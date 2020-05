VPT laikinoji vadovė: perkančiosios organizacijos bijojo sulaukti kritikos dėl brangių pirkimų pandemijos metu

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktore Jovita Petkuvienė sako, kad koronaviruso pandemijos metu įvairios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus, asmens apsaugos priemonėms išleido per 83 mln. eurų, transportavimui – per 9 mln. eurų, dezinfekcijos priemonėms – per 13 mln. eurų.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos posėdyje ketvirtadienį apsilankiusi VPT laikinoji vadovė neslėpė, kad savivaldybės, viešindamos brangius pirkimus, jaučia diskomfortą.

„Raginome tiek centrinę valdžią, tiek savivaldą kelti skaidrumo kartelę ir viešinti duomenis plačiau nei numato įstatymas, kad būtų aišku, kiek, kokių priemonių įsigyta, kokiomis kainomis. Jautėsi, kad perkančiosios organizacijos bijo atskleisti duomenis dėl kainų, bijodami sulaukti kritikos dėl to, kad yra brangu“, – ketvirtadienį frakcijos posėdyje sakė J. Petkuvienė.

Jos teigimu, suprantama, kad apsaugos priemonių kainos pandemijos metu kilo.

„Apsaugos priemonėms yra išleista daugiau nei 83 mln., transportavimui – per 9 mln. ir dezinfekcinėms priemonėms – per 13 mln. eurų“, – informavo laikinoji VPT vadovė, pabrėžusi, kad tai nėra galutiniai skaičiai.

J. Petkuvienė pripažino, kad kai kurių įmonių veikla sukėlė įtarimų, nes šios anksčiau nebuvo dalyvavusios viešuosiuose pirkimuose.

„Nutarėme pradėti sisteminį patikrinimą, kad galėtume pateikti siūlymus, ką reikėtų daryti, kad kitą kartą neatsidurtume tokioje situacijoje. (...) Ir teisėsaugos, ir mūsų tyrimas labiausiai nukreiptas į tiekėjus – kaip tiekėjai atėjo į šiuos pirkimus, ar jie nepiktnaudžiavo susidariusia pandemijos situacija“, – teigė J. Petkuvienė.

VPT laikinoji direktorė taip pat paaiškino, kad identifikuota 160 tiekėjų, kurie sukėlė abejonių iš 1200 sudarytų sutarčių.

„Kai kurios sutartys buvo labai mažos vertės, (...) buvo sutarčių, skaičiuojančių milijonus. Bendra tų 160 (tiekėjų sutarčių – ELTA) vertė yra apie 5 mln. Į mūsų tikrinimą imta 10 pirkimų – 2,5 mln. eurų (vertės – ELTA)“, – pridūrė J. Petkuvienė.