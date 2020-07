Nuo kitų metų studijos Jungtinėje Karalystėje gali tapti turtingųjų privilegija

Būsimiems studentams blogos žinios iš Jungtinės Karalystės. Nuo kitų metų jie nebeteks lengvatų studijoms finansuoti. Įmonės, organizuojančios moksleivių studijas užsienyje, pastebi, kad pastaraisiais metais vis mažėja norinčiųjų studijuoti Jungtinėje Karalystėje. Ekspertai prognozuoja, kad studijos Jungtinėje Karalystėje taps turtingųjų privilegija.

Nors vasara jau beveik įpusėjo, abiturientė Augustė Samoilovaitė dar tik ruošiasi paskutiniams egzaminams. Mergina ketina stoti į farmakologiją Jungtinėje Karalystėje. Pasak jos, „Brexito“ nežinomybė gąsdina, tačiau mokslai užsienyje sužavėjo kokybe.

„Yra tikrai tokia rimta nežinomybė, dar didelė bėda buvo visas viruso atvejis, dėl to, kad man universitetai atsiuntė, kad man reikia visus atestato pažymius atsiųsti iki liepos 15 dienos, kai man egzaminai baigiasi liepos 20-ąją“, – sakė A. Samoilovaitė.

Nors nežinomybės daug, Augustė dar spėjo pasinaudoti Jungtinės Karalystės taikoma paskolų sistema studentams. Birželio pabaigoje Jungtinė Karalystė paskelbė, kad nuo 2021 m. rugpjūčio Europos Sąjungos studentai nebegalės gauti paskolos studijoms. Anksčiau studentai grąžinti pinigus turėdavo tik atlyginimui pasiekus tam tikrą sumą. Nebelieka ir pragyvenimui skirtų paskolų subsidijų.

„Dar gula ne tik papildomi mokesčiai, bet ir pragyvenimo kaštai, kurie Anlgijoje nėra jau tokie ir maži, ypač jei kalbame apie tokius universitetus kaip Oksfordas, Kembridžas, kur pragyvenimas studentams, nuoma yra ypač brangi“, – tikino Kauno Technologijos universiteto (KTU) dekanas Ainius Lašas.

Jis sakė, kad tarp lietuvių iki šiol populiariausios studijos Jungtinėje Karalystėje taps tik turtingųjų privilegija.

„ES piliečiai mokėjo tokius pačius mokesčius kaip ir Didžiosios Britanijos piliečiai, tai maždaug iki 10 tūkst. eurų per metus. Dabar tie mokesčiai gali pakilti iki 40 tūkst. per metus. Jeigu dauguma studijų Britanijoje yra iki 3 metų, tai padauginkime na kokia dešimt ar dvidešimt tūkstančių kart trys, tai per tris metus sumos išauga tikrai ženkliai“, – sakė A. Lašas.

Įmonės, organizuojančios moksleivių studijas užsienyje, pastebi, kad jau pastaraisiais metais dėl Brexito nežinomybės sumažėjo norinčiųjų studijuoti Jungtinėje Karalystėje. Dar šiemet 15 proc. studentų, kurie buvo pasitvirtinę vietas universitetuose, planuoja mokslus atidėti. Prognozuojama, kad studentų srautas iš Europos Sąjungos sumažės iki 60 proc.

„Neramina tai, kad dažniausiai ir kreipiasi 11-12 klasių moksleiviai, kurie svarsto, ką man reikės daryti, kur stoti. Šiam momentui matome, kad alternatyvos galėtų būti Danija, Olandija, galbūt Kinijos nauja rinka. Kinijos universitetai investuoja labai didelius pinigus ir jie pradeda aktyviai dirbti Europoje ir kviesti ES studentus važiuoti pas juos“, – tikino „Kastu International“ vadovas Arturas Jefimovas.

„Atsiveria ir kitos šalys, JAV, Kanada, kurios lietuviai dar neatradę studijų tikslais ir ten dauguma lietuvių gali gauti dalines stipendijas. Kodėl nepasinaudojus jomis? Na ir žinoma tai, kad mes esame europiečiai ir mokame kitų šalių kalbas, tai galime drąsiai mokytis ir Vokietijoje, Prancūzijoje, bet kurioje šalyje, tik, aišku, daugiau galimybių turi tie, kurie moka tas kalbas“, – antrino „AMES Education“ vadovė Eglė Kesylienė.

Teikti paraiškas dėl studijų Jungtinėje Karalystėje galima iki rugpjūčio pabaigos. Kasmet ten studijuoti išvyksta apie du tūkstančius lietuvių.