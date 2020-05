Karantinas įstūmė į aklavietę dalį pacientų: kai kuriose gydymo įstaigose susidarė eilės iki kitų metų

Per karantiną gydymo įstaigoms teikiant tik skubią pagalbą pacientai, užsirašę įvairiems tyrimams, turėjo laukti. Kai kuriems dėl to pablogėjo sveikata. Pradedant registruoti tuos, kurie sunegalavo per karantiną, kai kuriose gydymo įstaigose eilės formuojasi kone iki naujų metų. Medikai sako, kad taip yra ne tik dėl didelio pacientų srauto, bet ir dėl to, kad laikantis saugumo reikalavimų gali priimti mažiau ligonių.

Vėžiu serganti vilnietė periodiškai turi tikrintis kompiuteriniu tomografu. Tyrimas jai turėjo būti atliktas per karantino įkarštį, bet teko laukti. Mat tam reikėjo turėti koronaviruso testo rezultatus, o moteris sako: ji neatitikusi kriterijų.

Poliklinika / BNS nuotr.

„Skausmai prasidėjo, gydytoja be tyrimo negalėjo nei jų įvertinti, nei skirti gydymo.

Man nedarė to testo, nes neįėjau į jokią tuo metu paskirtą grupę. Baigėsi tuo, kad du mėnesius laukiau“, – pasakojo vilnietė.

Moteriai jau atliktas ir testas, ir tyrimas. Ji sako, kad sveikata dėl delsimo pablogėjo.

Dabar eilėse laukia kiti. Dirba tik apie pusė gydymo įstaigų, o jos pirmiausia aptarnauja tuos, kurie buvo užsirašę dar prieš karantiną. Tų, kurie sunegalavo jau siaučiant virusui, eilė ateis dar vėliau. Pavyzdžiui, Santaros klinikose pas kai kuriuos specialistus galima patekti jau birželį, pas kitus – gali tekti laukti kone iki metų pabaigos ar net ne vienerius metus.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Laukiančius pacientus pakonsultavę nuotoliniu būdu, pasikviečiame kada reikia, tada pradėsime vykdyti ir naujai besiregistruojančių pacientų registraciją“, – sakė Santaros klinikų direktoriaus pavaduotoja Jolita Jakutienė.

Kauno klinikos sako, kad eilių nėra, bet tik todėl, kad pacientų neregistruoja – kviečia sunkiausiai sergančius, o kiti laukia.

Eilės visose ligoninėse ilgėja ir dėl ko, kad medikai gali priimti kone perpus mažiau pacientų, mat vienam skiriama valanda – ji apima konsultavimą ir kabineto dezinfekavimą.

„Mes sugaištam gerokai daugiau laiko priimdami tą patį vieną pacientą. Tas laikas pailgėjęs dvigubai. Tas pat ir dėl ištyrimo galimybių – rentgeno aparatas po kiekvieno paciento turi būti valomas“, – pasakojo Kauno klinikų Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas Šarūnas Mačinskas.

Naujininkų poliklinika / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sveikatos apsaugos ministras sako, kad medikai galėtų būti išradingesni. Kol dezinfekuojamas vienas kabinetas, tiesiog persikelti į kitą.

„Jei tai fiziniai apribojimai dėl kabineto, dėl laikų, dėl registravimo, tikrai sakau: sprendimų galima ieškoti, rotuoti per kabinetus, sugalvoti efektyvesnius mechanizmus, kaip pacientą palydėti iki vietos, kad nelauktų“, – aiškino sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

O sunkiausi ligoniai, anot ministro, turi suprasti, kad jiems koronavirusas pavojingiausias, todėl ir laisvai į gydymo įstaigas jie negalėjo būti leidžiami.

„Pacientai turėtų suprasti, kad tie visi suvaržymai yra jų pačių labui. Aišku, negalima perlenkti lazdos, kad paslaugos taptų neprieinamos ir jie negautų jų“, – pabrėžė A. Veryga.

Planuoto dantų taisymo irgi teks luktelėti. Žalgirio klinika skelbia taip pat pirmiausia priimsianti ūmios būklės pacientus bei nebaigtus gydyti. Tada eilės tvarka bus kviečiami atvykti karantino laikotarpiui registruoti, vėliausiai – liepos mėnesį – galės registruotis ir nauji pacientai.