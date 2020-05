Eurokomisarė Kyriadikes: COVID-19 vakcina negali tapti vien išrinktųjų prabangos preke

Tokio iššūkio, kokį 2020-ųjų pradžioje tėškė COVID-19 infekcija, Europa nė nesapnavo. Koronavirusas žaibiškai iš Kinijos persimetė į Italiją, iš ten išplito po visą kontinentą. Efektyvaus gydymo nuo šios ligos nėra, vienintelė gelbėjimosi valtis galėtų būti vakcina, tačiau kada ji bus sukurta ir prieinama visuomenei – niekas negali atsakyti.

Kaip su koronaviruso pandemija kovoja Europa, kokie įrankiai šiandien yra efektyviausi, ar apskritai kada galėsime švęsti pergalę prieš mirtį sėjančią infekciją – išskirtinis naujienų portalo LRT.lt interviu su Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos nare Stella Kyriakides.

– Europos sąjungos (ES) valstybės narės kuria bendrą Europos medicinos įrangos rezervą („rescEU“ atsargas), kurį sudaro kaukės ir plaučių ventiliacijos aparatai. Kiek iki šiol pirkimų buvo įvykdyta, kiek ir kokiu laiku pirkimų dar planuojama vykdyti? Ir kaip tos priemonės paskirstomos šalims narėms? Kokios dalies galėtų tikėtis tokios mažosios valstybės kaip Lietuva?

– Ši krizė išbandė mūsų kolektyvinį atsparumą, ir mes padarėme viską, kad ją suvaldytume ir paremtume mūsų valstybes nares. Nuo pat krizės pradžios visomis išgalėmis stengiamės padėti valstybėms narėms apsirūpinti gyvybiškai svarbiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Tam sukūrėme ir pirmąsias ES istorijoje strategines „rescEU“ atsargas.

Iš ES biudžeto skyrėme „rescEU“ medicininės įrangos pajėgumams 380 mln. eurų, kad galėtume tiesiogiai įsigyti svarbiausių medicinos priemonių: apsauginių kaukių, plaučių ventiliavimo aparatų, laboratorinių reikmenų, terapinių vaistų bei vakcinų, ir jomis padėti ES šalims, kurioms labiausiai reikia pagalbos.

Stella Kyriakides / AP nuotr.

Nepaisant sudėtingos padėties rinkoje ir spaudimo, kurį patiria pasaulinės tiekimo grandinės, darome viską, kas įmanoma, kad paremtume valstybes nares įranga ir užtikrintume, kad visoje gamybos grandinėje būtų laikomasi būtinų standartų ir kokybės reikalavimų.

Naudodamiesi šiuo mechanizmu jau nusiuntėme šimtus tūkstančių apsauginių kaukių, visų pirma Ispanijai, Italijai ir Kroatijai. Siuntos ir toliau bus pristatomos remiantis valstybių narių pateiktais prašymais.

– ES suderino Europos medicinos priemonių standartus ir leido jais laisvai naudotis, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos padidinti šių priemonių gamybą. Kokios ES šalys kokias priemones, įrenginius gamina jau dabar?

– Lankstumas, kurį parodėme suderindami savo medicinos priemonių taisykles, – tai tik vienas pavyzdys ES veiksmų, skirtų užtikrinti, kad svarbiausia saugi medicinos įranga ir priemonės būtų kuo greičiau pateiktos ES rinkai laikantis visų mūsų griežtų sveikatos ir saugos standartų.

Intensyviai bendradarbiavome su pramone, kad būtų padidintos gamybos apimtys ir pertvarkytos gamybos linijos. Svarbių medicinos apsaugos priemonių standartus ne tik suderinome, bet ir pasirūpinome, kad nemažai jų būtų laisvai prieinami bendrovėms, norinčioms pradėti tokią įrangą gaminti. Taip pat parengėme gaires gamintojams, kaip padidinti svarbiausios medicinos įrangos ir medžiagų, ypač asmeninių apsaugos priemonių bei rankų dezinfekantų, gamybos ir 3D spausdinimo našumą.

Koronavirusas / AP nuotr.

