Liaupsės prezidentui: giria už norą į Lietuvos politiką įnešti inteligentiškumo

Prieš metus įvyko Lietuvos prezidento rinkimai, kuriuos laimėjo Gitanas Nausėda. Vis dažniau visuomenėje pasigirsta nuogąstavimų, kad šalies vadovas yra silpnas ir per daug nuolaidžiauja valdančiajai daugumai. Tačiau LRT RADIJUI didžiausių partijų lyderiai bei politikos apžvalgininkai sutartinai giria ir liaupsina šalies vadovo nuveiktus darbus.

Džiaugiasi konstruktyviu bendravimu

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos seniūnas Seime Ramūnas Karbauskis įsitikinęs, kad šalies vadovas yra stiprus, o vis labiau pasigirstantys nuogąstavimai, kad Prezidentūros institucija yra silpnesnė, nei kad Dalios Grybauskaitės vadovavimo metu, nėra pagrįsti.

Pasak jo, jeigu G. Nausėda imasi ieškoti kompromiso, sutarimo diskusijoje, tai jis nėra silpnas, o atvirkščiai – rodo savo stiprybę. „Aš manau, kad silpnumas yra tame, kai daužoma per stalą ar įžeidinėjama kokia nors kita valdžios institucija. Tai yra silpnumas, – tvirtina R. Karbauskis. – Ieškojimas kompromiso, galėjimas nusileisti nėra kažkoks tai silpnumas.“

Ramūnas Karbauskis ir Gitanas Nausėda / BNS nuotr.

Kalbai pakrypus apie susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių, „valstiečių“ lyderis pasidžiaugė, kad dabartinis šalies vadovas neprimeta savo griežtos nuomonės, kaip kad, esą, darytų D. Grybauskaitė.

„Ji tiesiog nebūtų bendravusi daugiau iš viso. Būtų visiems uždarytas kelias į Prezidentūrą, būtų pareiškimai buvę visokiausi. O dabartinis prezidentas pakartoja savo nuomonę, mes tą nuomonę gerbiame, tačiau mes turime kitą nuomonę“, – konstruktyviu prezidento G. Nausėdos bendravimu džiaugiasi R. Karbauskis.

Į politiką grįžta inteligentiškumas

Politologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Algis Krupavičius sako, kad Gitano Nausėdos silpnu prezidentu vadinti negalima. Prezidentas formuoja naują stilių, sako jis. „Jis yra atviras, linkęs į dialogą, kalbantis, – sako A. Krupavičius. – Aš nežinau Lietuvos šiuolaikinėje istorijoje tokio prezidento, kuris per metus būtų tiek kartų susitikęs su partijų lyderiais, kalbėjęs su frakcijų vadovais.“

Algis Krupavičius / BNS nuotr.

Pasak jo, prezidentas į politiką bando sugrąžinti inteligentiškumą. „Lietuvos politikoje, ypač paskutiniu metu, patyčių ir chamizmo yra daugiau negu reikia. Mūsų politinė kultūra šlubuoja visomis keturiomis. Tad tokioje aplinkoje Gitano Nausėdos nuosaiki laikysena, dialogas, kalbėjimasis su visais, atvirumas iš tikrųjų yra kontrastas, ir tas kontrastas neretai yra priimamas kaip silpnumo ženklas“, – dėsto VDU profesorius.

Kartais taip ir atrodo, kad tas, kuris trenkia kumščiu į stalą yra geresnis lyderis, galintis išspręsti tas labai skausmingas problemas. Tačiau prezidentas mato visą šalies paveikslą ir supranta, kad elgtis reikia labai apdairiai ir korektiškai.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos seniūnė Seime Rasa Budbergytė tvirtina, kad „socialdemokratai yra toje pusėje žmonių, kurie prezidentą vertina teigiamai“. Anot jos, teigiamų vertinimų G. Nausėda susilaukia jau vien dėl to, kad į prezidentus ėjo su gerovės valstybės kūrimo planu.

Rasa Budbergytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Džiaugiamės, kad tapęs prezidentu, G. Nausėda neatsitraukė nuo šito savo pagrindinio tikslo ir labai nuosekliai, kryptingai bando tiek savo teisėkūros iniciatyvomis, tiek veto teisės pasinaudojimu siekti pajamų nelygybės sumažėjimo, kad biudžeto pajamos padidėtų, kad regionuose kiltų atlyginimai, europinės lėšos būtų kitur panaudojamos“, – liaupsių prezidentui negaili R. Budbergytė.

