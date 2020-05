Vaikus priima dar ne visi dienos centrai – mažesniuose trūksta erdvių, juos sunkiau pasiekti

Leidus veikti socialinių paslaugų įstaigoms, ne visi dienos centrai priima vaikus. Mažesniuose centruose trūksta erdvių, sudėtinga ir organizuoti vaikų atvežimą iš atokių vietovių. O priimantys vaikus dienos centrai keičia planus – dirbs visą vasarą. Kol kas tuštoki ir neįgaliuosius globojantys centrai.

Alytaus socialinių paslaugų centrą kol kas lanko 2 globotiniai iš penkių dešimčių alytiškių, čia dienas leidusių iki karantino. Alytiškė Danutė dukrą į centrą veža nuo pirmadienio, kai tik buvo leidžiama tokių socialinių paslaugų įstaigų veikla. Anksčiau dukrą į centrą atveždavo specialus transportas.

„Keturis mėnesius mes su ja sėdim jau užsidarę. Ką ji čia nešasi savo smulkmenas visas, būdavo, susideda, pakiloja, iš šalies matosi, kad jin nori eiti – nieko negali pasakyti, bet iš elgesio matyti, kad ji nori lankyti. Mūsų visa čia pagalba“, – sako alytiškė Danutę Kalinauskienė.

Socialinių paslaugų centro darbuotojai sako, kad per karantiną negalią turintys globotiniai nebuvo palikti be dėmesio – nuolat bendravo telefonu, juos konsultavo psichologas.

„Turim internetinę svetainę, „Facebook“ prieigą, joje centro darbuotojai mielai dalijosi įvairiomis užimtumo veiklomis, kurias centro lankytojai galėjo atlikti kartu su tėveliais, ir mums atsiųsti. O kas sudėtingiausia buvo? Sudėtingiausia, patys centro lankytojai įvardija bendravimo trūkumą“, – pasakoja Alytaus socialinių paslaugų centro direktorė Eglė Teresevičienė.

Vaikas su negalia / Shutterstock nuotr.

Vadovė sako, kad kitą savaitę lankys daugiau globotinių, išlaikyti saugų atstumą pavyks, erdvių tam pakanka.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vis dar rekomenduoja tuos, kuriems reikia socialinių paslaugų, aptarnauti nuotoliniu būdu. O vaikų dienos centrams pradėjus veiklą, organizuojant grupinius užsiėmimus, juose vienu metu negali dalyvauti daugiau nei 10 vaikų.

Po tiek vaikų kol kas renkasi dviejose Marijampolės savivaldybės Netičkampyje ir Igliaukoje duris atvėrusiose įstaigose.

Netičkampio dienos užimtumo centrą įprastai lanko apie 30 vaikų, centras į užsiėmimus kviečia popiet, organizuoja laisvalaikį, darbuotojos padeda paruošti pamokas.

„Kadangi mes vežiojome maisto produktus, mes per atstumą su visais vaikais stengėmės pabendrauti. Jeigu ne lauke, per atstumą, tai bent per langą, mums ir vaikai piešinukus piešė, perdavė visi mojavo ir sakė, kad mes norim į dienos centrą, pasiilgę, jautėsi emociškai“, – tvirtina Netičkampio dienos užimtumo centro darbuotoja Vilija Narušienė.

vaikai prie lango / Pexels nuotr.

Prognozuojama, kad nuo birželio, pasibaigus mokslo metams, centrus lankys daugiau vaikų, todėl užsiėmimai bus organizuojami atskiroms grupėms, skirtingu laiku, kad būtų užtikrintas saugus atstumas. O likusiems namuose, kaip ir per karantiną, planuojama pristatyti maisto paketus, kanceliarinių prekių.

„Buvome numatę, kad liepos mėnesį dienos centrai nedirbs, atostogaus. Bet, įvertinus šitą situaciją, tikrai dirbsime visą vasarą ir vaikams organizuosime išvykas, gal netolimas, gal aplinkui Marijampolę, į miestą, renginius organizuosime, vasaros stovyklas pačiame centre. Tikrai vaikus priimsime visą vasarą“, – tikina Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė Vilma Ratkevičienė.

Negalia / D. Umbraso/ LRT.lt

Marijampolės savivaldybėje apie 200 vaikų iki karantino lankė 10 vaikų dienos užimtumo centrų, aštuoni jų į užsiėmimus pakvies kitą savaitę. Kai mokyklos nedirba, esą vaikus atsivežti iš atokių kaimų sudėtinga.

„Vieni dienos centrai išreiškė tai, kad jų patalpos yra per mažos, tam kad išlaikytų reikalaujamus atstumus, todėl jie orientuojasi į veiklas lauke, jei tik oro sąlygos leis. Vaikų atvežimas, kai nevažiuoja mokykliniai autobusai, neteikiamos kitos pavėžėjimo paslaugos. Tai tampa problema. Susirinkti vaikus reikia didelių pastangų“, – sako Marijampolės socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė.

Į socialinių paslaugų centrus priimami nekarščiuojantys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomų lankytojai.