Penkiasdešimt pirmoji karantino diena Lietuvoje: naujausia informacija trumpai

Lietuvoje tęsiasi karantinas. Trečiadienio ryto duomenimis, šalyje iš viso nustatyti 1428 užsikrėtimo COVID-19 atvejai, taip pat pranešta apie dar vieną mirtį Lietuvoje nuo šio koronaviruso. LRT.lt trumpai pateikia svarbiausias paskutinės paros naujienas, susijusias su koronavirusu Lietuvoje.

SVARBIAUSIA INFORMACIJA TRUMPAI

– Lietuvoje nustatyti užsikrėtimo COVID-19 atvejai: 1428; pasveikusių: 718; mirčių: 49.

– Visi įtariantys, kad galėjo užsikrėsti koronavirusu, turi skambinti specialiu numeriu 1808.

– Svarbiausias pastarosios paros naujienas iš viso pasaulio skaitykite čia.

– Trumpai apie koronavirusą COVID-19 galite skaityti čia.

5 nauji koronaviruso atvejai

Situacija dėl koronaviruso plitimo Lietuvoje, panašu, stabilizavosi, tačiau židinių, kurie galį įsiliepsnoti, dar atsiranda. Trečiadienį pranešta apie naujus 5 infekcijos atvejus. Iš viso patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms – 1428. Padaugėjo pasveikusiųjų, šiuo metu jų suskaičiuota jau 718 asmenų. SAM duomeninis, šalyje mirė 49 žmonės, kuriems buvo diagnozuota koronaviruso infekcija.

Pirmą kartą SAM informuoja, kad bent 3 žmonės mirė dėl kitų priežasčių, nors pastariesiems buvo nustatytas koronavirusas. Ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, šiuo metu izoliacijoje yra 374 žmonės. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Trečiadienį NVSC Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė trečiadienį pranešė apie 49-ą mirties nuo koronaviruso atvejį Lietuvoje. Asmuo, anot jos, mirė Kauno klinikinėje ligoninėje.

„Deja, šiandien ryte, prieš 10 valandą, buvo gauta informacija iš Kauno klinikinės ligoninės apie dar vieną mirtį, asmuo prieš tai gydytas Respublikinėje Kauno ligoninėje. Asmuo priklausė rizikos grupei, pagal savo amžiaus ir lydinčius susirgimus“, – spaudos konferencijos metu pranešė R. Lingienė. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vyriausybė pratęsė karantiną iki gegužės pabaigos

Vyriausybė trečiadienį nusprendė pratęsti karantiną iki gegužės pabaigos. Tai ilgiausias laikotarpis, kuriam karantinas yra tęsiamas. Iki šiol jo pabaigos laikotarpis vis buvo atidedamas dviem savaitėms. Karantinas Lietuvoje buvo įvestas kovo viduryje. Juo buvo sustabdyta dalies institucijų ir įstaigų, verslo veikla, uždrausti renginiai, tačiau trečiadienį karantino režimas buvo sušvelnintas jau ketvirtą kartą.

Vyriausybė nusprendė nuo gegužės 15 dienos leisti atvykti į Lietuvą asmenims iš Latvijos ir Estijos, netaikant 14 dienų saviizoliacijos.

Taip pat atvykti į Lietuvą galėtų ir asmenys iš kitų Europos Sąjungos valstybių, atvykstantys darbo, verslo ar studijų reikalais. Pastariesiems, išskyrus asmenis atvykstančius iš Lenkijos, izoliacija būtų taikoma. Toks sprendimas įsigalios nuo gegužės 11 dienos. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bus leista organizuoti nedidelius renginius, atveriami darželiai



Vyriausybė patvirtino ketvirtojo karantino etapo planą. Jau nuo pirmadienio leista mokytis vairuoti, o nuo gegužės 18 d. – atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, odontologijos paslaugų teikėjų veiklą, renginius iki 30 žmonių lauke. Karantinas pratęsiamas iki gegužės 31 dienos.

