Genocido centro vadovas nesupranta Lukiškių paplūdimio: jaunimas turėtų būti auklėjamas priešingai

Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Adas Jakubauskas paskirtas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniu direktoriumi.

Prieš balsavimą A. Jakubauskui buvo primintas jo kreipimasis dėl finansinės pagalbos Lietuvos totorių bendruomenei į Rusijai priklausančio Tatarstano vadovybę. Apie tai A. Jakubauskas kalbėjo laidoje „Dienos tema“.

– Ar gavote totorių bendruomenei finansinės paramos iš Tatarstano prieš tuos 6 metus arba vėliau kada nors po to prašymo?

– Po Krymo okupacijos tikrai ne. Turiu pasakyti, totorius... Pozicionuoju Tatarstaną kaip Rusijos okupuotą teritoriją nuo 1552 m. Ivano Rūsčiojo. Pirmą kartą ten apsilankiau 1989 m., o paskutinį, berods, 2007 m. – mano apsilankymo tikslas būdavo bendravimas su tais žmonėmis, kurie oponuoja režimui. Tie žmonės norėjo matyti Tatarstaną laisvesnį, laisvėjantį. Galėčiau pasakyti tokią refleksiją, kada aš ten buvau 1990 metais. Patikėkite, Sąjūdžio mitingai, kurie buvo Vingio parke, – Kazanėje mačiau žymiai didesnį norą tapti nepriklausomiems. 200 tūkst. žmonių žygiavo Kazanės gatvėje, skanduodami „Laisvė!“, „Nepriklausomybė!“. Mano apsilankymų tikslas buvo kaip tik toks – atvežti iš Europos tą, sakykim, laisvėjimo žinią. Nenutraukiau santykių su tais žmonėmis, kurie iki šiol susirūpinę dėl Tatarstano nepriklausomybės arba didesnės laisvės. Tai mano apsilankymo tikslas būdavo toks.

– Su kuo siejate tą laišką, kuris nukreiptas prieš jus ir kuris buvo išplatintas Seime prieš balsavimą dėl jūsų skyrimo direktoriumi?

– Taip paprasčiausiai buvo. Suprantate, mes parašėme knygą. Pritrūko pinigų, tai iš tiesų aš parašiau tą raštą, prašydamas galbūt galėtų padėti finansuoti išleidžiant knygą, bet atsakymo jokio nebuvo, jokių pinigų nebuvo, tai ta tema kaip ir išsemta yra.

– Kas, jūsų manymu, vis dėlto turėjo interesą jus išvadinti „veikiančiu Rusijos naudai“, kai iš tiesų jūs negalite į ją įvažiuoti?

– Žinote, nuo pat 1989 m. aš veikiu Krymo totorių naudai. Aš buvau pirmasis buvusioje Sovietų Sąjungoje, kuris organizavo mitingą Krymo totorių teisėms apginti. Tai čia buvo Kalnų parke 1989 m. gegužės 19 d. Tuomet mes surinkome 13 tūkst. parašų, ir aš asmeniškai tuos parašus nuvežiau į Maskvą. Tuomet buvo TSRS liaudies deputatų suvažiavimas, ir mes su Krymo totorių lyderiais, tokiais kaip Mustafa Džemilevas, apėjome visus Lietuvos atstovus, kurie buvo Maskvoje. Su jais perkalbėjome, kiekvienam įdavėme paketus dokumentų. Tada iš tos aukštos tribūnos būtent Lietuvos delegacija pakėlė Krymo totorių klausimą, ir tada jau prisijungė tarpregioninė demokratų grupė, kai kurie poetai, rašytojai. Būtent Lietuva inicijavo šitą jautrų klausimą, kad Krymo totorių deportacija turi būti peržiūrėta, kad tauta galėtų sugrįžti. Iš tiesų esu dėkingas Lietuvos deputatams. Praktiškai mes kalbėjome su visais, kurie ten buvo, ir Krymo totoriai iki šiol dėkoja Lietuvai.

– Eikime prie Lietuvos reikalų. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras tiria genocido ir nusikaltimų žmonijai bei žmoniškumui apraiškas, gyventojų persekiojimą okupacijų metais, ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuoja genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį vertinimą, įamžina Laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą. Čia iš centro nuostatų, kuriuos yra patvirtinęs Seimas. Ar visam tam užtenka centro biudžeto, jūsų manymu?

