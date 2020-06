Lietuva tris mėnesius gyveno karantine: kaip tai atrodė ir kas laukia toliau

Antradienis buvo paskutinė tris mėnesius trukusio karantino Lietuvoje diena. Nors šalyje lieka galioti ekstremalioji padėtis, gyvenimas, palyginti su tuo, koks jis buvo karantino metu, tampa laisvesnis. Tiesa, neatmetama, kad vėstant orams rudenį daugės ir susirgimų koronavirusu, todėl ekspertai pataria pradėti ruoštis iš anksto.

Vyriausybė dar praėjusią savaitę nutarė, kad dėl COVID-19 susiklosčiusi situacija šalyje gerėja, kasdien nustatomų atvejų skaičius mažėja, o daugelyje savivaldybių per pastarąsias savaites apskritai nenustatyta naujų užsikrėtimo koronaviruso atvejų, todėl karantinas gali būti atšaukiamas nuo birželio 17-osios.

Karantinas Lietuvoje įsigaliojo kovo 16-ąją ir, su keliais pratęsimais, truko tris mėnesius. Paskelbdamas karantiną šalies mastu premjeras Saulius Skvernelis sakė, kad kito pasirinkimo nėra: „Esminis dalykas, kad, deja, turėjome šitą sprendimą priimti gelbėdami Lietuvos žmonių gyvybes ir sveikatas.“

Vilniaus universiteto (VU) profesorius Vytautas Kasiulevičius, kalbėdamas su portalu LRT.lt, prisiminė, kad pirmosiomis karantino dienomis būta pasimetimo, nes situacija visiems buvo nauja, o virusas – dar nepažintas.

„Kovo mėnesį mes turėjome labai mažai žinių apie šią infekciją. Turbūt tik žinojome vieną dalyką iš buvusių pandemijų ir iš tos didžiosios 1918 metų pandemijos patirties, kad žmonių judėjimo ir kontaktų ribojimai gali padėti išvengti infekcijos plitimo.

Tai vienintelės žinios, kurias mes tuo metu turėjome, nes jokių vaistų, vakcinų, nieko tuo metu nebuvo. Sprendimai, susiję judėjimo apribojimu, kaip akcija „Likite namuose“, buvo logiški ir protingi“, – komentavo V. Kasiulevičius.

V. Grybo gatvės 33 name fiksuotas koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vasara pristabdys plitimą

V. Kasiulevičius portalui LRT.lt sakė, jog vaistai nuo koronaviruso jau pakeliui ir tikimasi, kad efektyvūs vaistai bus jau rudenį. Tiesa, jų prieinamumas, anot V. Kasiulevičiaus, nebus paprastas, nes jie kainuos brangiai. Jeigu pasiseks, pasak profesoriaus, metų gale galima tikėtis ir vakcinos.

„Lyginant su tomis sąlygomis, kurios buvo pavasarį, aišku, kad tam tikras atsipalaidavimas galimas. Jei galima išvengti nereikalingų susibūrimų, yra gerai, kaukių naudojimas uždarose patalpose taip pat yra gerai, nes infekcija niekur nepradingo. Ji gyvena, tačiau neplinta taip stipriai, todėl, kad yra vasara, yra didesnė drėgmė.

Taip pat yra žiedadulkės. Yra tyrimai, kurie rodo, kad žydėjimas medžių, įvairių augalų, nors kenkia daugeliui alergiškų žmonių, bet, iš esmės, stabdo viruso plitimą. Daug yra faktorių, kurie nulemia virusų sezoniškumą, todėl vasarą susirgimų nebūna daug“, – kalbėjo V. Kasiulevičius.

Vytautas Kasiulevičius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tiesa, nerimą gali kelti ruduo. Anksčiau kalbėta, kad atvėsus orams galima tikėtis antrosios viruso bangos. V. Kasiulevičius, kalbėdamas su LRT.lt, sakė, kad infekcija jau yra pažįstama, todėl tikimasi, kad rudenį, kai galimas susirgimų skaičiaus didėjimas, bus galima geriau planuoti pagalbą ir veiksmus.

