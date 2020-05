Istorikas apie Steigiamąjį Seimą: tai mokykla, kurioje Lietuva mokėsi demokratijos

Gegužės 15 d. – labai svarbi diena moderniosios Lietuvos istorijos kelyje. Lygiai prieš 100 metų – 1920 m. gegužės 15 d. – įvyko pirmasis Steigiamojo Seimo posėdis, kuris ir padėjo pagrindus modernios Lietuvos kūrimui.

Nors Lietuvos valstybės ir parlamentinės santvarkos idėja kilo dar XIX a. pabaigoje ir valstybingumo bei parlamentarizmo idėjos aptinkamos beveik visų to meto politinių partijų programose, tik Steigiamasis Seimas laikomas svarbiausiu parlamentinės demokratijos įtvirtintoju Lietuvoje.

Apie 29 mėnesius dirbusį ir 300 įstatymų priėmusį Seimą LRT laidoje „Dienos tema“ kalbėjo istorikai Alfonsas Eidintas ir Algimantas Kasparavičius.

– Nors Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas įpareigojo kuo greičiau sušaukti Steigiamąjį Seimą, tai įvyko daugiau nei po 2 metų. Aplink Lietuvą – Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje – jie įvyko anksčiau. Dėl kokių priežasčių?

A. Eidintas: Svarbiausios buvo 2 priežastys: pirmoji ir pagrindinė – tarptautinė padėtis, nes Lietuva gana sunkiai turėjo išsivaduoti iš svetimų valstybių dominavimo, visų pirma kova su bolševikais. Antra – vokiečių kariuomenės išvedimas įvyko tik 1919 m. pabaigoje ir bermontininkai buvo išstumti. Dar labai svarbus Lenkijos faktorius, nes ji, ypač Paryžiaus taikos konferencijoje, Lietuvos atstovams siūlė, kad Lietuva taptų federaline Lenkijos dalimi. Taigi Lenkija maišė tą situaciją, o viduje, žinoma, reikėjo priimti Rinkimų į Steigiamąjį Seimą įstatymą, pasiruošti, duoti laiko, o to laiko buvo labai mažai. Kai Antanas Smetona buvo renkamas Lietuvos prezidentu 1919 m. balandžio pradžioje, jis ir pasakė, kad „mano pagrindinis uždavinys – atvesti Lietuvą į Steigiamojo Seimo rinkimus“. Jam priekaištavo kairieji, kad jis lėtai daro, nors objektyviai tos priežastys buvo sudėtingos Lietuvos atveju.

– Ar rinkimus į Steigiamąjį Seimą galima laikyti demokratiškais ir ar daug piliečių juose dalyvavo?

A. Kasparavičius: Manau, tikrai galima laikyti demokratiškais. Labai natūralus dalykas, kad po daugiau nei 120 metų priklausomybės carinei imperijai mes išsivaduojame, ir pagaliau organizuojami rinkimai į Steigiamąjį Seimą. Tiesą sakant, buvo ir tam tikrų problemų. Viena tokių ryškiausių buvo ta, kad, deja, mes kontroliavome ne visą teritoriją – geriausiu atveju du trečdalius savo valstybės teritorijos. Tai, savaime suprantama, visi piliečiai negalėjo dalyvauti Steigiamojo Seimo rinkimuose, siųsti savo atstovo. Kitas svarbus momentas, kad ir kontroliuojamos teritorijos dar tik kūrė savivaldą, ir toli gražu ne visi piliečiai buvo įtraukti į Steigiamojo Seimo rinkimų sąrašus. Todėl yra priimta galvoti, kad dalyvavo 80–90 proc. įtrauktų į rinkimų sąrašus piliečių, o nuo realių rinkėjų bendro skaičiaus su tais, kurie buvo ir nebuvo įtraukti, tas procentas neprašoko 70 proc. Šiaip ar taip, turint galvoje, kad tai buvo pirmi rinkimai, ir lyginant, kaip rinkimai vyko kaimyninėse valstybėse – Lenkijoje, Latvijoje arba Estijoje, tai ten irgi buvo panašūs skaičiai. Tiesą sakant, manau, kad Lietuva čia deramai ir puikiai įsikomponuoja į savo pirmojo parlamento istorijos pradžią.

– Steigiamajame Seime daugumą gavo „krikdemai“ (53 proc.), o Tautos pažangos partija patyrė didelę nesėkmę. Kodėl? Juk ten buvo visas žvaigždynas – A. Smetona, Jonas Basanavičius, Valdemaras Vytautas Čarneckis, Martynas Yčas, Vincas Krėvė?

A. Eidintas: Buvo matyti ne viena priežastis, kad Tautos pažangos partija taip prastai pasirodė. Visų pirma partija nedirbo savo struktūrine prasme provincijoje ir kituose miestuose. Kadangi minėti žmonės buvo valdžioje: A. Smetona – prezidentas, Stasys Šilingas – Valstybės tarybos pirmininkas, jiems turbūt atrodė, kad automatiškai juos tauta išrinks už praeitus nuopelnus. Bet, deja, taip atsitiko, kad tos triukšmingos ir energingos partijos kalbėtojai „ant bačkų“ valdžią – būtent A. Smetoną ir Lietuvos tarybą – dar ir labai stipriai kritikavo. Jų nuomone, tuometinė valdžia buvo uzurpavusi valdžią ir prasižengusi 1917 m. lietuvių konferencijos nutarimams, tai yra bandžiusi įvesti konstitucinę monarchiją, Wilhelmą von Urachą išrinkti karaliumi, priėmusi gruodžio 11 d. aktą, kad Lietuva 4 konvencijomis priklauso nuo Vokietijos – kitaip sakant, ką turėjo padaryti tik Steigiamasis Seimas. Tai čia buvo tos kritikos apsčiai, ir dar vieną momentą norėčiau pabrėžti – Tautos pažangos partija buvo prieš dvarų parceliaciją ir žemės dalijimą valstiečiams, kitaip sakant, buvo labai lengva juos kaltinti palaikant dvarininkus, nors faktiškai taip ir nebuvo.

