valstiečių“ sprendimus. Tai kokie čia yra tie vienvaldiški sprendimai?

– Na, jis turbūt turėjo galvoje vienvaldišką R. Karbauskio vadovavimo stilių.

– O jis yra vienvaldiškas?

– Jis paskambino man ir pasakė, kad mes pažeidėme vertybes. Aš su tuo nesutinku iš esmės.

– Po balsavimo dėl alkoholio grąžinimo į pliažus, ar ne?

– Mes tikrai šiuo atveju laikomės tų pačių vertybių, kurių laikosi šita koalicija. Mes „prieš“ girtavimo plitimą, platinimą ir kokių nors sąlygų sudarymą. Šiuo atveju Seimas tik grąžino savivaldybėms teisę pačioms nuspręsti. Aš manau, kad tai yra teisinga. Mes visą laiką kalbėjome apie tai, kad savivaldybių teises turime plėsti, tai dabar kodėl iš Vilniaus turime spręsti, ką daryti Palangoje, Nidoje ir panašiai?

Dabar savivaldybės pačios sprendžia. Vienos nusprendė grąžinti, kitos – ne. Kitas klausimas, kad reali padėtis dabar buvo priešinga. Kaip tik būtent šita padėtis ir skatino nešioti visokį alkoholį, įskaitant degtinę, į pliažą ir to negalėjo sutvarkyti nei policija, nei gelbėtojai, nei kas nors kitas. Tai galbūt geriau pereiti prie to, kas yra visame pasaulyje, civilizuotai tą daryti.

Palanga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Tada toks sprendimas ir toks pretekstas, apie kurį kalba R. Karbauskis, jūsų akimis, nėra teisybė. Ne dėl tos priežasties yra nutraukiamas palaikymas?

– Čia galime tik spėlioti. Manau, kad galbūt tai yra pretekstas, nes aš netikiu, kad tai yra priežastis, nes priežastis greičiausiai kitokia.

– O kokia, jūsų nuomone, yra kita priežastis?

– Aš nespėlioju, aš manau, kad kiekvienas lyderis turi savo. Kam čia spėlioti? Jei iš tikrųjų R. Karbauskis mano, kad tas sprendimas skatins alkoholizmą, tai jis yra neteisus. Taip pasakysiu: kaip tik priešingai, įvilks šitą visą dalyką į tam tikrus įstatymų rėmus, ko dabar nebuvo.

– Kai kurie politologai sakė, kad dabar kaip tik apsimoka „valstiečiams“ atsisakyti „socialdarbiečių“ paramos, kitaip sakant, rėmimo per rinkimus, nes „socialdarbiečių“ partija nebūtinai yra labai populiari, geriau remti savus „valstiečius“ – mažiau rūpesčių ir mažiau nepasitenkinimo.

– Taip, aišku. Per derybos dėl apygardų tai matėsi. Visi gina savo, mes taip pat gynėme savo. Kitas klausimas yra tai, kad, pavyzdžiui, mūsų partijos atžvilgiu, mums naudingiau iškelti kandidatus visose apygardose, ką mes ir padarysim. Nes reikia surinkti sąrašą, nes, jeigu neturi apygardoje kandidato, tai tada, aišku, partija mažiau balsų gauna už sąrašą. Paprastai tokia yra mūsų mišrios rinkimų sistemos logika. Tuo požiūriu didelio nuostolio mums nėra, galbūt greičiau priešingai.

– „Valstiečiai“ užsimena, kad tokiam sprendimui – balsuoti už alkoholio grąžinimą į pliažus – galėjo turėti įtakos alkoholio pramonė.

– Jie man šiuo klausimu dar griežčiau pasakė. Bet čia nieko bendro neturi, nes nemanau, kad alkoholio pramonei tai labai aktualus dalykas. Čia aktualus dalykas yra įvesti tvarką mūsų pajūryje, mūsų kurortuose. Kalba čia tik apie silpną alkoholį, ar jie tenai nešios ir juodai pardavinės, kaip dabar yra, ir mokesčių nesurinksime. Aš manau, kad tai teisinga.

Jūs gi žinote, kokios ten kainos. Mes žinome visą padėtį. Padėtis yra tokia, kad alaus skardinė ten kainuoja 7–8 eurus. Tą gali patvirtinti bet koks poilsiautojas. Tai ar čia teisinga? Ką dabar pasakytų R. Karbauskis ar kiti „valstiečiai“, griežti šitos kovos su alkoholiu adeptai, kai Emmanuelis Macronas Angelai Merkel per Europos Vadovų Tarybą viešai padovanojo butelį gero burgundiško vyno?

– Čia Europa, čia Lietuva. Čia yra vėliavos kovos su alkoholizmu, jūs gi puikiausiai žinojote, kad tai skausminga vieta.

– Kartais geri norai veda į pragarą. Šiuo atveju tas draudimas kaip tik ir vedė į tą pragarą, tai yra į neteisingus sprendimus ir šešėlinės ekonomikos plitimą.

Gediminas Kirkilas ir Ramūnas Karbauskis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Bet jūs, aišku, prieš balsavimą nesikalbėjote su koalicijos partneriais apie tai, kaip balsuosite. Gal jie tikėjosi kitaip?

– Jie paskutinę minutę agitavo, kad turėtume paremti, bet mes jau frakcijoje buvome nusprendę kitaip. Niekas nematė jokios logikos neatiduoti to sprendimo teisių savivaldybėms. Čia sprendimo teisė savivaldybėms, nieko daugiau.

– Kokia dabar nuotaika koalicijoje, tarpusavio santykiai su „valstiečiais“ ir lenkais?

– Nuotaika normali, kaip visada, dirbame. Aš galiu spręsti tik pagal Europos reikalų komitetą, kuris dirba ir kur, aišku, mes turime daugumą su „valstiečiais“ ir lenkais.

