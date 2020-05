Metai po rinkimų: visuomenė pasigenda Nausėdos aktyvumo ir aiškesnės pozicijos

Naujausia visuomenės nuomonės apklausa rodo, kad šalies gyventojai pasigenda didesnio prezidento Gitano Nausėdos aktyvumo ir aiškesnės pozicijos koronaviruso pandemijos metu. Tyrimas taip pat atskleidė, jog, jei šalies vadovo rinkimai įvyktų šiomis dienomis, Daukanto aikštės rūmuose įsikurtų kitas politikas. Tiesa, LRT.lt kalbinti politologai ragina neskubėti daryti išvadų – jų teigimu, G. Nausėdos susilpnėjimas gali būti tik „popieriuje“.

LRT.lt užsakymu bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ gegužės 19-21 d. atliko Lietuvos gyventojų apklausą internetu (apklausti 550 18-kos ir vyresni Lietuvos gyventojai visoje šalyje, apklausos paklaida – 4,4 proc.).

Apklausos rezultatai parodė, kad praėjus dviem mėnesiams po karantino paskelbimo septyni iš dešimties (70 proc.) suaugusių šalies gyventojų pasigenda didesnio prezidento G. Nausėdos aktyvumo bei aiškesnės pozicijos dabartinėje situacijoje, penktadalis (19 proc.) mano, kad šalies vadovo aktyvumas ir pozicija koronaviruso pandemijos metu yra tokia, kokia ir turi būti, o kas dešimtas (11 proc.) apklaustų gyventojų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Kaip rodo tyrimo rezultatai, didesnio prezidento G. Nausėdos aktyvumo ir aiškesnės pozicijos koronaviruso pandemijos metu pasigenda visų demografinių ir socialinių grupių respondentai, dažniau už kitus respondentai su aukštesniu nei vidurinis išsilavinimu bei su didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį (virš 1200 eurų).

Be to, apklausa parodė, kad labiausiai (devyni iš 10-ties – 87 proc.) didesnio prezidento G. Nausėdos aktyvumo ir aiškesnės pozicijos koronaviruso pandemijos metu pasigenda tie gyventojai, kurie prieš metus prezidento rinkimų II ture balsavo už jo konkurentę, konservatorių rinkimuose remtą Ingridą Šimonytę. Kaip parodė tyrimas, net ir daugiau nei pusė (58 proc.) balsavusių II rinkimų ture už G. Nausėdą norėtų jo didesnio aktyvumo koronaviruso pandemijos metu, o kad jo aktyvumas ir pozicija šiuo metu yra tokia, kokia ir turi būti, mano keturi iš dešimties (39 proc.) anksčiau jį palaikiusių rinkėjų.

Nuomonę, kad prezidento G. Nausėdos aktyvumas ir pozicija šiuo metu yra tokie, kokie ir turi būti, dažniau pateikė moterys, vyresni nei 30 metų žmonės, mažesnių miestų gyventojai, respondentai su mažiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį (iki 700 eurų).

Juodo scenarijaus šalies vadovui dar nepiešia

LRT.lt kalbintas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) docentas, politologas Mažvydas Jastramskis teigė skeptiškai vertinantis šios apklausos rezultatus, kadangi, jo teigimu, apklaustųjų respondentų skaičius tesiekia kiek daugiau negu 500 žmonių.

Be to, anot jo, internetinės apklausos, kaip parodė anksčiau atlikti tyrimai, yra labiau palankios dešiniesiems, I. Šimonytės rinkėjams, kadangi didžioji jų dalis dažniausiai naudojasi internetu, itin domisi politinėmis aktualijomis, socialiniu gyvenimu. Dėl to, pasak politologo, nereikėtų stebėtis, kad, tikėtina, labiau I. Šimonytę palaikantieji respondentai kritiškai vertina G. Nausėdos politiką pandemijos metu.