– Kol kas negalėčiau atsakyti, nes turėčiau įsigilinti į dokumentus. Iš tiesų turbūt yra dėkingas laikas, kad aš esu paskirtas šioms pareigoms nuo liepos 1 d. ir galėsiu per vasarą įsigilinti. Bet, kiek suprantu, prieš porą metų buvo truputėlį situacija tokia, mano akimis žiūrint, keistoka, kada istorikas, apsigynęs daktaro laipsnį, gaudavo 10 eurų daugiau negu minimumas. Tai pasakykite, kaip buvo galima pritraukti, motyvuoti istorikus, kurie galėtų dirbti tame centre? Turėčiau pasakyti, kad per mano prisistatymą Seime, kuris vyko prieš savaitę, kolegos žurnalistai šiek tiek neteisingai interpretavo mano žodžius – neva atėjęs direktoriumi A. Jakubauskas peržiūrės centro išduotas pažymas, kitus kažkokius dokumentus. Tikrai to nesakiau. Labai apgailestauju, kad taip buvo pasakyta. Aš tik norėjau pasakyti, kad jeigu būsiu paskirtas į pareigas, tai aš 10 kartų pamatuosiu ir vieną kartą atkirpsiu. Negalima išleisti žinių, kurios nėra paremtos dokumentais. Istorijos politiką formuoja valstybė ir istorijos institucijos, bet negalima, kad istorijoje būtų politika. Centro veikla turi būti nešališka, ji turi remtis išskirtinai patvirtintais dokumentais. Dėl to galbūt ne visi kolegos žurnalistai suprato, ką norėjau pasakyti, o tokia žinutė buvo paskleista, kad neva nori A. Jakubauskas atleisti, jeigu bus paskirtas, pusę darbuotojų. Tikrai to nesakiau. Aš sakiau, kad norėčiau pakviesti į talką istorikus, kurie dirba, kurie yra 20-ojo amžiaus specialistai, ypač tuos, kurie užsiima pokariu, rezistencija, kurie nagrinėja nacių ir sovietų okupacijas. Aš tik tą norėjau pasakyti.

Adas Jakubauskas / BNS nuotr.

– Ir kurie turbūt mato dokumentų visumą, o ne vieną atskirą dokumentą, nenagrinėdami toliau esančių dalykų, ar ne?

– Ko gero.

– Viena iš centro veiklos sričių yra būti pareiškėju dėl genocido ir karo nusikaltimų ar nusikaltimų žmoniškumui. Kaip jūs matote Michailo Gorbačiovo atsakomybės klausimą dėl Sausio 13-osios nusikaltimų Lietuvos žmonėms? Ar būtų pagrindo reikalauti tokio tyrimo?

– Matote, centras yra vykdomoji institucija. Tokį sprendimą turėtų priimti Lietuvos Respublikos Seimas. Jeigu toks sprendimas būtų priimtas, be jokios abejonės, centras pateiktų tam tikras išvadas: kokie buvo nuostoliai per Sausio 13-osios įvykius, ir suformuotų tam tikrą dokumentų paketą. Bet centras tikrai negali būti ta institucija, kuri kreipsis. Kreiptis turėtų įstatymų leidžiamoji valdžia, kiek suprantu. Buvo keletą kartų bandymai tokie, kad „pakvieskime buvusį Sovietų Sąjungos prezidentą“...

– Bet šiuo atveju nėra, kad „pakvieskime, pasikalbėkime“. Yra labai aiškiai parašyta, kad centras gali būti pareiškėjas dėl genocido ir kitų karo nusikaltimų.

– Tai be jokios abejonės. Manyčiau, kad ne tik buvęs Sovietų Sąjungos prezidentas turėtų būti apklaustas, bet ir kiti žmonės, kalti dėl Sausio 13-osios įvykių. Bet aš labai stipriai abejoju, ar mūsų kaimynė tokius žmones leis apklausti, nes jau epopėja trunka 30 metų, ir faktiškai vežimas ten pat, kur ir buvo.

Paplūdimys Lukiškių aikštėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas šiandien pasipiktino užrašais beveik po jūsų naujosios darbovietės langais, t. y. smėlio paplūdimio angliškais užrašais Gedimino prospekte, o Kalbos inspekcijos vadovas liepė išversti į lietuvių kalbą užrašą „Rykliai, neplaukioti“ – matyt, kol neišverstas, žmonės gali plaukioti ir nukentėti nuo ryklių. Kokia yra jūsų pozicija dėl Lukiškių aikštės veiklų, erdvės veiklų, kurios šiandien Lietuvoje yra svarbesnės ir už tai, kad šalis bando įveikti pandemiją neturėdama ekonomikos ministro, ir už tai, kad neturi Aukščiausiojo Teismo Pirmininko, ir daugelį kitų dalykų?

– Žinot, aš paplūdimio vietą matyčiau labai organiškai prie Neries upės, šalia „Lietuvos“ viešbučio. Ten galima būtų padaryti ir vaikų žaidimo aikšteles, ir paplūdimio teniso aikšteles – ką tik norite. Ten erdvė leidžia, bet, mano galva, visiškai nesuprantama, kodėl norėta padaryti „paplūdimį“ toje vietoje, kuri turi ypatingą istorinį naratyvą. Nepamirškime, ten buvo kariami sukilimų vadai, sukilimų dalyviai. Iš tiesų, mano galva, tai didelė nepagarba, nes Lukiškių aikštė turi būti valstybės aikštė. Mes neturime tokios reprezentuojančios Lietuvą vietos, kur atvykę delegacijų vadovai galėtų ateiti, atvykti ir padėti gėlių, – pagerbti vykstama į Antakalnio kapines. Labai sunkiai įsivaizduoju, kad kitose valstybėse taip yra, kad vykstama į kapines padėti, o ne į kažkokią centrinę valstybės aikštę. Tai šiuo atveju tikrai man labai sunku yra suprasti, kodėl taip buvo pasielgta. Jaunimas turėtų būti auklėjamas kaip tik priešingai, mano galva. Jaunimas turi prisiminti savo istoriją. Tauta be istorijos – tauta be ateities. Labai gaila.