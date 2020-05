Krizės sąlygomis sūnų namie mokyti pradėjusi šeima – atvirai apie pranašumus ir sunkumus

Sukurti knygelę apie kelionę greitu žingsniu po Japoniją – tokią užduotį savo septynmečiui skyrė vilnietė turizmo verslo atstovė Rasa Levickaitė su vyru Ramojumi Reimeriu, pasirinkę karantino metu nutraukti sutartį su atžalos mokykla ir ėmęsi patys mokyti sūnų.

Kuo išskirtinis teatras kabuki, iš kiek skiemenų sudarytos haiku eilutės, kaip japoniškai suskaičiuoti iki dešimties, kaip nusipirkti gatvės maisto, kuri arbata skaniausia, kur gimė karatė, kodėl japonai mėgsta origamius ir ką lietuviškai reiškia „arigato“. Tai filmuke pristatydamas savo atliktą užduotį paaiškino berniukas.

R. Levickaitė su vyru R. Reimeriu nutarė patys namie mokyti septynmetį sūnų / R. Levickaitės asmeninio albumo nuotr.

Kasdien jo pamokų tvarkaraštyje – rašymas, skaitymas, matematika, eksperimentai, pasaulio pažinimas, sportas ir laisvas laikas. Kelios pamokos vyksta ir šeštadieniais.

Kaip pasakojo R. Levickaitė, mokyti savo parengiamosios klasės sūnų nebuvo lengva, juolab susidarytame tvarkaraštyje mokymosi procesas trunka visą dieną. Ji su vyru, per karantiną dirbantys nuotoliniu būdu, dalija savo laisvą laiką, per kurį tampa mokytojais.

– Kodėl pasirinkote mokyti savo sūnų patys? Ilgai brendote šiam sprendimui?

– Ugdyti priešmokyklinio amžiaus septynmetį sūnų namuose nebuvo nei mūsų šeimos planas, nei svajonė. Paskelbus, kad nuo 2020 m. kovo 13 dienos uždaromos ugdymo įstaigos, laukėmė, kol per dvi savaites įsivažiuos sūnaus ugdymo įstaigos teikiamas nuotolinis ugdymas. Tai buvo netikėtumas ir iššūkis ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio mokykloms. Tačiau su šiuo žaibišku pokyčiu skirtingai tvarkėsi ne tik įvairios mokyklos, bet ir tos pačios mokyklos skirtingos klasės.

R. Levickaitė / R. Levickaitės asmeninio albumo nuotr.

Mūsų sūnus lankė privačią ugdymo įstaigą, nebuvome priekabūs tėvai, mokytoja buvo profesionali, tačiau, jai susirgus, trečios karantino savaitės pabaigoje supratome, kad mums tiesiog nebėra galimybės dirbti visu krūviu, ugdyti vaiką patiems ir gauti nekokybiškas bei fragmentiškas nuotolinio ugdymo paslaugas su 20 proc. nuolaida. Karantino sąlygomis mūsų pačių profesinėje aplinkoje jokių nuolaidų darbo kokybei ar įsipareigojimams nebuvo.

Nusprendėme nutraukti sutartį ir prisiimti ugdymo atsakomybę patys. Ketvirtą karantino savaitę pradėjome namų mokyklos kelionę, susidarėme tvarkaraštį ir pasikeisdami su vyru vylėmės suteikti sūnui ne tik standartinių žinių, bet ir kūrėme įvairius projektus, bandėme spręsti vaiko aplinkai aktualias problemas. Dienotvarkės tikslas – ne tik minutės, praleistos skaitant ar rašant, bet ir tinkamas fizinio aktyvumo balansas bei kompleksiškas pasaulio pažinimas.

R. Levickaitė su vyru R. Reimeriu nutarė patys namie mokyti septynmetį sūnų / R. Levickaitės asmeninio albumo nuotr.

– Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Kaip pavyko išspręsti šį klausimą pereinant prie namų mokymo?

– Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, tačiau neprivalo būti vykdomas ugdymo įstaigoje. Priešmokyklinuko ugdymo bendrąją programą gali įgyvendinti ir laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas. Už ugdymo valandas yra atsakinga šeima, formaliai atsiskaityti nereikia.

Sūnus nėra priskirtas ugdymo įstaigai ir iki šios dienos bandome sužinoti, ar mūsų vaikas yra mokinių registre, ar ne. Kadangi priėmimas į pirmą klasę vyksta teikiant prašymą savivaldybės nustatyta tvarka, tikimės, kad nekils nesklandumų dėl jo priėmimo į pirmą klasę.

– Pedagogai nuotoliniam mokymui rengėsi porą savaičių. Kiek laiko judu su vyru ruošėtės sūnaus mokymui namie?