Jis pasitraukė į antrą planą ne todėl, kad išsigando, o todėl, kad pandemijos sąlygomis yra būtinas veikimas unisonu. Ir čia vykdomoji valdžia turi jausti paramą, o ne konkurenciją.

Prezidento elgesys yra labai politiškai korektiškas, sako LSDP frakcijos seniūnė. „Nematau jokio cinizmo iš jo pusės, – tvirtina ji. – Tai yra didelė spalva mūsų politinėje arenoje, nes valdantieji šiuo metu kartais pademonstruoja didelį cinizmą. Kuomet pandemija ir karantinas yra užpuolęs Lietuvą, norisi stiprios lyderystės. Kartais taip ir atrodo, kad tas, kuris trenkia kumščiu į stalą yra geresnis lyderis, galintis išspręsti tas labai skausmingas problemas. Tačiau prezidentas mato visą šalies paveikslą ir supranta, kad elgtis reikia labai apdairiai ir korektiškai.“

Vertina paramą, o ne konkurenciją

Politologas, socialinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Lauras Bielinis įsitikinęs, kad prezidentas ir neturi rodyti lyderystės pandemijos kontekste, nes tokiu atveju pradėtų konkuruoti su vykdomąja valdžia, o konkrečiau – su premjeru Sauliumi Skverneliu.

„Jis pasitraukė į antrą planą ne todėl, kad išsigando, o todėl, kad pandemijos sąlygomis yra būtinas veikimas unisonu, – tikina L. Bielinis. – Ir čia vykdomoji valdžia turi jausti paramą, o ne konkurenciją.“

Lauras Bielinis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasak jo, būtent veikimas unisonu leido Lietuvai susitvarkyti su pandemija žymiai sėkmingiau, nei pajėgesnėms Vakarų šalims.

Taika arba užsimerkimas prieš neigiamas tendencijas vis dėl to gali būti visuomenės ne visada teisingai suprasti.

Pirmuosius G. Nausėdos ir paskutiniuosius D. Grybauskaitės prezidentavimų metus lyginti nėra korektiška, sako Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (LRLS) pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen. Pasak jos, lyginti aštuonerių metų D. Grybauskaitės patirtį su vos vienerių metų dabartinio šalies vadovo patirtimi tiesiog negalima.

Gitanas Nausėda ir Viktorija Čmilyte-Nielsen / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Vertinant pirmuosius G. Nausėdos prezidentavimo metus, galima pasakyti, kad jis buvo nuoseklus, – pastebi V. Čmilytė – Nielsen. – Rinkimų metu jis žadėjo įsiklausyti, eiti į dialogą, būti moderatoriumi. Pirmieji metai parodė, kad tą jis ir daro.“

Taikos prezidentas „Vengrijos kelio viduryje“

Liaupsių prezidentui negaili ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) pirmininkas Gediminas Kirkilas. Dabartinis Seimo vicepirmininkas neabejoja, kad rinkėjų lūkesčius per pirmuosius metus G. Nausėda išpildė ir žada jam geras perspektyvas tarptautinėje erdvėje. „Prezidentas turi gerus santykius su kaimyninių valstybių vadovais. Jis atsargiai elgiasi ir su parlamentu. G. Nausėda elgiasi taip, kaip tikėjosi rinkėjai, jį išrinkdami“, – įsitikinęs G. Kirkilas.

Gediminas Kirkilas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Dalykiškai atradome gerą santykį“, – taip Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas, opozicijos pirmininkas Seime Gabrielius Landsbergis vertina prezidento G. Nausėdos darbą. Pasak jo, šalies vadovas nusipelno įvertinimo kaip „žmogus, aktyviai ieškantis savo politinės pozicijos politiniame gyvenime“.

Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jo idėja, su kuria jis atėjo į Prezidentūra – taikos prezidentas – reikalauja taikos meto, įsitikinęs. TS-LKD pirmininkas. „Dalios Grybauskaitės palikimas buvo Vyriausybė, susidurianti su ryškiais skaidrumo iššūkiais, buvo tam tikros antidemokratinės apraiškos – toks Vengrijos kelio vidurys, kuriame mes dabar esame. Taika arba užsimerkimas prieš neigiamas tendencijas vis dėl to gali būti visuomenės ne visada teisingai suprasti. Nors visuomenė ir nori taikos, ji vis dėl to nori, kad ir kažkas tai palaikytų kovojančiuosius už demokratiją ir pamatines vertybes“, – sako konservatorių lyderis G. Landsbergis ir vėliau pastebi, kad prezidentui vis dėl to neretai trūksta „drąsesnio žodžio“ bei „kitokios retorikos“.

Platesnė diskusija – radijo įraše

Parengė – Vismantas Žuklevičius