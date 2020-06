Sibire gimęs, tremty nepasiliko ir paauglystėje vienas išvyko į Lietuvą: nuo visko plyšo galva

„Tai buvo 1988 metai. Buvau paauglys. 14 metų. Lietuvoje atsidūrėme rudenį, kuomet nebuvo patys gražiausi orai: buvo šalta, lijo lietus. Mane vežiojo po gimines. Patyriau labai daug įspūdžių – nuo visko plyšo galva, – o dar ta daugybė nesuprantamų žodžių... Tai buvo visai kitoks kraštas iš Sibiro atvažiavusiam vaikui“, – LRT RADIJUI sako tremtinio Sauliaus Sidaro sūnus Antanas.

Antanas Sidaras nėra tremtinys – jis tremtinio sūnus. Tėtis Saulius Sidaras, o ir mama, toliau gyvena Krasnojarkse. Į šį kraštą jis, būdamas dar vaikas, buvo ištremtas. Ten gimė ir sūnus Antanas. Jis pasakoja, kad nuo pat vaikystės Lietuvos vardas jį traukė kaip magnetas.

„Aš žinojau, kad mūsų šeima yra kitokia, tačiau tokių kitokių šeimų čia, Sibire, yra daug, mat nuo pat caro laikų ten veždavo ir politinius, ir kriminalinius nusikaltėlius. Tai Sibiras yra tokia tautų maišalynė. Labai daug surusėjusių tautų. Daugybė ne rusų laiko save rusais, kalba rusiškai ir nemoka jokių kitų kalbų“, – sako tremtinio Sauliaus Sidaro sūnus Antanas.

Suprasdavau, kad yra ir pasaulio ne visai tokio, koks jis demonstruojamas. Yra kitokių žmonių, kitokių tautų, yra kitokia tiesa, apie kurią tu neišgirsi kieme, neišgirsi mokykloje. Yra žmonių, kurie atvažiavo čia ne savo valia.

Antanas prisipažįsta, kad ir jo šeimoje buvo kalbama rusiškai, tačiau buvo juntamas kitoniškumas nuo kitų šeimų. „Žinojau, kad mano tėvo ir vardas, ir pavardė buvo kitokie, – pasakoja jis. – Apskritai aš kieme ar mokykloje buvau kitoks, nors klasėje ir buvo dar keli vaikai su ne rusiškomis pavardėmis.“

Gedulo ir vilties dieno minėjimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau atvažiuodavo dėdė iš Jenisejsko ir šeima tarpusavyje kalbėdavosi lietuviškai, prisimena A. Sidaras. „Man ta kalba skambėjo taip įdomiai. Ir nors augau didelėje šalyje, ta Tarybų Sąjunga atrodė tokia galinga, o dar ta propaganda...tačiau suprasdavau, kad yra ir pasaulio ne visai tokio, koks jis demonstruojamas. Yra kitokių žmonių, kitokių tautų, yra kitokia tiesa, apie kurią tu neišgirsi kieme, neišgirsi mokykloje. Yra žmonių, kurie čia atvažiavo ne savo valia.

Tėtis, nors ir šeimoje kalbėjome rusiškai, versdavo mane rašyti lietuviškus žodžius į sąsiuvinį. Aš vesdavau tokį sąsiuvinuką. Ten buvo prirašyta visokių žodžių.

Man ta kalba, kada tėtis su dėde kalbėjo lietuviškai, skambėjo labai įdomiai, aš klausinėdavau, ką koks žodis reiškia. Tėtis, nors ir šeimoje kalbėjome rusiškai, versdavo mane rašyti lietuviškus žodžius į sąsiuvinį. Aš vesdavau tokį sąsiuvinuką. Ten buvo prirašyta visokių žodžių“, – atsiminimais dalinasi Antanas.