– „Krikdemai“, laimėję 53 proc. balsų, vieni nevaldė, o sudarė bloką su kairiaisiais. Kodėl? Juk praktiškai galėjo vieni tą daryti?

A. Eidintas: 50 su truputėliu balsų Seime nėra labai daug, nes valstiečių liaudininkų blokas paėmė beveik 30 vietų, socialdemokratai – 15. Jeigu pridėsime dar tautinių mažumų dešimtuką, kuris gali būti priviliotas, tai, užsitikrindami daugumą, jie padarė labai protingą žingsnį ministru pirmininku paskyrę liaudininkų atstovą Kazį Grinių, nes laukė labai didelės reformos. Antras dalykas – turbūt tai buvo vienintelis kelias išvengti Seime labai drastiškų susikirtimų, nors jų ir šiaip pakako ir dėl prezidento posto, ir dėl kitų dalykų.

– Kokius Steigiamojo Seimo sprendimus turime įvertinti kaip pačius svarbiausius? Man į galvą ateina Konstitucija ir litas, bet, be abejo, tų darbų buvo daugiau. Ką jūs akcentuotumėte?

A. Kasparavičius: Per tuos 29 mėnesius buvo priimta net 300 įvairių įstatymų. Tai buvo beveik dvigubai daugiau, negu priėmė, pavyzdžiui, Estijos analogiškas parlamentas, gerokai daugiau negu Latvijos ir Lenkijos. Lietuvių parlamentarai dirbo energingai, o vienas iš tokių reikšmingiausių buvo deklaracija, priimta tą pačią dieną, kai Steigiamasis Seimas pradėjo darbą, 1920 m. gegužės 15 d., – Lietuvos valstybė skelbiama Respublika. Nuo 1917 m. pabaigos ir 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos nebuvo aišku, kokia bus atkuriamos valstybės forma. Galų gale Steigiamasis Seimas šitoje 2 metų diskusijoje deda tašką, skelbdamas Lietuvą Respublika, ir mes sukame moderniu respublikonišku keliu. Dar kitas, manyčiau, ne mažiau svarbus dalykas – Steigiamasis Seimas pasuka radikalios socialinės reformos keliu. Jau 1920 m. vasarą pradedami svarstyti radikalios Žemės reformos įstatymo pirmieji apmatai. Tas svarstymas užtrunka, nes čia įsivelia kiti momentai – santykiai ir taika su Rusija, labai iracionalus konfliktas su Lenkija. Galų gale Žemės reformos įstatymas priimamas tik 1922 m. vasarį ir kovą per 2 etapus. Viena vertus, jis atrodo kaip pažangus momentas, nes žemę žadama dalyti bežemiams ir mažažemiams, kurių Lietuvoje yra per 50 proc. visų ūkininkų. Bet, kita vertus, yra problema, nes, norint kažką padalyti, reikia iš kažko paimti, nes pats Steigiamasis Seimas, kad ir koks jis patriotiškas bebūtų, žemės neturi. Žemė pirmiausia imama iš pabėgusių Rusijos dvarininkų, bet jos nėra labai daug, taip pat vyksta lenkų dvarininkų žemių ir dvarų parceliavimas. Viena vertus, taip yra kuriamas modernios valstybės socialinis stuburas, bet kartu įvaromas pleištas tarp Lietuvoje nuo amžių čia gyvenančios aristokratiškos lenkiškos bendruomenės, nes niekas nėra patenkintas, kai iš jų paimama žemė. Aišku, yra ir daug kitų reikšmingų Steigiamojo Seimo nuveiktų darbų. Tai pirmiausia turbūt universiteto Kaune įsteigimas, Karo mokyklos tvirtinimas ir kiti panašūs darbai, kurie buvo būtini ir labai reikšmingi valstybei.

– Kaip atrodė Steigiamojo Seimo darbas? Ar, nepaisant ideologinių skirtumų, galima sakyti, kad partijos sugebėjo susitarti, ar vis dėlto vyko dideli mūšiai?

A. Kasparavičius: Sakyčiau, kad tai buvo žaizdras, kuriame buvo grūdinama modernios Lietuvos demokratija. Būtent Steigiamajame Seime iškyla tokios figūros ir tokie tautos ir liaudies tribūnai, kaip Mykolas Šleževičius, Mykolas Krupavičius, Liuda Purėnienė, Kazimieras Venclauskis ir daug kitų. Kitaip tariant, Steigiamasis Seimas buvo ta mokykla, kurioje Lietuva mokėsi demokratijos. Geriau ar blogiau, bet tarpukario metais lietuviška demokratija egzistavo 6 metų ir gana neblogai. Aišku, ne be trūkumų, bet turbūt dar svarbiau yra tai, kad jau po 1940 m. birželio, kada mus okupavo sovietai, tas prisiminimas apie Steigiamąjį Seimą, jo suteiktą laisvės vėliavą mus praktiškai vertė piliečiais, neleido nusilenkti Sovietų Sąjungai, o laikyti aukštai pakeltas galvas ir kovoti dėl savo valstybės atkūrimo iki pat 1990 m. kovo 11 d.