Gerovės valstybės biudžetas partijų lyderių akimis: vieni pasakoja apie sotesnį gyvenimą, kiti kalba miglotai

Vyriausybė rengiasi dėlioti kitų metų valstybės biudžetą, todėl prezidentas Gitanas Nausėda premjerui Sauliui Skverneliui išdėstė pagrindinius akcentus, kurie šiame dokumente turėtų atspindėti valstybės gerovės viziją: senatvės pensijos privalo padidėti ne mažiau kaip 8 procentais, didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį iki 450 eurų, kad mažiausiai uždirbantiesiems mokesčių našta sumažėtų 50 eurų.

Prezidentas siūlo krašto gynybos išlaidas išlaikyti nepakitusias – kitąmet skirti 1 milijardą eurų, tačiau daugiau lėšų skirti apleistam kultūros paveldui tvarkyti, taip pat 7–8 procentais didinti kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus.

Gitanas Nausėda laidoje LRT laidoje „Dienos tema“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Prezidentas pabrėžė, kad pinigų kitų metų biudžete turėtų atsirasti, esą po karantino suvaržymų ekonomika atsigauna. Kokį besudarytų biudžeto projektą ši valdžia, jį vykdyti turės rudenį naujai išrinktoji.

Visuomenės apklausos rodo, kad jei Seimo rinkimai vyktų dabar, 5 procentų rinkimų kartelę įveiktų 6 partijos – „valstiečiai“, konservatoriai, socialdemokratai, Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „Laisvė ir teisingumas“. Jų atstovų ir buvo paprašyta išdėstyti savo gerovės valstybės biudžeto prioritetus.

Vos prieš mėnesį įsteigtos partijos „Laisvė ir teisingumas“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis iki praeitų metų lapkričio ėjo Seimo vicepirmininko pareigas, priklausė valdančiajai daugumai, o dabar kritikuoja vykdomą politiką. Anot R. Žemaitaičio, gerovės valstybė kuriama ne socialinėmis pašalpomis ir vienkartinėmis išmokomis.

„Žmogus turi uždirbti. Yra svarbiausia sutvarkyti savarankiškai dirbančius žmones, tai yra 260 tūkst. žmonių. Peržiūrėti mokesčių sistemą, kad būtų fiksuoti mokesčiai, žmogus mokėtų vieną kartą į metus ir nereikėtų jokių papildomai mokesčių mokėti. Antras – socialinių pašalpų pereinamas laikotarpis – per 4 metus atsisakyti socialinių pašalpų ir padaryti visa tai per darbo užmokestį, per žmogaus pajamas. Trečias dalykas – jeigu kalbam apie biudžetą, tai pajamų indeksavimas, tai yra lygiai tų pačių pensijų, atlyginimų, kurios privalo būti indeksuojamos“, – teigia R. Žemaitaitis.

Remigijus Žemaitaitis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas tikina, kad gerovę savo piliečiams valstybė pajėgi sukurti, kai biudžete yra pinigų, o kad jų būtų pakankamai, reikia sukurti palankias sąlygas verslui.

„Tada galima užtikrinti didesnes pensijas, pašalpas, atlyginimus. Svarbiausias prioritetas – tai būtų maisto ir lengvajai pramonei sudaryti ypatingai geresnes sąlygas, negu aplinkinėse valstybėse ir tada mes tikrai galime labiau užtikrinti socialinį portfelį, užtikrinti visą tą viešąjį gyvenimą daug sotesnį, negu yra dabar“, – aiškina V. Uspaskichas.

Viktoras Uspaskich / E. Blaževič/LRT nuotr.

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ragina valstybės ekonomikai gaivinti skirtus milijardus nukreipti į ateitį – švietimo reformai.