Vyriausybė trečiadienį pritarė ketvirtajam karantino švelninimo etapui. Karantino ribojimai lengvinami atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę situaciją šalyje. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Veryga: reikalavimas masiškai dėvėti kaukes ilgainiui dings



Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigia, kad kai kurie anksčiau paskelbti reikalavimai karantino metu bus sušvelninti arba atšaukti, pavyzdžiui, privalomas kaukių dėvėjimas atvirose erdvėse. Trečiadienį spaudos konferencijos metu A. Veryga tvirtino, jog privalomai kaukes dėvėti gali tekti dar kelias savaites ar mėnesį. Galiausiai, ministro teigimu, šis reikalavimas bus atšauktas, numačius kelias išimtis.

„Labiausiai tikėtinas scenarijus, kad tas masinis, visuotinis kaukių dėvėjimas atvirose erdvėse ilgainiui dings, jis turėtų, matyt, likti tokiose vietose, kur žmonės tiesiog susitinka, būna kartu. Tai būtų parduotuvės, prekybos centrai ar ten, kur žmonės gyvai susitinka, bendrauja, kur sudėtinga išlaikyti fizinę distanciją. Koks tai būtų laikotarpis, sudėtingas spėlioti“, – svarstė A. Veryga.

Vis dėlto jis vylėsi, kad rankų dezinfekcija, asmens higienos laikymasis Lietuvoje ir po karantino pabaigos taps kiekvieno piliečio įpročiu. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vyriausybė patvirtino atsako į COVID-19 planą: su koronavirusu kovosime dar 2 metus



Vyriausybė trečiadienį patvirtino naujojo koronaviruso valdymo strategiją. Iš jos matyti, kad valdžia su COVID-19 rengiasi kovoti dvejus metus. Strategijoje numatytos prioritetinės kovos su koronaviruso kryptys ir pagrindiniai principai. Lietuva žada įsitraukti į koronaviruso vakcinos paieškas, įvesti didelių pokyčių sveikatos apsaugos sistemoje, svarstomi strateginiai pokyčiai socialiniame ir ekonominiame sektoriuose.

Dokumente numatyti pagrindiniai keturi kovos su koronavirusu principai.

Pirmas jų – tai asmenų, priklausančių aukštam rizikos laipsniui, saugojimas. Vyriausybė teigia, kad šis aspektas bus itin aktualus priimant sprendimus dėl karantino sąlygų taikymo valstybės teritorijoje ar atskirose teritorijos dalyse, atskiruose ekonominės veiklos sektoriuose, organizuojant administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą ir panašiai.

Šį principą horizontaliai visose valstybės veiklos srityse reikės taikyti rengiant sprendimus, susijusius su prisitaikymu prie naujų, viruso pandemijos padiktuotų sąlygų, organizuojant valstybės gyvenimą. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Koronaviruso atvejis Vilniuje: du užsikrėtę asmenys V. Grybo g. 33 name



Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti penki nauji koronaviruso atvejai, bendras atvejų skaičius siekia 1 428, tačiau nerimą sukėlė vienas atvejis Vilniuje. Kaip spaudos konferencijoje pranešė NVSC Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė, vienam Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojui buvo nustatytas COVID-19, jis gyvena Antakalnyje, name yra bendro naudojimo patalpos.

„Gyvena Antakalnio mikrorajone, V. Grybo g. 33 name. Pastatas istoriškai žinomas, nes jame gyvena daug sveikatos priežiūros specialistų. Svarbu tai, kad šiame pastate yra bendri tualetai, dušai, bendros virtuvės. Apklausti šio namo antro aukšto gyventojai, išsiaiškinta, kad dalis jų dirba sveikatos įstaigose, bet mes prašytume įstaigų atstovų, jei žinote, kad jūsų darbuotojas gyvena šiuo adresu, kreiptis į NVSC“, – sakė R. Lingienė. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Monkevičius: gegužę galėtų būti atvertos mokyklos pradinukams, birželį – ir 5–11 klasių mokiniams



Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sako, kad gegužę galėtų būti atvertos ir pradinės mokyklos. Be to, kiti mokslo metai, anot jo, prasidės kitokiu ritmu.