„Taip gali nutikti (kad atvėsus orams bus daugiau susirgimų – LRT.lt), bet mes negalime teigti 100 proc. <...> Koronavirusai yra truputį kitokia virusų grupė, <...> jų elgsena ne visada yra visiškai nuspėjama. Kai kurie sugrįžta kas antrus metus ir pan., todėl mes negalime sakyti kategoriškų teiginių, bet tikėtina, kad šaltuoju metų sezonų turėtų būti susirgimų pakilimas“, – komentavo V. Kasiulevičius.

Pasak profesoriaus, reikėtų ruoštis tam, kad rudenį susirgimų COVID-19 daugės: žmonės turėtų iš anksto pasirūpinti apsaugos priemonės, tokiomis, kaip kaukės, kad nereikėtų lakstyti po vaistines ir jų ieškoti. Kaip sakė V. Kasiulevičius, laiko yra, todėl galima atlikti pasiruošimo darbus.

V. Grybo gatvės 33 name fiksuotas koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Verslas atsigauna

Banko „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis portalui LRT.lt sakė, kad karantino pabaiga didelių pokyčių verslui neatneš, nes buvę ribojimai pradėti švelninti jau gegužės pradžioje ir palaipsniui grįžta į normalų ritmą.

„Įvairiausi suvaržymai pamažu buvo švelninami pastaruosius pusantrio mėnesio, tai dabar yra tiesiog formalumas, de jure baigiamas karantinas. Tų suvaržymų pabaigos nauda, poveikis gyventojų vartojimui jau buvo matomas nuo gegužės pradžios. Dabar niekas iš esmės nesikeičia“, – kalbėjo N. Mačiulis.

Kaip sakė ekonomistas, atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis rodo, kad per pastarąjį mėnesį vartojimas daugelyje sektorių jau sugrįžo į tokį, koks buvo prieš karantiną. Kitaip tariant, dar formaliai nesibaigus karantinui, bet leidžiant gyventojams lankytis maitinimo įstaigose, prekybos centruose, jų išlaidos augo.

Nerijus Mačiulis / E. Genio/LRT nuotr.

„Matome, kad gyventojų išlaidos elektronikai, buitinėms, namų apyvokos prekėms, gerokai viršija sausio mėnesio lygį ir praėjusių metų to paties laikotarpio lygį. Tai rodo, kad gyventojai besibaigiant karantinui, apstojus viruso plitimui, jaučiasi saugūs, nebijo nei dėl savo sveikatos, nei dėl savo pajamų ateityje ir labai greitai sugrįžo prie savo vartojimo įpročių, neliko užsidarę namie, neturi perteklinio taupymo“, – komentavo N. Mačiulis.

Pasak jo, pasibaigus karantinui galima tikėtis kiek didėjančio turistų srauto, tačiau reikėtų atsimnti, kad tai priklauso ne tik nuo Lietuvos, o ir nuo to, kad nuo birželio vidurio visos Europos Sąjungos valstybės leidžia gyventojams laisvai judėti tarp šalių. Visgi tikėtis, kad vos pasibaigus karantinui šalį vėl užplūs turistai, anot ekonomisto, nereikėtų ir tai nepakeis į turistus orientuotų įmonių perspektyvų.

N. Mačiulis taip pat kalbėjo, kad dabar neapibrėžtumas yra susijęs su Lietuvos eksportuotojais ir pramonės perspektyvomis, nes didžioji dalis produkcijos realizuojama ne Lietuvos rinkoje, o daugelyje kitų pasaulio šalių, kuriose paklausa dar nėra atsigavusi.

Koronavirusas, Kėdainiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip sakė N. Mačiulis, kol kas nėra statistikos, kuri pasakytų, kiek verslų Lietuvoje neišgyveno karantino, tačiau aišku, kad apie 35 tūkst. padidėjo bedarbių skaičius.

