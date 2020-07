Viražai Centro poliklinikoje: rizikos grupei priklausantis vyras penkis mėnesius bando pasiskiepyti nemokama vakcina

Vilnietis Povilas (pašnekovo prašymu vardas ir pavardė neatskleidžiami), jau penktas mėnuo Vilniaus Centro poliklinikoje nesėkmingai bando pasiskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos. Poliklinika tikina tris mėnesius tiesiog neturėjusi vakcinos, o vėliau susidariusią keistą situaciją vadina paciento ir šeimos gydytojos nesusikalbėjimu.

Pirmą kartą į Vilniaus Centro poliklinikos šeimos gydytoją dėl skiepo nuo pneumokokinės infekcijos Povilas kreipėsi kovo mėnesį, vos tik šalyje buvo paskelbtas karantinas. Nors šia vakcina rizikos grupei priskiriami asmenys nemokamai skiepijami jau nuo 2015-ųjų, Povilas suskubo tai padaryti šiemet. Viena didžiausių paskatų buvo Lietuvą pasiekusi Covid-19 infekcija. Vyras tiesiog baiminosi, kad užsikrėtęs koronavirusu jis dėl turimų gretutinių ligų galėtų sulaukti didesnių komplikacijų, o pneumokoko vakcina bent dalį jų galėtų sušvelninti.

Visgi kovą Povilui skiepo gauti nepavyko dėl to, kad, pasirodo, tuo metu poliklinika vakcinos tiesiog neturėjo. Tačiau šeimos gydytoja pažadėjo, kad kai tik atsiras galimybė pasiskiepyti, ji pacientą nedelsiant informuos telefonu. Baigėsi kovas, įpusėjo balandis – vyras skambučio iš poliklinikos taip ir nesulaukė. Dar kiek lukterėjęs jis į polikliniką paskambino pats.

„Tada, gegužę, pasakė – gerai, išsiaiškinsime ir paskambinsime. Išsiaiškino, paskambino, sako vakcina yra, bet labai ilgos eilės procedūriniame kabinete. Sako, kai bus galimybė, su manimi susisieks procedūrinio kabineto darbuotojai ir pasakys, kada aš turėčiau ateiti. Procedūrinis taip ir nepaskambino.

Dar kartą skambinau šeimos gydytojai jau birželio pabaigoje, klausiu, kaip dėl skiepo, tai man vėl pažadėjo pasitikslinti. Tikslinosi dvi dienas ir telefonu pranešė, kad taip, vakciną turi, bet procedūriniame vis dar didelės eilės ir tik liepos pradžioje turėtų būti vieta skiepui. Ir vėl reikia laukti skambučio iš procedūrinio. Liepa įpusėjo – skambučio iki šiol laukiu“, – piktinosi vilnietis.

Centro poliklinika / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Povilas tikina suprantantis, kad pasibaigus karantinui eilės šalies poliklinikose susidarė keliems mėnesiams į priekį, tačiau jis nesuvokia, kaip per penkis mėnesiui neįmanoma rasti minutės skiepui. Vyrui kyla įtarimų, kad valstybinė poliklinika gali gudrauti ir tyčia nesiūlo laiko atvykti pasiskiepyti.

„Tai yra lygiai tas pats, kaip suleisti vakciną nuo erkinio encefalito. Neseniai skiepijausi privačioje įstaigoje – tai truko mažiau nei minutę. Tai kas vyksta tuose Centro poliklinikos procedūriniuose? Gal yra kokia nors vidaus politika, gal jiems tiesiog neapsimoka vaistų leisti, nes galbūt taupo? Bet jeigu jie negali, tai tegul duoda vakciną, aš ieškosiu, kas man ją suleis. Jie mane ramina, kad va jau greitai, o dabar galvoju, kad gal geriau aš būčiau sumokėjęs pinigus, tuos 70 su trupučiu eurų, pasiskiepijęs privačiame kabinete ir nesukęs sau galvos“, – apmaudo neslepia vilnietis.