Buvo džiugu matyti, kaip daugybė įmonių krizės įkarštyje pertvarko savo gamybą. Fabrikai, kuriuose buvo gaminamos aukštosios mados prekės, ėmė siūti tūkstančius kaukių per dieną. Per kelias pastarąsias savaites ES įmonių, gaminančių apsaugos įrangą, labai padaugėjo.

– Europos Komisijos iniciatyva organizuojamas aukų rinkimas, iškeltas tikslas surinkti apie 7,5 mlrd. eurų koronaviruso diagnostikai, gydymo būdams bei vakcinoms kurti. Gal jau yra preliminarių (patikimų) žinių, kada galėtų išrasta ir saugi naudoti vakcina nuo COVID-19?

– Nuo pat pradžių sakėme, kad COVID-19 vakcina negali tapti vien išrinktųjų prabangos preke, bet turi būti universali bendroji gėrybė, prieinama visiems piliečiams. Šiais sunkiais laikais svarbiausia – dirbti kartu, kaip vieninga komanda, visų žmonių labui.

Ši iniciatyva geriausiai parodė tikrą Europos Sąjungos vertę. Lyderystė ir visuotinis solidarumas krizės metu. Veiksmingų diagnostikos ir gydymo priemonių bei vakcinos sukūrimas ir naudojimas neabejotinai taps svarbiausiu proveržiu stabdant koronavirusą. O kol tai įvyks, turėsime išmokti gyventi su šiuo virusu ir susitaikyti su naujovišku normaliu gyvenimu.

Užregistravome įsipareigojimų 7,4 mlrd. eurų sumai iš paramos teikėjų visame pasaulyje, įskaitant 1,4 mlrd. eurų, kuriuos skyrė Europos Komisija. Ir tai tik pradžia. Siekiame, kad visos naujos koronaviruso vakcinos, diagnostikos ir gydymo priemonės, kad ir kur bus sukurtos, būtų prieinamos visame pasaulyje už priimtiną kainą.

Kad taip ir nutiktų, bendradarbiausime su įsitvirtinusiomis, patyrusiomis ir gerbiamomis organizacijomis, kaip kad Pasaulinė parengties stebėsenos taryba, Bilo ir Melindos Gatesų fondas, „Wellcome Trust“, Pasaulinė sveikatos organizacija, Pasirengimo epidemijoms inovacijų koalicija (CEPI) ir Pasaulinis vakcinacijos ir imunizacijos aljansas (GAVI).

Stella Kyriakides / AP nuotr.

Atsakyti į svarbų klausimą „Kada?“ sunku, nes sunku numatyti vakcinos kūrimo terminus. Negalime atmesti tikimybės, kad kūrimo metu nepasitvirtins galimų vakcinų norimas poveikis. Iš daugiau kaip 90 kuriamų vakcinų iki šiol klinikiniuose tyrimuose išbandyta labai nedaug.

Remdamasi ankstesne patirtimi Europos vaistų agentūra apskaičiavo, kad gali trukti visus metus iki vakcina nuo COVID-19 bus paruošta patvirtinti ir jos bus pagaminta tiek, kad galima būtų naudoti plačiu mastu. Savo ruožtu mes remiame vaistų kūrėjus ir farmacijos įmones, stengiamės jiems padėti paspartinti vakcinos kūrimą. Kai pasieksime patvirtinimo etapą, užtikrinsime kiek įmanoma greitesnį jo procesą, tik, žinoma, ne saugumo ir veiksmingumo sąskaita.

– Kokios vyrauja tendencijos ES vaistų nuo COVID-19 kūrimo srityje? Buvo skelbta apie pirmuosius patvirtintus antivirusinius vaistus „Favilavir“, „Chloroquine Phosphate“ ir „Remdesivir“, taip pat Kinijos bendrovės buvo sukūrusios kitą vaistą „Avigan“. Kai kur pasaulyje gydymui naudojama koronavirusu persirgusių žmonių plazma. Kol kas šie gydymo būdai vertinami dvejopai. Kaip vertinami šie minėti vaistai ES regione, kurie jie būtų vertinami kaip šiandien efektyviausi? Gal yra užuomazgų kuriant naujus gydymo būdus? Koks, Jūsų nuomone, netolimoje perspektyvoje būtų taikomas koronavirusu užsikrėtusių asmenų gydymas, diagnostika?

