Penkeri metai be Nekrošiaus: „Jis bandė prisiliesti prie paslapties, kurios žmogus iki galo nepažįsta“

„Kartais, kai užeinu į „Meno fortą“, nors ir žinau, kad Eimunto Nekrošiaus nebėra, kažkuri mano dalis tikisi, kad jis sėdės mėgstamoje vietoje kampe, gers kavą, rūkys cigaretę, pasakysiu jam „Labas“, o jis man linktelės. Visada taip pagalvoju, kai ten ateinu. Man jo labai trūksta, aš jo labai pasiilgau“, – sakė septyniolika metų Hamleto vaidmenį E. Nekrošiaus spektaklyje kūręs Andrius Mamontovas.

Lygiai prieš penkerius metus, lapkričio 20 d. amžinybėn iškeliavo teatro genijumi vadintas Eimuntas Nekrošius.



E. Nekrošius gimė 1952 m. lapkričio 21 d. Pažobrio kaime, Raseinių rajone. Pasakojama, kad atvykęs į Vilnių jis kelias valandas tiesiog sėdėjo ant suoliuko prie Katedros ir žiūrėjo į pilį.

Sakoma, kad E. Nekrošius niekada nesvajojo apie teatrą, norėjo studijuoti chemiją, tačiau neišlaikė stojamųjų egzaminų. Sesers ir draugo pastūmėtas pabandė stoti į tuometinę Valstybinę konservatoriją (dab. LMTA – LRT.lt) ir taip atsidūrė pirmajame režisierės Dalios Tamulevičiūtės kurse, būsimajame „dešimtuke“.

Eimuntas Nekrošius / S. Kairio/Jaunimo teatro archyvo nuotr.

Po dvejų metų aktorystės studijų, paragintas D. Tamulevičiūtės, Nekrošius išvyko studijuoti režisūros į Maskvą.

Pabaigęs studijas kurį laiką dirbo Kauno dramos teatre, ten sukūrė „Duokiškio balades“ ir „Ivanovą“, o tada grįžo į Vilnių, kur 1980 m. su „Kvadratu“ pradėjo naują Jaunimo teatro etapą. Žmonės stovėdavo eilėse per naktis, kad patektų į jo spektaklius.

E. Nekrošiaus spektaklis „Kvadratas“ / S. Kairio nuotr.

Prieš pat savo gimimo dieną 2018 m. iškeliavęs išskirtinio talento kūrėjas, pasaulio scenas stebinęs į nieką nepanašiais kūriniais, gyvenime buvo kuklus ir, pasak aktoriaus R. Kazlo, dorai savo darbą dirbantis ir to nesureikšminantis žmogus.

Praėjus penkeriems metams po E. Nekrošiaus mirties LRT.lt pasikalbėjo su daugybę metų su juo kūrusiais ir jo talentą liudijusiais A. Mamontovu, V. Kuodyte, R. Kazlu ir A. Liuga.



„Didžiausias ir svarbiausias mokytojas“



„Man tai buvo labai svarbus gyvenimo tarpsnis“, – LRT.lt sakė septyniolika metų Hamleto vaidmenį E. Nekrošiaus spektaklyje kūręs Andrius Mamontovas.

Andrius Mamontovas E. Nekrošiaus spektaklyje „Hamletas“ / D. Matvejev nuotr.

Muzikantas teigė, jog žavėjosi E. Nekrošiaus kūryba nuo tada, kai pamatė pirmuosius jo spektaklius Valstybiniame jaunimo teatre. A. Mamontovui tuo metu buvo 14–15 metų.

„Ypač įstrigo „Pirosmani, Pirosmani...“, tai buvo nuostabus spektaklis, kurį žiūrėjau ne vieną kartą. Taip pat gerai atsimenu ir spektaklį „Ilga kaip šimtmečiai diena“. Tuo metu, kai Nekrošius dirbo Jaunimo teatre, žmonės per naktį eilėse stovėdavo, kad patektų į spektaklį kitą dieną.“

E. Nekrošiaus spektaklis „Pirosmani, Pirosmani...“ / „Meno forto“ archyvo nuotr.

A. Mamontovas pamena, kad ir pats svajojo tapti aktoriumi, tačiau niekada nesitikėjo, jog kada nors E. Nekrošius pakvies jį dirbti ir kurti kartu. „Tai buvo visiškas stebuklas ir didžiausia dovana“, – sakė jis.

