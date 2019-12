Emigrantai grįžta į Lietuvą gydytis, o kai kurie iš jų naudojasi teisinėmis spragomis

Per šventes grįžtantys emigrantai plūsta į gydymo įstaigas. Anot jų, Lietuvoje paslaugos gerokai pigesnės ir kokybiškesnės. Tačiau kai kurie imasi ir gudrybių, trumpam apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, gydymą gauna nemokamai ir tampa lygūs su nuolat mokesčius mokančiais gyventojais.

Vokietijoje dirbanti Ramūnė Vidugirienė per šventes grįžo ne tik giminaičių aplankyti. Moteris iš anksto susiplanavo ir apsilankymą pas odontologus. Svečioje šalyje sako sunku susikalbėti, be to ir kainos kur kas didesnės.

„Lietuvoje kainų skirtumas ir Vokietijoje, kiek man teko domėtis, didelis ir ten brangiau. Mano giminaitė domėjosi dantų implantacijos kainomis, tai jai priskaičiavo praktiškai dvigubai daugiau nei man čia Lietuvoje“, – pasakoja R, Vidugirienė.

Odontologijos klinikos šventiniu laikotarpiu pacientų daugiausiai sulaukia iš Didžiosios Britanijos, Norvegijos bei Airijos. Gydytojams tenka dirbti ir šventinėmis dienomis, nes tautiečiai nori per kuo trumpesnį laiką susitvarkyti dantis.

„Pirmiausia būna kriterijai – nepasitiki ten dirbančiais gydytojais ir tiki lietuvių kompetencija ir profesionalumu ir turbūt kaina. Teko iš pacientų girdėti, kad Norvegijoje danties šalinimas kainuoja 500 eurų, skubi pagalba, kai Lietuvoj kainuoja apie 50 eurų“, – pasakoja odontologijos klinikos vadovė Lina Pauliukonienė.

Odontologo įrankiai / BNS nuotr.

Grįžę emigrantai skuba ir sveikatą pasitikrinti, ne retai atliekamos ir planinės operacijos. Kai kurie imasi gudrybių – trumpam grįžę, apsidraudžia privalomuoju sveikatos draudimu ir gydosi nemokamai.

„Kad tokių atvejų neišvengsime, tai yra faktas, bet tikrai pastebime, kad mūsų piliečių sąmoningumas didėja“, – teigia Panevėžio TLK atstovė Laura Nekrošienė.

Pagal Europos Sąjungos teisę, gyventojai gali būti drausti tik vienos iš Europos Sąjungos šalių sveikatos draudimu. Tad toks emigrantų gudravimas draudžiamas, nors sunkiai suvaldomas. Tikimasi, kad tokius atvejus padės sukontroliuoti jau greitu metu žadama įdiegti bendra informacinė sistema.