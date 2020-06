Seimas skubos tvarka ėmėsi projekto dėl Lukiškių aikštės: ji turėtų būti skirta laisvės kovoms

Seimas ketvirtadienį ėmėsi projekto dėl sostinės Lukiškių aikštės – jos memorialiniai akcentai turėtų būti skirti laisvės kovoms.

„Įstatymo projektu stengiamasi nustatyti bendrus aikštės tvarkymo principus, kurie padėtų įtvirtinti tikrai išskirtinį Lietuvos istorijoje šios aikštės memorialinį statusą, atsimenant tai, kad aikštė siejasi su okupaciniais režimais, su ilga Lietuvos laisvės kovų istorija“, – sakė projektą pristačiusi Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovė „valstietė“ Agnė Širinskienė.

Už projektą po pateikimo balsavo 66 Seimo nariai, prieš buvo 11 ir susilaikė devyni parlamentarai. Seimas taip pat pritarė, kad projektas toliau būtų svarstomas skubos tvarka.

Projektą valdantieji registravo reaguodami į Vilniaus valdžios sprendimą Lukiškių aikštėje įrengti laikiną paplūdimį.

A. Širinskienė teigė, kad „Lukiškių aikštės naudojimas ir tvarkymas turi atitikti jos memorialinį statusą, užtikrinti rimtį, deramą pagarbą žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, Lukiškių aikštės naudojimas negali būti vykdomas būdu, kuris prieštarautų viešajai tvarkai ar gerai moralei“.

Paplūdimys Lukiškių aikštėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Pastaruoju metu aikštėje, kuri iš esmės turi sakralinę vertę lietuvių tautai, įvykdytas vandalizmo aktas, užpilant ją smėlio sluoksniu ir įrengiant pliažą“, – sakė A. Širinskienė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis žada, kad įstatymo projektas dėl Lukiškių aikštės bus priimtas dar šią sesiją, tad sostinės savivaldybės įrengto paplūdimio šioje aikštėje neliks. Seimo pavasario sesija baigiasi kitą savaitę.

R. Karbauskis tvirtina, kad Vilniaus miesto valdžia įrengdama laikiną paplūdimį Lukiškių aikštėje pažeidė „bet kokius pagarbos mūsų istorijai principus“.

„Toje aikštėje nužudyti ir sukilimo dalyviai, daug dalykų, kurie neleidžia tokių reiškinių, kurių ėmėsi Vilniaus savivaldybė“, – žurnalistams komentuodamas projektą sakė R. Karbauskis.

Laivės partijos vadovė Aušrinė Armonaitė parlamentarus ragino „nedaryti pajuokos iš parlamento“ siekiant Lukiškių aikštei priimti atskirą įstatymą.

„Lietuvoj dalijamės skolintus milijardus be biudžeto, dėl Astravo persiderinėja biurokratai ir valstybinių įmonių darbuotojai, be politikų, be aukščiausių vadovų. Turime pandemiją, žmonės miršta dėl nedirbančių gydymo įstaigų, o jūs prieš rinkimus sudarėte visi vadinamą „Karbauskio vertybinę koaliciją“ ir dabar sprendžiate vieno miesto, vienos aikštės klausimą, lyg tai būtų pagrindinis esminis valstybėje dalykas, kad nepatinka tiesiogiai išrinkto mero veiksmai“, – sakė A. Armonaitė.

Įstatymo projekte rašoma, kad memorialiniai Lukiškių aikštės akcentai „turi apimti ir atspindėti kovas už Lietuvos nepriklausomybę bei žuvusių kovotojų atminimą“.

Jame teigiama, kad „aikštės dabartinė būklė bei tvarkymo būdas neatitinka jos istorinės ir urbanistinės reikšmės bei kelia grėsmę suniekinti Tautos istorinę atmintį“.

Sostinės Lukiškių aikštėje Vilniaus savivaldybės valdžios sprendimu įkurtas laikinas paplūdimys susilaukė prieštaringų vertinimų tiek iš valdančiųjų, tiek iš opozicijos politikų.

Sostinės meras Remigijus Šimašius tuo tarpu ragina nekreipti dėmesio į paplūdimiu Lukiškių aikštėje pasipiktinusius politikus ir kviečia „toliau švęsti laisvę ir gyvenimą“.

„Žmonės nori džiaugtis, nori ne tik žinoti, bet ir pajausti, kad turi kuo didžiuotis, ką branginti. Prieš kelerius metus sakiau, kad geriausias paminklas laisvei Lukiškių aikštėje būtų ten besirenkantys laimingi ir laisvi žmonės. Šiandien ir vėl galime pamatyti, kas tai yra“, – ketvirtadienį feisbuke paskelbė meras.

R. Šimašius tvirtina, kad sostinės aikštėje supiltas paplūdimys rodo Lietuvos pergalę prieš okupacinius režimus, kad „mes – laimėtojai – esame čia ir džiaugiamės savo valstybe, savo sostine Vilniumi“.

Apie tai, kad Vilniaus centre esančioje Lukiškių aikštėje pradedama įrenginėti dirbtinį paplūdimį, miesto savivaldybė pranešė pirmadienio rytą.

1660 kvadratinių metrų ploto paplūdimys šią savaitę supiltas Lukiškių aikštės dalyje prie Gedimino prospekto, tam panaudota apie 300 kubinių metrų smėlio.

Paplūdimys aikštėje bus visą vasarą, greta jo iki liepos pabaigos stovės didžiulis ekranas, kurio turiniu rūpinasi „Telia“ – kiekvieną vakarą čia bus rodomi „Telia TV“ filmai, serialai, koncertai, o dieną – Baltijos jūros vaizdai.

Vilniaus meras aiškino, kad paplūdimys Lukiškių aikštėje įrengtas suteikiant galimybę džiaugtis iškovota laisve ir „švęsti tai, kad esame laimėtojai savo laisvės kovoje“.

Kritikai teigia, kad toks projektas yra netinkamas Lukiškių aikštei, taip pat priekaištaujama dėl to, kad planuojant projektą nebuvo tartasi nei su visuomene, nei su savivaldybės taryba ar administracija.

Valstybinė kultūros paveldo komisija šią savaitę taip pat pareiškė, kad Vilniaus Lukiškių aikštėje įrengtas laikinas paplūdimys nedera su jos istorine ir memorialine reikšme.