„Taip, tarp tokių žmonių G. Nausėda yra vertinamas kaip mažiau besiimantis politinės lyderystės. Yra požymių, kad trūksta G. Nausėdos aktyvumo, tikrai yra, tačiau klausimas, kiek tokia nuomonė yra paplitusi visoje populiacijoje, lieka atviras“, – pažymėjo politologas.

Vienaip ar kitaip, kaip tikino M. Jastramskis, Lietuvoje žmonės prezidento institucija, lyginant su kitomis valdžios šakomis, pasitiki labiausiai, tad G. Nausėdai, pašnekovo manymu, dėl smukusio pasitikėjimo jaudintis bent kol kas nereikėtų.

„Prezidentu žmonės Lietuvoje pasitiki žymiai labiau negu parlamentu, Vyriausybe ar partijomis. Ši tendencija buvo matoma net per Rolando Pakso apkaltą. Tai mes negalime lyginti. Taip, matomas prezidento lyderystės trūkumas, nebuvimas viešojoje erdvėje ir nesiėmimas daugiau funkcijų negu jam nurodyta Konstitucijoje. Tai yra tam tikra prasme suprantama, bet galbūt dabartinė situacija reikalauja labiau aktyvesnių prezidento veiksmų. Jei pasitikėjimas prezidentu ir kris, tai labai nedaug ir toli siekiančių išvadų mes kol kas daryti negalime“, – dėstė pašnekovas.

M. Jastramskiui antrino Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius, politologas Algis Krupavičius. Jo teigimu, atlikta apklausa neatskleidžia visos Lietuvos rinkėjų nuomonės, kadangi apklausta tik 550 žmonių, o pats tyrimas atliktas internetu. Toks apklausos būdas, politologo nuomone, yra patrauklesnis centro dešiniųjų politinių jėgų simpatikams.

A. Krupavičius, kalbėdamas apie skeptišką respondentų vertinimą G. Nausėdos politikos atžvilgiu, pažymėjo manantis, kad pasitikėjimo šalies vadovu sumažėjimas yra susijęs su jo „uždelsta reakcija“ į koronaviruso pandemiją.

Algis Krupavičius / BNS nuotr.

„Ta uždelsta reakcija pasireiškė karantino pradžioje, vėliau prezidentas surado savo vaidmenį, vietą ir dabar yra ganėtinai aktyvus, kiek jam leidžia konstituciniai įgaliojimai. Bet dabar jis moka pasitikėjimo mažėjimo kainą už tą pradinį savo pasyvumą“, – LRT.lt komentavo A. Krupavičius.

Pirmame rinkimų ture labiausiai situacija dramatiškai nepasikeistų

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ tyrimai atliktoje apklausoje respondentų buvo prašoma pasakyti, už ką jie balsuotų per prezidento rinkimus, jei jie vyktų šiuo metu ir juose dalyvautų tie patys kandidatai, kaip ir pirmame ture prieš metus (2019 m. gegužės 12 d.). Praėjus metams po rinkimų, kaip parodė tyrimas, didžiausio palaikymo sulauktų I. Šimonytė, už kurią balsuotų 33 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų, o kartu su ja į II turą vėl patektų dabartinis prezidentas G. Nausėda, už kurį dabar balsuotų kiek daugiau nei penktadalis gyventojų – 22 proc.

Trečioje vietoje, gerokai atsilikdamas nuo dviejų lyderių, liktų ministras pirmininkas Saulius Skvernelis su 7 proc. rinkėjų palaikymu. Jis, remiantis apklausos duomenimis, patirtų didžiausią nuosmukį per prezidento rinkimų I turą, jei rinkimai būtų surengti šiomis dienomis – jis 2019 m. prezidento rinkimuose nepateko į II turą, sulaukęs 19,6 proc. rinkėjų palaikymo.

