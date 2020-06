Politologas prezidento metinėje kalboje pasigedo konkretumo: vien santarvės neužtenka kaip burtažodžio

Pusvalandžio pirmoji prezidento Gitano Nausėdos metinė kalba trukme ir dažniausiai kartotais žodžiais Lietuva, valstybė, darbas buvo panaši į pirmąjį Dalios Grybauskaitės pranešimą Seime, tačiau stilistiškai labiau priminė Valdo Adamkaus vadovavimą. Ar G. Nausėdos žodžiai atitinka jo veiksmus, LRT laidoje „Dienos tema“ siekė atsakyti politologai Algiu Krupavičiumi ir Tomu Janeliūnu.

- G. Nausėda pirmaisiais savo prezidentavimo metais nėjo į atvirą konfliktą ir metiniame pranešime tokios aštrios kritikos politikams negirdėjome. Nuosaikumas ir santūrumas kartais yra painiojamas su nuolaidžiavimu?

T. Janeliūnas: Taip, be abejo, yra rizika, kurią prezidentas turbūt supranta, kad tas nuosaikus kalbėjimas kartais verčia politines partijas žaisti taip, kad prezidentą vis labiau nustumtų į tam tikrą kampą. Matome konkrečius pavyzdžius. Tarkim, susisiekimo ministras turbūt geriausias pavyzdys, kad partijos tikrai ne visada atsižvelgia į prezidento nuomonę. Tenka su tuo taikstytis, bet matyt prezidentas G. Nausėda supranta, kur yra pliusai ir minusai tokio nuosaikaus, ramaus kalbėjimo, bandymo sukviesti partijas kompromiso ir ne visada turėti tas pergales prieš Seimą ar Vyriausybę. Vis dėlto jis priima būtent tokią laikyseną ir greičiausiai tai daroma tikslingai. Manau, tai daroma tikslingai dėl to, kad visų pirma prezidentas nenori tapti dar vienu konflikto dalyviu, konflikto Seime ir taip yra per akis. Nenori prisiimti atsakomybės, kad įsitraukęs į tuos konfliktus taptų kaltas, koks bebūtų konflikto rezultatas. Tai atitinkamai jam suteikė gana ryškių apribojimų, kaip jis turėtų kalbėti ir ką turėtų sakyti.

- Vienas iš aštresnių pasakymų buvo, kad politinės kultūros ir atsakomybės kartelė pasiekė visišką dugną, tiksliau, nuleidome iki visiško dugno. Sutinkate su prezidentu ar, kaip sakė profesorius V. Landsbergis, ir anksčiau atrodydavo, kad dugnas jau pasiektas, tačiau paaiškėdavo, kad dar yra kur kastis giliau?

A. Krupavičius: Lietuvos politikoje dugnus siekė ne vienas politikas ir ne kartą. Prezidentai skelbė, kad jau nebėra, kur eiti, atsirasdavo viltis, kad nuo dugno turėtume atsispirti, bet neatsispirdavome. Ir šį kartą gali taip atsitikti, kad pasiekėme dugną, matyt, tikrai neturime pakankamai įrodymų. Lietuvos politikos lauke yra daug problemų, pasitikėjimo trūkumas, sąžiningumo stoka, bendradarbiavimo ir susitarimų nebuvimas arba susitarimo nesilaikymas. Tos ydos yra ilgalaikės ir kol kas niekaip nepavyksta jų įveikti, nors bandymų ir pastangų buvo daug. Pati įsimintiniausia pastanga ir viltis buvo po prezidento Rolando Pakso apkaltos 2003 m., kai laukta, kol Lietuvos politikos laukas išsivalys, jis bus sąžiningesnis, jame paprasčiausiai atsiras daugiau padorumo. Matome, kad padorumo gal šiek tiek daugėja, bet jo daugėja labai palaipsniui, iš lėto ir tas didėjimas turi pakilimus, nusileidimus. Šįkart turime tam tikrą nusileidimą, bet, sakyčiau, nereikėtų dramatizuoti. Prezidentas kalbėjo apie daug dalykų ir pabandė pažiūrėti ne į vieną atskirą reiškinį ar asmenį, o apie vertybių reikšmę ir vietą Lietuvos politikoje ir visuomenės gyvenime. Toliau kalbėta apie gerovės valstybę kaip esminį geopolitinį, prioritetinį, politinį projektą, strateginę gerovės valstybės viziją Mano esminis įspūdis arba esminė išvada iš G. Nausėdos metinio pranešimo yra ta, kad kalba iš esmės yra programinė, kuri nubrėžia pagrindinius jo politinės darbotvarkės būsimiems 4 metams akcentus.

Algis Krupavičius / BNS nuotr.

- Atkreipėte dėmesį į formuluotę, kalbant apie politinės atsakomybės kartelę – ne „nuleista“, ne „nuleido“, bet „nuleidome“. Kas tie „mes“?

T. Janeliūnas: Čia, matyt, tikslingai pasirinkta formuluotė, neskiriant tos kritikos kažkuriai vienai pusei ir netgi vengiant, galbūt, pasakyti, pavyzdžiui, Seimas ar valdančiosios jėgos, ar politinės partijos. „Mes“ – čia apima turbūt taip pat ir prezidento instituciją. Tai yra toks draugiškumo, turbūt, įrodymas arba tam tikras atsakomybės prisiėmimas, kad taip, visi politikai, partijos, Seimas, Vyriausybė ir taip pat prezidentas yra atsakingi už tos kartelės kilnojimą: nusileidimą ar pakėlimą. Prezidentas tikrai deda nemažai pastangų, bandydamas pakelti tą kartelę. Turbūt niekas negalėtų prikišti, kad jis to nebandė daryti. Aišku, kalbėti apie tai reikėjo ar nereikėjo, pritarti vieno ar kito ministro skyrimui – jau yra detalės, bet kai jis jau reikalauja atsakomybės už konkrečiai padarytas klaidas, tai čia, manau, dauguma visuomenės suprato, kodėl jis tos atsakomybės nori. Rezultatas yra toks – pastangų neužtenka ir ta kartelė vis dėlto yra nuleista iki dugno.