„Mūsų supratimu, kalbant apie ilgalaikę tvarią gerovę, būtina pirmiausia pažaboti viešųjų pirkimų monstrą. Būtina atkurti darbo vietas ir eksportą, pasirūpinti tais verslais, kurie nukentėjo per COVID‘ą, ko iki šiol nebuvo padaryta. Mes, žinoma, akcentuojame ir švietimą, kurio būtina transformacija. Ir šiandieną, kai yra resursai tai padaryti, būtų iš esmės neatleistina, jeigu tie resursai būtų išnaudoti tik esamos sistemos palaikymui“, – sako V. Čmilytė-Nielsen.

Viktorija Čmilytė-Nielsen / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot Socialdemokratų partijos pirmininko Gintauto Palucko, per karantiną daug žmonių prarado darbą, todėl svarbiausia valstybės pareiga – pasirūpinti jais.

„Užimtumas, darbo vietų kūrimas yra vienas svarbiausių prioritetų ir vyriausybės uždavinių. Tam reikia finansavimo ir teisingų priemonių, instrumentų tai padaryti. Antras dalykas, ilgalaikiai dalykai. Tai yra švietimo finansavimas, švietimo ir mokslo finansavimas. Mes turime didinti pridėtinę vertę tam, kad turėtumėm mokesčius ir galėtumėm kurti tą gerovės valstybę. Ir trečias dalykas – sveikatos priežiūros sistema, kuri dėl chroniškai menko finansavimo per pandemiją, per karantiną, tai akivaizdu, jog nesugebėjo užtikrinti planinių sveikatos priežiūros paslaugų. Tai šituos dalykus tris reikia finansuoti tinkamai ir teisingai ir tai galėsime vadinti gerovės valstybe ir tai ne išmokos ar pašalpos, kurios dažnai naudojamos netikslingai“, – teigia G. Paluckas.

Gintautas Paluckas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis tikina, kad planuoti galima viską, tačiau būtina užtikrinti, kad būtų surinktas biudžetas. G. Landsbergis savo partijos prioritetų, kaip jie planuotų biudžetą, kad jame atspindėtų gerovės valstybės tendencijos, taip ir neįvardijo.

„Mes reikalaujame, kad prezidentas prašytų ir mes prašome, kad būtų parodytas biudžetas, dėl to, kad paprasčiausiai gali būti taip, kad kitais metais ne tik kad gerovės nebus. Nebus to, ką mes esame suplanavę. Ir tai yra labai realistiškas scenarijus. Tai man labai gaila, kad žmonės, išmanydami biudžeto sandaros principus ir suprasdami kokioje situacijoje mes esame, kalba labai abstrakčiai, sakydami, kad reikia didesnės gerovės. Viso to reikia, bet reikia pirmiausiai surinkti pinigus tam“, – pabrėžia G. Landsbergis.

Gabrielius Landsbergis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nieko aiškaus nepasakė ir valdančių atstovas – LVŽS Tarybos narys, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Valius Ąžuolas. Esą kitų metų biudžetas dar tik dėliojamas ir labai daug nežinomųjų, todėl apie savo prioritetus kalbėjo miglotai, minėjo du labai abstrakčius – darną ir augimą.

„Mūsų partijos tai pagrindiniai vis tiek būtų – darna. Darna valstybėje ir, žinoma, tas pagal valstybės galimybes nuolatinis augimas. Ar tai būtų atlyginimai, ar pensijos, ar viskas. Bet vertinant šiandieninę situaciją, covidinę situaciją, biudžeto surinkimo situaciją, iš tikrųjų prognozuoti būtų sudėtinga“, – sako V. Ąžuolas.

Valius Ąžuolas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kitų metų Valstybės biudžeto projektas Seimą turėtų pasiekti spalio viduryje, pasak V. Ąžuolo, iki spalio 17 dienos. Vykdyti šitos valdžios priimtą svarbiausią finansinį šalies įstatymą teks jau naujai išrinktai valdžiai. Neatmestina, kad tarp dviejų rinkimų turų paviešintas biudžetas irgi gali tapti parama valdantiesiems, jei po pirmojo turo jų pozicijos nebūtų užtikrintos.