Gydytojos patarimai: kaip reikėtų saugotis nuo erkių ir kas lemia, kad encefalitu dažniau serga vyrai

Į Lietuvą atslinkus karščiams daugelis patraukė prie ežerų, į parkus, tačiau retas kuris įvertina ten tykantį pavojų. Medikai ragina gyventojus saugotis erkių, jų sukeliamų ligų. Atlikti tyrimai rodo, kad erkiniu encefalitu dažniausiai suserga nepasiskiepiję žmonės, dažniausiai vyrai, kas trečiam užsikrėtusiam visam gyvenimui lieka sveikatos sutrikimų.

Kauno klinikinės ligoninės gydytoja infektologė Laima Nakutienė naujienų portalui LRT.lt sakė, kad šiuo metu trečdalį viso infekcinio skyriaus sudaro nuo erkinio encefalito gydomi pacientai ir jų absoliuti dauguma yra vyrai. Kodėl liga dažniau pasireiškia vyrams, gydytoja tiksliai atsakyti negalėjo, spėjama, kad vyrai mažiau saugosi, nenaudoja erkes ir kitus mašalus atbaidančių repelentų. L. Nakutienė pabrėžia kad visi šiuo virusu užsikrėtę infekcinio skyriaus pacientai nebuvo pasiskiepiję nuo erkinio encefalito.

„Dabar jie šito gailisi. Vienas pacientų pasakojo, kad jei būtų žinojęs, kokia bus sunki ligos eiga, jis būtų pasiskiepijęs. Jis tiek prisikentėjo dėl galvos, kojų skausmų, labai vargino karščiavimas, prakaitavimas, nemiga, pykinimas. Būna kartais ir laisvesni viduriai“, – pasakojo gydytoja infektologė.

Jos teigimu, labai retas atvejis, kai erkiniu encefalitu užsikrečia pasiskiepijęs asmuo. Vakcinos nuo erkinio encefalito efektyvumas siekia 98 proc. Skiepytis nuo erkinio encefalito palankiausia rudenį ir žiemą, tačiau galima ir visus metus, nes imunitetas erkiniam encefalitui susiformuoja per 3-4 savaites.

Laima Nakutienė / Kauno klinikinės ligoninės nuotr.

Pasiskiepiję asmenys paprastai šiuo virusu neserga, o jei ir užsikrečia, tai tik 1-2 proc. visų pasiskiepijusių. Pastarųjų ir ligos eiga dažniausiai būna nepalyginamai lengvesnė.

„Ligos eiga, kiek ji bus sunki, priklauso nuo įvairių veiksnių: nuo asmens turimo imuniteto, gretutinių ligų. Būna atvejų tarp tos pačios grupės asmenų, kurie panašūs amžiumi, neturi gretutinių ligų, žiūrėk, vienam anksčiau pareina pykinimas, karščiavimas, galvos skausmai, ir jis jau pasėdi, jau gali truputį ir paeiti, o kitas – ne. Tai yra labai individualu. Tačiau, be abejonės, sunkiau serga vyresnio amžiaus, gretutinių ligų turintys asmenys, nes tai apsunkina ligos eigą“, – sakė L. Nakutienė.

Pavojus gali tykoti ne tik miške ar prie ežero

Erkėms reikia pakankamai drėgmės, todėl jos gyvena arčiau žemės, į medžius nelipa. Erkės maitinasi žmogaus krauju, aukos laukia žolėje ar neaukštuose krūmuose, dažniausiai 10–20 cm, rečiau iki 1,5 metro virš žemės. Gydytoja tikina, kad erkė dažniausiai gali įsisiurbti laiką leidžiant gamtoje, tačiau jai praktikoje yra tekę matyti pačių įvairiausių atvejų.

Repelentas / erkės / Shutterstock nuotr.

„Mano praktikoje yra buvęs atvejis, kai erkiniu encefalitu užsikrėtė močiutė, kuri per slenkstį iš trobos į kiemą neišeidavo. Bet jos rankelės darbščios, tad kai vaikai atnešė pintinę grybų – ji sėdėjo ir išdarinėjo tuos grybus. Pintinėje su grybais buvo samanų, su jomis atkeliavo alkana erkė ir močiutę nuskriaudė“, – pasakojo L. Nakutienė.