Kitaip tariant, jei prezidento rinkimai vyktų šiomis dienomis, I rinkimų turą, kaip ir 2019 m. šalies vadovo rinkimuose, laimėtų I. Šimonytė (2019 m. prezidento rinkimų I ture ji sulaukė 31,31 proc. rinkėjų palaikymo). G. Nausėda pernai vykusių rinkimų I ture nusileido I. Šimonytei nedideliu skirtumu – už ekonomistą balsavo 30,94 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip rodo tyrimas, jei prezidento rinkimai vyktų šiomis dienomis po 3 proc. rinkėjų paramos sulauktų socdemų atstovas Vytenis Povilas Andriukaitis (2019 m. prezidento rinkimuose balsavo 4,8 proc.) ir visuomenininkas Arvydas Juozaitis (2019 m. prezidento rinkimuose balsavo 4,7 proc.), 2 proc. balsuotų už parlamentarą Naglį Puteikį (2019 m. prezidento rinkimuose balsavo 0,8 proc.), 1 proc. – už Seimo narį Mindaugą Puidoką (2019 m. prezidento rinkimuose balsavo 2,6 proc.), o vienas respondentas atsakė, kad balsuotų už Valentiną Mazuronį (2019 m. prezidento rinkimuose balsavo 0,7 proc.).

2019 m. prezidento rinkimuose taip pat dalyvavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis, europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis, sulaukęs apie 4 proc. rinkėjų paramos, tačiau „Baltijos tyrimų“ atliktoje apklausoje dalyvavę respondentai jo neįvardijo.

Šeštadalis (17 proc.) apklaustųjų nurodė, kad jei rinkimuose dalyvautų tie patys kandidatai, tai jie nebalsuotų nė už vieną iš jų ir dar dešimtadalis (11 proc.) neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Jei rinkimai įvyktų dabar, šaliai vadovautų kitas politikas

Kompanijos „Baltijos tyrimai“ atliktoje apklausoje taip pat buvo mėginama išsiaiškinti, kas laimėtų prezidento rinkimus, jei jie vyktų šiomis dienomis. Respondentų, kurie prieš metus (2019 m. gegužės 26 d.) balsavo prezidento rinkimų II ture, buvo prašoma pasakyti, jei šiuo metu vėl vyktų šių rinkimų II turas, ar jie balsuotų už tą patį kandidatą/kandidatę ar pakeistų savo sprendimą ir balsuotų už kitą.

Praėjus metams po rinkimų, lojaliausi išliko I. Šimonytės rinkėjai – iš prieš metus II ture dalyvavusių respondentų 29 proc. atsakė, kad jie tada balsavo už ją ir dabar vėl balsuotų, o pakeistų savo sprendimą ir balsuotų už G. Nausėdą tik 1 proc. iš tų, kas prieš metus balsavo už I. Šimonytę. Tuo metu tarp balsavusių už dabartinį prezidentą G. Nausėdą didesnė dalis pakeistų savo nuomonę – jei dabar vyktų rinkimai 28 proc. iš balsavusių už G. Nausėdą dabar ir vėl balsuotų už jį, o 9 proc. iš prieš metus dalyvavusių rinkimuose ir balsavusių už G. Nausėdą, šiuo metu, jei vėl vyktų prezidento rinkimų II turas, jau balsuotų už I. Šimonytę.

Gitano Nausėdos spaudos konferencija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaip LRT.lt teigė rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ vadovė, sociologė Rasa Ališauskienė, apklausų rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad jei prieš metus vykęs prezidento rinkimų II turas būtų pakartotas šiomis dienomis, tai rinkimus laimėtų I. Šimonytė. Tai rodo ir tyrimas: už I. Šimonytę balsuotų 38 proc. prieš metus rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, už G. Nausėdą – 29 proc. rinkėjų. Penktadalis (18 proc.) rinkėjų, dalyvavusių 2019 m. II prezidentų rinkimų ture nurodė, kad jei šie rinkimai vyktų dabar, jie nebalsuotų nei už G. Nausėdą, nei už I. Šimonytę, o dar 15 proc. neturėjo nuomonės, kurį/kurią pasirinkti.

