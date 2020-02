Kauno miesto tarybą kiršina pasisakymų laikas – opozicija jo prašo daugiau, tačiau meras nemato reikalo

Kauno tarybos opozicijoje esantys konservatoriai prašo daugiau laiko posėdžiuose pasisakymams, nes dabar per skiriamą minutę nespėjantys tinkamai išsakyti argumentų. Lietuvos administracinis teismas, nagrinėdamas panašų atvejį Druskininkuose, nusprendė, kad toks laiko ribojimas prieštarauja savivaldos įstatymui. Tačiau valdantieji kalbėjimo laiko ilginti neskuba. Esą diskutuoti reikia komitetuose, o ne posėdyje.

Kauno miesto taryboje svarstomas šių metų biudžetas. Diskusijoms politikai laiko negaišta. Biudžetą patvirtina greičiau nei per dešimt minučių. Tarybos darbotvarkėje iš viso 55 klausimai, juos politikai išnagrinėja truputį ilgiau nei per valandą. Suskaičiavus aritmetiškai vienas sprendimas priimamas per minutę 20 sekundžių.

Kad posėdžiai neužsitęstų, tarybos narių kalbos ribojamos. Klausimą reikia suformuluoti per 30 sekundžių. Pasisakymui skiriama minutė. Kalbėtojus kontroliuoja įgarsinimo sistema, išjungianti mikrofonus.

Opozicijoje esantys konservatoriai prašo laiką ilginti.

„Tarybos nariai net nespėja išsakyti savo nuomonės ir tas laikas yra nutraukiamas. Jei tenka stebėti tarybos posėdžius, tai net ir išjungus mikrofoną baigia sakyti sakinius ir panašiai“, – teigia tarybos narė Edita Gudišauskienė.

Prašymas pateiktas po to, kai Lietuvos administracinis teismas priėmė neskundžiamą sprendimą dėl panašios situacijos Druskininkų savivaldybėje. Laiko ribojimas pripažintas prieštaraujančiu vietos savivaldos įstatymui.

Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdis / BNS nuotr.

„Teismas aiškiai yra pasisakęs, kad tai riboja konstitucines ir įstatymines narių teises“, – sako Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje Andrius Cechanavičius.

Kauno meras, sulaukęs konservatorių raginimų, keisti nustatytos tvarkos neskuba. Anot jo, diskusijoms laiko turėtų užtekti komitetuose.

„Miesto tarybos darbas nėra kažkokios partijos ar asmenų iškrypęs noras pasirodyti, pasidemonstruoti, čia yra paruošiami klausimai, komitetai yra, ten gali diskutuoti nors kelias paras ar mėnesius, tada atneša į tarybą klausimą ir išsprendžia“, – teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Visvaldas Matijošaitis / BNS nuotr.

Norint ilginti pasisakymų laiką turėtų būti pakeistas tarybos reglamentas.

Kalbėjimo laikas Kauno miesto taryboje sutrumpintas prieš penkerius metus, kai rinkimus laimėjo „Vieningas Kaunas“. Iki tol politikai galėjo kalbėti dvigubai ilgiau. Pasisakymams buvo skirtos dvi minutės, o klausimui – minutė.