„Mano galva, jei mes, svarstydami tiek komitete, tiek Vyriausybėje, rasime sprendimą gal gegužę atverti kažkaip bent pradines mokyklas, kas be galo svarbu tėvams, grįžtantiems į darbą, pasisakome dėl to teigiamai, norime padėti mokykloms atsiverti atsižvelgiant į rekomendacijas. Ir tą padarysime, kai tik specialistai leis“, – kalbėjo ministras.

Anot A. Monkevičiaus, būtų svarbi gyvo mokymosi galimybė ir dvyliktokams.

„Abiturientams taip pat numatome galimybę, deriname sąlygas. Svarbu gyvos konsultacijos ruošiantis egzaminams“, – apie galimybes dvyliktokams dar šiemet nors kiek mokytis realiai mokyklose Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio metu trečiadienį kalbėjo ministras A. Monkevičius. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Europos Komisija paskelbė prognozę: Lietuvos ekonomika šiemet smuks 7,9 proc.



Europos Komisija (EK) šiandien paskelbė atnaujintas trumpojo laikotarpio makroekonomines prognozes – numatoma, kad šiais metais dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos ekonomika trauksis, o 2021 metais atsigaus. EK nuomone, mūsų šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) 2020 metais sumažės 7,9 proc., o 2021 metais išaugs 7,4 proc., rašoma ministerijos pranešime.

„Europos Komisijos makroekonominės prognozės yra artimos šių metų balandžio mėnesį Finansų ministerijos parengtam ekonominės raidos scenarijui, numatančiam, kad 2020 metais tikėtinas didesnis nei 7 proc. BVP nuosmukis.

Siekdami sušvelninti pandemijos padarinius Lietuvos ekonomikai, taikome ekonomikos skatinimo priemonių planą, kurio svarbą ekonomikos atsigavimui įvertino ir Europos Komisija. Visi tikimės mūsų šalies ekonomikos atsigavimo jau ateinančiais metais“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Išmokas gaus ir nedirbantys studentai

Seime priėmus nutarimą, kad darbo ieškantiems žmonėms būtų mokama laikinoji darbo paieškos išmoka, ja pasinaudoti galėtų ir studentai, užsiregistravę į Užimtumo tarnybą. Į tai dėmesį Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete atkreipė „valstietis“ Tomas Tomilinas. Tokia galimybę patvirtino ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.

Tokia situacija susidaro dėl praėjusiais metais priimti Konstitucinio Teismo nutarimo, kuris pripažino, kad bedarbiai studentai turėtų gauti teisę įgyti bedarbio statusą ir, esant reikiamam darbo stažui, pretenduoti į nedarbo socialinio draudimo išmoką.

Savo „Facebook“ paskyroje Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės pavaduotojas T. Tomilinas atkreipė dėmesį, kad sunkiomis karantino sąlygomis neapsaugoti yra ne tik pensininkai, bet ir studentai. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Karantinas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vairavimo mokyklos praktinius mokymus galės organizuoti nuo gegužės 11 d.



Nors Vyriausybė pratęsė karantiną dar dviem savaitėms iki gegužės 31-osios, toliau švelninamos karantino sąlygos šalyje. Švelnėjančius apribojimus pajus ir vairavimo mokyklos, kuriose jau bus leidžiama vykdyti visų kategorijų praktinio vairavimo pamokas.

Paskelbtame Vyriausybės karantino švelninimo nutarime nurodoma, kad užtikrinusios visas saugumo priemones vairavimo mokyklos praktinius mokymus galės pradėti vykdyti nuo gegužės 11 d.

„Regitroje“ laikyti B kategorijos vairavimo egzaminu leidžiama jau nuo šios savaitės pradžios. Motociklininkai ir sunkvežimių vairuotojai „Regitroje“ praktikos egzaminus gali laikyti atitinkamai nuo balandžio 20-osios ir balandžio 23-iosios dienos.