– Kol kas nėra aiškaus sutarimo dėl veiksmingo COVID-19 gydymo metodo. Europos vaistų agentūra pradėjo vadinamąją tęstinę „Remdesivir“ peržiūrą – pagreitintą vertinimo procedūrą, kuri gali būti naudojama perspektyviems vaistams ekstremalių pavojaus visuomenės sveikatai situacijų atvejais. Jei klinikiniai duomenys parodys perspektyvius veiksmingumo ir saugumo pacientams rezultatus, pasinaudosime visomis turimomis lankstesnėmis galimybėmis, kad vaistas kuo greičiau būtų pateiktas rinkai.

Koronavirusas / AP nuotr.

– Dalyje šalių narių jau yra sukurtos ir naudojamos mobiliosios programėlės, kurios turėtų perspėti apie šalia esančius, sąlyti su infekuotaisiais koronavirusu turėjusius asmenis. Balandžio 30 dieną turėjo vykti šių programėlių veiksmingumo vertinimas nacionaliniais ir tarpvalstybiniu lygiu. Nors EK ataskaita turėtų būti pateikta tik gegužės pabaigoje, galbūt jau turite žinių, ar programėlės pasiteisina, ar jos nepažeidžia žmogaus teisių, kokia tikimybė, kad jos bus netolimoje ateityje naudojamos ES ribose, o galbūt ir už jos ribų?

– Skaitmeninių duomenų svarba ir potencialas sveikatos srityje niekada nebuvo tokie akivaizdūs kaip dabar. Skaitmeninės technologijos gali tapti lemiamu veiksniu kovoje prieš virusą. Šios galingos priemonės bus ypač svarbios, kai mūsų piliečius reikės įspėti apie pavojų užsikrėsti, padėti sveikatos įstaigoms stebėti užsikrėtimo modelius ir priimti sprendimus dėl protrūkio suvaldymo, nes mes švelniname apribojimus visuomenei ir imamės saugiai bei tvariai gaivinti savo ekonomiką.

Žinoma, taip pat turime užtikrinti, kad skaitmeninės technologijos visų pirma atitiktų ES pagrindines teises ir duomenų apsaugos taisykles. Visuomenės pasitikėjimas yra vienas iš vertingiausių mūsų išteklių. Turime jį saugoti ir puoselėti. Be kalbų.

Stella Kyriakides / AP nuotr.

– Šiuo metu Europoje koronaviruso banga slūgsta, registruojama mažiau susirgimų, tačiau virusas visgi niekur iš kontinento nesitraukia. Kokios būtų prognozės, kiek ilgai Europa gyvens su koronavirusu? Kokios yra prognozės dėl koronaviruso epidemijos bangų? Ar tiesa, kad rudenį ši infekcija Europai gali smogti stipriau, nei kad buvo šįkart? Ar ruošiamasi naujiems protrūkiams ir kaip jie bus valdomi?

– Sunku tiksliai pasakyti, kada po šios krizės mūsų gyvenimas grįš į įprastas vėžes. Be vakcinos grįžti prie normalaus gyvenimo būtų rizikinga. Labai tikėtina, kad sušvelninus karantiną padaugės naujų atvejų, ir mes turime padaryti viską, kas įmanoma, kad jų būtų kuo mažiau. Labai svarbu, kad visos valstybės narės turėtų patikimas stebėsenos sistemas, kad galėtų sekti pokyčius ir būti pasirengusios nedelsdamos imtis veiksmų. Turime būti pasirengę galimam viruso atsinaujinimui ir išnaudoti šį „ramesnį“ laikotarpį pasiruošti patiems ir paruošti mūsų sveikatos sistemas galimai antrajai bangai.

Šiuo atveju svarbiausia komunikuoti su piliečiais. Mūsų piliečiai turi suprasti, kad karantino švelninimas nėra grįžimas į įprastą gyvenimą, o žingsnis į naujovišką normalų gyvenimą, kai turime išmokti gyventi su šiuo virusu. Visi ir toliau turime elgtis atsakingai ir drausmingai, kaip rekomenduoja mokslininkai, kad padėtume suvaldyti virusą šiame naujame etape.