Gydytoja pabrėžia, kad erkių saugotis reikia ne tik vykstant į mišką, prie ežero ar į parką, jos gali tykoti ir nuosavame sode ar mieste. Būnant gamtoje geriausia dėvėti šviesią aprangą, stengtis, kad mažiau liktų neuždengtų odos plotų, naudoti atbaidančius repelentus. Mat erkės įsisiurbimo, skirtingai nei uodo ar kito mašalo, žmogus nejaučia, nes erkės seilėse yra medžiagų, turinčių nuskausminančių savybių. Todėl grįžus į namus būtinai reikia kuo greičiau apžiūrėti, ar nėra įsisiurbusios erkės. Ją pamačius gydytoja ragina nepanikuoti ir nelėkti į priėmimo skyrių. Įsisiurbusią erkę būtina traukti kuo greičiau.

„Prieš traukiant pirmiausia reikia švariai nusiplauti rankas ir pincetu suėmus kaip įmanoma arčiau odos erkę staigiu judesiu ištraukti. Jeigu traukiant erkę jos dalelė liks, tai ji nepasidaugins ir žalos nepadidins. Erkė nėra slibinas devyngalvis. Tai tarsi mažas pašas, kuris pasišalina regeneruojant odos ląstelėms. Bet būna žmonių, kurie tą vietą bando išvalyti ir peiliu ar adata padaro žaizdą, į kurią gali patekti bakterijų. Labai svarbu, kad likusios erkės dalelės žmonės nebijotų – jis savaime išsivalys. Vietą, kur buvo įsisiurbusi erkė, reikia dezinfekuoti ir stebėti įkandimo vietą. Jei po kiek laiko atsirastų paraudimas – reikia kreiptis pas šeimos gydytoją“, – sakė L. Nakutienė.

Erkė / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Pati sunkiausia – antroji banga

Pas gydytojus pacientai atvyksta dažnai tuo atveju, kai patys negali išsitraukti erkės, kai jos įsisiurbia sunkiai pasiekiamose kūno vietose. Tačiau neretai gyventojus į priėmimo skyrių gena ir įsitikinimas, kad vos ištraukus erkę medikai pasakys, ar ji galėjo užkrėsti erkiniu encefalitu, ar Laimo liga. Toks įsitikinimas yra klaidingas, nes įvertinti, ar įsisiurbė užkrėsta erkė galima tik atlikus kraujo tyrimus ir tik po 3-4 savaičių. Iki tol reikia stebėti savo savijautą bei organizmo pakitimus.

Tiesa, jei erkė buvo labai maža, tarkime – erkės lerva ar nifma, pastarosios asmuo gali ir nepastebėti. Mat erkė vystosi dvejus-trejus metus, ir jei ji infekuota, tokia išlieka visose vystymosi stadijose. Didžiausia tikimybė užsikrėsti žmogui yra nuo nimfų. Jos labai mažos, todėl sunkiai pastebimos, aktyviausios pavasarį ir vasaros pabaigoje.

Nepastebėjus erkės įkandimo asmuo gali nė nesuprasti, kad jis užsikrėtė erkiniu encefalitu. Pastebėti ligos pradžią gali būti sunku ir tuomet, kai erkiniu encefalitu asmuo užsikrėtė ne nuo erkės įkandimo, o gerdamas nevirintą užkrėstos karvės, o ypač ožkos pieną.

Erkė / BNS nuotr.

Pirmos ligos bangos metu šiek tiek pakyla temperatūra, truputį paskauda galvą, kaklą. Dažnai šiuos simptomus galima supainioti ir su peršalimu ar kitu virusu.

Savijauta gali apgaulingai pagerėti, todėl po savaitės žmogus mano jau esąs pasveikęs. Tačiau po tariamo pasveikimo, maždaug po savaitės, smogia antroji karščiavimo banga ir centrinės nervų sistemos pažeidimo simptomai: stiprūs galvos skausmai, pykinimas, vėmimas, sprando raumenų sustingimas, sąmonės, orientacijos, mąstymo, kalbos sutrikimai, nevalingas drebulys, sutrikusi pusiausvyra ir koordinacija.

Gydytoja teigia, kad prasidėjusi neuroinfekcija pažeidžia žmogaus galvos smegenis, tokį pacientą būtina skubiai gabenti į priėmimo skyrių. Tiesa, pabaigus gydymą ne visi, užvėrę infekcinio ligų skyriaus duris, grįžta į įprasto gyvenimo vėžes.