„Vis tik, Vyriausybė pasiūlė likvidumo užtikrinimo priemones, anksčiau ar vėliau, didesnes ar mažesnes, bet net ir įmonės, kurios buvo visiškai sustabdžiusios veiklą, galėjo nemokėti mokesčius, didelę dalį atlyginimų mokėjo valstybė darbuotojams. Priemonių tikrai buvo, kurios padėjo daugeliui įmonių išgyventi. <...>

Iš Užimtumo tarnybos duomenų matome, kad nedarbo lygis jau tris savaites nedidėja, stabilizavosi dabartiniame lygyje, atsirado maždaug 35 tūkst. naujų bedarbių, tai čia yra išliekanti problema“, – sakė N. Mačiulis, pridurdamas, kad reikia ieškoti priemonių, kad darbo netekę žmonės greičiau įsilietų atgal į darbo rinką.

Panevėžys, koronavirusas, COVID-19 / E. Blaževič/LRT nuotr

Įsigaliojo ribojimai: kas liks ir po karantino?

Paskelbdama karantiną, Vyriausybė paskelbė ir ribojimus, galiojusius jo laikotarpiu. Buvo apribotas judėjimas į šalį ir iš jos, uždrausta veikti ne maisto prekių parduotuvėms, barams, kavinėms, restoranams ir kitoms viešojo maitinimo įstaigoms, nebent kai maistas tiekiamas išsinešimui. Taip pat neleista veikti grožio salonams, sporto klubams, vykti renginiams ir susibūrimams, gyventojams liepta viešumoje dėvėti apsaugines kaukes, o iš namų eiti tik esant būtinybei.

Atšaukus karantiną žmonių judėjimo ribojimas gerokai sušvelnintas. Jau anksčiau buvo atvertos sienos su Baltijos šalimis, prieš keletą dienų atverta ir siena su Lenkija. Į Lietuvą gali atvykti žmonės iš šalių, kuriose per pastarąsias dvi savaites nustatytų naujų užsikrėtimo koronavirusu skaičius neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Be to, atvykstant iš kai kurių valstybių jau nebebūtina dviejų savaičių izoliacija.

Nors karantinas ir nutraukiamas, šalyje lieka galioti ekstremali situacija, o su ja – ir kai kurie ribojimai. Švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos, dienos centrai ir pan. gali veikti, tik jei yra laikomasi visų būtinų saugumo reikalavimų. Teikiant ambulatorinio gydymo paslaugas prioritetas teikiamas nuotolinėms konsultacijoms.

Miestas; orai; karantinas; koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nustatytų srautų valdymo, saugaus atstumo ir kitų sąlygų turės laikytis ir prekybos, paslaugų, laisvalaikio, pramogų, viešojo maitinimo ir t.t. įstaigos. Toliau ribojama, kiek žiūrovų gali dalyvauti renginiuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse. Tiesa, apsauginių kaukių dėvėjimas tampa nebe būtinybe, o rekomendacija.

Ne viskas buvo sklandu

Jau karantino pradžioje buvo matyti, kad kai kurioms situacijoms pasiruošti nepavyko. Viena jų – apsauginių priemonių trūkumas. Nors buvo kalbama apie sukauptą apsaugos priemonių rezervą, greitai paaiškėjo, kad gydymo įstaigos priemonių turi nepakankamai, o rezerve jų nėra tiek, kad būtų patenkinti visi poreikiai.

Būtinas apsaugas priemones Lietuva gabenosi iš Kinijos. Jų įsigijimui pinigus aukojo ir gyventojai, palaikydami akciją „Laikykitės medikai“, kurios metu ligoninėms taip pat dalintos kaukės, respiratoriai, taip pat buvo sukurta daug kitų privačių ar savivaldybių lygmens iniciatyvų ir t.t.

„Kai buvo paskelbta ekstremali situacija ir, ypatingai, kai buvo įvestas karantino režimas, tikrai susidūrėme su neįtikėtinu iššūkiu – aprūpinti būtinomis priemonėmis mūsų visuomenę: vaistais, testais, reagentais, kitomis apsaugos priemonėmis.

Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Man tai buvo iššūkis. Visi gal jau pamiršome, koks tai buvo iššūkis, kai reikėjo konkuruoti tarp valstybių, nebuvo jokio solidarumo, viskas buvo tokiu laukinių Vakarų principų. Nuo to laiko tikrai yra nuosekliai yra ruošiamasi, yra kaupiamas rezervas, priimti sprendimai, kad mes turėtume <...> nuo 30 iki 90 dienų rezervą“, – tądien, kai paskelbė apie karantino atšaukimą, kalbėjo ministras pirmininkas S. Skvernelis.

