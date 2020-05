Vaikų darželiai ruošiasi atverti duris: darželinukų atskiruose kampuose nesustatysi, tačiau tėvų į vidų neįsileis

Vaikai valgys sėdėdami prie kas antro stalelio, miegos kas antroje lovoje, kuo daugiau laiko leis lauke, skirtingos grupės nesusidurs bendrose patalpose, o tėvai negalės patekti į darželių patalpas, – tokių taisyklių bus laikomasi ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kurios visuotinai duris atvers nuo pirmadienio.

Feisbuke išplito nuotraukos iš vaikų darželio, kurio darbuotojai žaidimo patalpos grindis padalijo kvadratais. Tai sukėlė ir šypsenų, ir pasipiktinimą. Kaip sakė LRT.lt kalbinti darželių vadovai, tokio amžiaus vaikus vargiai pastatysi į numatytą teritoriją, juolab jie po tiek laiko namie pasiilgę draugų, o ir nurodymą būti konkrečioje vietoje galėtų suprasti kaip bausmę.

Į vaikų darželius pirmadienį grįš toli gražu ne visi vaikai. Kaip LRT.lt sakė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, tikimasi sulaukti ketvirtadalio ar penktadalio vaikų. Tiesa, gretos gali pagausėti dar po savaitės, jei bus atidarytos mokyklos ir tėvai išleis vyresnes atžalas į klases. Tuomet galimai nebeliksią jiems priežasties likti namie.

Vakai skubės daržo sodinti

Rokiškio vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ pirmadienį sulauks 21 vaiko – tai mažiau nei penktadalis visų šią ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančių vaikų.

„Dauguma tėvų dirba, jie nebegali to daryti nuotoliniu būdu, tad ir atves vaikus. Be to, vaikai labai pasiilgo kitų vaikų“, – pagrindinius argumentus nurodė „Nykštuko“ direktorė Jolita Žaliauskienė.

Ji sakė, kad su kiekvieno vaiko tėvais darželio darbuotojai kalbėjosi individualiai, nurodė, kuriuo atveju nederėtų vaiko atvesti, tarkime, jei šeimoje yra segančių, vyresnių žmonių.

„Žinoma, buvo tėvų, kurie pasakė, kad jų vaikai darželio nelankys iki vasaros ir netgi iki rudens. Net ir dirbantys surado kas pasirūpintų vaiku. Baimė vis tiek justi visuomenėje. Veda tik tie, kuriems labai reikia. Daugiausia vaikų ateis į lopšelį“, – pasakojo J. Žaliauskienė.

Ji sakė, kad telefonas dažniau skambėjo jau tuomet, kai buvo leista į darželius vesti vaikus tiems tėvams, kurie abu turėjo eiti į darbą.

„Jau tada jie klausė, ar mes dirbsime. Manau, jau anksčiau buvo kilęs toks poreikis. Vaikams, kurie tiek laiko buvo namie, eiti į kitą aplinką, nepažįstamą darželį, būtų buvę gana sunku. O dabar, kai galima leisti į savą darželį, tėvai ir veda“, – kalbėjo „Nykštuko“ vadovė.

Darželis pasirengęs po savaitės atidaryti dar vieną grupę, nesvarbu, kiek vaikų ateitų, net jei trys ar keturi, jie nebūtų įtraukiami į jau atidarytas.

R. Žaliauskienė matė kolegų Vilniuje nubraižytus kvadratus ant grindų.

„Mes neuždrausime vaikams žaisti bendrų žaidimų. Tai neįmanoma, juolab jie dabar be proto pasiilgę draugų. Žinoma, loveles sustatėme per atstumą, taip pat valgymo stalelius.

Bet ant smėlio krūvos ar žaidžiant stalo žaidimus kaip tai užtikrinti? Atitverti linijomis ir vaikui pasakyti: tu žaisi viename kampe, tu – kitame? Gal taip būtų užtikrinamas saugumas, bet jei ir vaikams, ir darbuotojams leidžiama būti be kaukių, bloguoju atveju virusas būtų patalpoje.

Atskirti vaikai jaustų diskomfortą, o ir iš tėvų sulauktume priekaištų. Mes esame labiau lauko darželis, turime didelį kiemą, tad ten daug laiko praleisime, juolab daržai dar nesėti, kiekviena mūsų grupė turi savo daržą, laukia ir kukurūzų labirintas“, – pasakojo „Nykštuko“ vadovė“.

Darželio kolektyve yra ir auklėtojų, ir kitų darbuotojų, kuriems – per 60 metų, kurie serga lėtinėmis ligomis.

„Šiuo metu viską sudėliojome taip, kad auklėtojai liktų dirbti nuotoliniu namie. O kiti darbuotojai sutiko dirbti kitus darbus. Aptarnaujantis personalas turėjo prastovas. Tarkim, valytoja, kuriai – 60 metų, plauna tik bendras, administracijos patalpas. Kol pakanka personalo, bandysime dirbti taip“, – pasakojo vadovė R. Žaliauskienė.

Po savaitės tikisi sulaukti daugiau vaikų

Vilniaus „Atžalėlių“ darželis pirmadienį atvers duris 49 vaikams – tai ketvirtadalis šios įstaigos vaikų.