Povilui vakcina nuo pneumokokinės infekcijos yra svarbi. Vyras priklauso rizikos asmenų grupei: jis yra vyresnis nei 65 metų, serga gretutinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis.

Skiepai / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Povilo įsitikinimas grįstas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro viešai pateikta (ULAC) informacija. ULAC pateikti duomenys byloja, kad gripo sezonu beveik 50 proc. mirčių priežasčių pasaulyje siejamos su plaučių uždegimu. Apie 8 proc. visų senyvo amžiaus žmonių mirčių priežasčių pasaulyje yra būtent pneumonija.

Pneumokokinės infekcijos galima išvengti pasiskiepijus. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vakcinacija nuo pneumokokinės infekcijos gali sumažinti Covid-19 (SARS-CoV-2) viruso sukeliamų komplikacijų riziką ir yra rekomenduojama rizikos grupės žmonėms.

Per karantiną vakcinos tiesiog nebuvo

NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Liausėdienė naujienų portalui LRT.lt priminė, kad planiniai skiepai karantino metu nebuvo nutraukti, reiškia, visiems rizikos grupei priklausantiems asmenims bei vaikams skiepų programa buvo vykdoma nepertraukiamai. Tiesa, karantino pradžioje Povilas nuo pneumokokinės infekcijos pasiskiepyti negalėjo.

„Kovo mėnesį iš tiesų buvo šios vakcinos trūkumas, be to, keitėsi tvarka. Tikriausiai ir kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimus, buvo laikinas pneumokokinės vakcinos trūkumas. Vakcinos paprastai perkamos centralizuotai ir laikomos ULAC sandėlyje, tačiau per karantiną vakcinos į sandėlį nebuvo gabenamos, o išvežiojamos po gydymo įstaigas“, – sakė R. Liausėdienė.

NVSC atstovės teigimu, vakcinas, kurios yra dengiamos iš valstybės lėšų, centralizuotai perka Valstybinė ligonių kasa. Koks ir kokių vakcinų kiekis yra reikalingas – pateikia šalies gydymo įstaigos, atsižvelgdamos, kiek jose gydosi rizikos grupei priskiriamų pacientų, kuriems vakcinos yra aktualios.

Skiepai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Visiems rizikos grupei priklausantiems asmenims, segantiems cukriniu diabetu su tam tikromis išlygomis, širdies nepakankamumu, reumatinėmis, onkologinėmis ligomis, imunosupresiniams pacientams yra užtikrinama galimybė pasiskiepyti. Suaugusieji dėl vakcinos turi kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad jis rekomenduotų skiepą. Gali skiepą pasiūlyti ir gydantis onkologas, nefrologas, kitų specialybių gydytojai, pas kuriuos lankosi rizikos grupei priklausantys pacientai. Šeimos gydytojai turėtų siūlyti rizikos grupei priklausantiems asmenims pasiskiepyti, tik dažnai dėl didelio darbo krūvio ar laiko stokos gal jie apie tai nepagalvoja arba pacientai atsisako“, – komentavo R. Liausėdienė.

Ilgai paslaugos nesulaukiantys pacientai, NVSC specialistės nuomone, turėtų apie tai pranešti gydymo įstaigos administracijai.

„Reikėtų rašyti skundą, kad žmogus nuo kovo mėnesio niekaip negali pasiskiepyti nemokama vakcina. Administracija turėtų išspręsti problemą, nes jai irgi dėl to mažai garbės. Dar galima prašyti šeimos gydytojo, kad duotų siuntimą į kitą įstaigą, jeigu jų poliklinika jau kurį laiką negali suteikti šitos paslaugos. Vakcina kitoje valstybinėje įstaigoje būtų nemokama, kainuoti turėtų tik konsultacija. Vakcinos tiesiog pasiimti iš gydymo įstaigos negalima, nes turi būti išlaikoma šalčio grandinė, 2-8 laipsnių temperatūra. Skiepijama gali būti tik sveikatos priežiūros įstaigoje“, – patarė R. Liausėdienė.