LRT.lt primena, kad 2019 m. II prezidento rinkimų ture už G. Nausėdą balsavo 66 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų (35,4 proc. nuo visų rinkėjų), už I. Šimonytę – 33 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų (18 proc. nuo visų rinkėjų).

Sociologė R. Ališauskienė teigė mananti, kad nusilpęs G. Nausėdos populiarumas ir ūgtelėjęs žmonių palankumas I. Šimonytei prezidento rinkimų kontekste yra susijęs su žmonių nuostata, jog dabartinis šalies vadovas koronaviruso pandemijos situacijoje nebuvo pakankamai aktyvus.

„Absoliuti dauguma žmonių pasigenda aktyvesnės G. Nausėdos pozicijos. Per tą prizmę žmonės vertina, ar jiems tinka, ar netinka vienas ar kitas politikas prezidento postui. Be to, ir praėjusiuose tyrimuose, kuriuose buvo klausiama, kas galėtų išspręsti pandemijos ekonominius, socialinius iššūkius, žymiai dažniau buvo minima I. Šimonytė“, – aiškino pašnekovė.

Rasa Ališauskienė, Diskusija „Prezidento rinkimai 2019: įžvalgos ir prognozės“ / E. Genio/LRT nuotr.

R. Ališauskienės manymu, visuomenės palankumas I. Šimonytei veikiausiai signalizuoja tai, kad žmonės krizės metu norėtų matyti gerokai aktyvesnį šalies lyderį, kuris savo vadovavimo stiliumi primintų buvusią prezidentę Dalią Grybauskaitę, o, kaip spėja, sociologė, būtent iš I. Šimonytės rinkėjai ir tikėtųsi didesnio aktyvumo.

„Ne pirmoje apklausoje žmonės I. Šimonytę mato kaip lyderę, galbūt artimesnę D. Grybauskaitės įvaizdžiui. Žmonės vis tiek lygina, kaip per krizę elgiasi esamas ir buvę vadovai. [...] Kai žmonės dalyvavo prezidento rinkimuose pernai, jie turbūt labiau orientavosi į Valdo Adamkaus tipo prezidentą. O dabar matome švytuoklę – žmonės nori ne švelnesnės, o griežtesnės rankos.

Kai pernai vyko prezidento rinkimai, situacija buvo švelnesnė – nebuvo krizės, politinių konfliktų, nebuvo greito reagavimo poreikio. Dar vasarį G. Nausėda, kaip prezidentas, buvo labai gerai vertinamas, bet, kai įvyko krizė, pasikeitė veikimo laukas, tai pasikeitė ir žmonių prioritetai – visuomenei reikia to, kuris greitai ir ryžtingai priimtų sprendimus, tai žmonės grįžta prie D. Grybauskaitės tipažo asmens“, – komentavo R. Ališauskienė.

Politologai ragina neskubėti

LRT.lt kalbinti politologai M. Jastramskis ir A. Krupavičius ragino neskubėti su išvadomis, kad prezidento rinkimus, jei jie vyktų šiomis dienomis, laimėtų I. Šimonytė. Pašnekovai tikino, jog svarstant, kas laimėtų šalies vadovo rinkimus, vertėtų prisiminti 2019 m. prezidento rinkimų scenarijų.

A. Krupavičius tikino, kad 2019 m. balandį atliktose apklausose I. Šimonytė susilaukdavo didesnio populiarumo negu G. Nausėda, ji laimėjo I prezidento rinkimų turą. Panašūs rezultatai, pasak politologo, atsispindi ir „Baltijos tyrimų“ atliktoje apklausoje, o, kalbant apie II prezidento rinkimų turą, kaip teigė A. Krupavičius, nereikėtų pamiršti, jog G. Nausėda, tikėtina, taptų „antruoju pasirinkimu“ rinkėjų, kurie balsavo už kitus politikus, nepatekusius į II rinkimų turą.