– Jūsų partijos atstovai, konkrečiai J. Bernatonis užsimena, kad ne alkoholio grąžinimas į pliažus turėjo įtakos nutrauktam susitarimui dėl parėmimo vienmandatėse...

– Nutrauktoms deryboms.

– Deryboms ar kaip kitaip pavadinsime. Ir tai, kad jūs dėl susitarimo nepalaikyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos pertvarkos, kalbama, gavote iš prezidento palaikymą Rimantui Sinkevičiui ministro poste.

– R. Sinkevičius tapo ministru todėl, kad šitoje situacijoje, kai pusę metų nebuvo ministro, reikalinga šita ministerija, nes turi didžiausią atsakomybę už vadinamąjį DNR planą. [...] Kaip žinote, ankstesnės kandidatūros buvo nepatvirtintos. Kai lieka labai nedaug laiko, reikia pradėti dirbti, o R. Sinkevičius turi patirties Vyriausybėje, gali pradėti dirbti iš karto. Manau, dėl to Saulius Skvernelis pasirinko R. Sinkevičių.

Rimantas Sinkevičius atvyko į prezidentūrą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Prieš tai postas priklausė „valstiečiams“, kitam Sinkevičiui, bet „valstiečių“. Dabar persiskirstė kvotos ar kas čia nutiko?

– Jeigu žiūrėtume į Vyriausybę ir Seimą – taip, nes R. Sinkevičius buvo Ekonomikos komiteto pirmininkas. Dabar Ekonomikos komitetą perims „valstiečiai“.

– Bet dar nėra pirmininko.

– Aš žinau, kad pasibaigiant sesijai buvo bandoma išsirinkti, bet valdančioji koalicija neturi daugumos ir nepavyko to padaryti.

– Ir kada pavyks?

– Aš manau, kad rudenį.

– Sąrašą veda L. Linkevičius. Jūs šiandien pristatėte. Kodėl L. Linkevičius, o ne jūs?

– Aš manau, kad tokį sprendimą jau ne pirmą kartą savo karjeroje priimu. 2008 metais buvau ir premjeru, ir partijos pirmininku, tada pasiūliau sąrašą vesti Vilijai Blinkevičiūtei, nes tu prisiimi labai daug kritikos. Tada, aišku, buvo krizė, kaltino, kaip dabar žinote, viskas kitaip aiškinama, kad krizę vis tiktai ne Vyriausybė sukėlė, o bankai ir neteisinga skolinimosi politika vėliau. Bet tai buvo pasiūlymai, mes gi kolektyviai dirbame, pasiūlymai buvo mūsų partijos narių, daug kas pradėjo manyti, kad galbūt Linui Linkevičiui reikėtų.

– O kuo L. Linkevičius geresnis už jus?

– Jis už mane, aišku, populiaresnis.

Linas Linkevičius, Gediminas Kirkilas / BNS nuotr.

– Tik dėl populiarumo? O čia nėra atsakomybės kratymasis?

– Na, aš esu antras, kokia atsakomybė?

– Jau kelios partijos taip elgiasi. Apžvalgininkai nesupranta tokio elgesio.

– Man reikės dalyvauti visuose debatuose, kai kur ir su L. Linkevičiumi. Jūs gi mane pažįstate, aš atsakomybės tikrai niekada nesikratau.

– Kas, Jūsų nuomone, geresnis premjeras: L. Linkevičius ar S. Skvernelis?

– Kiekviena partija mano, kad jų kandidatai geresni. Bet čia dar reikia palaukti, pažiūrėsime, kaip susiklostys valdančioji koalicija. Aš manau, kad L. Linkevičius. Dabar nelyginsiu, tai, aišku, būtų visiškai skirtingo stiliaus vadovas. Jis pats šešiskart Vyriausybės narys, jis tikrai tiktų būti ministru pirmininku.

– Ar Linkevičius tikrai nori eiti į politiką? Yra kalbų, kad jam artimesnis ambasadoriaus postas.

– Čia reikėtų jo klausti, bet dabar jis eina į politiką ir eina ryžtingai.

– J. Bernatonis vadino „valstiečius“ vienasmene partija, jūs irgi ką tik apie tai užsiminėte. Jūsų akimis, S. Skvernelis nebeturi jokio žodžio partijoje?

– Aš manau, kad turi, bet jis nėra partijos narys, nedalyvauja įvairiose partijos tarybose, prezidiumuose. Aišku, tas žodis nėra toks įtakingas kaip būnant partijos nariu ar organų nariu, juo labiau pirmininku. Tai šiuo atveju, aišku, jis mažiau įtakingas negu R. Karbauskis.

– Bet vienasmeniškumas turbūt sunkiai, nes vis tiek įsivaizduojama, kad ten jie pasitaria ar vis dėlto nesitaria?

– Ne, jie tikrai tariasi, aš ne vieną kartą dalyvavau, pavyzdžiui, prieš mėnesį buvau Naisiuose, tarybos posėdyje. Buvo įvairių pasisakymų. Kaip žinote, dar anksčiau, prieš prezidento rinkimus, buvo ir labai karštų tarybos posėdžių. Tas yra, bet mes, mūsų partija, šiek tiek kitaip įsivaizduojame kolektyvinius debatus, kolektyvinį valdymą.

– Su kuo koaliciją sudarysite po rinkimų?

– Manau, kad tikrai mums teks sudarinėti koaliciją su tais pačiais „valstiečiais“, nepaisant visų laikinų nesutarimų, kas atsitinka koalicijose. Nepaisant tų nesutarimų, tiktai didesnė dalis darbų buvo sėkminga. Galima, aišku, ir su kitomis partijomis, kurios turės kairiąją programą.