Gedulo ir vilties dieno minėjimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antano tėtis yra geologas. Vasaros būdavo leidžiamos ekspedicijose. Antanui taip pat teko nemažai pasivažinėti su tėčiu ir pamatyti Sibiro platybes. Ilgus metus tėtis negalėjo Antano ir jo brolio nuvežti parodyti Lietuvos, nors tai padaryti visada labai troško. Galiausiai tai padaryti pavyko, kuomet Antanui jau buvo 14 metų.

Tremtis. Lietuva / LRT

„Tai buvo 1988 metai. Buvau paauglys. 14 metų. Lietuvoje atsidūrėme rudenį, kuomet nebuvo patys gražiausi orai: buvo šalta, lijo lietus. Mane vežiojo po gimines. Patyriau labai daug įspūdžių – nuo visko plyšo galva, – o dar ta daugybė nesuprantamų žodžių..., – pasakoja A. Sidaras. – Tai buvo visai kitoks kraštas iš Sibiro atvažiavusiam vaikui.“

Visa ta tarybinė visuomenė, visa Lietuva yra labai giliai paveiktos. Mes tik dabar, tačiau vis dar sunkiai, suvokiame visą šitą siaubą.

Tremtinio sūnus sako, kad lietuvių tautai teko ypatingai daug išgyvenimų: priešiškų šalių okupacijos, tremtys, persekiojimai, tapatybės, o ir pačių žmonių naikinimas. Visa tai, pasak jo, paliko stiprų antspaudą ne tik senesnei ir dabartinei kartai, bet ta sunki istorinė trauma bus matoma ir dar kelioms ateities kartoms.

Tremtis. Biržavos vaikai ant barako stogo. 1952 m. / Jonavos krašto muziejaus nuotr.

„Dabar turiu savo šeimą, vaikus ir pagalvoju, o ką reiškia išgyventi, kuomet sušaudo tavo tėvą, bėgantį nuo stribų? Ką reiškia būti vežamiems į Sibirą be maisto atsargų, be drabužių, kuomet mamą nuo viso to siaubo suparalyžiuoja ir šeimos galva tampa vyresnysis brolis? 15-metis. Paaugliui kažkiek pagelbsti močiutė. Ką reiškia, kuomet močiutė miršta, ją vaikai palaidoja, tačiau NKVD liepia ją atkasti ir parodyti, kad čia tikrai ji, mat ji galinti pabėgti ir slapstytis?

Smėliu užpustytos tremtinių kapinės Tit-Ary / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuotr.

Dabar turiu savo šeimą, vaikus ir pagalvoju, o ką reiškia išgyventi, kuomet sušaudo tavo tėvą, bėgantį nuo stribų? Ką reiškia būti vežamiems į Sibirą be maisto atsargų, be drabužių, kuomet mamą nuo viso to siaubo suparalyžiuoja ir šeimos galva tampa vyresnysis brolis?

Tuomet supranti, kodėl žmonės viena kalba virtuvėje, o viešai – kitą. Visa ta tarybinė visuomenė, visa Lietuva yra labai giliai paveiktos. Mes tik dabar, tačiau vis dar sunkiai, suvokiame visą šitą siaubą.

Iš traukinio išlaipinti tremtiniai Buretės paskirstymo punkte. Irkutsko sr., 1949 m. balandis. / Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Nežinau, kiek kartų taikaus gyvenimo turėtų praeiti, kad atsirastų šeimos su tėvais, nepatyrusiais to siaubo, kurie savo vertybes galėtų perduoti savo vaikams. Aš sunkiai suvokiu, per ką perėjo mūsų seneliai, tėvai. Galiu tik įsivaizduoti, kokią gilią traumą tie išgyvenimai paliko jų širdyse ir galvose“, – ypatingai skaudžiais savo senelių ir tėvų išgyvenimais dalinasi tremtinio Sauliaus Sidaro sūnus Antanas.

Visas pokalbis su A. Sidaru – radijo įraše

Parengė Vismantas Žuklevičius