– Pirminis pasiruošimas vaiko ugdymui namuose apėmė susipažinimą su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Priešmokyklinio ugdymo programa, aktualios medžiagos atranką, vaiko poreikių išsiaiškinimą ir ugdymo formų paiešką. Nors tai nesibaigiantis procesas, pirminį vaizdą susidarėme per keletą dienų, paties ugdymo proceso metu keitėme ir tobulinome taikomus metodus bei medžiagą.

Žinojome, tačiau vis tiek nustebome, kiek nemokamų šaltinių yra viešai prieinama ir lengvai randama internete. Tarkime, matematikos, mentalinės aritmetikos, rankos lavinimo užduotys, interaktyvios inžinerinio mąstymo programėlės, kurių naudojimas yra intuityvus ir nereikalauja užsienio kalbos mokėjimo.

Po mano vyro Ramojaus viešos diskusijos apie nuotolinio ugdymo iššūkius mums el. paštu parašė Druskininkų priešmokyklinės klasės mokytoja Rūta Mickevičienė, kuri rengė sistemingą medžiagą savo klasei. Ji kas savaitę ja geranoriškai dalijosi su mūsų šeima. Ši mokytoja parodė pedagoginę kompetenciją ir žmogišką rūpestį nepažįstamiesiems, ir tai puikus pavyzdys, kad problemos gali būti sprendžiamos konstruktyviai bendradarbiaujant.

– Pačioje ugdymo namie pradžioje sudarėte pamokų tvarkaraštį. Su pertraukomis ugdymo procesas jūsų namuose vyksta nuo 8.30 iki 20 val. Maža to, užsiėmimus sūnui rengiate ir šeštadienį. Kaip su vyru randate tiek laiko sūnaus ugdymui? Kaip reagavo sūnus į tokį tvarkaraštį, krūvį?

– Su vyru dirbame visą darbo dieną, tačiau karantino sąlygomis abu turėjome galimybę darbus atlikti namuose. Nusprendę sūnų ugdyti savarankiškai, supratome, kad reikės valios, pastangų ir laiko vadybos. Turiu pripažinti, kad ugdymas užima daug laiko, tačiau tinkamai paskirsčius prioritetus (pavyzdžiui, neperskaičiau nė vienos knygos, mažiau dėmesio skyriau buities darbams, sportui) ir suprantant, kad tai laikina, ugdymo laikas tampa prasmingas ir malonus.

Reimerių šeima / Asmeninio albumo nuotr.

Nereikia įsivaizduoti, kad visą dieną vertėme vaiką mokytis rašyti ar skaityti. Kompleksinis ugdymas, kokį matome prasmingą ir veiksmingą, apėmė žaidimus lauke, šachmatų partijas, gastronomines patirtis virtuvėje, muzikos klausymąsi, dailės technikas, origamių lankstymą, įvairių klausimų aptarimą, tarkim, Černobylio katastrofos, skirtingų kultūrų pažinimo, robotų įtakos žmonijos ateičiai.

– Prisiminkite pirmąją ugdymo namie dieną. Kaip jūs, tėvai, jautėtės po jo? Kokie buvo sūnaus atsiliepimai?

– Pirmąją ugdymo dieną visiems reikėjo pastangų. Namuose dar auga trimetis darželinukas, kuriam taip pat reikia dėmesio ir paprašyti tylos nėra lengva. Kadangi sutarties nutraukimo su ugdymo įstaiga klausimą aptarėme su vyresniuoju sūnumi, taigi buvo svarbu išgirsti, kaip jis jaučiasi ugdomas namuose.

Buvo visokių emocijų abiem pusėms. Nors buvo motyvuotas priešmokyklinukas, sūnus pirmą savaitę patyrė namų mokyklos krizę. Nutraukėme užduotis ir aš jam papasakojau apie spaudos draudimo metus, apie motinos mokyklą, daraktorių indėlį į 19 a. pabaigos lietuvių išsimokslinimo lygį. Sūnui tai padarė įspūdį.

Aprimome ir perskaitę JAV edukologės Heather Anne tezę: „Tai – ne namų mokykla. Tai – krizės sąlygų mokykla. Tarp šių mokyklų yra didelis skirtumas.“ (angl. You are not homeschooling. You are crisis schooling. There is a huge difference).

– Tėvai, kuriems teko kartu su vaikais panirti į nuotolinį mokymą, guodžiasi, kaip tai sunku ne tik dėl keblumų derinant mokymą ir savo darbą, bet ir dėl to, kad neišmano mokymo metodų, neturi pakankamai kantrybės. Kilo jums tokių sunkumų?