„Mes pirmą kartą gyvenime gyvai susitikome 1996 m. rugpjūčio 22 d. ir jis pasakė, kad norėtų pakviesti mane kurti Hamleto vaidmenį. Man buvo visiškas šokas. Paprašiau, kad leistų pagalvoti. Tačiau kitą dieną, kuri buvo ir mano gimimo diena, supratau, kad tai yra geriausia gimtadienio dovana, kokią aš kada nors galėjau gauti. Bet vis tiek paprašiau, kad jis mane išbandytų“, – prisimena A. Mamontovas.



Kūrėjas sako nenorėjęs būti spektaklyje tik dėl to, kad yra žinomas veidas ar dėl kokių kitų priežasčių. „Sakiau E. Nekrošiui, kad noriu iš tikrųjų galėti įgyvendinti jo viziją. Taip nusprendėme 2–3 savaites bandytis, kūrėm etiudus su V. Bagdonu, V. Rumšu vyresniuoju, skaitėm tekstus, o po maždaug dviejų savaičių Nekrošius pasakė, jog mato, kad viskas pavyks ir galim pradėti repetuoti.“

Pasak A. Mamontovo, režisierius jį įvedinėjo į teatro pasaulį palaipsniui, prie repeticijų prijungdamas po vieną naują aktorių. Žinomas kūrėjas prisiminė, kad tuo metu reakcijų į jo pasirinkimą Hamleto vaidmeniui buvo įvairių, tačiau pats E. Nekrošius vėliau jam sakė norėjęs visais būdais pabrėžti Hamleto personažo išskirtinumą. „Hamletas yra vienas prieš visą pasaulį, tokia „balta varna“. Nekrošius ieškojo žmogaus, kuris nejudėtų kaip aktorius, nekalbėtų kaip aktorius ir neturėtų klišių.“



Beveik du dešimtmečius kartu kūręs A. Mamontovas sakė, kad nors iš šalies E. Nekrošius ir atrodė bauginantis, iš tikrųjų jis turėjo labai gerą humoro jausmą. „Esu matęs, kai kažkam užsienyje paprašius nusifotografuoti kartu jis atsakydavo ne, o prašiusieji išsigandę sprukdavo į šalį, tada Nekrošius atsisukdavo į mus, pasakydavo pokštą ir visi leipdavo iš juoko. Jo įvaizdis yra apgaulingas.“



„Hamleto“ repeticijos truko apie 9 mėnesius, beveik metus, dar šešiolika metų, 1997–2013 m., spektaklis keliavo aplink pasaulį. Vėliau A. Mamontovas prisidėjo kurdamas muziką E. Nekrošiaus spektakliams „Ivanovas“ ir „Dieviškosios komedijos“ „Pragaro“ daliai.

E. Nekrošiaus spektaklis „Hamletas“ / D. Matvejev nuotr.

„Man jis yra turbūt didžiausias ir svarbiausias mokytojas, kokį esu gyvenime sutikęs. Tai buvo žmogus, iš kurio mokydavausi tiesiog žiūrėdamas, kaip jis dirba, kiek skiria dėmesio detalėms, kaip jis renka medžiagą, kaip priima sprendimus, kaip jis nebijo atsisakyti, atrodo, genialios idėjos ir palikti vietoj jos spektaklyje kažką visai paprasto vien dėl to, kad tai veikia. Jo teatras buvo paremtas dideliu žinojimu ir intuicija“, – LRT.lt sakė A. Mamontovas.

