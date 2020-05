Ispanijoje dirbantis medikas iš Lietuvos sako atrandantis karantino privalumus

Barselonos futbolo klubo gydytojas, beveik dvidešimt metų Ispanijoje gyvenantis vilnietis Mindaugas Gudelis per karantiną tapo interneto garsenybe. Jo įžvalgomis apie koronavirusą ir karantiną dalinasi tūkstančiai socialinių tinklų vartotojų, jis vis dažniau šmėžuoja televizijos laidose ir naujienų portalų straipsniuose. Be to, jis kelias savaites dirbo kovos su COVID-19 priešakinėse linijose.

LRT.lt tęsia istorijų ciklą apie dirbančiuosius priešakinėse kovos su COVID-19 linijose.

Daktaras M. Gudelis į kovos su COVID-19 priešakines linijas stojo savanoriškai. Jis ligos protrūkio pradžioje matė, kad vis daugiau medikų užsikrečia koronavirusu, todėl negali dirbti. Situacijai Ispanijoje prastėjant, gydytojas negalėjo likti nuošaly, todėl pasisiūlė padėti.

Koronavirusas Ispanijoje / AP nuotr.

„Prieš tai daugelį metų dirbau priėmimo skyriuje, tai aš tiesiog paskambinau ir pasakiau savo kolegoms, kad jeigu būtų tokia situacija, kuomet reikia pagalbos, tai žinokite, kad aš esu čia ir bet kada galiu prisijungti prie jūsų“, – pasakoja pašnekovas.

Normalu, kad pacientai jaudinasi. Mes juk matome, kokia yra statistika. Jei pats susirgčiau, nemanau, kad būčiau ramus.

Net žinodamas, kad tai pavojinga, prisijungti prie priėmimo skyriaus komandos Leridos universitetinėje ligoninėje gydytojas nebijojo. Jis būdavo kviečiamas padėti tik tada, kai kas nors iš nuolatinio personalo susirgdavo arba jiems tekdavo izoliuotis. Darbas vykdavo keturias dienas per savaitę, septynias valandas per dieną.

Medikas pasakoja, kad užuot bijojęs apsikrėsti, jis ėmėsi išskirtinių saugumo priemonių. O išlaikyti šaltus nervus stresinėse situacijose, anot daktaro M. Gudelio privalo kiekvienas gydytojas.

Blogiausia, kad mes vis dar mažai apie tą virusą žinome. O kuomet nedaug žinome, tai ir kyla visos tos baimės.

Priėmimo skyriuje gydytojui dažnai tekdavo raminti ligonius ir jų artimuosius, tačiau žmonių nerimas vis tiek esą „imdavo viršų“.

„Kai kuriems pacientams tai gali būti paskutinis pasimatymas su savo šeimos nariais. Prie ligoninės durų, – neslepia M. Gudelis. – Normalu, kad pacientai jaudinasi. Mes juk matome, kokia yra statistika. Jei pats susirgčiau, nemanau, kad būčiau ramus.“

Po darbo dienos ligoninėje grįžęs namo daktaras M. Gudelis nesislėpdavo nuo artimųjų, lyg bijotų juos apkrėsti. Šeima vis tiek valgydavo prie vieno stalo ir vienas kito nevengdavo. Lietuvoje gyvenantys gydytojo tėvai taip pat supranta, kad rizika apsikrėsti yra kiekvieno mediko kasdienybės dalis.

„Bent jau mano šeima reaguoja normaliai. Žino, kad namuose yra gydytojas. Jaučiu palaikymą iš jų, – tikina Ispanijoje dirbantis gydytojas. – Blogiausia, kad mes vis dar mažai apie tą virusą žinome. O kuomet nedaug žinome, tai ir kyla visos tos baimės.“

Jau daugiau nei savaitę gydytojas nebedirba ligoninės priimamajame, nes sumažėjo COVID-19 pacientų. Todėl jis su šeima izoliavosi namuose. Karantinas gydytojui M. Gudeliui yra puiki proga pabaigti per metus susikaupusius darbus.

Daktaras M. Gudelis yra optimistas. Anot jo, žmonės pasimokys iš klaidų, padarytų suvaldant virusą, o ateityje pandemijos bus lengviau kontroliuojamos ir pareikalaus mažiau aukų.

„Yra įvairių mokslinių straipsnių, kurių niekaip nerasdavau laiko pabaigti. Dabar tam gera proga. Karantino metu ir su šeima galima ilgiau laiko praleisti, namuose pabūti“, – karantino privalumus sako atradęs medikas iš Lietuvos.

Ispanijoje vis labiau švelninamas karantinas. Anot daktaro M. Gudelio, gali būti, kad atleidus vadžias, susirgimų koronavirusu šalyje vėl padaugės. Todėl jis visada pasiruošęs sugrįžti į kovos su COVID-19 priešakines linijas ligoninės priimamajame.

Nepaisant to, kad pandemija dar nepraėjo, daktaras M. Gudelis yra optimistas. Anot jo, žmonės pasimokys iš klaidų, padarytų suvaldant virusą, o ateityje pandemijos bus lengviau kontroliuojamos ir pareikalaus mažiau aukų.

Gydytojas M. Gudelis yra vienas iš daugelio medikų, dirbančių kovos su COVID-19 priešakinėse linijose. Jie kasdien rizikuoja savo sveikata ir neskaičiuodami valandų dirba tam, kad visi būtume sveiki.

Parengė Vismantas Žuklevičius