Dar vienas nesklandumas, kurį įvardijo V. Kasiulevičius, buvęs nepakankamas tyrimų skaičius. Jis kalbėjo, kad tai, jog Lietuva iš pradžių neturėjo reikiamo diagnostinių testų kieko, kėlė problemas.

„Bet po to, kai tu testų buvo daug ir buvo leista daryti testavimą ne tik kelioms įstaigoms, bet ir privačioms įstaigoms, tos testavimo apimtys smarkiai išaugo ir leidžia anksti identifikuoti susirgimus. Aišku, kad išvada ta, jog reikalingas suderintas veikimas: identifikuoti susirgimą testuojant, atsekti kontaktus ir apriboti judėjimą, naudoti karantino priemones“, – kalbėjo V. Kasiulevičius.

Be to, paskelbus karantiną gyventojams buvo duota laiko grįžti į Lietuvą, tačiau dėl to kilo nesklandumų. Kovo viduryje, kai buvo paskelbtas karantinas, pranešta, kad į Lietuvą norintys grįžti tautiečiai tai gali padaryti sausumos keliu per Lenkiją, o tam skirtos 72 valandos nuo karantino pradžios.

Tačiau jau pirmą karantino dieną nemažas skaičius lietuvių įstrigo Vokietijos-Lenkijos pasienyje, nes jiems nebuvo leidžiama per Lenkiją grįžti į Lietuvą. Tuomet premjeras, paklaustas, kodėl Lenkija nesutinka praleisti lietuvių, sakė, kad paaiškinimo tam nėra, spėjo, kad taip vykdoma Lenkijos izoliacija, ypatingai baiminantis lengvųjų automobilių. Be to, Lenkijos-Lietuvos pasienyje buvo susidariusios keliasdešimties kilometrų eilės.

Židiniai – ligoninės, įmonės ir gyvenvietės

Karantino metu Lietuvoje buvo įsiplieskę keli koronaviruso židiniai. Pirmuoju tokiu židiniu buvo įvardinta Ukmergė, kurioje sparčiai didėjo nustatomų atvejų skaičius, užsikrėtė dešimtys medikų, be to, Ukmergės ligoninė fiksuota pirmoji mirtis nuo COVID-19. Viruso židiniu buvo įvardinta ir Marijampolės ligoninė, kur virusas puolė ir medikus, ir pacientus.

Vienas didžiausių židinių fiksuotas Nemenčinėje. Protrūkis čia sietas su siuvimo įmonėje „Vilnika“ nustatytais atvejais. Balandžio pabaigoje vien šioje įmonėje buvo fiksuoti 93 koronaviruso atvejai. Neilgai trukus COVID-19 nustatytas globos namuose „Senevita“.

Po to, kai paaiškėjo, kad vienu iš koronaviruso židinių tapo Vilniaus rajone esanti Nemenčinė, Vyriausybė priėmė sprendimą uždaryti šį miestelį. Nutarta savaitei apriboti judėjimą iš ir į Nemenčinę, paliekant galimybę atvykti ir išvykti tik esant išimtiniams atvejams.

Eismo ribojimai Nemenčinėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Viruso židiniu įvardintas ir „Klaipėdos hospisas“. Balandį, kalbėdamas apie situaciją Klaipėdos hospise, kuriame nustatyta mažiausiai 40 koronaviruso atvejų, A. Veryga sakė, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai išsiaiškino, kad ši įstaiga higienos pasą turėjo tik vienai hospiso lovai, nors iš tikro ten yra 38 vietos.

„Deja, bet iš tų 38 pacientų didžioji dalis yra užsikrėtusių“, – tuomet komentavo A. Veryga.

Židiniais taip pat įvardinti reabilitacijos centras „Pušyno kelias“ bei Kartenos katalikiškojo palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė. Birželio pradžioje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė pranešė, kad dauguma židinių yra suvaldyti.