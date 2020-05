Karantino metu vaikai su negalia pagalbos nesulaukė – pirmenybė teikta verslui

Katastrofa – taip karantiną ir jo metu teikiamą pagalbą apibūdina Negalios organizacijų forumo vadovė Henrika Varnienė. Anot jos, tėvams, auginantiems vaikus su negalia, karantino laikotarpiu nebuvo teikiama jokia pagalba, o pandemija parodė visišką socialinės sistemos nebuvimą.

„Savivaldybė net nežinojo, kuriems žmonėms reikalinga pagalba. (...) Kas atsirado visuomenėje – savanorystė, labai aiški parama, lėšų rinkimas, savanoriai ėmėsi iniciatyvų. O kur valstybinis sektorius? Tai buvo visiškas sistemos feilas“, – portalui LRT.lt pasakoja H. Varnienė.

Jos teigimu, visa atsakomybė buvo numesta ant tėvų pečių, o dirbti ir kartu rūpintis vaiku su negalia – be galo sudėtinga. Kai kurie tėvai, auginantys vaikus su negalia, sulaukė ir mokyklų kaltinimų bei grasinimų, neva jei neprisijungs prie nuotolinės sistemos, juos paskųs Vaiko teisių apsaugos tarnybai. Tačiau kaip suspėti, kelia klausimą Negalios organizacijų forumo vadovė.

„Pažiūrėkite, kokia buvo politika – kompensuoti darbo užmokestį darbuotojams arba verslui nuostolius. O kur mano nuostoliai? Tai yra baisi fizinė sveikata, psichologinė. Esu labai nusivylusi ta socialine politika ir savivaldybių lygiu“, – apgailestauja H. Varnienė.

Henrika Varnienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pašnekovė taip pat išskiria, kad ne visi tėvai turi galimybę pasiimti nedarbingumo pažymėjimą, pavyzdžiui, kai kurie vadovauja įmonei, turi savo verslą, todėl negali palikti darbo visiškai neapibrėžtam laikotarpiui.

Taigi karantino metu tėvams atsirado didžiulės problemos – ne tik dirbti bei prižiūrėti vaiką, bet ir užtikrinti jo nuotolinį ugdymą, sako Negalios organizacijų forumo vadovė. Pasak jos, nėra taip, kad vaikui su specialiaisiais poreikiais gali tiesiog įjungti kompiuterį – reikalingas nuolatinis darbas kartu.

„Aš savo dukrai nedaviau kompiuterio, nes du kartus numetė ir viskas – tuo ir pasibaigė. Iš karto sakiau, kad neužsiimsiu jokiu švietimu. Nes ką tai reiškia? Turi dar ir valgyti padaryti, dar ir maitinti, tai visos dienos procesas, kada tas ugdymas? O dar visi kiti darbai lygiagrečiai, kita rutina, kuria gyvenai iki šiol“, – svarsto H. Varnienė.

Šaukėsi pagalbos, tačiau jos nesulaukė

Trečiadienį Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje parlamentarė Ingrida Šimonytė sakė, kad kai kurios mamos, auginančios vaikus su negalia, visą karantino laikotarpį šaukėsi pagalbos, tačiau išlieka klausimas, kiek artimiausiu metu ta pagalba bus suteikta.

Ingrida Šimonytė. / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Iš šono pasikviesti pagalbą tokiomis sąlygomis buvo be galo sudėtinga, dėl to, kad ir nesaugu, ir tos paslaugos taip pat buvo smarkiai apribotos. Nežinau, ar galime pasakyti, kad mes iš to galime kokias nors pamokas išmokti ir kažkokias išvadas pasidaryti. (...)

Ministerijos vis vien laikosi nuostatos, kad vis vien viskas jau atlaisvėjo šią savaitę, tai dabar jau kaip Dievas duos“, – posėdžio metu kalbėjo I. Šimonytė.

Sprendimų turės ieškoti savivaldybės

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys tvirtino, kad švelnėjant karantino sąlygoms nuo šio pirmadienio visos specialiosios mokyklos bei lavinamosios klasės bendrojo ugdymo mokyklose jau galėjo pradėti darbą ne nuotoliniu, o kontaktiniu būdu.

Tačiau jis sutiko, kad karantino metu bendrojo ugdymo mokykloms, kurios nutarė dirbti nuotoliniu būdu, ypač specialiųjų poreikių vaikams, neįgaliesiems trūko pagalbos. Nuo šio pirmadienio siūloma organizuoti pagalbos teikimą jau ir fiziniu būdu, vyks seminarai, perkama reikalinga technika, pavyzdžiui, kompiuteriai.

Ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė atkreipė dėmesį, kad prieš priimant sprendimus dėl specialiųjų poreikių mokyklų darbo buvo atlikta tėvų apklausa, o tėvai pareiškė norą leisti arba neleisti savo vaikus įprastiniu būdu į specialiąsias mokyklas ar specialiąsias klases.

Vaikas su negalia / Shutterstock nuotr.

„Kartu su tėvais buvo priimti tie sprendimai dirbti nuotoliniu ar įprastiniu būdu. Supratome, kad nėra labai didelio poreikio ir ne visos mokyklos priėmė sprendimą dirbti įprastiniu būdu“, – kalbėjo G. Šeibokienė.

Ji akcentavo savivaldybių vaidmenį, dirbant su neįgaliųjų tėvais, pasak ministerijos atstovės, savivaldybės turėtų ieškoti sprendimų, kaip pagelbėti dirbantiems tėvams, kurie augina vaikus su negalia.

„Ne iš centrinės ministerijos galima priimti labai taiklius, konkrečius sprendimus, kurie yra geriausi vietos gyventojams. Mes tarsi atveriame galimybes, duodame instrumentus, rekomendacijas, bet įgyvendina pačios mokyklos, besitardamos su vietos bendruomene“, – pabrėžė ji.

Visos paslaugos dar neatsinaujina

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia savivaldybes atnaujinti socialinių paslaugų teikimą. Dalis tėvų, kurie prižiūri neįgaliuosius, anksčiau juos leisdavo į socialinės dienos užimtumo centrus, tačiau ministerija gauna signalų, kad ir sušvelninus karantino sąlygas, šie centrai nepradeda savo veiklos, pastebėjo viceministrė Vilma Augienė.

Pasak jos, šiuo metu svarbiausias uždavinys yra paspartinti šių įstaigų grįžimą į įprastinį darbą: „Tikriausiai, raginimo, kurį ministerija išleido savivaldybių asociacijai, nepakanka“, – svarstė V. Augienė.

Vilma Augienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Viceministrės teigimu, dalis žmonių, prižiūrinčių artimuosius, pasirinko gauti ligos išmoką. Tokia galimybė bus mažiausiai iki karantino pabaigos. Vis dėlto dalis tėvų per šį laikotarpį labai pavargo, jiems karantino metas buvo sunkus periodas, todėl norėtų grįžti į darbą.

„Tačiau iš neįgaliųjų organizacijų turime signalų, kad įstaigos neskuba arba vangiai pradeda atnaujinti darbą. Veiksmai bus nukreipti į stimuliavimą tų iki karantino teiktų paslaugų, dienos stacionarų darbo atnaujinimą, nes tai būtų pagrindinė pagalba šeimoms. (...)

Problema egzistuoja – paslaugos neatsinaujina taip greitai, kaip visi tikėjomės, kad jos atsinaujins po draudimų lengvinimo“, – sutiko V. Augienė.