Žinomas kūrėjas teigė, kad šviesaus atminimo režisierius E. Nekrošius mokėdavo labai gerai „perskaityti“ žmones. „Atrodo, kad jis sutikdavo žmogų, beveik nekalbėdavo su juo, pasakydavo kelis žodžius ir galėjai suprasti, kad jis tą žmogų jau permatė. Nekrošius turėjo labai gerą akį, intuiciją. Kai esi šalia tokio žmogaus, tu kažką iš jo perimi, kažką bandai daryti panašiai.“

A. Mamontovas pridūrė, jog po „Hamleto“ repeticijų pradėjo ir į savo muziką, kūrybą, rašymą, sprendimų priėmimą žiūrėti šiek tiek kitaip. „Tai vienareikšmiškai man padarė didžiulę įtaką“, – sakė jis.



Darbas kartu padėjo ir padeda nesureikšminti profesijos



Lietuvos kino ir teatro aktorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Viktorija Kuodytė pirmuosius vaidmenis sukūrė būtent E. Nekrošiaus spektakliuose. Jos Ofelija „Hamlete“ ar Laumė „Makbete“ buvo įvertintos tiek kritikų, tiek žiūrovų. O paskutinį jos darbą kartu su E. Nekrošiumi, spektaklį „Bado meistras“, galima išvysti dar ir dabar.

Viktorija Kuodytė E. Nekrošiaus spektaklyje „Bado meistras“ / D. Matvejev nuotr.

Prisimindama E. Nekrošių aktorė LRT.lt sakė pirmą kartą jį išvydusi „sėdintį susigūžusį garso įrašų studijoje Jaunimo teatre“.

„Tuo metu studijavau LMTA (Lietuvos muzikos ir teatro akademija – LRT.lt) vaidybą. Buvau trečiame kurse. Dalyvavau atrankoje. Buvo ieškomi dainuojantys studentai roko operai „Meilė ir mirtis Veronoje“. Toje patalpoje buvo du žmonės: K. Antanėlis, kuris tikrino balsą, ir Kitas, kurio beveik nesimatė tarp kėdžių, bet aplink kurį tvyrojo labai paslaptingas ir klausimų keliantis laukas. Tai, beje, išliko visada man galvojant apie E. Nekrošių“, – sakė V. Kuodytė.

„Tada nežinojau, kad ten sėdi Jis“, – pridūrė aktorė.



Minėtos roko operos pastatymas neįvyko, buvo nukeltas (pastatytas 1996 m.), tačiau, kaip teigia V. Kuodytė, ji buvo išgirsta ir netrukus pakviesta į spektaklio „Mažosios tragedijos“ repeticijas dėl balso.

Aktorė LRT.lt sakė, kad E. Nekrošius buvo „labai žmogiškas režisierius“.



„Kūrybinėje bendrystėje su šiuo režisieriumi pragyvenau apie 25-erius metus. Vadinasi, per tą laiką formavosi mano pažiūros, vertybės, pasaulėžiūra. Žinoma, kad E. Nekrošiaus asmenybė ir labiausiai jo nepakartojama teatro kalba paliko manyje neišnaikinamą įspaudą. Jis buvo pirmas ir vienintelis režisierius, su kuriuo pradirbau 10 pirmųjų aktorinės karjeros metų. Visas teatro formas ilgą laiką lyginau su ta, su kuria gyvenau tuos 10 metų. Visos kitos man atrodė „prastesnės“. Pradėjusi vaidinti kitų režisierių pastatymuose „išgijau“ nuo šio klaidingo požiūrio į teatrą“, – sakė aktorė V. Kuodytė.

Viktorija Kuodytė spektaklyje „Hamletas“ / Teatro „Meno fortas“ archyvo nuotr.

„Tai, ką tikrai įsisavinau dirbdama su E. Nekrošiumi ir kas man labai padėjo ir padeda „būti scenoje“, – mintis, jog tai yra lengva. Nesureikšminimas šios profesijos. Suvokimas, kad yra labai daug žymiai sudėtingesnių veiklų, kuriomis žmonėms užsiima. Toks mąstymas mane įpareigoja maksimaliom paieškom, kiek įmanoma, kokybiškesnio rezultato“, – paprašyta pasidalinti, ką jai davė kūryba kartu su E. Nekrošiumi, teigė aktorė.