„Daug įstaigų atsidaro, tad tėvai neturi kitos galimybės, tik vesti vaikus į darželį. O tie, kurie pasirinko vaikais pasirūpinti namie, turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu.Tarkim, tarp mūsų tėvų – nemažai IT specialistų. Kai kas turi mokyklinukus brolius ir seseris, tad kol jie nuotoliniu būdu mokosi, taip pat turi galimybę dar pabūti namie. Be abejo, yra tėvų, kurie nerimauja dėl saugumo, bet didelės baimės iš tėvų nepajutome. Jei neturi galimybės, ir ves“, – pasakojo „Atžalėlių“ vadovė Eglė Varnienė.

Ji sakė, kad bus griežtai paisoma taisyklės, kad nebendrautų tarpusavyje skirtingos grupės.

„Išskirstyti mažų vaikų nepavyks, kad jie kvadratuose būtų, bet yra galimybė kuo daugiau būti lauke. Mūsų teritorija gana didelė, tad kol vaikų skaičius nedidelis, grupės galės žaisti toli viena nuo kitos. Į sporto ar aktų salę vaikai eis po vieną grupę. Kai viena grupė padainuos ir išeis iš salės, darysime 20 minučių pertrauką, per kurią patalpa bus vėdinama, valoma, dezinfekuojama, ir tik tuomet galės ateiti kita grupė“, – pasakojo E. Varnienė.

Darželis turi vieną auklėtoją, kuriai – per 60 metų, ji ir toliau dirbs nuotoliniu būdu su tais vaikais, kurie liko namie.

„Mūsų kolektyvas – gana jaunas. Turime keturias auklėtojos padėjėjas, priklausančias rizikos grupei, bet kol kas, kol veiks tik šešios vaikų grupės, mums pakaks kitų darbuotojų. Rizikos grupės žmones saugosime, yra kitokių darbų, kuriems nereikalingas bendravimas su vaikais. Tai ir salės valymas, dezinfekavimas, žaislų dezinfekavimas, kai vaikučiai bus lauke“, – kaip dirbs, pasakojo „Atžalėlių“ direktorė.

Ji mano, kad dar po savaitės darželis sulauks daugiau vaikų. E. Varnienė patikino, kad darželis tam yra pasiruošęs.

Grįš 10 vaikų iš 47-ių

Vilniaus rajono Bezdonių darželis, kuriame ugdomi vaikai lietuvių ir lenkų kalbomis, pirmadienį sulauks 10 vaikų iš 47-ių.

„Tėvai, kurie nedirba arba turi galimybę nedirbti, taip pat tie, kurių šeimose yra rizikos grupės žmonių, neves vaikų. O tie, kurie atves, neturi kur palikti vaikų“, – sakė vaikų darželio laikinoji vadovė Veslava Voinič.

Vaikus kolektyvas pasitiks dėvėdamas apsaugos priemones, jomis turės pasirūpinti ir tėvai, atvedantys vaikus, tiesa, jie į vidų nepateks. Bus matuojama temperatūra vaikams. Taip pat lovos, staliukai sustatyti laikantis deramo atstumo.

„Kol turėsime vieną grupę, to laikytis yra paprasčiau. Nereikia planuoti, kad grupės nekontaktuotų tarpusavyje, tarkim, lauke, žaidimų aikštelėje. Ir darbuotojai bendraus tarpusavyje tik dirbantys kontaktiniu būdu, kiti dirbs nuotoliniu būdu“, – aiškino V. Voinič.

Išvis Bezdonių darželyje dirba 16 žmonių, iš jų – penkios auklėtojos, tačiau kol kas dirbs viena, kitos dirbs arba nuotoliniu būdu, arba turi nedarbingumo pažymą, arba atostogauja.

Vyresni darbuotojai kol kas neis į darbą

Į Šiaulių „Žiogelį“ ateis apie 30 proc. vaikų – šešios dešimtys.

„Tie tėvai, kurie neatves savo atžalų, arba dirba nuotoliniu būdu, arba turi prastovą, arba atostogauja, tad patys prižiūrės savo vaikus“, – sakė darželio direktoriaus pavaduotoja Renata Žaromskienė.

Ji pabrėžė, kad bus griežtai laikomasi sveikatos apsaugos ministro įsakymo. „Žiogelyje“ kol kas veiks 6-7 grupės.

„Neskirstome ploto. Atsižvelgiant į vaikų amžių, aišku, kad tai būtų labai sudėtinga ir netgi neįmanoma. Tiesiog staliukus sustatėme atokiau, ant kas antros kėdutės sodinsime, nes vaikų grupėje bus ne 20, o tik dešimt“, – pasakojo R. Žaromskienė.

Darželiams dezinfekantų parūpino savivaldybė.

R. Žaromskienė sakė, kad vyresni nei 60 metų darbuotojai dirbs nuotoliniu būdu arba yra prastovose.

„Stengsimės, kad iki birželio 1 dienos jie nedirbtų kontaktiniu būdu“, – sakė direktoriaus pavaduotoja.