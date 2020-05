COVID-19 užsikrėtę medikai – sutrikę: į kompensacijas pretenduoja, bet ar jas gautų – mįslė net teisininkams

Lietuva patenka tarp šalių, kuriose fiksuojamas didžiausias medikų užsikrėtimas koronavirusu. Kai kuriuose židiniuose - Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje bei Santaros klinikose – medikai COVID-19 užsikrečia beveik kasdien.

Nors koronaviruso infekcija įtraukta į ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašą ir užsikrėtę medikai gali pretenduoti į kompensaciją, sveikatos apsaugos ministras teigia, kad ją vis tik gaus ne visi susirgusieji.

Lietuvoje skaičiuojami 327 koronavirusu užsikrėtę medicinos darbuotojai. Tačiau kone kasdien, daugiausia židiniuose, fiksuojami nauji medikų susirgimai.

„Santaros klinikose šiuo metu registruota 18 darbuotojų ir pacientų susirgimai, darbuotojai penki darbuotojai infekciniame centre, vienas reanimacijoje, siejamas su Klinikine ligonine, nes čia dirba, kiti 12 atvejų arba darbuotojai arba pacientai, pacientų – trys, visi kiti darbuotojai“, – spaudos konferencijoje skelbė NVSC atstovė Rolanda Lingienė.

Dar viename epidemiologų įvardijamame židinyje- Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje - serga 20 darbuotojų. Kovą COVI-19 įtraukta į ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašą, tai medikams suteikia papildomų socialinių garantijų, draudimą, susirgus šimtu procentu kompensuojamas nedarbingumo laikotarpis.

„Medikams, jei atsitiktų, kad užsikrėtė ir žūtų, artimiesiems išmokama labai didelė kompensacija ir tokiu atveju jei apsikrėstų ir netelktų darbingumo nuo 12 iki 60 darbo užmokesčio suma, teisiniai mechanizmai sukurti, aišku ne kiekvienas, kuriam nustatoma infekcija gali pretenduoti į išmoką“, – sako ministras A. Veryga.

Medics treating patients with Covid-19 in Santara Clinics in Vilnius. / V. Balkūnas