„Mūsų medicinos literatūra, atliktos studijos rodo, kad apie trečdaliui asmenų, kurie susirgo erkiniu encefalitu, gali likti liekamųjų reiškinių. Jiems gali kartotis galvos skausmai, kurie gali būti nepastovūs, gali būti galvos svaigimas, miego sutrikimai, atminties sutrikimai. Kai kas sako, kad padidėja jautrumas, irzlumas, galima tarsi pasakyti, kad žmogaus charakteris pasikeitė. Kurie tai bus pacientai – žiūrėdami į palatoje gulintį ligonį dar negalime pasakyti. Tačiau visi mūsų klinikoje persirgę ligoniai yra ir toliau stebimi, testuojami, periodiškai lankosi, pildo anketas apie savijautą, jeigu reikia – imamas kraujas“, – sakė L. Nakutienė.

Encefalitas gali ir žmogaus gyvybę pasiglemžti, dažniausiai dėl įvykusio smegenų pabrinkimo. Tiesa, šiemet, anot L. Nakutienės, Kauno klinikinėje ligoninėje nebuvo nė vieno mirties nuo erkinio encefalito atvejo. Persirgus erkiniu encefalitu visam gyvenimui įgyjamas imunitetas.

Laima Nakutienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Ragina po erkės įkandimo nepulti gerti antibiotikų

Jei nuo erkinio encefalito gali apsaugoti skiepai, tai nuo erkių sukeliamos Laimo ligos neapsaugo niekas. Laimo ligą sukelia erkės pernešamos borelijos bakterijos. Liga gydoma antibiotikais. Nacionalinio visuomenės centro duomenimis (NVSC) erkinį encefalitą ar Laimo ligą pernešančių erkių sutinkama visoje Lietuvos teritorijoje.

Ta pati erkė vienu metu gali užkrėsti erkiniu encefalitu ir Laimo liga. Pastarąją sukelia užkrėstos erkės žarnyne gyvenančios bakterijos, o encefalitą sukelia virusas, esantis erkės seilių liaukose ir seilėse. Jei žmogaus imuninė sistema stipri, tikėtina kad įsisiurbus tokiai erkei jis susirgs tik viena iš šių ligų.

Kauno klinikinės ligoninės gydytoja infektologė atkreipia į vieną visuomenėje platinamą pranešimą, kuris gali atnešti daugiau žalos, nei naudos.

„Visuomenėje sklinda rekomendacija, kad išsitraukus erkę reikia išgerti tabletę antibiotiko. To, kuriuo mes gydome Laimo ligą. Tikrai taip negalima daryti. Jeigu mes, ištraukę erkę: šiandien vieną, o kitą savaitgalį gal dvi, kaskart gersime po tabletę antibiotiko, galime sulaukti prastų pasekmių. Pirmiausia taip vystosi atsparumas antibiotikams, be to, antibiotikas nėra tokia nekalta tabletė, jis turi antimikrobinių poveikį, todėl naikina ir gerąsias žarnyno bakterijas. Šitaip elgtis tikrai negalima. Gydymą bet kuriuo atveju gali paskirti tik gydytojas“, – tikino L. Nakutienė.

Negydant Laimo ligos gresia neuroboreliozė. Tada pažeidžiama nervų sistema, sąnariai, atsiranda įvairių kūno dalių, galūnių skausmai, nepraeinantys nuo skausmą mažinančių vaistų, sutrinka miegas, jutimai.

Erkė / AP nuotr.

LRT.lt primena, kad NVSC duomenimis Lietuvoje erkių platinamomis ligomis – erkiniu encefalitu ir Laimo liga – kasmet suserga apie 3 tūkst. žmonių. 2019 m. pirmasis erkinio encefalito atvejis užregistruotas balandžio mėnesį, o šiemet – mėnesiu anksčiau – kovą.

Praėjusiais metais Lietuvoje užfiksuotas didžiausias sergamumas erkių platinamomis ligomis. Visgi lyginant šių metų pirmųjų penkių mėnesių preliminarius duomenis su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, matyti, kad šiemet sergančiųjų yra daugiau. 2019 m. sausio–gegužės mėnesiais užregistruoti 33 erkinio encefalito atvejai ir 245 Laimo ligos atvejai, šiais metais – erkinio encefalito atvejų užregistruota jau virš 50, o Laimo ligos – virš 300 atvejų.