Gitanas Nausėda Seime skaito pirmąjį savo metinį pranešimą / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Pone Krupavičiau, teigiate, kad prezidento metinis pranešimas buvo programinė kalba: daug kalbėta apie teisingumą, vertybes, atsakomybę, bet kai kas pasigedo konkrečių įsipareigojimų, vizijos, kaip prezidentas tą ketina įgyvendinti.

A. Krupavičius: Prezidentas pirmiausia pasakė principus, kuriais jis vadovausis ir kurie turėtų būti esminėmis atramomis Lietuvos politikoje. Kitas dalykas – jis nubrėžė pagrindinius prioritetus ir kai kuriuos dalykus pasakė gana konkrečiai: partijų kova, švietimo reformos nebuvimas ir ją reikia visuomenei ir kuo greičiau grąžinti. Toliau kalbėjo apie kai kuriuos užsienio politikos prioritetus, pavyzdžiui, kaip jis mato Europos Sąjungą, kad ji, nepaisant visos kritikos, turi būti gyvybinga bendrija ir Lietuva jai turi padėti gyvybę bei energiją atgauti. Konkrečių dalykų buvo, jų ne tiek daug, bet metinio pranešimo žanras prezidentą visuomet apriboja, nes kalbos paprastai yra enciklopedinės: reikia apžvelgti visas politikos sritis, už kurias pirmiausia tiesiogiai prezidentas yra atsakingas. Kita vertus, iš ankstesnių G. Nausėdos kalbų matyti, kad jis apie detales bendrose strateginėse kalbose kalba mažai. Galų gale strateginę kalbą supainioti su politiniais taktikos dalykais irgi būtų neatsargu, nes tuomet visuomenė nelabai suprastų, ką prezidentas norėjo pasakyti. Dabar tos žinios yra tikrai yra aiškios: tai vertybės, esamos situacijos įvertinimas ir pagrindiniai prioritetai artimiausiai ateičiai. Būdus, kaip tų prioritetų siekti, jis labai aiškiai pasako: ir visuomenė, ir politikai, ir prezidentas turi dirbti drauge. Jeigu nebus bendro darbo, visos vizijos virs oro burbulais.

- Pone Janeliūnai, jūs nelabai pritariate šiai minčiai?

T. Janeliūnas: Niekas neprieštaraus, kad santarvės reikia, bet ar tai yra konkretus būdas pasiekti gerovės valstybę? Tuo labai abejočiau, nes tai gana abstraktus įsivaizdavimas, kaip mes sieksime tos gerovės valstybės. Šia prasme visoje kalboje jutau tam tikrų liūdesio gaidų: priminimai, ko dar nepadarėme, buvo gal netgi nuoširdesni negu tai, ką dar turime padaryti. Taip, mes žinome, ką turime padaryti: daugybė reformų ne tik neatliktų, bet net nepradėtų. Taip, turime daugybę problemų, pradedant nuo teisinės sistemos, įvairių vadovų nepaskyrimų, teisėjų korupcijos, turime politikų susipriešinimą ir taip toliau. Labai teisingai buvo pasakyta ir ta situacija tarsi turėtų tapti atspirties tašku, kaip mes iš jos išeiname. Vien santarvės, man atrodo, neužtenka kaip burtažodžio. Taip, be jos sunku išspręsti daugelį problemų ir konfliktai dažnai yra beprasmiai, kritika būna dėl kritikos ir taip toliau. Bet šiuo atveju prezidentas konkrečių receptų vis dėlto nepasiūlė. Jeigu paklaustume žmonių, ką dabar darysime su pinigais, kurių čia daug turėsime ar su visa politika po Seimo rinkimų, kokios naujos politikos po jų norėtų prezidentas, tai, deja, turiu jau pats interpretuoti kai kurias sąvokas. Manau, kiekvienas besiklausantis interpretuos savaip iš tų gana abstrakčių kvietimų burtis, vieningai siekti visiems to paties tikslo.

Tomas Janeliūnas / BNS nuotr.

- Kai kurie politologai pasigedo prezidento savirefleksijos, kas jam nepasisekė iš to, ką bandė daryti. Premjeras sako, kad metiniai pranešimai ir metinės ataskaitos ne vieta saviplakai. Kaip manote jūs?

A. Krupavičius: Manau, kad savikritiškumo elementas gali būti, bet, ko gero, ne pirmame metiniame pranešime, nes metus laiko yra itin trumpas laikotarpis. Galiu priminti D. Grybauskaitės metinius pranešimus: pirmame pranešime kalbėjo, kad pamiršome žmogų, po 10 metų ir 2 kadencijų galime pasakyti, kad tas žmogus taip ir liko pamirštas. Būtų gerai, kad G. Nausėda, iškėlęs gerovės valstybės strategiją, po 5 metų galėtų pasakyti, kad padarėme tą, kitą ir trečią ir bent jau gerovės valstybės kūrimo kelyje pasistūmėjome.