Viename iš paskutinių E. Nekrošiaus spektaklių Bado meistro vaidmenį kūrusi ir jį tebevaidinanti aktorė LRT.lt sakė, kad režisierius visada liks paslaptingas.

Viktorija Kuodytė E. Nekrošiaus spektaklyje „Bado meistras“ / D. Matvejev nuotr.

„Visus 5-erius metus ir, manau, likusius galvojau ir galvosiu apie E. Nekrošiaus asmenybę tais momentais, kai svarstau apie sceninio meno kokybę. Nesvarbu, ar dalyvaujant man tiesiogiai tame teatriniame darinyje, ar tiesiog jį stebint arba diskutuojant apie tai su studentais. Šio žmogaus sukurta teatrinė kalba man artima savo nenugludinta, nenušlifuota, nesterilizuota, nepatogia forma. Negaliu iki dabar atsikratyti įpročio lyginti Jo ir Jo sukurto teatro pasaulio su kitais.



Kaip ir pats žmogus. Visada liks paslaptingas. Viską, ką turėjo mums brangiausio, nusinešė su savimi ir niekam nieko nebepadovanos. Savo kūrybos“, – mintimis dalijosi aktorė V. Kuodytė.



„Režisierius Eimuntas Nekrošius buvo stebukladarys“



Lietuvos kino ir teatro aktorius, režisierius, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rolandas Kazlas sukūrė nepamirštamus Dantės („Dieviškoji komedija“) ir Jago („Otelas“) vaidmenis E. Nekrošiaus spektakliuose. LRT.lt aktorius R. Kazlas pasidalijo savo mintimis apie šviesaus atminimo režisierių.

Rolandas Kazlas E. Nekrošiaus spektaklyje „Dieviškoji komedija“ / D. Matvejev

„Spėju, kad režisierius, imdamasis naujo kūrinio, jau žinodavo, jausdavo, kokio aktoriaus jam reikės. Jam buvo svarbios ne tik aktoriaus sceninės galimybės, bet ir žmogiškos savybės, kurios gali tikti konkrečiam vaidmeniui. Aktoriaus pasirinkimas visada būdavo tikslus. O tada prasidėdavo darbas. Ilgas, kruopštus, įtemptas, kasdieninis, paprastas darbas. Režisierius sugebėdavo sukurti tokią atmosferą, kad repeticijų (žinoma, ir spektaklių) metu visi dirbdavo 110 procentų. Jis daug reikalaudavo iš savęs, to paties reikalaudavo ir iš kitų, tačiau gražiai, tėviškai.



Didelį kelią iki repeticijų jis nueidavo pats vienas, daugelį scenų jis būdavo jau sugalvojęs, išbandęs ir, įtariu, pats suvaidinęs... Prieš pradėdamas pasakoti savo sumanymą ar kokią sceną, dažniausiai sakydavo taip: „Jeigu aš matyčiau...“ Ir nupasakodavo visą sceną. Tiksliai ir aiškiai. Jeigu kažkokia, jo paties sugalvota scena jam nepatikdavo arba bendram spektaklio vaizdui netikdavo, jis be gailesčio jos atsisakydavo, tačiau kitą dieną į repeticiją jis atsinešdavo net kelis naujus, puikius tos scenos variantus. Vieną už kitą geresnius. Sakydavo: „Tai scenai vakar paskyriau 6 valandas.“ Ir tai buvo tiesa, tiksliau, dvi tiesos – pernakt papilkėjęs, išvargęs jo veidas ir nežemiško grožio scena, gimstanti čia pat scenoje. Repeticijų metu būdavo akimirkų, kai aiškiai suvokdavai, kad ką tik buvai stebuklo liudininkas ir net dalyvis.