– Ugdymas namuose reikalauja didelės valios ir užsispyrimo. Diena tampa labai ilga, nes suaugusiųjų darbai nelaukia ir vis tiek turi būti atlikti. Vaiko ugdyti vidurnaktį juk negali, todėl pirmoji dienos pusė yra skiriama ugdymui, antroji – lengvesnėms veikloms (piešimas, sportas, muzika, skaitymas, laisvas laikas, nieko nedarymas, svajojimas). Žinoma, mums pasisekė, kad galėjome ugdymo misiją dalintis tarpusavyje.

Tiek aš, tiek mano vyras periodiškai skaitome paskaitas studentams, renginiuose, todėl turime nedidelės pedagoginės patirties. Tačiau darbas su mažaisiais reikalauja daugiau asmeninio įsitraukimo.

– Psichologai įspėja, kad tėvams imantis mokytojų vaidmens gali kilti konfliktas tarp šių dviejų vaidmenų – mamos (tėvo) ir mokytojo. Jums teko grumtis su tokiais keblumais?

– Pradėdami ugdymą namuose, sūnui aiškinome, kad tai laikina. Kad nuo rudens jis vėl lankys įprastą mokyklą, o dabar ugdysimės nestandartiškai. Kadangi iki karantino ir taip imdavomės veiklos drauge, mūsų šeimai neteko grumtis su vaidmenų keblumais. Žinoma, suvokiame, kad mes savo septynmečiui esame autoritetas. Tai palankus amžius tėvų atžvilgiu. Sunku spėti, kaip sektųsi ugdyti paauglį.

– Kaip mokymasis namie klostėsi bėgant laikui – po savaitės, dviejų? Kokių sunkumų kilo? Kas darėsi vis lengviau?

– Didžiausias sunkumas buvo derinti ugdymo ritmą su darbotvarke. Taip pat derinti septynmečio ir trimečio poreikius, vaikišką triukšmą ir peštynes vienoje erdvėje. Karantino metu tiek man, tiek mano vyrui padidėjo darbo ir atsakomybių krūvis. Keli mėnesiai buvo tikrai prasmingi, drauge – varginantys ir su mažiau miego.

– Neseniai buvo įteisintas namų mokymas. Ketinate tęsti ugdymą namie?

– Siekiame, kad mūsų sūnus būtų ugdomas įprastomis sąlygomis turėdamas gyvą santykį su mokytoju. Toliau ugdyti namuose neplanuojame ir nesiryžtume. Esame tradicinio ugdymo šalininkai. Žinoma, jei nutiktų netikėtos ar ekstremalios aplinkybės, antras bandymas ugdyti namuose būtų lengvesnis.

Pažįstame šeimų JAV, kurios namų mokymosi tradiciją perėmė ir propaguoja jau ne vieną šimtmetį. Ši idėja mūsų šeimai nėra artima. Patys buvome ugdomi tradiciniu būdu, neabejotinai, pasikeitė metodai ir aktualijos, tačiau gyvas santykis su mokytoju, mūsų nuomone, yra viena iš pamatinių vertybių.

Prisimenu savo nuostabius buvusios Vilniaus IX vidurinės mokyklos mokytojus, tokius kaip Vida Montrimaitė, Violeta Tapinienė, Antanas Basijokas, Valentas Šiaudinis, Gediminas Matulaitis, Dalia Čiupailienė ir kiti, kurių fizinis artumas ir charizma padarė didelę įtaką mano pačios asmenybės formavimuisi ir dalyko išmanymui.

Džiaugiuosi, kad ryžomės išskirtinei patirčiai, tai padarėme pasitelkdami savo atmintį, patirtį, profesines žinias. Vis dėlto profesionalaus pedagogo tėvai atstoti negali, iš dalies gali tik trumpoje ar kritinėje situacijoje.

– Turite dar vieną atžalą – mokytumėte ir jį namie?

– Pozityviai tikimės, kad antroji atžala turės visas galimybes nepertraukiamai lankyti ugdymo įstaigą. Jei kils netikėtų pandemijų ar kitų nenumatytų pokyčių, stengsimės pagal galimybes reaguoti lanksčiai ir morališkai atspariai.

Suvokiant, kad kritinių sąlygų ugdymo situacija yra laikina, lengviau ryžtis fragmentiškam pokyčiui suaugusiųjų gyvenime. Pasikartosiu, tam reikia valios, fantazijos, užsispyrimo nepalūžti, nesinervinti, užjausti mažąjį ugdytinį.

– Ko per šį laikotarpį išmokote judu su vyru?

– Per šį laikotarpį išmokome kantrybės, gebėjimo svajoti, geresnės ir greitesnės informacijos atrankos. Tai neįkainojama patirtis ir vidinė ramybė, kad padarei viską, ką leido aplinkybių padiktuotos galimybės.

Santykis su vaiku yra trapus ir reikalaujantis beribės tėvų meilės bei išminties, visa kita uždirbama, o išsimiegama senatvėje. Nes laikas su vaiku – jautrus, laikinas ir niekada nebepasikartos.