„Jeigu pasvarstytume antrojo rinkimų turo perspektyvą, tai reikia prisiminti, kad iš esmės visų kitų kandidatų balsai didžiąja dalimi atiteko G. Nausėdai. Tai, jei mes sudėtume apklausoje esančius kitiems kandidatams atitekusius balsus su G. Nausėdai tekusiais balsais, G. Nausėda, nepaisant to, kad dalis respondentų teigė, kad nebalsuotų, arba nežino, už ką balsuotų, pirmautų prieš I. Šimonytę.

Aišku, G. Nausėdai II prezidento rinkimų ture pakartoti tokios sėkmės kaip 2019 m., kai du trečdaliai rinkėjų balsavo už jį, vargu ar pavyktų. Bet kita žinia yra ta, kad I. Šimonytė ir toliau turi tas pačias paramos „lubas“ – 2019 m. prezidento rinkimuose sulaukė 33 proc. rinkėjų paramos, tiek pat paramos ji sulaukė ir apklausoje“, – dėstė A. Krupavičius.

Mažvydas Jastramskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, tikėti, kad vis dėlto G. Nausėda laimėtų prezidento rinkimus, jei jie būtų rengiami šiomis dienomis, verčia ir tai, kad jis, skirtingai negu I. Šimonytė, sulaukia palaikymo iš įvairių demografinių, socialinių rinkėjų grupių.

Panašią nuomonę pateikė ir VU TSPMI docentas M. Jastramskis. Anot jo, apklausos rezultatuose išryškėjęs I. Šimonytės pranašumas gali signalizuoti apie kitą tendenciją.

„Apklausos rezultatai rodo, kad dalis žmonių, kurie balsavo už G. Nausėdą, dabar balsuotų už I. Šimonytę. Prisiminkime, kad dalis konservatorių rinkėjų – iki ketvirtadalio – prezidento rinkimuose balsavo už G. Nausėdą, o ne už I. Šimonytę, tai tikėtina, kad šie rinkėjai yra konservatorių rėmėjai, kurie sugrįžta pas I. Šimonytę“, – tvirtino politologas.

M. Jastramskis ir A. Krupavičius sutarė, kad „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa parodė, jog visuomenės palankumas I. Šimonytei auga, tačiau politologai abejojo, ar šios politikės populiarumas ženkliai padidins Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos galimybes sėkmingai pasirodyti Seimo rinkimuose šiemet. LRT.lt primena, kad I. Šimonytė bus konservatorių kandidatų į parlamentą sąrašo vedlė.

„Prisiminkime, kad pirmame prezidento rinkimų ture I. Šimonytė gavo šiek tiek daugiau balsų negu G. Nausėda, bet antrame ture visi kitų kandidatų rinkėjai – ką rodo tyrimai – perėjo į G. Nausėdos pusę. Taigi manyčiau, kad I. Šimonytė, kaip ir anksčiau, išlieka viena iš bene populiariausių konservatorių veidų, bet negali pasakyti, kad ji padarė didžiulį šuolį. Situacija smarkiai nepakito. [...] Konservatoriai irgi ypatingo šuolio nepadarė“, – svarstė M. Jastramskis.

Balsadėžė / E. Genio / LRT nuotr.

„Yra tikimybė, kad I. Šimonytė konservatoriams rinkimuose duos teigiamą poveikį, bet mes čia turime skirtingų polių – pliuso ir minuso – susidūrimą. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai turi aiškias paramos „lubas“ ir jiems niekaip nesiseka jų peržengti.

Prisiminkime tuo pačiu metu vykusius prezidento ir Europos Parlamento rinkimus: I. Šimonytė prezidento rinkimuose buvo populiari, bet partijai Europos Parlamento rinkimuose taip gerai nesisekė, kaip partijos remiamai kandidatei. Be to, I. Šimonytė antrame prezidento rinkimų ture surinko gerokai mažiau balsų negu pirmame. Taigi konservatoriai didelio optimizmo, kad I. Šimonytei davę partijos vėliavą, itin dramatiškai ir radikaliai padidintų savo populiarumą per Seimo rinkimus neturėtų turėti“, – dėstė A. Krupavičius.