Režisierius Eimuntas Nekrošius buvo stebukladarys tikrąja to žodžio prasme. Jo spektakliuose kėdė buvo kažkas daugiau nei paprasta kėdė, tyla – kažkas dieviškai kitokio nei paprasta, žemiška tyla. Kaip to buvo pasiekiama, man tai nesuvokiama. Ar galima paaiškinti stebuklus? Režisierius turbūt pats į tai rūsčiai atsakytų: „Eik, eik, eik... Kokie čia stebuklai... Prašau nevartot tokių žodžių! Darai, darai ir padarai.“



Paslaptis, matyt, ta, jog jis labai dorai dirbo savo darbą, to nesureikšmindamas. Kiek jam kainavo tų stebuklų scenoje kūrimas? Kainavo trumpesnį gyvenimą... Kam viso to reikėjo? Matyt, kad žmogus bent akimirkai patikėtų, jog Režisierius yra...“

Rolandas Kazlas E. Nekrošiaus spektaklyje „Rojus“ / M. Nekrošiaus nuotr.

„Nė vienas Lietuvos teatro kūrėjas nepasižymėjo ir nepasižymi tokiu humoro jausmu, kokį turėjo Nekrošius“



Valstybinio jaunimo teatro vadovas, teatrologas Audronis Liuga pažinojo Eimuntą Nekrošių daugiau kaip 20 metų. Dirbo kartu trejus metus nuo „Meno forto“ įkūrimo pradžios. Išėjęs aktyviai ir toliau bendravo ir bendradarbiavo su režisieriumi. Iš šios bendrystės LNDT (Lietuvos nacionalinis dramos teatras – LRT.t) atsirado E. Nekrošiaus režisuotas „Borisas Godunovas“, o Jaunimo teatre „Cinkas“, kuris yra rodomas iki šiol.

Audronio Liugos dokumentinės esė „Eimuntas Nekrošius. Pradžia“ premjera Jaunimo teatre. Audronis Liuga / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Jeigu reikėtų vienu sakiniu apibūdinti E. Nekrošių, sakyčiau, kad tai buvo labai sąžiningas tiek profesijoje, tiek gyvenime žmogus. Jo žmogiškos savybės buvo lygios jo talentui. Tai yra labai reta“, – prisiminimais apie režisierių LRT.lt dalijosi A. Liuga.



Jaunimo teatro vadovas teigė artimai kalbėdavęsis su E. Nekrošiumi apie kūrybą, pasirinkimus, A. Liugai buvo svarbūs režisieriaus patarimai, „sveikas požiūris“.

Eimuntas Nekrošius 2017 m. / A. Jankausko nuotr.

„Neblogai žinau tarptautinį teatro kontekstą ir kiek teko keliauti kartu su Nekrošiumi pirmaisiais darbo metais, man pasirodė, kad labai nemaža dalis teatrinio pasaulio jį dievino, bet jo nepažinojo. Jiems jis buvo kaip tam tikras teatro dievas, kuris visada tyli, yra rūstus, atrodo neprieinamas, kai tuo tarpu gyvenime jis buvo ir kitoks. Jis turėjo nuostabų humoro jausmą. Nė vienas Lietuvos teatro kūrėjas nepasižymėjo ir nepasižymi tokiu humoro jausmu, kokį turėjo Nekrošius, tai galėjai matyti ir kai kuriuose jo spektakliuose“, – teigė A. Liuga.



Teatrologas pasakojo, kad E. Nekrošius nebuvo žmogus užsidaręs savyje ir savo pasaulyje. „Jis labai sveikai vertino tai, kas vyksta. Tiek pačiame teatro mene, net savo paties kūrybos atžvilgiu, buvo gan skeptiškas. Buvo be jokių koturnų. Jis niekada nieko nesureikšmindavo, bet labai vertindavo savitas idėjas kitų darbuose, mokėdavo tai pasakyti ir įvertinti kitą, ypač jauną žmogų. Nors visada pabrėždavo klasikinę frazę, kurios jis pats laikydavosi, kad talentas yra tiktai labai maža dalis visko, visa kita – darbas darbas darbas. Jis labai daug dirbdavo.“

E. Nekrošiaus spektaklis „Otelas“ / D. Matvejev nuotr.

Pasak A. Liugos, šviesaus atminimo režisierius neabejotinai padarė įtaką tam tikrai pasaulinio teatro daliai ir kūrėjams, vieni jį bandė kopijuoti, kiti – kūrybiškai panaudoti tai, ką matė jo kūryboje. O žiūrovai pirmiausiai priimdavo „tą jausminį pradą jo teatre“.