Koronavirusas / AP nuotr.

– Pandemija parodė, kad labiausiai COVID-19 akivaizdoje yra pažeidžiami 60 metų ir vyresni žmonės, sergantys lėtinėmis ligomis, imunosupresiniai pacientai. Kokios būtų rekomendacijos šiems asmenims Europoje švelnėjant karantinui? Ar, atšaukus šalyse karantiną, šie asmenys galės grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo, keliauti, nesilaikyti socialinės distancijos kaip ir likę gyventojai, ar jiems bus rekomenduojama ribojimų laikytis ilgiau?

– Per bet kokią krizę didžiausias pavojus kyla pažeidžiamiausiems asmenims. Matėme, kaip skaudžiai COVID-19 paveikė pažeidžiamiausias mūsų visuomenės grupes, ypač mūsų vyresnius žmones.

Karantino priemonės palaipsniui atšaukiamos. Labai svarbu, kad visos valstybės narės užtikrintų būtinus sveikatos priežiūros pajėgumus ir visų žmonių, ypač pažeidžiamiausių grupių, apsaugą nuo užsikrėtimo atvejų didėjimo. Karantino priemonių atšaukimas anaiptol nereiškia, kad nebereikia išlaikyti fizinio atstumo. Priešingai – turėsime laikytis fizinio atstumo taisyklių, kad virusas neatgimtų. Tai dar kurį laiką, kol turėsime vakciną, bus mūsų naujoviško normalaus gyvenimo dalis.

Kai jau bus įmanoma keliauti, kiekvienas asmeniškai turės prisiimti atsakomybę už savo sprendimą, ar leistis į kelionę, ar likti namie. Turėsime įvertinti savo situaciją bei sveikatos būklę ir kiekvienas pats nuspręsti, ar tikrai reikia keliauti.

Koronavirusas / AP nuotr.

– Tokia pandemija pasauliui smogė pirmą kartą nuo Ispaniškojo gripo laikų. Ar tai yra ženklas, kad tokios pandemijos gali dažniau pasikartoti, nei buvome matę iki šiol? Į kokius dalykus šiandien pasaulis turėtų sutelkti dėmesį, kaip koreguoti gyvenimo būdą, įpročius, verslą, sveikatos priežiūrą? Ko galime ir privalome pasimokyti iš šios pandemijos?

– COVID-19 krizė yra pasaulinė, ir jai reikia pasaulinio atsako, pagrįsto atsparumu, lyderyste ir solidarumu. Akivaizdu, kad krizė pakeitė mūsų gyvenimą ir per ilgesnį laiką gali pakeisti žmonių požiūrį į savo sveikatos svarbą bei mūsų įpročius artimoje ateityje. Pasikartosiu: kol neturėsime veiksmingo gydymo ir vakcinų, virusas bus su mumis, ir, tai žinodami, mes turime atitinkamai pritaikyti savo gyvenimo būdą, bendravimo įpročius bei verslo praktikas. Akivaizdu, kad mūsų nauja tikrovė turi paisyti sveikatos reikalų.

Todėl prieš dvi savaites pateikėme rekomendacijas, kaip padėti valstybėms narėms, laikantis būtinų sveikatos apsaugos priemonių, palaipsniui panaikinti kelionių apribojimus ir po kelių mėnesių karantino vėl leisti dirbti turizmo verslui. Turime atverti savo ekonomiką ir visuomenę, tačiau pagrindinis mūsų prioritetas privalo išlikti visuomenės sveikatos apsauga.

Koronavirusas Europoje / AP nuotr.

Iš daugybės pamokų, kurias per pastaruosius mėnesius teko išmokti ES lygmeniu, viena svarbiausių yra tai, kad be solidarumo ir sprendimų Europos mastu negalime veiksmingai spręsti ekstremalių visuomenės sveikatos problemų. Visos valstybės narės priklauso viena nuo kitos. Dabar tai akivaizdžiau nei bet kada anksčiau. Be to, kuo aiškiausiai patyrėme, kad sveikatos srityje mums reikia daugiau ES įsitraukimo, ypač kai kalbama apie grėsmes, kurios nepaiso jokių sienų.