Poliklinika problemos neįžvelgia

Dėl susidariusios situacijos naujienų portalas LRT.lt kreipėsi į Vilniaus Centro polikliniką. Įstaigos Pirminės asmens sveikatos priežiūros administratorė Džiuginta Morkūnaitė paaiškino, kad Centro poliklinika vakciną nuo pneumokokinės infekcijos rizikos grupės pacientams visada gaudavo iš ULAC sandėlių ir visada turėdavo, tačiau nuo šių metų kovo iki gegužės mėnesio vakcina nebuvo tiekiama iš ULAC sandėlių dėl Centro poliklinikai nežinomų priežasčių. Taip pat ji patvirtino, kad vėliau šiek tiek keitėsi ir vakcinos užsakymo bei tiekimo tvarka.

„Birželio viduryje vakcina buvo gauta ir pasiekė visus penkis Centro poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros centrus, todėl pacientai vėl turi galimybę pasiskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos“, – tikino D. Morkūnaitė.

Nesėkmingą Povilo bandymą pasiskiepyti Centro poliklinikos atstovė vadina tiesiog nesusikalbėjimu. D. Morkūnaitės tikinimu, skiepui pacientą užrašo ne procedūrinio kabineto darbuotojai, o šeimos gydytojai ar slaugytojai. Užrašydami pacientą atlikti skiepą į skiepų–procedūrų kabinetą, jie visada turi nurodyti pacientui konkrečią dieną ir konkrečią valandą.

Centro poliklinika / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Čia įvyko kažkoks nesusikalbėjimas. Pacientas, kuris nori pasiskiepyti, turi užsiregistruoti nuotolinei konsultacijai pas savo šeimos gydytoją. Nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, telefonu gydytojas išsiaiškins, kokio skiepo reikia, ar tuo metu yra reikalingos vakcinos, ir užregistruos skiepų–procedūrų kabinete konkrečiai dienai ir konkrečiai valandai“, – tikino D. Morkūnaitė.

Ji pabrėžė, kad skiepų–procedūrų kabinetai visuose penkiuose poliklinikos centruose tiek karantino metu, tiek dabar labai saugiai vykdė ir vykdo vakcinaciją vaikams ir suaugusiems, taip pat ir rizikos grupės pacientams. Tiesa, pacientų priėmimo grafikas dėl pacientų ir darbuotojų saugumo sudarytas remiantis epidemiologų nurodymais dėl Covid-19 pandemijos taip, kad nesusidarytų eilės prie kabinetų, kad būtų laikas dezinfekcijai. Dėl to yra būtina išankstinė registracija.

Jeigu viename poliklinikos centre nėra laisvos vietos, tuomet pacientui pasiūloma vieta kito poliklinikos centro skiepų–procedūrų kabinete, nurodant konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Būtent dėl to, kad yra sudaryta galimybė pasiskiepyti bet kuriame šios poliklinikos centre, šios gydymo įstaigos pacientai nėra siunčiami į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas skiepytis.

Visgi įdomu tai, kad poliklinikos atstovė tikina nematanti problemos tame, kad ilgametis jų pacientas Povilas penkis mėnesius nesėkmingai bando pasiskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos.

„Problemos čia tikrai nėra, įvyko kažkoks nesusikalbėjimas. Pacientui reikia užsiregistruoti pas savo šeimos gydytoją, o jeigu jis atostogauja – pas pavaduojantį gydytoją. Pacientą taip pat gali konsultuoti gydytojas imunologas. Visą šią informaciją žino ir pacientus registruoja poliklinikos skambučių centro operatoriai tel. 244 2244. Arba pats pacientas gali registruotis internetu www.pylimas.lt nuotolinei savo šeimos gydytojo konsultacijai“, – patarė D. Morkūnaitė.