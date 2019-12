Naujas kultūros rėmimo fondas: visi pinigai atiteks regionams

Pakeitus kultūros finansavimo tvarką daugiau lėšų nei iki šiol – trys milijonai eurų – skirti regionams. Į šiuos pinigus negalėjo pretenduoti didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – veikiančios organizacijos. Pakeista tvarka parodė kultūrinio gyvenimo skirtumus – kai kurie miestai gavo pusę apskričiai skirto finansavimo, tačiau kiti neparašė nė vieno projekto

Anykščiai šiemet Kalėdų eglę įrengė vidury Šventosios upės. Šalia, ant kranto, įsikūrė Kalėdų senelio rezidencija. Šis miestas – itin turtingas kultūros renginių.

Vasarą rajone kiekvieną savaitgalį vyksta festivaliai, šventės, tačiau ryškiausius pristato didžiųjų miestų nevyriausybinės organizacijos. Pakeitus finansavimo tvarką, renginiai nenutrūko, bet organizatoriai priversti gudrauti.

„Profesionalūs renginių organizatoriai ateidami su savo idėjomis, pavyzdžiui, Anykščiuose, tai jie projektus teikia patys, įsteigia savo organizacijas mūsų apskrityje ar Anykščių rajone arba jie bendradarbiaujant per buvusias asociacijas teikia paraiškas. Ir iš tikrųjų sėkmingai konkuruoja ir gauna finansavimą“, – sako Utenos regioninės kultūros tarybos pirmininkė Audronė Pajarskienė.

Renginių stoka

Regionų kultūros darbuotojai ir anksčiau nuogąstavo, kad pakeista finansavimo tvarka bus paskata tobulėti rašantiems projektus, o kultūros profesionalų iš dangaus nenukris. Jų yra tiek, kiek yra. Kultūros taryba taip pat pabrėžia profesionalių renginių ir originalių idėjų stoką regionuose.

„Buvo išimti trys didieji miestai, kad mes taip jau netrukdytume jiems, nes reikia pripažinti, kad sostinė, be abejonės, kaip ir visos Europos sostinės, jos yra savotiškai gal išlepusios. Yra didelė kokybė, mes visur matom, ji tiesiog mus supa. (...) Ir mes kartais norime reikalauti iš tų pačių regionų, kad ta kokybė būtų kaip ir didžiuosiuose miestuose. Regionai norėtų to, bet kaip ir jie sako, mes nežinom, kaip tą padaryti.

Akcijos „Parodyk augintiniui eglutę“ akimirkos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Regionai, tikrai galime drąsiai tvirtinti, kad jų finansavimas padidėjo dvigubai, ir net pats finansavimo intensyvumas, pačiam projektui skiriama suma, ji irgi padvigubėjo. (...) Taip kad galimybės yra, bet dabar reikėtų padirbėti su pokyčiais“, – teigia Kultūros tarybos vadovė Daina Urbanavičienė.

Lyderiai – Anykščiai

Naujoji tvarka išryškino ir skirtumus tarp rajonų. Pavyzdžiui, šiems metams Ignalinos rajonas sugebėjo pateikti tik dvi paraiškas, iš kurių viena pripažinta tinkama. O tuo metu Anykščiai susižėrė pusę apskričiai skirto finansavimo – iš 20 pateiktų paraiškų tinkamomis pripažintos 14.

Alytaus apskrityje liūto dalis atiteko biudžetinėms įstaigoms, įsikūrusioms Alytuje ir Druskininkuose. Kai kurios savivaldybės, kaip Alytaus rajono, išvis nepateikė projektų.

Lajų takas / BNS nuotr.

„Labai pasigendame asociacijų, viešųjų įstaigų paraiškų. Jų procentinė dalis yra maža. Apie 20 proc. iš bendro skaičiaus“, – teigia Alytaus regioninės kultūros tarybos pirmininkė Margarita Janušonienė.

Tolygios kultūrinės raidos modelis

Įvertinusi naujosios tvarkos trūkumus ir siekdama padėti silpniausiems rajonams, Kultūros taryba regionams ateinantiems trejiems metams įvedė Tolygios kultūrinės raidos modelį.

„Kiekvienas regionas turėjo įsivertinti, kokias turi bendruomenes, kokios galbūt socialinės problemos kyla ir ką galėtų kultūra daryti. Tai projektai keičiasi, sakyčiau, kad net daugėja tokios sąmoningumo, kodėl mes tai darome“, – pasakoja kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė.

Kitąmet regionams bus skiriami trys milijonai eurų. kai kurios apskritys, kaip Tauragės, didžiąją dalį lėšų planuoja skirti kultūriniam identitetui. Arba paprasčiau įvardijant – mėgėjų menui.

Tauragės eglės įžiebimas / Pranešimo autorių nuotr.

„2020 metais gegužės mėnesį Tauragė kviečia į apskrities dainų šventę. Tai yra mėgėjų menas. Taip, mėgėjų menas, po ta vėliava apskrities dainų švenčių. (...) Mėgėjų menas, tai, kaip pasakyti, padės ir tą istorinį ženklą iškelti, per dainą, per šokį per kitus menus. (...) Kūrybinės pajėgos, jų mes turime mažai, ir nuo to nukenčia ta reikšmė“, – sako Tauragės regioninės kultūros tarybos pirmininkė Danutė Bardauskienė

Vis dėlto, didžiausias iššūkis, kuris lieka regionams – kaip pritraukti kultūros profesionalus.