„Jis pats kartais sakydavo, kad jo tema, to žodžio nevengdavo, glūdi žmogaus sieloje. Jis bandė prisiliesti prie paslapties, kurios žmogus iki galo nepažįsta. Žiūrovai tai jausdavo, jie nebūtinai turėjo būti perskaitę Dantę ar Šekspyrą, jie jausdavo, ką jiems kalba toks teatras ir todėl tai būdavo universalu, suprantama ir turbūt dėl to jo spektakliai jaudino labai skirtingus žmones“, – LRT.lt sakė teatrologas A. Liuga.



Šviesaus atminimo režisierius Valstybiniame jaunimo teatre sukūrė pirmuosius savo spektaklius. Ten taip pat sukūrė ir vieną iš paskutinių savo darbų – spektaklį „Cinkas“.



Nekrošiaus kūrybos ir vertybių gyvenimas šiandien



Teatro vadovas LRT.lt sakė, kad svarbu galvoti, kaip E. Nekrošius gali būti prisimenamas. Pats A. Liuga, pradėjęs vadovauti teatrui, pakvietė čia dirbti ir vieną iš režisieriaus buvusių studentų Adomą Jušką, kurį, pasak Liugos, E. Nekrošius galbūt geriausiai vertino.



„A. Juška čia sukūrė spektaklių, atsistojo ant kojų ir yra vertinamas Lietuvoje režisierius. Manyčiau, kad tai Nekrošiui buvo svarbu. Jis ypač vertino ir siekė maksimaliai paskatinti kiekvieno jauno žmogaus norą dirbti, norą eiti tuo keliu ir visada sakydavo, kad jam, tam jaunam žmogui, reikia padėti, suteikti galimybes, nes jis pats tai patyrė, kai buvo jaunas.“

Eimuntas Nekrošius / Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo nuotr.

A. Liuga taip pat sakė siekiantis statyti teatre kuo daugiau geros literatūros, nes tai, pasak jo, E. Nekrošiui buvo labai svarbu. Teatre galima išvysti ir Liugos kurtą dokumentinę esė apie Nekrošiaus periodą Jaunimo teatre „Eimuntas Nekrošius. Pradžia“, kartais rodomas ir kitas jo liudijimas apie režisierių „Eimuntas Nekrošius. Tėvo kėdė“, paremtas jų pokalbiais kelionėje po Šiluvą, režisieriaus gimtinę.



Jaunimo teatre šiuo metu galima išvysti „Meno forto“ parodą „Nematytas Nekrošius“.



„Žinau, kad „Meno fortas“, kuris dabar yra Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus skyrius, kaupia archyvą. Režisieriaus žmona ir ilgiausiai kartu su juo dirbusi bendražygė scenografė Nadežda Gultiajeva ruošia knygą iš jo paties užrašų, repeticijų pastabų, pasiruošimo spektakliams minčių.“

Eimuntas Nekrošius / A. Liugos nuotr.

Kalbėdamas apie režisieriaus spektaklius, A. Liuga teigė, kad jie nyksta akyse.



„Gyvenimas visada eina į priekį, ne atgal. Varšuvos nacionalinio teatro spektaklis „Tuoktuvės“ – paskutinis E. Nekrošiaus darbas prieš mirtį, Vilniuje bus suvaidintas paskutinį kartą. Taip liks rodomi tik trys E. Nekrošiaus spektakliai: „Vėlinės“ Varšuvos nacionaliniame teatre, „Bado meistras“ „Meno forte“ ir „Cinkas“ Jaunimo teatre. Spektakliai grimzta kaip Atlantida, todėl labai kviečiu pasinaudoti galimybe juos pamatyti.“

